Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

Qualtrics

qualtrics.com

13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün% 75'i tarafından kullanılan Qualtrics Corexm, deneyim yönetimi için en güvenilir, zeki ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics Corexm, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. Corexm ile, toplamak ve harekete geçmek istediğiniz tüm içgörüler için sessiz veya dış kaynaklı operasyonları bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departman için yetenek ve çözümlere sahip olan Corexm, her zamankinden daha hızlı bilgiler almanızı sağlayarak kitlelerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olur. Kendi projelerinizi bile oluşturabilir veya Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri - marka, müşteri bilgileri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için - kullanabilirsiniz, böylece en çok ihtiyaç duyduğu yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics Corexm ile herkesin eyleme geçirilebilir bilgileri yakalamasını, analiz etmesini ve paylaşmasını ve mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasını sağlarsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirim için dünyanın en esnek çözümü ile deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın, her kararı doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri geliştirmek için öngörücü bilgiler ve AI destekli önerilerle güçlendirin. Bu, ölçekte açık uçlu geri bildirimi anlamak, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlasını anlamak için AI güdümlü metin analitiği içerir. 2) Sofistike araştırmalar, bir nokta ve tıklama kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilimcileri tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kütüphaneyle basit bir şekilde oluşturulmasını, özelleştirilmesini ve değiştirilmesini sağladı. Hepsi kullanıma hazır, kodlama gerekmez, hiç. 3) Hız ve Çeviklik Ölçeği Organizasyon genelinde amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile ilgili bilgileri deneyimlemek için erişim. Buna kuruluşunuzun zaten kullandığı sistemlere eşsiz entegrasyonlar içeren esnek bir platform ekleyin. 4) Zaman ve paradan tasarruf edin, tüm katılımcı verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak için araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmak için öneriler sunarak sizin için ağır kaldırma yapan AI ile bir araştırma uzmanı olun. 5) Herkesin geri bildirim ve deneyim fırsatlarını dinleme, anlama ve deneyimleme, verilere daha derinlemesine araştırma, kişisel deneyimleri ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla araştırmayı birleştirin ve kolaylaştırın. 6) Riske maruz kalmayı azaltın Rakip kuruluş sınıfı güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliği, Qualtrics Corexm GDPR, HITRUST, ISO 27001 Sertifikalı ve FedRamp Uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin, verilerinizin sizin için daha fazla çalışmasını sağlayın. Tasarım, analitik, raporlama ve yanıtlayan kaynak kullanımı ile destek için araştırma hizmetlerimizi ve ortak ağımızı seçin. Ayrıca, tamamen esnek bir katılım modeli sayesinde bizi ihtiyacınız olan kadar veya az kullanın. Anahtar Qualtrics Corexm Ürün Özellikleri - Uzman Tasarlı Şablonlar -Sürükle ve Düşük Anket Oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam İşbirliği Araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota Yönetimi -Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (deneysel görüş) - AI ile çalışan analitik ve zeka (istatistikler IQ & Metin IQ) - Crosstabs - Sistem entegrasyonu için dinlenme API erişimi - SMS Dağıtım - WCAG 2.0 uyumlu - E -posta ve sohbet desteği