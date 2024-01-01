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Marka Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Orta Afrika Cumhuriyeti

Marka koruma yazılımı, şirketlerin ürün ve hizmetlerle ilgili çevrimiçi bilgilerini yönetmelerine olanak tanır. Markanın dolandırıcılık, ihlal, sahtecilik ve ihlal gibi her türlü kötüye kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. Bu yazılım özellikle dijital kanallardan ürün satan, büyük miktarda ürün ve marka bilgisinin kontrolünün zor olduğu şirketler için faydalıdır. Marka koruma yazılımı, Google gibi arama motorları, şirketin perakende web siteleri ve Amazon ve eBay gibi çevrimiçi perakendecilerin yanı sıra sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere birçok dijital kanalı izler. Bu yazılım, olası ihlallerin farklı aşamalarda belirlenmesine yardımcı olur ve bu tehditlerin müşterilere ulaşmadan ortadan kaldırılmasını sağlar. Ayrıca, marka politikalarını uygulayarak ve değişen standartlarla güncel kalmak için bunları düzenli olarak gözden geçirerek marka itibarını korur.

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DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

The Search Monitor

The Search Monitor

thesearchmonitor.com

Arama Monitörü, marka ve bağlı kuruluş uyumluluğu ve rekabet istihbaratı için ücretli arama, organik arama, sosyal medya, mobil arama ve dünya çapındaki alışveriş motorlarındaki reklam faaliyetlerini yakalar. İnteraktif ajanslar, arama pazarlamacıları ve bağlı kuruluş pazarlamacıları, rekabet bilgil...

IP Moat

IP Moat

ipmoat.ai

Çevrimiçi pazar yerlerindeki sahte, hak ihlalinde bulunan ve kopyalanan listeleri bulun ve kaldırın. Haksız avantaj elde etmek için marka adınızı kullanan rakiplerle karşılaşıp karşılaşmadığınızı; sahte ürünler satan suçlular; veya aradaki herhangi bir şey. IP Moat anında etki yaratan düşük maliyetl...

Trade Vitality

Trade Vitality

tradevitality.com

Trade Vitality, markaların reklamı yapılan minimum fiyat (MAP) politikalarını izlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olan bir hizmet şirketidir. Sağlam sürecimiz ve çevrimiçi araçlarımız, ekibimizin benzersiz uzmanlık düzeyini ve çevrimiçi perakende ortamına ilişkin içgörüsünü yansıtır.

ShoppingScraper

ShoppingScraper

shoppingscraper.com

Kodlama becerisine gerek duymadan web mağazalarından ve pazar yerlerinden gerçek zamanlı fiyatları ve arama sonuçlarını çıkarmak için ideal, kolay ve akıllı bir e-ticaret kazıyıcı. Fiyat ve satıcı verilerini günlük olarak planlamak için web uygulamamızı kullanın. Kendi uygulamalarınız veya raporları...

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast, dünya çapında 42.000'den fazla kuruluşu korumaktan ve desteklemekten gurur duyarak, 2003'ten bu yana sürekli genişleyen tehdit ortamında gezinmelerine yardımcı oluyor.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...

Adthena

Adthena

adthena.com

Adthena, ücretli arama reklamcılığına yönelik ödüllü bir pazar istihbarat platformudur. Benzersiz yapay zeka teknolojimiz ve makine öğrenimi modellerimiz, pazardaki değişimlere ve rakiplerinizin arama ortamında yaptığı tüm hamlelere ilişkin net bir görünüm sunar. Bu, yatırım getirisini en üst düzeye...

Allure Security

Allure Security

alluresecurity.com

Allure Security, müşteriler mağdur olmadan önce çevrimiçi marka kimliğine bürünme saldırılarını bulup durdurarak markaları korur. Patentli, yapay zeka destekli motorumuz, eski yaklaşımlara göre daha fazla sahte web sitesini, sosyal medya hesabını ve mobil uygulamayı daha hızlı ve daha doğru bir şeki...

VantageBP

VantageBP

vantagebp.com

VantageBP olarak, sahte ürünleri ortadan kaldırarak, sahte satıcıları tespit ederek ve tescilli yasal teknolojimizle e-ticaret pazarlarında çevrimiçi satışları güçlendirerek dünyanın en iyi markalarının yetkisiz satıcıları durdurmasına yardımcı oluyoruz.

Smart Protection

Smart Protection

smartprotection.com

Akıllı Koruma'da Markaları çevrimiçi sahteciliğe karşı koruyoruz. Teknolojimiz, markaların yasa dışı kopyalarını ve uygunsuz kullanımlarını tespit edip ortadan kaldırır. İki alanda uzmanlaştık: Marka Koruması, her sektöre ve her kapsamda izinsiz kullanıma ait ürün ve markaları koruyoruz. İçerik Koru...

