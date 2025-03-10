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Marka varlık yönetimi (BAM) yazılımı, işletmelerin logolar, marka renkleri, yazı tipleri, sosyal medya varlıkları ve zengin medya içeriği gibi bir şirketin marka kimliğini destekleyen verileri ve medyayı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Pazarlamacıların bu marka varlıklarını depolayabileceği, organize edebileceği ve dağıtabileceği merkezi bir platform sunar. Bu tutarlılığı sağlar ve bir işletmenin markalaşma çabalarının etkinliğini artırır. Kuruluşlar, BAM yazılımından yararlanarak pazarlama materyallerinin genel marka stratejileriyle uyumlu olmasını sağlar. BAM yazılımı, işletmeler için marka yönetimi sürecini basitleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve tüm iletişim kanallarında tek tip markalamayı korur. Tipik olarak pazarlama ekipleri tarafından kullanılan BAM yazılımı, marka varlıklarını sosyal medya, web siteleri ve pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır. Yaratıcı ekipler, satış ekipleri, dış ortaklar ve ajanslar da bir şirketin marka varlıklarına etkili bir şekilde erişmek ve bunları kullanmak için BAM platformlarını kullanır.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder, dijital varlıkları depolamak, organize etmek ve paylaşmak için tasarlanmış kullanıcı dostu bir dijital varlık yönetimi platformudur.
Canto
canto.com
Canto, dijital varlıkları merkezi bir şekilde yönetmek, organize etmek ve paylaşmak için tasarlanmış güçlü bir Dijital Varlık Yönetimi platformudur.
Brandy
brandyhq.com
Brandy, marka varlıklarını yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılar, markalarını merkezi olarak organize edebilir ve paylaşabilirler.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android ve Windows cihazlarınızı satış ve sunum aracı olarak kullanan bir uygulamadır. Etkileşimli sunumlar oluşturmanızı sağlar.
Frontify
frontify.com
Frontify, marka varlıklarını yönetmek ve organize etmek için kullanılan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile işbirliğini kolaylaştırır.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit, markaların varlıklarını yönetip dağıtarak tutarlı bir marka kimliği oluşturmasına yardımcı olan bir marka portalı ve araçtır.
Pics.io
pics.io
Pics.io, medya varlıklarını merkezi bir kütüphane olarak yönetmenizi sağlayan bir Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. İçerik paylaşımı ve arama için çeşitli araçlar sunar.
CELUM
celum.com
CELUM, dijital içeriklerin yönetimi, paylaşılması ve işbirliğini kolaylaştıran bir Dijital Varlık Yönetimi (DAM) platformudur.
BrandBay
brandbay.io
BrandBay, Ajanslar, Pazarlamacılar, Tasarımcılar ve işletme sahipleri için Anında Erişimli Çok Markalı Dijital Varlık Yönetimi platformudur. BrandBay, masaüstü uygulamasından Chrome uzantısına kadar tüm markalarınızın görsellerini, videolarını, dosyalarını, bağlantılarını, yazı tiplerini, renklerini, notlarını ve daha fazlasını düzenlemenize, saklamanıza ve bunlara erişmenize yardımcı olur. BrandBay'in basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, paylaşım seçenekleri ve paylaşılabilir marka kiti özellikleri, platformu benzersiz hale getirir ve ekibinizle birlikte kullanılması kolaydır. Marka varlıklarınızı istediğiniz gibi düzenlemek için koleksiyonlar ve gruplar oluşturun. Daha sonra günlük stil rehberi için bunları müşterilerinize ve ekibinize sunun. Resimlerinizi ve videolarınızı depolayın, barındırın ve hatta basit bir kodla web sitenize yerleştirin. Varlıkları tek tek, bir koleksiyonda paylaşın veya markanızın tamamını özel izinlerle paylaşın. BrandBay'i bugün ücretsiz deneyin ve çevrimiçi iş akışınızı artırmak ve marka varlıklarınızı düzenlemek için anında erişim sağlayan çok markalı yönetim platformundan yararlanmaya başlayın.
Pickit
pickit.com
Pickit, dijital varlıkları kaynaklamayı, depolamayı, paylaşmayı, organize etmeyi ve optimize etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek gezegendeki en akıllı, en basit DAM platformu olmayı hedefliyor. İstatistiksel olarak, dijital varlıkların %70'i ya az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor; bu da içerik oluşturmanın çoğunu tamamen zaman kaybı haline getiriyor. Ve dolar. Yaygın nedenler, dağınık dosyalar, çoklu depolama sistemleri ve kimsenin kullanmak istemediği karmaşık DAM'lerdir. Pickit, tümü favori uygulamalarınızla entegre olan tüm görsel varlıklarınız, belgeleriniz, şablonlarınız ve kılavuzlarınız için tek bir doğruluk kaynağıyla bu sorunu çözer. Pickit Enterprise şunları içerir: - Medya Varlık Yönetimi - Doküman Yönetimi - Marka Yönetimi - Lisans Yönetimi - Analiz Kontrol Paneli - İçerik Oluşturma - Pickit Family™ çok markalı - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Harici Paylaşım ve İşbirliği - Organizasyon Erişimi ve SSO - Kullanıcı Yönetimi - Medya Piyasaları - Pickit Stok™ - Pickit Akademisi™ - Tak & Çalıştır Entegrasyonları - API DAM akıllısını seçin. DAM basit.™
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank, dijital içerik patlaması ile içerik onayları arasındaki boşluğu dolduran lider bir dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları platformudur. IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, çevrimiçi marka portalı ve pazarlama operasyonları yazılımıyla küresel pazarlama ekiplerine pazara daha hızlı girme, kanallar arasında marka bütünlüğünü koruma ve yasal uyumluluğu sağlama konusunda güç veriyor. IntelligenceBank, pazarlama verimliliği, uyumluluk ve performans arasındaki boşluğu doldurarak pazarlama operasyonlarını dönüştürüyor. IntelligenceBank dünya çapında pazarlama, marka, iletişim, hukuk ve uyumluluk profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Havacılık, bankacılık, eğitim, hükümet, sigorta, sağlık, konaklama, perakende, spor ve daha birçok sektördekiler de dahil olmak üzere IntelligenceBank'ı kullanan yüzlerce şirket. 55 ülkedeki müşteriler tarafından sevilen IntelligenceBank, markaların hızlı bir şekilde pazara sunulmasını, marka tutarlılığını korumasını ve mevzuat uyumluluğuna bağlı kalmasını sağlamak için yapay zeka ve otomasyondan yararlanıyor. IntelligenceBank ayrıca risk yöneticileri ve şirket yönetim kurulları için çeşitli içerik uyumluluğu hizmetleri sunmaktadır.
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