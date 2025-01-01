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Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Pazarlama liderleri, marka sağlığını geliştirmek ve pazarlama hunilerinin erişimini genişletmek için Birleşik Marka Zekası (UBI) yazılımını kullanıyor. Tüketiciyle yüz yüze gelen marka pazarlama ekipleri, tüketicilerinin veya alıcılarının günlük veya periyodik duyguları ve algıları hakkında bilgi edinmek için UBI çözümlerinden yararlanıyor. UBI platformları, reklamları, web trafiğini, sosyal medyayı, halkla ilişkileri ve çevrimiçi incelemeleri kapsayan çeşitli dijital kanallardan sistematik olarak çevrimiçi sinyaller toplar. Kapsamlı analiz yoluyla bu platformlar, bir markanın görünürlüğünün rakiplerini aşıp aşmadığını değerlendirir ve marka pazarlamasının alıcılar nezdindeki yankısını değerlendirir. UBI platformları, marka iyileştirme girişimlerine rehberlik edecek özel öneriler sunar.

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Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI, yapay zeka ile marka stratejisi geliştirme, yaratıcı varlık testi ve gerçek zamanlı performans izleme imkanı sunan bir marka yönetim platformudur.

Trensition

Trensition

trendtracker.ai

Trensition, kullanıcıların eğilimleri analiz edip stratejik kararlar almasına olanak tanıyan veri odaklı bir platformdur.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Tüketici İstihbaratı, sosyal medya verilerini analiz ederek markaların çevrimiçi varlıklarını anlamalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions, markanızın internet üzerindeki sözlerini gerçek zamanlı izleyen ve analiz eden bir araçtır.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense, işletmelerin hedef kitlelerini anlamalarına ve onlarla etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir platformdur.

BrandTruth

BrandTruth

brandtruth.com

BrandTruth, marka deneyim yönetimi platformudur; psikografik verileri optimize ederek ekip uyumunu artırır ve stratejik içgörüler sunar.

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz, sosyal medya analizi ve etkileşimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların sosyal medya etkinliklerini yönetmelerine ve veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olur.

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

Statsocial, sosyal medya kitlelerini analiz ederek kullanıcıların hedef kitlelerine yönelik pazarlama stratejilerini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch Etkisi, etkileyici pazarlama stratejilerini yönetmek için etkileyicileri keşfetme, ilişkileri sürdürme ve kampanyaları yönetme imkanı sunan bir platformdur.

Upsiide

Upsiide

upsiide.com

Upsiide, yenilik fikirlerinizi daha etkili bir şekilde test etmenizi sağlayan, özelleştirilebilir bir SaaS platformudur.

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Yorumlar Analytics, sosyal medya ve ürün sayfalarındaki metin verilerini analiz ederek müşteri duyguları ve motivasyonları hakkında içgörüler sunar.

Attest

Attest

askattest.com

Attest, hedef kitleye hızlı erişim sağlayarak tüketici verileriyle fırsatları ortaya çıkaran bir araştırma platformudur.

Suzy

Suzy

suzy.com

Suzy, markaların tüketici eğilimlerini ve davranışlarını analiz ederek araştırma yapmalarına yardımcı olan bir tüketici içgörü platformudur.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

BrandOps, pazarlama ekiplerinin dijital kanallardaki performansını analiz ederek içgörüler sağlamasına ve stratejilerini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions, perakendeciler ve markalar için pazarlama analitiği sunan bir SaaS uygulamasıdır. Farklı kullanım senaryolarıyla veri sağlar.

Latana

Latana

latana.com

Latana, markaların tüketici algılarını anlamalarına yardımcı olan ve marka bilinirliğini demografik özelliklere göre izleyen bir marka izleme uygulamasıdır.

Zinklar

Zinklar

zinklar.com

Zinklar, markalara gerçek zamanlı tüketici içgörüleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, global ölçekte veriye erişim sağlar ve hızlı analizler yapar.

MFour

MFour

mfour.com

MFour, kullanıcı davranış verilerini analiz eden bir platformdur. Şirketler, hedef kitlelerini anlamak ve kampanya stratejilerini optimize etmek için bu verilerden yararlanabilir.

Upwave

Upwave

upwave.com

Upwave, markaların reklam etkilerini ölçmesine ve kampanya performansını optimize etmesine yardımcı olan bir analiz platformudur.

quantilope

quantilope

quantilope.com

Quantilope, tüketici araştırmalarını otomatikleştirerek hızlı ve kolay içgörüler sağlar. Veri analizi ile karar destek süreçlerine yardımcı olur.

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