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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan
Pazarlama liderleri, marka sağlığını geliştirmek ve pazarlama hunilerinin erişimini genişletmek için Birleşik Marka Zekası (UBI) yazılımını kullanıyor. Tüketiciyle yüz yüze gelen marka pazarlama ekipleri, tüketicilerinin veya alıcılarının günlük veya periyodik duyguları ve algıları hakkında bilgi edinmek için UBI çözümlerinden yararlanıyor. UBI platformları, reklamları, web trafiğini, sosyal medyayı, halkla ilişkileri ve çevrimiçi incelemeleri kapsayan çeşitli dijital kanallardan sistematik olarak çevrimiçi sinyaller toplar. Kapsamlı analiz yoluyla bu platformlar, bir markanın görünürlüğünün rakiplerini aşıp aşmadığını değerlendirir ve marka pazarlamasının alıcılar nezdindeki yankısını değerlendirir. UBI platformları, marka iyileştirme girişimlerine rehberlik edecek özel öneriler sunar.
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quantilope
quantilope.com
quantilope, yüksek kaliteli içgörülerin kilidini hızlı ve kolay bir şekilde açmak için tüketici araştırmalarını otomatikleştirir. Tüketici İstihbarat Platformumuz, veriye dayalı karar almayı desteklemek için yapay zekaya dayalı gelişmiş niceliksel ve niteliksel çözümler sunar. 2014 yılında kurulan quantilope, tüketici araştırmalarında en iyi 2 numaralı teknoloji sağlayıcısı ve dünya çapında içgörüler açısından en yenilikçi 50 tedarikçiden biri seçildi (Greenbook GRIT İş ve İnovasyon Raporu 2022). quantilope; Nestle, Pepsi, Danone, Deutsche Telekom, PBS, OMD ve daha fazlası dahil olmak üzere 300'den fazla marka için marka bilinirliği, pazar segmentasyonu, reklam testi, ürün konseptleri ve fiyatlandırma analizi konularında tüketici içgörülerini destekler. Şirket Detayları: quantilope 2014 yılında kurulmuştur ve merkezi Hamburg, Almanya'da olup New York, Londra ve Vilnius'ta ek ofisleri bulunmaktadır. Quantilope'un dünya çapında 250'den fazla tam zamanlı çalışanı bulunmaktadır. [email protected]
Zinklar
zinklar.com
Sonuçları gerçek zamanlı olarak sunan ve Consumer Insights'ı dünya çapındaki markalar için günlük bir çözüme dönüştüren SaaS platformu. Markalara, geleneksel olarak Pazar Araştırma Ajansları aracılığıyla yıllık abonelik temelinde satın alınan bir ürün sunmaktadır. Basit, kolay ve uzman araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından desteklenen bu teknoloji, markaların tüketicilerle her zaman, her yerde etkileşim kurmasına ve tüketime yakınlığı nedeniyle davranış ve tutumlar hakkında benzersiz, en üst kalitede bilgiler elde etmesine olanak tanıyor.
Trensition
trendtracker.ai
Trensition, kuruluşların daha bilinçli stratejik kararlar almasına destek olan, Trendtracker adı verilen yapay zeka odaklı bir stratejik istihbarat platformu geliştirdi. Trendtracker sürekli olarak geleceğinize dair kişiselleştirilmiş bir görünüm sunar. Trendtracker size bugün, yarın ve ertesi gün hangi trendlerin karşınıza çıkacağına dair %100 kişiselleştirilmiş ve veri tabanlı, şeffaf ve objektif bir görünüm sunar. Trendtracker, değişimin erken sinyallerini bulmak, trendlerin gelişimini izlemek ve her ay yüz milyonlarca çevrimiçi belge arasındaki stratejik eylemleri analiz etmek için gelişmiş ağ analizi ve doğal dil işlemeyi kullanır. Hiçbir ekip gürültüyü eleyip sizin için neyin önemli olduğunu keşfetme konusunda bu kadar verimli olamaz. Yeni fırsatları ve tehditleri ilk fark eden siz olurken, stratejik araştırmalarınızda zamandan, emekten ve paradan tasarruf edin.
