Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Marka Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin
Marka koruma yazılımı, şirketlerin ürün ve hizmetlerle ilgili çevrimiçi bilgilerini yönetmelerine olanak tanır. Markanın dolandırıcılık, ihlal, sahtecilik ve ihlal gibi her türlü kötüye kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. Bu yazılım özellikle dijital kanallardan ürün satan, büyük miktarda ürün ve marka bilgisinin kontrolünün zor olduğu şirketler için faydalıdır. Marka koruma yazılımı, Google gibi arama motorları, şirketin perakende web siteleri ve Amazon ve eBay gibi çevrimiçi perakendecilerin yanı sıra sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere birçok dijital kanalı izler. Bu yazılım, olası ihlallerin farklı aşamalarda belirlenmesine yardımcı olur ve bu tehditlerin müşterilere ulaşmadan ortadan kaldırılmasını sağlar. Ayrıca, marka politikalarını uygulayarak ve değişen standartlarla güncel kalmak için bunları düzenli olarak gözden geçirerek marka itibarını korur.
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DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Arama Monitörü, marka ve bağlı kuruluş uyumluluğu ve rekabet istihbaratı için ücretli arama, organik arama, sosyal medya, mobil arama ve dünya çapındaki alışveriş motorlarındaki reklam faaliyetlerini yakalar. İnteraktif ajanslar, arama pazarlamacıları ve bağlı kuruluş pazarlamacıları, rekabet bilgil...
IP Moat
ipmoat.ai
Çevrimiçi pazar yerlerindeki sahte, hak ihlalinde bulunan ve kopyalanan listeleri bulun ve kaldırın. Haksız avantaj elde etmek için marka adınızı kullanan rakiplerle karşılaşıp karşılaşmadığınızı; sahte ürünler satan suçlular; veya aradaki herhangi bir şey. IP Moat anında etki yaratan düşük maliyetl...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality, markaların reklamı yapılan minimum fiyat (MAP) politikalarını izlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olan bir hizmet şirketidir. Sağlam sürecimiz ve çevrimiçi araçlarımız, ekibimizin benzersiz uzmanlık düzeyini ve çevrimiçi perakende ortamına ilişkin içgörüsünü yansıtır.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Kodlama becerisine gerek duymadan web mağazalarından ve pazar yerlerinden gerçek zamanlı fiyatları ve arama sonuçlarını çıkarmak için ideal, kolay ve akıllı bir e-ticaret kazıyıcı. Fiyat ve satıcı verilerini günlük olarak planlamak için web uygulamamızı kullanın. Kendi uygulamalarınız veya raporları...
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iy...
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...
Adthena
adthena.com
Adthena, ücretli arama reklamcılığına yönelik ödüllü bir pazar istihbarat platformudur. Benzersiz yapay zeka teknolojimiz ve makine öğrenimi modellerimiz, pazardaki değişimlere ve rakiplerinizin arama ortamında yaptığı tüm hamlelere ilişkin net bir görünüm sunar. Bu, yatırım getirisini en üst düzeye...
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security, müşteriler mağdur olmadan önce çevrimiçi marka kimliğine bürünme saldırılarını bulup durdurarak markaları korur. Patentli, yapay zeka destekli motorumuz, eski yaklaşımlara göre daha fazla sahte web sitesini, sosyal medya hesabını ve mobil uygulamayı daha hızlı ve daha doğru bir şeki...
VantageBP
vantagebp.com
VantageBP olarak, sahte ürünleri ortadan kaldırarak, sahte satıcıları tespit ederek ve tescilli yasal teknolojimizle e-ticaret pazarlarında çevrimiçi satışları güçlendirerek dünyanın en iyi markalarının yetkisiz satıcıları durdurmasına yardımcı oluyoruz.
Smart Protection
smartprotection.com
Akıllı Koruma'da Markaları çevrimiçi sahteciliğe karşı koruyoruz. Teknolojimiz, markaların yasa dışı kopyalarını ve uygunsuz kullanımlarını tespit edip ortadan kaldırır. İki alanda uzmanlaştık: Marka Koruması, her sektöre ve her kapsamda izinsiz kullanıma ait ürün ve markaları koruyoruz. İçerik Koru...
