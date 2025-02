Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

Qualtrics

13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, toplamak ve üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm içgörüler için silolanmış veya dış kaynak operasyonlarını bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departmana yönelik özellikler ve çözümler sunan CoreXM, hedef kitlenize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olarak içgörüleri her zamankinden daha hızlı almanızı sağlar. Hatta kendi projelerinizi oluşturabilir veya marka, müşteri içgörüleri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri kullanabilir, böylece en çok ihtiyaç duyulan yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics CoreXM ile herkesin eyleme dönüştürülebilir öngörüleri yakalamasına, analiz etmesine ve paylaşmasına ve bunları mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasına olanak tanırsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirimlerine yönelik dünyanın en esnek çözümüyle deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın Doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri iyileştirmek için her kararı tahmine dayalı içgörüler ve yapay zeka destekli önerilerle güçlendirin. Buna, açık uçlu geri bildirimleri geniş ölçekte anlamak için yapay zeka destekli metin analitiği, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlası dahildir. 2) Gelişmiş araştırma basitleştirildi İşaretle ve tıkla kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilim adamları tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kitaplık ile herhangi bir araştırma projesini dakikalar içinde oluşturun, özelleştirin ve değiştirin. Hiçbir kodlama gerektirmeden, tamamı kullanıma hazır. 3) Hızı ve çevikliği artırın Amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile kuruluş genelinde deneyim içgörülerine erişimi ölçeklendirin. Buna, kuruluşunuzun halihazırda kullandığı sistemlerle benzersiz entegrasyonlara sahip esnek bir platform ekleyin. 4) Zamandan ve paradan tasarruf edin Tüm yanıtlayan verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak amacıyla araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Sizin için işin zor kısmını yapan, anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmaya yönelik öneriler sunan yapay zekaya sahip bir araştırma uzmanı olun. 5) Araştırmayı pekiştirin ve kolaylaştırın Herkesin dinleme, anlama ve geri bildirim ve deneyim fırsatlarına göre hareket etme yeteneğini birbirine bağlayan ve merkezileştiren, verileri daha derinlemesine inceleme, kişisel deneyimleri geniş ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla. 6) Risk maruziyetini azaltın Rakipsiz kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliğine sahip Qualtrics CoreXM, GDPR, HITRUST, ISO 27001 sertifikalı ve FedRAMP uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin Verilerinizin sizin için daha sıkı çalışmasını sağlayın. Tasarım, analiz, raporlama ve yanıtlayıcı kaynak bulma konusunda destek için Araştırma Hizmetlerimize ve ortak ağımıza kaydolun. Üstelik tamamen esnek katılım modeli sayesinde, bizden ihtiyacınız kadar çok veya az yararlanın. Temel Qualtrics CoreXM ürün özellikleri - Uzman tasarımlı şablonlar - Sürükle ve bırak anket oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam işbirliği araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota yönetimi - Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (ExpertReview) - Yapay zeka destekli analiz ve zeka (Stats iQ ve Text iQ) - Çapraz tablolar - Sistem entegrasyonu için REST API erişimi - SMS dağıtımı -WCAG 2.0 uyumlu - E-posta ve sohbet desteği