Marka Varlık Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

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Marka varlık yönetimi (BAM) yazılımı, işletmelerin logolar, marka renkleri, yazı tipleri, sosyal medya varlıkları ve zengin medya içeriği gibi bir şirketin marka kimliğini destekleyen verileri ve medyayı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Pazarlamacıların bu marka varlıklarını depolayabileceği, organize edebileceği ve dağıtabileceği merkezi bir platform sunar. Bu tutarlılığı sağlar ve bir işletmenin markalaşma çabalarının etkinliğini artırır. Kuruluşlar, BAM yazılımından yararlanarak pazarlama materyallerinin genel marka stratejileriyle uyumlu olmasını sağlar. BAM yazılımı, işletmeler için marka yönetimi sürecini basitleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve tüm iletişim kanallarında tek tip markalamayı korur. Tipik olarak pazarlama ekipleri tarafından kullanılan BAM yazılımı, marka varlıklarını sosyal medya, web siteleri ve pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır. Yaratıcı ekipler, satış ekipleri, dış ortaklar ve ajanslar da bir şirketin marka varlıklarına etkili bir şekilde erişmek ve bunları kullanmak için BAM platformlarını kullanır.
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Brandkit
brandkitapp.com
Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Dağıtımı ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, ileri geri gitmeden marka hikayenizi seçin ve paylaşın. Görseller, Video, Logolar, Yönergeler, Grafikler, Ses, PDF'ler, Sunumlar, Gönderiler, Basın Bültenleri, Hikaye fikirleri, Kazanılmış Medya Bağlantıları ve daha fazlası. Hepsi güzel tasarlanmış tek bir yerde. Markanız için tek gerçek kaynak.
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder, farklı sektörlerdeki pazarlamacıların ve yaratıcıların marka yönetimi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan, görsel açıdan zarif ve kullanıcı dostu bir Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Brandfolder, dijital varlıklarınız için depolamadan daha fazlasıdır; Çözümümüzün bulut öncelikli mimarisi sayesinde kullanıcılar, en önemli dijital teminatlarını tek bir kaynaktan düzenleyebilir, yönetebilir, dağıtabilir ve analiz edebilir. Gelişmiş yapay zeka destekli akıllı arama, varlık düzenleme ve manipülasyon, onaylar ve bildirimler içeren açıklamalı iş akışı ve eyleme geçirilebilir marka öngörüleri ile Brandfolder'ın özellik paketi, ekipler arası işbirliğini ve üretkenliği artırır ve harici kullanıcıların ihtiyaç duydukları içeriğe benzeri görülmemiş bir kolaylıkla erişmelerini sağlar.
CELUM
celum.com
Harika ürünlerin bile dijital rafta kazanılması için dikkat çekici sunumlar gerekir. İşveren markasının ortaya çıkışından bu yana her şirket, markanın mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde konumlandırılması gerektiğinin bilincindedir. CELUM, benzersiz SaaS İçerik Tedarik Zinciri Yönetim Platformu ile bu zorluğu çözüyor. CELUM'un yazılımı Pazarlama, Marka ve Ürün ekiplerinin içerik oluşturma, onaylama, yönetme ve gerekli her kanala dağıtma yoluyla ilgi çekici deneyimler oluşturmasına ve içeriğin etkisini anlamasına olanak tanır. 1999 yılındaki kuruluşundan bu yana CELUM, yüzlerce müşterimizin markalarını ve ürünlerini merkeze getirmelerine yardımcı olmak için yorulmadan ve tutkuyla çalışan yaklaşık 150 kişilik çalışan tabanını büyütmüştür. Ve burası tam olarak müşterilerin satın alma kararlarının verildiği ve markaların şirket değerleriyle ilişkilendirildiği yerdir. CELUM, SCOTT Sports, Outfront reklam, Essity, Shop Apotheke Europe ve Sartorius gibi dünyaca ünlü birçok markanın müşterileri arasında yer almasından gurur duymaktadır. CELUM, yıkıcı inovasyonu ve start-up ruhunu sürdürülebilirlik ve uzun vadeli planlamayla birleştiriyor. Avusturya'nın Linz kentindeki ultra modern genel merkez ve mühendislik merkezi, ülkedeki en görkemli ofis binaları arasında yer alıyor. CELUM Kampüsü, Yeni Çalışma ilkelerini, çevre dostu mimariyi ve geleneksel Alplerden ilham alan tasarım özelliklerini birleştirir. CELUM'un deneyimli yönetim ekibi (Alessandro Kurzidim - Ürün, Michael Wirth - Operasyonlar, Michael Kraeftner - CEO/Büyüme) şirkete yıllık 2 haneli sürdürülebilir büyüme oranlarıyla liderlik ediyor. CEO Michael Kraeftner, medya bilişimi alanındaki çalışmalarını tamamladığından beri dijital ürün iletişimi ve katılımıyla ilgili konularla derinlemesine ilgilenmeye devam etti. “Pazarlama Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi” ve “E-ticaret İçeriğinin Bozulması” alanlarında sektörde tanınan bir uzman ve düzenli konuşmacıdır.