Rightlander
rightlander.com
Rightlander, Asya dışındaki çoğu ülkede bağlı kuruluş web sitelerini, sosyal medya platformlarını ve ihlalde bulunan web sitelerini aktif olarak tarayan, pazar lideri bir bağlı kuruluş uyumluluğu ve itibar yönetimi izleyicisidir. Hem ev isimleri hem de KOBİ'ler bize güveniyor ve alanımızda otorite o...
Retail Shake
retailshake.com
En kapsamlı rekabet istihbarat aracı Rakipleriniz hakkında bilmeniz gereken her şey. Fiyatlar, stok coğrafi konumu, siteler, ürün görselleri, metin açıklamaları ve hatta müşteri yorumları. Retail Shake, rakiplerinizin tüm bilgilerinin eş zamanlı olarak karşılaştırılmasını sağlayan tek çözümdür. Ürün...
FrigginYeah
frigginyeah.com
Friggin Evet! MAP izleme yazılımı, Minimum Reklamı Yapılan Fiyat (MAP) anlaşmalarınızı ihlal eden satıcıları belirlemek için yüzlerce e-Ticaret web sitesinde Markanızın ürününü inceler.
Profitero
profitero.com
Profitero, önde gelen küresel ticaret hızlandırma şirketidir. Markalara çevrimiçi ortamda kârlı bir şekilde büyümeleri için esnek, zekaya dayalı çözümler sunuyoruz. Entegre tekliflerimiz medya, içerik ve operasyonlarda içgörüyü eyleme sorunsuz bir şekilde bağlar. Ticareti hızlandırma konusunda önde ...
Red Points
redpoints.com
Red Points, dijital geliri kurtarmak için en yaygın kullanılan çözümdür. 1.300'den fazla şirket sahtecilik, korsanlık ve kimliğe bürünmeyle mücadele etmek için platformumuza güveniyor. Hak ettikleri geliri geri almak için Kırmızı Noktalardan yararlanıyorlar. New York, Barselona, Pekin ve Salt Lake...
Netrivals
netrivals.com
Pazara ilişkin eksiksiz ve küresel bir vizyona sahip olmak başarının anahtarıdır. Netrivals dünyanın her yerinde e-ticaret ürünleri buluyor. Sistemlerimiz, müşterilerimize çeşitli sektörlerde önemli ürün verileri sağlamak için +50 ülkedeki +35.000 mağazadaki +800 milyon ürünün fiyatlarını günlük ola...
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor, markanızın gelirini sahte tekliflerden, gri piyasa satışlarından ve telif hakkıyla korunan görsellerin izinsiz kullanımından koruyan bir marka koruma firmasıdır. Yapay zeka tabanlı algoritmamız ve insan zekası ekibimiz, ihlalde bulunan bu öğeleri hızlı ve etkili bir şekilde tespit edip...
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra'nın PhishLabs'ı, seçilmiş tehdit istihbaratı ve tam azaltma yoluyla Dijital Risk Koruması sağlayan bir siber tehdit istihbarat şirketidir. PhishLabs, dünyanın önde gelen markaları ve şirketleri için tek bir çözümde marka kimliğine bürünme, hesap ele geçirme, veri sızıntısı ve sosyal medya teh...
BrandVerity
brandverity.com
Dijital pazarlamanın temelleri o kadar da karmaşık değil. Tüketiciler güvenebilecekleri markalarla etkileşim kurmak isterler. Markalar tüketicilerin güvenini kazanmak istiyor. Ancak bir marka çeşitli pazarlama kanallarına, web sitelerine ve sayfalara dağıtıldığında bu güveni oluşturmak zor olabilir....
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomati...
Prisync
prisync.com
Fortune 500'deki KOBİ'ler, ayrıntılı C düzeyi analizler elde etmek ve bir haftalık kahve parasından daha az bir ücret karşılığında satış büyümesini ve kar marjlarını ortalama %20'den fazla artırmak için A-oyunlarını yürütmek için Prisync'in verilerine güveniyor. 5 yıldızlı 7/24 çevrimiçi müşteri des...
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle, rakiplerinizin fiyatlandırma stratejilerini izlemenize ve kazanan fiyatlandırma kararları vermenize olanak tanıyan en doğru fiyat ve ürün istihbarat hizmetidir. Fiyatlandırma ekipleri, kazara marj bırakmadan müşterilerine adil fiyatlandırma sağlamak için Skuuudle'ı kullanıyor. Skuuudle fiy...