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En Popüler Son Eklenenler Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Pazarlama liderleri, marka sağlığını geliştirmek ve pazarlama hunilerinin erişimini genişletmek için Birleşik Marka Zekası (UBI) yazılımını kullanıyor. Tüketiciyle yüz yüze gelen marka pazarlama ekipleri, tüketicilerinin veya alıcılarının günlük veya periyodik duyguları ve algıları hakkında bilgi edinmek için UBI çözümlerinden yararlanıyor. UBI platformları, reklamları, web trafiğini, sosyal medyayı, halkla ilişkileri ve çevrimiçi incelemeleri kapsayan çeşitli dijital kanallardan sistematik olarak çevrimiçi sinyaller toplar. Kapsamlı analiz yoluyla bu platformlar, bir markanın görünürlüğünün rakiplerini aşıp aşmadığını değerlendirir ve marka pazarlamasının alıcılar nezdindeki yankısını değerlendirir. UBI platformları, marka iyileştirme girişimlerine rehberlik edecek özel öneriler sunar.