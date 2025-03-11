Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Pazarlama liderleri, marka sağlığını geliştirmek ve pazarlama hunilerinin erişimini genişletmek için Birleşik Marka Zekası (UBI) yazılımını kullanıyor. Tüketiciyle yüz yüze gelen marka pazarlama ekipleri, tüketicilerinin veya alıcılarının günlük veya periyodik duyguları ve algıları hakkında bilgi edinmek için UBI çözümlerinden yararlanıyor. UBI platformları, reklamları, web trafiğini, sosyal medyayı, halkla ilişkileri ve çevrimiçi incelemeleri kapsayan çeşitli dijital kanallardan sistematik olarak çevrimiçi sinyaller toplar. Kapsamlı analiz yoluyla bu platformlar, bir markanın görünürlüğünün rakiplerini aşıp aşmadığını değerlendirir ve marka pazarlamasının alıcılar nezdindeki yankısını değerlendirir. UBI platformları, marka iyileştirme girişimlerine rehberlik edecek özel öneriler sunar.
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Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, yapay zeka ile marka stratejisi geliştirme, yaratıcı varlık testi ve gerçek zamanlı performans izleme imkanı sunan bir marka yönetim platformudur.
Trensition
trendtracker.ai
Trensition, kullanıcıların eğilimleri analiz edip stratejik kararlar almasına olanak tanıyan veri odaklı bir platformdur.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Tüketici İstihbaratı, sosyal medya verilerini analiz ederek markaların çevrimiçi varlıklarını anlamalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions, markanızın internet üzerindeki sözlerini gerçek zamanlı izleyen ve analiz eden bir araçtır.
Audiense
audiense.com
Audiense, işletmelerin hedef kitlelerini anlamalarına ve onlarla etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir platformdur.
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth, marka deneyim yönetimi platformudur; psikografik verileri optimize ederek ekip uyumunu artırır ve stratejik içgörüler sunar.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, sosyal medya analizi ve etkileşimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların sosyal medya etkinliklerini yönetmelerine ve veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olur.
StatSocial
statsocial.com
Statsocial, sosyal medya kitlelerini analiz ederek kullanıcıların hedef kitlelerine yönelik pazarlama stratejilerini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch Etkisi, etkileyici pazarlama stratejilerini yönetmek için etkileyicileri keşfetme, ilişkileri sürdürme ve kampanyaları yönetme imkanı sunan bir platformdur.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide, yenilik fikirlerinizi daha etkili bir şekilde test etmenizi sağlayan, özelleştirilebilir bir SaaS platformudur.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Yorumlar Analytics, sosyal medya ve ürün sayfalarındaki metin verilerini analiz ederek müşteri duyguları ve motivasyonları hakkında içgörüler sunar.
Attest
askattest.com
Attest, hedef kitleye hızlı erişim sağlayarak tüketici verileriyle fırsatları ortaya çıkaran bir araştırma platformudur.
Suzy
suzy.com
Suzy, markaların tüketici eğilimlerini ve davranışlarını analiz ederek araştırma yapmalarına yardımcı olan bir tüketici içgörü platformudur.
BrandOps
brandops.io
BrandOps, pazarlama ekiplerinin dijital kanallardaki performansını analiz ederek içgörüler sağlamasına ve stratejilerini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions, perakendeciler ve markalar için pazarlama analitiği sunan bir SaaS uygulamasıdır. Farklı kullanım senaryolarıyla veri sağlar.
Latana
latana.com
Latana, markaların tüketici algılarını anlamalarına yardımcı olan ve marka bilinirliğini demografik özelliklere göre izleyen bir marka izleme uygulamasıdır.
Zinklar
zinklar.com
Zinklar, markalara gerçek zamanlı tüketici içgörüleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, global ölçekte veriye erişim sağlar ve hızlı analizler yapar.
MFour
mfour.com
MFour, kullanıcı davranış verilerini analiz eden bir platformdur. Şirketler, hedef kitlelerini anlamak ve kampanya stratejilerini optimize etmek için bu verilerden yararlanabilir.
Upwave
upwave.com
Upwave, markaların reklam etkilerini ölçmesine ve kampanya performansını optimize etmesine yardımcı olan bir analiz platformudur.
quantilope
quantilope.com
Quantilope, tüketici araştırmalarını otomatikleştirerek hızlı ve kolay içgörüler sağlar. Veri analizi ile karar destek süreçlerine yardımcı olur.
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