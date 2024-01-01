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Marka Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsviçre
Pazarlama liderleri, marka sağlığını geliştirmek ve pazarlama hunilerinin erişimini genişletmek için Birleşik Marka Zekası (UBI) yazılımını kullanıyor. Tüketiciyle yüz yüze gelen marka pazarlama ekipleri, tüketicilerinin veya alıcılarının günlük veya periyodik duyguları ve algıları hakkında bilgi edinmek için UBI çözümlerinden yararlanıyor. UBI platformları, reklamları, web trafiğini, sosyal medyayı, halkla ilişkileri ve çevrimiçi incelemeleri kapsayan çeşitli dijital kanallardan sistematik olarak çevrimiçi sinyaller toplar. Kapsamlı analiz yoluyla bu platformlar, bir markanın görünürlüğünün rakiplerini aşıp aşmadığını değerlendirir ve marka pazarlamasının alıcılar nezdindeki yankısını değerlendirir. UBI platformları, marka iyileştirme girişimlerine rehberlik edecek özel öneriler sunar.
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Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...
Trensition
trendtracker.ai
Trensition, kuruluşların daha bilinçli stratejik kararlar almasına destek olan, Trendtracker adı verilen yapay zeka odaklı bir stratejik istihbarat platformu geliştirdi. Trendtracker sürekli olarak geleceğinize dair kişiselleştirilmiş bir görünüm sunar. Trendtracker size bugün, yarın ve ertesi gün h...
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMention, markanızı internette izlemenin en etkili yöntemidir. Markanızın bahsini veya işletmenizle alakalı anahtar kelimeyi tüm dijital köşelerde arayan araçtır. BrandMentions ile yapabileceğiniz şeylerden bazıları şunlardır: - Herhangi bir marka veya konu hakkında gerçek zamanlı bildirimler al...
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth, ekip uyumuna ilham verirken psikografik özellikleri ve temel değerleri optimize etmeye yönelik bir marka deneyimi yönetimi (BXM) platformudur. BrandTruth platformu, onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce katılımcıdan oluşan kolektif bir ekip deneyimi aracılığıyla bir markanın arketipini keş...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardım...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Müşterilerinizin düşüncelerini, duygularını, motivasyonlarını ve karar verme süreçlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için videolardan, sosyal gönderilerden, ürün sayfalarındaki yapılandırılmamış metin verilerinden elde edilen değerli, net, dikkate değer ve dikkat çekici bilgiler. Comments Ana...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial, küresel ajanslar ve Fortune 500 markaları genelinde bilinçli, veriye dayalı pazarlama kararlarını güçlendiren, sektörün tek platformlar arası sosyal hedef kitle öngörüleri sağlayıcısıdır. StatSocial'ın Silhouette™ platformu, pazarlamacıların herhangi bir hedef kitle üzerinde çeşitli şeki...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.
Latana
latana.com
Makine öğrenimi teknolojisiyle desteklenen Latana Marka Takibi, ölçeklenebilir marka yönetimi öngörüleri sunarak markaların daha iyi pazarlama kararları almasına yardımcı olur.
Zinklar
zinklar.com
Sonuçları gerçek zamanlı olarak sunan ve Consumer Insights'ı dünya çapındaki markalar için günlük bir çözüme dönüştüren SaaS platformu. Markalara, geleneksel olarak Pazar Araştırma Ajansları aracılığıyla yıllık abonelik temelinde satın alınan bir ürün sunmaktadır. Basit, kolay ve uzman araştırmacıla...
MFour
mfour.com
MFour, işletmelerin hedef kitlelerini daha iyi anlamaları, kampanya stratejilerini optimize etmeleri ve iş büyümesini artırmaları için uzman düzeyindeki tüketici istihbaratına ve davranışsal verilere kolayca erişmelerini sağlar. En kapsamlı ve güvenilir birleştirilmiş veri kümesi üzerine inşa edilen...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide, Dig Insights'taki tüketici uzmanları tarafından oluşturulan ve sürekli olarak geliştirilen bir SaaS platformudur. Upsiide, inovasyon fikirlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde geliştirmenize ve doğrulamanıza olanak tanır. ... Daha Fazla Göster İnovasyon süreçlerini Upsiide platformuna...
Upwave
upwave.com
Marka Reklamcılığına Yönelik Analitik Platformu Kısa vadeli ölçümlerinizin marka yatırımınızın değerini kanıtlamadığını biliyoruz. Upwave, dönüşüm hunisinin en üstünde, uzun vadeli marka reklamlarını bugün ölçmek için birleşik, çapraz medya çözümü sunar. Dijital, Doğrusal, Adreslenebilir ve CTV için...
quantilope
quantilope.com
quantilope, yüksek kaliteli içgörülerin kilidini hızlı ve kolay bir şekilde açmak için tüketici araştırmalarını otomatikleştirir. Tüketici İstihbarat Platformumuz, veriye dayalı karar almayı desteklemek için yapay zekaya dayalı gelişmiş niceliksel ve niteliksel çözümler sunar. 2014 yılında kurulan q...
Attest
askattest.com
Attest, tahminleri gerçeklerle değiştiren tüketici araştırma platformudur. Herkesin hedef kitlesine erişmesini ve tüketici verileriyle fırsatları ortaya çıkarmasını basit ve hızlı hale getiriyoruz. Bunu, araştırma teknolojisinin ve insan uzmanlığının en iyi parçalarını bir araya getirerek yapıyoruz....
Suzy
suzy.com
Suzy, niceliksel, niteliksel ve yüksek kaliteli kitleleri tek bir bağlantılı araştırma bulutunda birleştiren uçtan uca bir tüketici içgörü platformudur. Suzy'nin ürün paketi, verimli ve geniş ölçekte sağlam ve yinelenen araştırmalar yürütmenize olanak tanır.
BrandOps
brandops.io
Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Perfo...