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Marka Varlık Yönetimi Yazılımı
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Marka Varlık Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Marka varlık yönetimi (BAM) yazılımı, işletmelerin logolar, marka renkleri, yazı tipleri, sosyal medya varlıkları ve zengin medya içeriği gibi bir şirketin marka kimliğini destekleyen verileri ve medyayı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Pazarlamacıların bu marka varlıklarını depolayabileceği, organize edebileceği ve dağıtabileceği merkezi bir platform sunar. Bu tutarlılığı sağlar ve bir işletmenin markalaşma çabalarının etkinliğini artırır. Kuruluşlar, BAM yazılımından yararlanarak pazarlama materyallerinin genel marka stratejileriyle uyumlu olmasını sağlar. BAM yazılımı, işletmeler için marka yönetimi sürecini basitleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve tüm iletişim kanallarında tek tip markalamayı korur. Tipik olarak pazarlama ekipleri tarafından kullanılan BAM yazılımı, marka varlıklarını sosyal medya, web siteleri ve pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır. Yaratıcı ekipler, satış ekipleri, dış ortaklar ve ajanslar da bir şirketin marka varlıklarına etkili bir şekilde erişmek ve bunları kullanmak için BAM platformlarını kullanır.

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Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Brandfolder, dijital varlıkları depolamak, organize etmek ve paylaşmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir dijital varlık yönetimi platformudur.

Canto

Canto

canto.com

Canto, dijital varlıkları merkezi bir şekilde yönetmek, organize etmek ve paylaşmak için tasarlanmış güçlü bir Dijital Varlık Yönetimi platformudur.

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Brandy, marka varlıklarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, markalarını merkezi olarak organize edebilir ve paylaşabilirler.

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop, iOS, Android ve Windows cihazlarınızı satış ve sunum aracı olarak kullanan bir uygulamadır. Etkileşimli sunumlar oluşturmanızı sağlar.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Frontify

Frontify

frontify.com

Frontify, marka varlıklarını yönetmek ve organize etmek için kullanılan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile işbirliğini kolaylaştırır.

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Brandkit, markaların varlıklarını yönetip dağıtarak tutarlı bir marka kimliği oluşturmasına yardımcı olan bir marka portalı ve araçtır.

Pics.io

Pics.io

pics.io

Pics.io, medya varlıklarını merkezi bir kütüphane olarak yönetmenizi sağlayan bir Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. İçerik paylaşımı ve arama için çeşitli araçlar sunar.

CELUM

CELUM

celum.com

CELUM, dijital içeriklerin yönetimi, paylaşılması ve işbirliğini kolaylaştıran bir Dijital Varlık Yönetimi (DAM) platformudur.

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay, ajanslar ve işletmeler için çok markalı dijital varlık yönetim platformudur. Görselleri, dosyaları ve bağlantıları organize etmenizi sağlar.

Pickit

Pickit

pickit.com

Pickit, dijital varlıkları kaynaklama, depolama, paylaşma ve optimize etme süreçlerini basit ve etkili bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir dijital varlık yönetimi platformudur.

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları sunan bir platformdur. İçerik onayı, paylaşımı ve yönetimi için kullanılır.

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