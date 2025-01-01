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Marka varlık yönetimi (BAM) yazılımı, işletmelerin logolar, marka renkleri, yazı tipleri, sosyal medya varlıkları ve zengin medya içeriği gibi bir şirketin marka kimliğini destekleyen verileri ve medyayı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Pazarlamacıların bu marka varlıklarını depolayabileceği, organize edebileceği ve dağıtabileceği merkezi bir platform sunar. Bu tutarlılığı sağlar ve bir işletmenin markalaşma çabalarının etkinliğini artırır. Kuruluşlar, BAM yazılımından yararlanarak pazarlama materyallerinin genel marka stratejileriyle uyumlu olmasını sağlar. BAM yazılımı, işletmeler için marka yönetimi sürecini basitleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve tüm iletişim kanallarında tek tip markalamayı korur. Tipik olarak pazarlama ekipleri tarafından kullanılan BAM yazılımı, marka varlıklarını sosyal medya, web siteleri ve pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır. Yaratıcı ekipler, satış ekipleri, dış ortaklar ve ajanslar da bir şirketin marka varlıklarına etkili bir şekilde erişmek ve bunları kullanmak için BAM platformlarını kullanır.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder, dijital varlıkları depolamak, organize etmek ve paylaşmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir dijital varlık yönetimi platformudur.
Canto
canto.com
Canto, dijital varlıkları merkezi bir şekilde yönetmek, organize etmek ve paylaşmak için tasarlanmış güçlü bir Dijital Varlık Yönetimi platformudur.
Brandy
brandyhq.com
Brandy, marka varlıklarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, markalarını merkezi olarak organize edebilir ve paylaşabilirler.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android ve Windows cihazlarınızı satış ve sunum aracı olarak kullanan bir uygulamadır. Etkileşimli sunumlar oluşturmanızı sağlar.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Frontify
frontify.com
Frontify, marka varlıklarını yönetmek ve organize etmek için kullanılan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile işbirliğini kolaylaştırır.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit, markaların varlıklarını yönetip dağıtarak tutarlı bir marka kimliği oluşturmasına yardımcı olan bir marka portalı ve araçtır.
Pics.io
pics.io
Pics.io, medya varlıklarını merkezi bir kütüphane olarak yönetmenizi sağlayan bir Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. İçerik paylaşımı ve arama için çeşitli araçlar sunar.
CELUM
celum.com
CELUM, dijital içeriklerin yönetimi, paylaşılması ve işbirliğini kolaylaştıran bir Dijital Varlık Yönetimi (DAM) platformudur.
BrandBay
brandbay.io
BrandBay, ajanslar ve işletmeler için çok markalı dijital varlık yönetim platformudur. Görselleri, dosyaları ve bağlantıları organize etmenizi sağlar.
Pickit
pickit.com
Pickit, dijital varlıkları kaynaklama, depolama, paylaşma ve optimize etme süreçlerini basit ve etkili bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir dijital varlık yönetimi platformudur.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları sunan bir platformdur. İçerik onayı, paylaşımı ve yönetimi için kullanılır.
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