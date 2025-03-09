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Pazarlama liderleri, marka sağlığını geliştirmek ve pazarlama hunilerinin erişimini genişletmek için Birleşik Marka Zekası (UBI) yazılımını kullanıyor. Tüketiciyle yüz yüze gelen marka pazarlama ekipleri, tüketicilerinin veya alıcılarının günlük veya periyodik duyguları ve algıları hakkında bilgi edinmek için UBI çözümlerinden yararlanıyor. UBI platformları, reklamları, web trafiğini, sosyal medyayı, halkla ilişkileri ve çevrimiçi incelemeleri kapsayan çeşitli dijital kanallardan sistematik olarak çevrimiçi sinyaller toplar. Kapsamlı analiz yoluyla bu platformlar, bir markanın görünürlüğünün rakiplerini aşıp aşmadığını değerlendirir ve marka pazarlamasının alıcılar nezdindeki yankısını değerlendirir. UBI platformları, marka iyileştirme girişimlerine rehberlik edecek özel öneriler sunar.
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quantilope
quantilope.com
quantilope, yüksek kaliteli içgörülerin kilidini hızlı ve kolay bir şekilde açmak için tüketici araştırmalarını otomatikleştirir. Tüketici İstihbarat Platformumuz, veriye dayalı karar almayı desteklemek için yapay zekaya dayalı gelişmiş niceliksel ve niteliksel çözümler sunar. 2014 yılında kurulan quantilope, tüketici araştırmalarında en iyi 2 numaralı teknoloji sağlayıcısı ve dünya çapında içgörüler açısından en yenilikçi 50 tedarikçiden biri seçildi (Greenbook GRIT İş ve İnovasyon Raporu 2022). quantilope; Nestle, Pepsi, Danone, Deutsche Telekom, PBS, OMD ve daha fazlası dahil olmak üzere 300'den fazla marka için marka bilinirliği, pazar segmentasyonu, reklam testi, ürün konseptleri ve fiyatlandırma analizi konularında tüketici içgörülerini destekler. Şirket Detayları: quantilope 2014 yılında kurulmuştur ve merkezi Hamburg, Almanya'da olup New York, Londra ve Vilnius'ta ek ofisleri bulunmaktadır. Quantilope'un dünya çapında 250'den fazla tam zamanlı çalışanı bulunmaktadır. [email protected]
Zinklar
zinklar.com
Sonuçları gerçek zamanlı olarak sunan ve Consumer Insights'ı dünya çapındaki markalar için günlük bir çözüme dönüştüren SaaS platformu. Markalara, geleneksel olarak Pazar Araştırma Ajansları aracılığıyla yıllık abonelik temelinde satın alınan bir ürün sunmaktadır. Basit, kolay ve uzman araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından desteklenen bu teknoloji, markaların tüketicilerle her zaman, her yerde etkileşim kurmasına ve tüketime yakınlığı nedeniyle davranış ve tutumlar hakkında benzersiz, en üst kalitede bilgiler elde etmesine olanak tanıyor.
Trensition
trendtracker.ai
Trensition, kullanıcıların eğilimleri analiz edip stratejik kararlar almasına olanak tanıyan veri odaklı bir platformdur.
MFour
mfour.com
MFour, işletmelerin hedef kitlelerini daha iyi anlamaları, kampanya stratejilerini optimize etmeleri ve iş büyümesini artırmaları için uzman düzeyindeki tüketici istihbaratına ve davranışsal verilere kolayca erişmelerini sağlar. En kapsamlı ve güvenilir birleştirilmiş veri kümesi üzerine inşa edilen MFour Studio, yanıtların eylemlerle eşleşmesini sağlamak için gerçek zamanlı uygulama, web ve yaya trafiği verileriyle desteklenen doğrulanmış tüketici anketlerini birleştiren tek platformdur. Doğrudan MFour Studio platformuna entegre edilen sezgisel, gezinmesi kolay yapay zeka destekli araçlar paketi, her beceri seviyesindeki bireyin doğru içgörüleri anında toplamasını, analiz etmesini ve uygulamasını kolaylaştırır. MFour, uzman bir pazar araştırma ekibinin gücünü her profesyonelin eline sunarak pazar araştırmasını ileriye taşıyor.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide, Dig Insights'taki tüketici uzmanları tarafından oluşturulan ve sürekli olarak geliştirilen bir SaaS platformudur. Upsiide, inovasyon fikirlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde geliştirmenize ve doğrulamanıza olanak tanır. ... Daha Fazla Göster İnovasyon süreçlerini Upsiide platformuna taşıyan kuruluşlar, pazara sunma sürelerinin önemli ölçüde azaldığını ve pazar içi başarının önemli ölçüde arttığını görüyor. İnovasyon sıklıkla yeni ürünlerle ilişkilendirilir. Ancak inovasyon çok daha geniştir; yeni ürünleri, yeni çeşitleri, yeni özellikleri, yeni hizmetleri, yeni iddiaları, yeni iletişimi vb. kapsar. Upsiide, her kategorideki her yeniliği test etmek için tek bir platformdur. Şirket içi tüketici araştırma uzmanlarımızdan ve onların onlarca yıllık uzmanlığından yararlanarak, geleneksel araştırmanın 3 temel öğesini yeniden icat ettik: - Yanıtlayan Deneyimi: Upsiide'ın oyunlaştırılmış arayüzü, yanıtlayanların daha iyi katılımını ve daha doğru verileri sağlar. - Analiz Deneyimi: Stratejik analiz ve karar almayı kolaylaştıran sezgisel veri görselleştirme. - Bir çalışma oluşturma: Bir dizi yenilik ihtiyacını kapsayan, ustalıkla oluşturulmuş, özelleştirilebilir çalışma şablonları. Upsiide çok esnektir ve istediğiniz şekilde kullanılabilir; tüm organizasyonunuz için inovasyon içgörü platformu olarak veya yalnızca bireysel çalışmalar yürütmek için. Upsiide'ı risksiz bir şekilde kendiniz incelemek veya bir demo için Satış ekibimizle sohbet etmek için üstteki düğmelere tıklayın!