Rightlander

Rightlander

rightlander.com

Rightlander, Asya dışındaki çoğu ülkede bağlı kuruluş web sitelerini, sosyal medya platformlarını ve ihlalde bulunan web sitelerini aktif olarak tarayan, pazar lideri bir bağlı kuruluş uyumluluğu ve itibar yönetimi izleyicisidir. Hem ev isimleri hem de KOBİ'ler bize güveniyor ve alanımızda otorite o...

Retail Shake

Retail Shake

retailshake.com

En kapsamlı rekabet istihbarat aracı Rakipleriniz hakkında bilmeniz gereken her şey. Fiyatlar, stok coğrafi konumu, siteler, ürün görselleri, metin açıklamaları ve hatta müşteri yorumları. Retail Shake, rakiplerinizin tüm bilgilerinin eş zamanlı olarak karşılaştırılmasını sağlayan tek çözümdür. Ürün...

FrigginYeah

FrigginYeah

frigginyeah.com

Friggin Evet! MAP izleme yazılımı, Minimum Reklamı Yapılan Fiyat (MAP) anlaşmalarınızı ihlal eden satıcıları belirlemek için yüzlerce e-Ticaret web sitesinde Markanızın ürününü inceler.

Profitero

Profitero

profitero.com

Profitero, önde gelen küresel ticaret hızlandırma şirketidir. Markalara çevrimiçi ortamda kârlı bir şekilde büyümeleri için esnek, zekaya dayalı çözümler sunuyoruz. Entegre tekliflerimiz medya, içerik ve operasyonlarda içgörüyü eyleme sorunsuz bir şekilde bağlar. Ticareti hızlandırma konusunda önde ...

Red Points

Red Points

redpoints.com

Red Points, dijital geliri kurtarmak için en yaygın kullanılan çözümdür. 1.300'den fazla şirket sahtecilik, korsanlık ve kimliğe bürünmeyle mücadele etmek için platformumuza güveniyor. Hak ettikleri geliri geri almak için Kırmızı Noktalardan yararlanıyorlar. New York, Barselona, ​​Pekin ve Salt Lake...

Netrivals

Netrivals

netrivals.com

Pazara ilişkin eksiksiz ve küresel bir vizyona sahip olmak başarının anahtarıdır. Netrivals dünyanın her yerinde e-ticaret ürünleri buluyor. Sistemlerimiz, müşterilerimize çeşitli sektörlerde önemli ürün verileri sağlamak için +50 ülkedeki +35.000 mağazadaki +800 milyon ürünün fiyatlarını günlük ola...

BrandMonitor

BrandMonitor

brand-monitor.com

BrandMonitor, markanızın gelirini sahte tekliflerden, gri piyasa satışlarından ve telif hakkıyla korunan görsellerin izinsiz kullanımından koruyan bir marka koruma firmasıdır. Yapay zeka tabanlı algoritmamız ve insan zekası ekibimiz, ihlalde bulunan bu öğeleri hızlı ve etkili bir şekilde tespit edip...

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

Fortra'nın PhishLabs'ı, seçilmiş tehdit istihbaratı ve tam azaltma yoluyla Dijital Risk Koruması sağlayan bir siber tehdit istihbarat şirketidir. PhishLabs, dünyanın önde gelen markaları ve şirketleri için tek bir çözümde marka kimliğine bürünme, hesap ele geçirme, veri sızıntısı ve sosyal medya teh...

BrandVerity

BrandVerity

brandverity.com

Dijital pazarlamanın temelleri o kadar da karmaşık değil. Tüketiciler güvenebilecekleri markalarla etkileşim kurmak isterler. Markalar tüketicilerin güvenini kazanmak istiyor. Ancak bir marka çeşitli pazarlama kanallarına, web sitelerine ve sayfalara dağıtıldığında bu güveni oluşturmak zor olabilir....

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...

TrackStreet

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomati...

Prisync

Prisync

prisync.com

Fortune 500'deki KOBİ'ler, ayrıntılı C düzeyi analizler elde etmek ve bir haftalık kahve parasından daha az bir ücret karşılığında satış büyümesini ve kar marjlarını ortalama %20'den fazla artırmak için A-oyunlarını yürütmek için Prisync'in verilerine güveniyor. 5 yıldızlı 7/24 çevrimiçi müşteri des...

Skuuudle

Skuuudle

skuuudle.com

Skuuudle, rakiplerinizin fiyatlandırma stratejilerini izlemenize ve kazanan fiyatlandırma kararları vermenize olanak tanıyan en doğru fiyat ve ürün istihbarat hizmetidir. Fiyatlandırma ekipleri, kazara marj bırakmadan müşterilerine adil fiyatlandırma sağlamak için Skuuudle'ı kullanıyor. Skuuudle fiy...

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