MFour
mfour.com
MFour, işletmelerin hedef kitlelerini daha iyi anlamaları, kampanya stratejilerini optimize etmeleri ve iş büyümesini artırmaları için uzman düzeyindeki tüketici istihbaratına ve davranışsal verilere kolayca erişmelerini sağlar. En kapsamlı ve güvenilir birleştirilmiş veri kümesi üzerine inşa edilen MFour Studio, yanıtların eylemlerle eşleşmesini sağlamak için gerçek zamanlı uygulama, web ve yaya trafiği verileriyle desteklenen doğrulanmış tüketici anketlerini birleştiren tek platformdur. Doğrudan MFour Studio platformuna entegre edilen sezgisel, gezinmesi kolay yapay zeka destekli araçlar paketi, her beceri seviyesindeki bireyin doğru içgörüleri anında toplamasını, analiz etmesini ve uygulamasını kolaylaştırır. MFour, uzman bir pazar araştırma ekibinin gücünü her profesyonelin eline sunarak pazar araştırmasını ileriye taşıyor.
Upsiide
upsiide.com
Upsiide, Dig Insights'taki tüketici uzmanları tarafından oluşturulan ve sürekli olarak geliştirilen bir SaaS platformudur. Upsiide, inovasyon fikirlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde geliştirmenize ve doğrulamanıza olanak tanır. ... Daha Fazla Göster İnovasyon süreçlerini Upsiide platformuna taşıyan kuruluşlar, pazara sunma sürelerinin önemli ölçüde azaldığını ve pazar içi başarının önemli ölçüde arttığını görüyor. İnovasyon sıklıkla yeni ürünlerle ilişkilendirilir. Ancak inovasyon çok daha geniştir; yeni ürünleri, yeni çeşitleri, yeni özellikleri, yeni hizmetleri, yeni iddiaları, yeni iletişimi vb. kapsar. Upsiide, her kategorideki her yeniliği test etmek için tek bir platformdur. Şirket içi tüketici araştırma uzmanlarımızdan ve onların onlarca yıllık uzmanlığından yararlanarak, geleneksel araştırmanın 3 temel öğesini yeniden icat ettik: - Yanıtlayan Deneyimi: Upsiide'ın oyunlaştırılmış arayüzü, yanıtlayanların daha iyi katılımını ve daha doğru verileri sağlar. - Analiz Deneyimi: Stratejik analiz ve karar almayı kolaylaştıran sezgisel veri görselleştirme. - Bir çalışma oluşturma: Bir dizi yenilik ihtiyacını kapsayan, ustalıkla oluşturulmuş, özelleştirilebilir çalışma şablonları. Upsiide çok esnektir ve istediğiniz şekilde kullanılabilir; tüm organizasyonunuz için inovasyon içgörü platformu olarak veya yalnızca bireysel çalışmalar yürütmek için. Upsiide'ı risksiz bir şekilde kendiniz incelemek veya bir demo için Satış ekibimizle sohbet etmek için üstteki düğmelere tıklayın!
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth, ekip uyumuna ilham verirken psikografik özellikleri ve temel değerleri optimize etmeye yönelik bir marka deneyimi yönetimi (BXM) platformudur. BrandTruth platformu, onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce katılımcıdan oluşan kolektif bir ekip deneyimi aracılığıyla bir markanın arketipini keşfeder ve optimize eder. Kanıtlanmış psikolojinin tescilli bir algoritması, kesin bir pazar konumu için verileri, temel inançları, psikografileri ve stratejik içgörüleri ortaya çıkaran anında sonuçlar sağlar, gelişmiş çalışan bağlılığı ve bağlılığı ile gelişmiş müşteri katılımını sağlar. Bu süreçlerin yanı sıra ek deneyimler ve A.I. Araçlar, ekonomik bir abonelik karşılığında yaratıcı uygulamaları ve iletişimi geliştirir.