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth, ekip uyumuna ilham verirken psikografik özellikleri ve temel değerleri optimize etmeye yönelik bir marka deneyimi yönetimi (BXM) platformudur. BrandTruth platformu, onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce katılımcıdan oluşan kolektif bir ekip deneyimi aracılığıyla bir markanın arketipini keşfeder ve optimize eder. Kanıtlanmış psikolojinin tescilli bir algoritması, kesin bir pazar konumu için verileri, temel inançları, psikografileri ve stratejik içgörüleri ortaya çıkaran anında sonuçlar sağlar, gelişmiş çalışan bağlılığı ve bağlılığı ile gelişmiş müşteri katılımını sağlar. Bu süreçlerin yanı sıra ek deneyimler ve A.I. Araçlar, ekonomik bir abonelik karşılığında yaratıcı uygulamaları ve iletişimi geliştirir.
Upwave
upwave.com
Marka Reklamcılığına Yönelik Analitik Platformu Kısa vadeli ölçümlerinizin marka yatırımınızın değerini kanıtlamadığını biliyoruz. Upwave, dönüşüm hunisinin en üstünde, uzun vadeli marka reklamlarını bugün ölçmek için birleşik, çapraz medya çözümü sunar. Dijital, Doğrusal, Adreslenebilir ve CTV için günlük olarak güncellenen Gerçek Zamanlı kontrol panelleri.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminden raf istihbaratı ve perakende uygulamasına kadar çeşitli kullanım örneklerini destekler. Wiser neden dünya çapında 500'den fazla marka ve perakendecinin güvenilir perakende analitiği sağlayıcısıdır? Daha iyi veriler. Misyonumuz, milyonlarca web sitesinden ve on binlerce fiziksel mağazadan en doğru ve uygulanabilir bilgileri yakalayan ve sunan hizmetler oluşturmaktır. Wiser'ın neredeyse gerçek zamanlı zekası, günlük ve saatlik geliri, marjı ve pazarlamayla ilgili stratejileri optimize etmek için çok kanallı görünürlük sunar. Daha fazla bilgi için www.wiser.com adresini ziyaret edin ve @wiserinc'i takip edin.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dahili CRM özelliklerini kullanarak kullanıcılarla kişiselleştirilmiş bir şekilde 'Etkileşime Geçmeye' de yardımcı oluyor. Verilerin güçlü bir şekilde gruplanması öngörüler üretir ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar. Markanız için tek noktadan dijital istihbarat merkezi tasarlıyoruz. Bu, aşırı karmaşık sosyal verilerden arındırılmış, yapılandırılmış ve güçlü analizler ve görselleştirmelerle dijital stratejinizi ve marka kimliğinizi yönlendirme çabalarınızı kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı Deneyim, Düşünce Liderliği ve Kriz Yönetimi konularında size yardımcı oluyoruz. Locobuzz ayrıca işletmelerin çok dilli sohbet robotlarını kullanarak etkileşimli bir deneyim oluşturmak için makine öğreniminin ve NLP'nin gücünden yararlanmasına olanak tanır. Konuşmaya dayalı ticaretin potansiyelinin, insan zekasını yapay zeka aracılığıyla makineye dahil ederek üretkenliği artırabileceğine inanıyoruz.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, yapay zeka ile marka stratejisi geliştirme, yaratıcı varlık testi ve gerçek zamanlı performans izleme imkanı sunan bir marka yönetim platformudur.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments Analytics; duygu analizi, yorum kategorileri, adlandırılmış_varlıklar tanıma ve anahtar kelime çıkarma dahil olmak üzere yapılandırılmamış metin verilerinin derinlemesine analizini sağlayan bir yapay zeka aracıdır. CommentsAnalytics Hizmetlerinin Temel Faydaları: 1 - Müşteri İçgörüleri 2 - Marka İtibar Yönetimi 3 - Ürün Geliştirme ve İnovasyon 4 - Müşteri Deneyiminin Geliştirilmesi
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions, markanızın internet üzerindeki sözlerini gerçek zamanlı izleyen ve analiz eden bir araçtır.
