Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Attest

askattest.com

Attest, tahminleri gerçeklerle değiştiren tüketici araştırma platformudur. Herkesin hedef kitlesine erişmesini ve tüketici verileriyle fırsatları ortaya çıkarmasını basit ve hızlı hale getiriyoruz. Bunu, araştırma teknolojisinin ve insan uzmanlığının en iyi parçalarını bir araya getirerek yapıyoruz. Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux gibi ikonik markalar, güvenebilecekleri içgörüler sunmamız için bize güveniyor. Self-servis platformumuzda 59 ülkede 125 milyon tüketiciye dakikalar içinde anket yapabilir; canınızı sıkan sorularınızı ortalama 48 saat içinde yanıtlıyorlar. Karma panel metodolojimiz, yanıtların önyargısız olduğunun garanti edildiği anlamına gelir. Doğru veri kalitesine sahip olmak bizim için gerçekten önemli; bu nedenle sizinkini insanları ve yapay zekayı kullanarak üç kez kontrol ediyoruz. Hemen hemen herkesin kullanabileceği kadar sezgisel bir platforma sahip olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Ancak herkesin araştırma uzmanı olmadığının bilincindeyiz; bu nedenle anketinizi hazırlarken yardıma ihtiyacınız olursa Müşteri Araştırma Ekibimiz size tavsiyelerde bulunabilir. Uzmanlıklarından dolayı sizden ekstra ücret talep etmiyoruz. Attest takımlar için tasarlandı. Sınırsız ekip üyesi bunu kullanabilir ve fiyatlandırma modelimiz basittir: 1 kredi = 1 yanıt (cevabın nereden geldiği önemli değil. Aylar öncesinden planlanan büyük araştırma projeleri için ve en son ortaya çıkan acil, anlık veri talepleri için bizi kullanın.) Böylece büyük resimden gündelik hayata kadar her kararınızı gerçek dünyaya ait kanıtlarla destekleyebilirsiniz. Çünkü hedef tüketicilerinizin nasıl değiştiğini, nasıl davrandığını, hissettiğini ve satın aldığını her zaman bildiğinizde, bir sonraki hamlenizin ne olacağını da bilirsiniz. doğru olan.