Upwave
upwave.com
Marka Reklamcılığına Yönelik Analitik Platformu Kısa vadeli ölçümlerinizin marka yatırımınızın değerini kanıtlamadığını biliyoruz. Upwave, dönüşüm hunisinin en üstünde, uzun vadeli marka reklamlarını bugün ölçmek için birleşik, çapraz medya çözümü sunar. Dijital, Doğrusal, Adreslenebilir ve CTV için günlük olarak güncellenen Gerçek Zamanlı kontrol panelleri.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminden raf istihbaratı ve perakende uygulamasına kadar çeşitli kullanım örneklerini destekler. Wiser neden dünya çapında 500'den fazla marka ve perakendecinin güvenilir perakende analitiği sağlayıcısıdır? Daha iyi veriler. Misyonumuz, milyonlarca web sitesinden ve on binlerce fiziksel mağazadan en doğru ve uygulanabilir bilgileri yakalayan ve sunan hizmetler oluşturmaktır. Wiser'ın neredeyse gerçek zamanlı zekası, günlük ve saatlik geliri, marjı ve pazarlamayla ilgili stratejileri optimize etmek için çok kanallı görünürlük sunar. Daha fazla bilgi için www.wiser.com adresini ziyaret edin ve @wiserinc'i takip edin.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dahili CRM özelliklerini kullanarak kullanıcılarla kişiselleştirilmiş bir şekilde 'Etkileşime Geçmeye' de yardımcı oluyor. Verilerin güçlü bir şekilde gruplanması öngörüler üretir ve eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar. Markanız için tek noktadan dijital istihbarat merkezi tasarlıyoruz. Bu, aşırı karmaşık sosyal verilerden arındırılmış, yapılandırılmış ve güçlü analizler ve görselleştirmelerle dijital stratejinizi ve marka kimliğinizi yönlendirme çabalarınızı kolaylaştırır. Gerçek Zamanlı Deneyim, Düşünce Liderliği ve Kriz Yönetimi konularında size yardımcı oluyoruz. Locobuzz ayrıca işletmelerin çok dilli sohbet robotlarını kullanarak etkileşimli bir deneyim oluşturmak için makine öğreniminin ve NLP'nin gücünden yararlanmasına olanak tanır. Konuşmaya dayalı ticaretin potansiyelinin, insan zekasını yapay zeka aracılığıyla makineye dahil ederek üretkenliği artırabileceğine inanıyoruz.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipleriniz ve kategoriniz hakkında gerçekte ne hissettiklerini ölçer. ProQuo'nun yapay zekası, bu etkileşimlerin her birinden elde edilen verileri analiz ederek markanızın hedefine ulaşmanızı sağlayan özelleştirilmiş bir eylem planı oluşturur - ister kullanıcı olmayanları dönüştürmek, ister boş alanınızı bulmak veya pazar payınızı büyütmek olsun. Clorox, Harry's, Expedia, Tatcha ve Keurig Dr Pepper'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce marka, kesin bir şekilde büyümek için ProQuo'yu kullanıyor.
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments Analytics; duygu analizi, yorum kategorileri, adlandırılmış_varlıklar tanıma ve anahtar kelime çıkarma dahil olmak üzere yapılandırılmamış metin verilerinin derinlemesine analizini sağlayan bir yapay zeka aracıdır. CommentsAnalytics Hizmetlerinin Temel Faydaları: 1 - Müşteri İçgörüleri 2 - Marka İtibar Yönetimi 3 - Ürün Geliştirme ve İnovasyon 4 - Müşteri Deneyiminin Geliştirilmesi
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMention, markanızı internette izlemenin en etkili yöntemidir. Markanızın bahsini veya işletmenizle alakalı anahtar kelimeyi tüm dijital köşelerde arayan araçtır. BrandMentions ile yapabileceğiniz şeylerden bazıları şunlardır: - Herhangi bir marka veya konu hakkında gerçek zamanlı bildirimler alın - Doğru duygu analizi alın - Verimli web ve sosyal dinleme gerçekleştirin - Beyaz etiket raporu planlayın - Rakiplerin pazarlama stratejilerini ortaya çıkarın Elde ettiğiniz avantajları görselleştirin https://www.youtube.com/watch?v=Lof02PMrlbM
Attest
askattest.com