Attest
askattest.com
Attest, tahminleri gerçeklerle değiştiren tüketici araştırma platformudur. Herkesin hedef kitlesine erişmesini ve tüketici verileriyle fırsatları ortaya çıkarmasını basit ve hızlı hale getiriyoruz. Bunu, araştırma teknolojisinin ve insan uzmanlığının en iyi parçalarını bir araya getirerek yapıyoruz. Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux gibi ikonik markalar, güvenebilecekleri içgörüler sunmamız için bize güveniyor. Self-servis platformumuzda 59 ülkede 125 milyon tüketiciye dakikalar içinde anket yapabilir; canınızı sıkan sorularınızı ortalama 48 saat içinde yanıtlıyorlar. Karma panel metodolojimiz, yanıtların önyargısız olduğunun garanti edildiği anlamına gelir. Doğru veri kalitesine sahip olmak bizim için gerçekten önemli; bu nedenle sizinkini insanları ve yapay zekayı kullanarak üç kez kontrol ediyoruz. Hemen hemen herkesin kullanabileceği kadar sezgisel bir platforma sahip olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Ancak herkesin araştırma uzmanı olmadığının bilincindeyiz; bu nedenle anketinizi hazırlarken yardıma ihtiyacınız olursa Müşteri Araştırma Ekibimiz size tavsiyelerde bulunabilir. Uzmanlıklarından dolayı sizden ekstra ücret talep etmiyoruz. Attest takımlar için tasarlandı. Sınırsız ekip üyesi bunu kullanabilir ve fiyatlandırma modelimiz basittir: 1 kredi = 1 yanıt (cevabın nereden geldiği önemli değil. Aylar öncesinden planlanan büyük araştırma projeleri için ve en son ortaya çıkan acil, anlık veri talepleri için bizi kullanın.) Böylece büyük resimden gündelik hayata kadar her kararınızı gerçek dünyaya ait kanıtlarla destekleyebilirsiniz. Çünkü hedef tüketicilerinizin nasıl değiştiğini, nasıl davrandığını, hissettiğini ve satın aldığını her zaman bildiğinizde, bir sonraki hamlenizin ne olacağını da bilirsiniz. doğru olan.
Suzy
suzy.com
Suzy, niceliksel, niteliksel ve yüksek kaliteli kitleleri tek bir bağlantılı araştırma bulutunda birleştiren uçtan uca bir tüketici içgörü platformudur. Suzy'nin ürün paketi, verimli ve geniş ölçekte sağlam ve yinelenen araştırmalar yürütmenize olanak tanır.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial, küresel ajanslar ve Fortune 500 markaları genelinde bilinçli, veriye dayalı pazarlama kararlarını güçlendiren, sektörün tek platformlar arası sosyal hedef kitle öngörüleri sağlayıcısıdır. StatSocial'ın Silhouette™ platformu, pazarlamacıların herhangi bir hedef kitle üzerinde çeşitli şekillerde harekete geçmesine olanak tanıyan zengin, çok kanallı sosyal hedef kitle verileri sağlar: > Herhangi bir hedef kitlenin benzersiz ilgi alanlarını, yakınlıklarını ve tercihlerini anlayın > Herhangi bir tüketici, rakip, marka veya sosyal hedef kitle üzerinde araştırma yapın > Sosyal medya kampanyalarının ve etkileyici kampanyaların organik olarak görünür hedef kitlelerini belirleyin > Marka ölçüm çalışmalarını tüm platformda dağıtın > Hedef kitlenizin etkileşimde bulunduğu etkileyicileri belirleyin ve mevcut ortaklıkları doğrulayın > Birinci veya üçüncü taraf veri kümelerini zenginleştirin > İzleme için sosyal paneller oluşturun veya sosyal medya yükleyin daha fazla analiz için hedef kitleler > Son derece kişiselleştirilmiş, programatik kampanyalar için tercih edilen medya kanallarını keşfedin
BrandOps
brandops.io
Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Performansı platformudur. BrandOps, inceleme siteleri, sosyal medya platformları, 6.000'den fazla haber kaynağı, podcast'ler, arama ve çok daha fazlası gibi kanallardan gelen binlerce sinyalden büyüme öngörüleri sağlar. BrandOps, operasyon ekiplerinizin veri yükünü hafifletir. Veriler otomatik olarak toplanır, korunur ve anlamlandırılır. Hızlı büyüyen şirketler, işlerini büyütmek ve sağlıklı bir pazarlama makinesi oluşturmak için BrandOps'u kullanıyor. https://www.brandops.io/
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.
Audiense
audiense.com
Audiense, işletmelerin hedef kitlelerini anlamalarına ve onlarla etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
Latana
latana.com
Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Tüketici İstihbaratı, sosyal medya verilerini analiz ederek markaların çevrimiçi varlıklarını anlamalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
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