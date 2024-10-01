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Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kuzey Mariana Adaları

Pazarlama liderleri, marka sağlığını geliştirmek ve pazarlama hunilerinin erişimini genişletmek için Birleşik Marka Zekası (UBI) yazılımını kullanıyor. Tüketiciyle yüz yüze gelen marka pazarlama ekipleri, tüketicilerinin veya alıcılarının günlük veya periyodik duyguları ve algıları hakkında bilgi edinmek için UBI çözümlerinden yararlanıyor. UBI platformları, reklamları, web trafiğini, sosyal medyayı, halkla ilişkileri ve çevrimiçi incelemeleri kapsayan çeşitli dijital kanallardan sistematik olarak çevrimiçi sinyaller toplar. Kapsamlı analiz yoluyla bu platformlar, bir markanın görünürlüğünün rakiplerini aşıp aşmadığını değerlendirir ve marka pazarlamasının alıcılar nezdindeki yankısını değerlendirir. UBI platformları, marka iyileştirme girişimlerine rehberlik edecek özel öneriler sunar.

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Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...

Trensition

Trensition

trendtracker.ai

Trensition, kuruluşların daha bilinçli stratejik kararlar almasına destek olan, Trendtracker adı verilen yapay zeka odaklı bir stratejik istihbarat platformu geliştirdi. Trendtracker sürekli olarak geleceğinize dair kişiselleştirilmiş bir görünüm sunar. Trendtracker size bugün, yarın ve ertesi gün h...

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMention, markanızı internette izlemenin en etkili yöntemidir. Markanızın bahsini veya işletmenizle alakalı anahtar kelimeyi tüm dijital köşelerde arayan araçtır. BrandMentions ile yapabileceğiniz şeylerden bazıları şunlardır: - Herhangi bir marka veya konu hakkında gerçek zamanlı bildirimler al...

Audiense

Audiense

audiense.com

Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...

BrandTruth

BrandTruth

brandtruth.com

BrandTruth, ekip uyumuna ilham verirken psikografik özellikleri ve temel değerleri optimize etmeye yönelik bir marka deneyimi yönetimi (BXM) platformudur. BrandTruth platformu, onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce katılımcıdan oluşan kolektif bir ekip deneyimi aracılığıyla bir markanın arketipini keş...

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardım...

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial, küresel ajanslar ve Fortune 500 markaları genelinde bilinçli, veriye dayalı pazarlama kararlarını güçlendiren, sektörün tek platformlar arası sosyal hedef kitle öngörüleri sağlayıcısıdır. StatSocial'ın Silhouette™ platformu, pazarlamacıların herhangi bir hedef kitle üzerinde çeşitli şeki...

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...

Comments Analytics

Comments Analytics

commentsanalytics.com

Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments An...

Attest

Attest

askattest.com

Attest, tahminleri gerçeklerle değiştiren tüketici araştırma platformudur. Herkesin hedef kitlesine erişmesini ve tüketici verileriyle fırsatları ortaya çıkarmasını basit ve hızlı hale getiriyoruz. Bunu, araştırma teknolojisinin ve insan uzmanlığının en iyi parçalarını bir araya getirerek yapıyoruz....

Latana

Latana

latana.com

Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.

Zinklar

Zinklar

zinklar.com

Sonuçları gerçek zamanlı olarak sunan ve Consumer Insights'ı dünya çapındaki markalar için günlük bir çözüme dönüştüren SaaS platformu. Markalara, geleneksel olarak Pazar Araştırma Ajansları aracılığıyla yıllık abonelik temelinde satın alınan bir ürün sunmaktadır. Basit, kolay ve uzman araştırmacıla...

MFour

MFour

mfour.com

MFour, işletmelerin hedef kitlelerini daha iyi anlamaları, kampanya stratejilerini optimize etmeleri ve iş büyümesini artırmaları için uzman düzeyindeki tüketici istihbaratına ve davranışsal verilere kolayca erişmelerini sağlar. En kapsamlı ve güvenilir birleştirilmiş veri kümesi üzerine inşa edilen...

Upsiide

Upsiide

upsiide.com

Upsiide, Dig Insights'taki tüketici uzmanları tarafından oluşturulan ve sürekli olarak geliştirilen bir SaaS platformudur. Upsiide, inovasyon fikirlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde geliştirmenize ve doğrulamanıza olanak tanır. ... Daha Fazla Göster İnovasyon süreçlerini Upsiide platformuna...

Upwave

Upwave

upwave.com

Marka Reklamcılığına Yönelik Analitik Platformu Kısa vadeli ölçümlerinizin marka yatırımınızın değerini kanıtlamadığını biliyoruz. Upwave, dönüşüm hunisinin en üstünde, uzun vadeli marka reklamlarını bugün ölçmek için birleşik, çapraz medya çözümü sunar. Dijital, Doğrusal, Adreslenebilir ve CTV için...

quantilope

quantilope

quantilope.com

quantilope, yüksek kaliteli içgörülerin kilidini hızlı ve kolay bir şekilde açmak için tüketici araştırmalarını otomatikleştirir. Tüketici İstihbarat Platformumuz, veriye dayalı karar almayı desteklemek için yapay zekaya dayalı gelişmiş niceliksel ve niteliksel çözümler sunar. 2014 yılında kurulan q...

Suzy

Suzy

suzy.com

Suzy, niceliksel, niteliksel ve yüksek kaliteli kitleleri tek bir bağlantılı araştırma bulutunda birleştiren uçtan uca bir tüketici içgörü platformudur. Suzy'nin ürün paketi, verimli ve geniş ölçekte sağlam ve yinelenen araştırmalar yürütmenize olanak tanır.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Perfo...

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