Attest, tahminleri gerçeklerle değiştiren tüketici araştırma platformudur. Herkesin hedef kitlesine erişmesini ve tüketici verileriyle fırsatları ortaya çıkarmasını basit ve hızlı hale getiriyoruz. Bunu, araştırma teknolojisinin ve insan uzmanlığının en iyi parçalarını bir araya getirerek yapıyoruz. Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot, JCDecaux gibi ikonik markalar, güvenebilecekleri içgörüler sunmamız için bize güveniyor. Self-servis platformumuzda 59 ülkede 125 milyon tüketiciye dakikalar içinde anket yapabilir; canınızı sıkan sorularınızı ortalama 48 saat içinde yanıtlıyorlar. Karma panel metodolojimiz, yanıtların önyargısız olduğunun garanti edildiği anlamına gelir. Doğru veri kalitesine sahip olmak bizim için gerçekten önemli; bu nedenle sizinkini insanları ve yapay zekayı kullanarak üç kez kontrol ediyoruz. Hemen hemen herkesin kullanabileceği kadar sezgisel bir platforma sahip olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Ancak herkesin araştırma uzmanı olmadığının bilincindeyiz; bu nedenle anketinizi hazırlarken yardıma ihtiyacınız olursa Müşteri Araştırma Ekibimiz size tavsiyelerde bulunabilir. Uzmanlıklarından dolayı sizden ekstra ücret talep etmiyoruz. Attest takımlar için tasarlandı. Sınırsız ekip üyesi bunu kullanabilir ve fiyatlandırma modelimiz basittir: 1 kredi = 1 yanıt (cevabın nereden geldiği önemli değil. Aylar öncesinden planlanan büyük araştırma projeleri için ve en son ortaya çıkan acil, anlık veri talepleri için bizi kullanın.) Böylece büyük resimden gündelik hayata kadar her kararınızı gerçek dünyaya ait kanıtlarla destekleyebilirsiniz. Çünkü hedef tüketicilerinizin nasıl değiştiğini, nasıl davrandığını, hissettiğini ve satın aldığını her zaman bildiğinizde, bir sonraki hamlenizin ne olacağını da bilirsiniz. doğru olan.
Suzy
suzy.com
Suzy, niceliksel, niteliksel ve yüksek kaliteli kitleleri tek bir bağlantılı araştırma bulutunda birleştiren uçtan uca bir tüketici içgörü platformudur. Suzy'nin ürün paketi, verimli ve geniş ölçekte sağlam ve yinelenen araştırmalar yürütmenize olanak tanır.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial, küresel ajanslar ve Fortune 500 markaları genelinde bilinçli, veriye dayalı pazarlama kararlarını güçlendiren, sektörün tek platformlar arası sosyal hedef kitle öngörüleri sağlayıcısıdır. StatSocial'ın Silhouette™ platformu, pazarlamacıların herhangi bir hedef kitle üzerinde çeşitli şekillerde harekete geçmesine olanak tanıyan zengin, çok kanallı sosyal hedef kitle verileri sağlar: > Herhangi bir hedef kitlenin benzersiz ilgi alanlarını, yakınlıklarını ve tercihlerini anlayın > Herhangi bir tüketici, rakip, marka veya sosyal hedef kitle üzerinde araştırma yapın > Sosyal medya kampanyalarının ve etkileyici kampanyaların organik olarak görünür hedef kitlelerini belirleyin > Marka ölçüm çalışmalarını tüm platformda dağıtın > Hedef kitlenizin etkileşimde bulunduğu etkileyicileri belirleyin ve mevcut ortaklıkları doğrulayın > Birinci veya üçüncü taraf veri kümelerini zenginleştirin > İzleme için sosyal paneller oluşturun veya sosyal medya yükleyin daha fazla analiz için hedef kitleler > Son derece kişiselleştirilmiş, programatik kampanyalar için tercih edilen medya kanallarını keşfedin
BrandOps
brandops.io
Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Performansı platformudur. BrandOps, inceleme siteleri, sosyal medya platformları, 6.000'den fazla haber kaynağı, podcast'ler, arama ve çok daha fazlası gibi kanallardan gelen binlerce sinyalden büyüme öngörüleri sağlar. BrandOps, operasyon ekiplerinizin veri yükünü hafifletir. Veriler otomatik olarak toplanır, korunur ve anlamlandırılır. Hızlı büyüyen şirketler, işlerini büyütmek ve sağlıklı bir pazarlama makinesi oluşturmak için BrandOps'u kullanıyor. https://www.brandops.io/
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkezine yerleştirin ve ekiplerinize hedef kitleleri daha önce hiç olmadığı şekilde anlama yeteneği kazandırın. Hedef kitlenize neyin ilham verdiğini, onları harekete geçirdiğini ve etkilediğini bilin.
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, toplamak ve üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm içgörüler için silolanmış veya dış kaynak operasyonlarını bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departmana yönelik özellikler ve çözümler sunan CoreXM, hedef kitlenize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olarak içgörüleri her zamankinden daha hızlı almanızı sağlar. Hatta kendi projelerinizi oluşturabilir veya marka, müşteri içgörüleri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri kullanabilir, böylece en çok ihtiyaç duyulan yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics CoreXM ile herkesin eyleme dönüştürülebilir öngörüleri yakalamasına, analiz etmesine ve paylaşmasına ve bunları mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasına olanak tanırsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirimlerine yönelik dünyanın en esnek çözümüyle deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın Doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri iyileştirmek için her kararı tahmine dayalı içgörüler ve yapay zeka destekli önerilerle güçlendirin. Buna, açık uçlu geri bildirimleri geniş ölçekte anlamak için yapay zeka destekli metin analitiği, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlası dahildir. 2) Gelişmiş araştırma basitleştirildi İşaretle ve tıkla kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilim adamları tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kitaplık ile herhangi bir araştırma projesini dakikalar içinde oluşturun, özelleştirin ve değiştirin. Hiçbir kodlama gerektirmeden, tamamı kullanıma hazır. 3) Hızı ve çevikliği artırın Amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile kuruluş genelinde deneyim içgörülerine erişimi ölçeklendirin. Buna, kuruluşunuzun halihazırda kullandığı sistemlerle benzersiz entegrasyonlara sahip esnek bir platform ekleyin. 4) Zamandan ve paradan tasarruf edin Tüm yanıtlayan verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak amacıyla araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Sizin için işin zor kısmını yapan, anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmaya yönelik öneriler sunan yapay zekaya sahip bir araştırma uzmanı olun. 5) Araştırmayı pekiştirin ve kolaylaştırın Herkesin dinleme, anlama ve geri bildirim ve deneyim fırsatlarına göre hareket etme yeteneğini birbirine bağlayan ve merkezileştiren, verileri daha derinlemesine inceleme, kişisel deneyimleri geniş ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla. 6) Risk maruziyetini azaltın Rakipsiz kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliğine sahip Qualtrics CoreXM, GDPR, HITRUST, ISO 27001 sertifikalı ve FedRAMP uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin Verilerinizin sizin için daha sıkı çalışmasını sağlayın. Tasarım, analiz, raporlama ve yanıtlayıcı kaynak bulma konusunda destek için Araştırma Hizmetlerimize ve ortak ağımıza kaydolun. Üstelik tamamen esnek katılım modeli sayesinde, bizden ihtiyacınız kadar çok veya az yararlanın. Temel Qualtrics CoreXM ürün özellikleri - Uzman tasarımlı şablonlar - Sürükle ve bırak anket oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam işbirliği araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota yönetimi - Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (ExpertReview) - Yapay zeka destekli analiz ve zeka (Stats iQ ve Text iQ) - Çapraz tablolar - Sistem entegrasyonu için REST API erişimi - SMS dağıtımı -WCAG 2.0 uyumlu - E-posta ve sohbet desteği
Latana
latana.com
Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlığını analiz etmek için belirli segmentleri takip etme araçları sağlamak amacıyla sosyal medya verilerini arşivleyen bir "self-servis uygulama" veya hizmet olarak yazılımdır. Aracın kapsamı blogları, haber siteleri, forumlar, videolar, incelemeler, resimler ve Twitter, Facebook, Instagram ve Reddit dahil sosyal ağlar. Kullanıcılar, metin ve görsel Aramayı kullanarak veri arayabilir ve daha fazla bilgi ve analiz sağlamak için grafik, kategorizasyon, duygu analizi ve diğer özellikleri kullanabilir. Brandwatch'ın 80 milyondan fazla kaynağa erişimi var.