Frontify
frontify.com
Frontify, kullanıcı dostu bir DAM'ın özelleştirilmiş portallarla buluştuğu bir marka oluşturma platformudur. Frontify'ın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkes markanızı doğru anlayabilir. İçerik oluşturmayı hızlandırın, saat gibi iş birliği yapın ve zorlu bir öğrenme eğrisi olmadan kampanyaları anında başlatın. Frontify ile şunları başarabilirsiniz: * Anlamlı bağlam — Varlıklarınıza bağlam kazandırarak herkesin bunları doğru şekilde kullanmasını sağlayın * Gerçekten sezgisel — Varlıklarınızı düzenleme ve paylaşma şeklinizi basitleştirerek herkesin keşfetmesine ve katkıda bulunmasına olanak tanıyın * Kolayca ölçeklenebilir — Küresel ve yerel ekipler genelinde markaya özel kampanyalar başlatın, mevcut varlıklardan yararlanın ve yatırım getirisini kanıtlayın * Benzersiz bir şekilde kişiselleştirilmiş — Frontify, gerçekten kişiselleştirilmiş bir uçtan uca deneyim için bağlanmanıza, değiştirmenize ve özelleştirmenize olanak tanır
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktikleri yoluyla yerelleştirilmiş, uyumlu içeriğin işbirliği içinde dağıtılmasını kolaylaştırmak için dijital varlık yönetimini, kanal teşviklerini, ortak pazarlama fonlarını ve son kilometre pazarlamasını birleştirir. SproutLoud, markaların tüketiciye hizmet vermeye en yakın tarafların eylemlerini etkilemesine olanak tanıyan, çok katmanlı dağıtım endüstrileri için özel olarak oluşturulmuş tek platformdur. SproutLoud'un yazılımı, yüzlerce veya binlerce yerel kullanıcı genelinde pazara sunma hızını, marka uyumluluğunu ve mevzuat uyumluluğunu ölçeklendirerek artırır. SproutLoud ile müşteriler, veriye dayalı kararlarla yerel pazar koşullarına hızla yanıt verme avantajına sahip oluyor.
Brandy
brandyhq.com
Varlıklarınızı buraya getirin ve markalaşmaya başlayın. Birden fazla markayı tek bir yerden yönetin! Dünyanın 1 numaralı en güçlü marka yönetimi platformundan bir stil rehberi bağlantısını paylaşarak anında paydaşların önünde öne çıkın. Brandy, marka varlıklarını organize etme ve dağıtma şeklinizi geliştirmenize yardımcı olan bir marka yönetimi hizmetidir. Güçlü platformumuz, bulutta hızlı bir şekilde marka stili kılavuzları oluşturmanıza olanak tanır. Ajanslar, işletmeler ve bireysel markalar da müşterileriniz ve ekipleriniz üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak için Brandy'yi kullanabilir.
Canto
canto.com
Dijital varlık yönetiminde (DAM) lider olan Canto, piyasadaki en basit ama en güçlü DAM platformudur. Canto, kuruluşların varlıkları merkezileştirmesine, organize etmesine ve paylaşmasına olanak tanır. Yapay Zeka Görsel Arama ile yalnızca meta verilere bağlı kalmadan içeriği anında keşfetmek için doğal dili kullanabilirsiniz. 30 yılı aşkın deneyim, Canto'nun markalara içeriklerinden daha fazla değer elde etme, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarma ve pazara çıkış süresini hızlandırma konusunda güç vermesine olanak tanıyor.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşınıza çıkacak her türlü uzaktan satış sunumuna veya ekrandan ekrana paylaşıma hazır tutun. - Mevcut satış ve pazarlama varlıklarınızı içe aktarın ve birkaç dakika içinde oluşturmaya başlayın. Fotoğraflar, PDF belgeleri, bağlantılar, videolar, animasyonlar ve etkileşimli formlar veya hesap makineleriyle ilgi çekici sunumlar oluşturun. - Çevrimdışı görüntülemek ve sunmak için sunumları indirin; artık güvenilmez WiFi konusunda endişelenmeyin! - Potansiyel müşterilerinize doğrudan cihazınızdan içerik gönderin; ardından içeriği ne zaman açtıklarını, neye baktıklarını ve ne kadar süreyle izlediklerini takip edin. Müşterinizin gerçekte neyle ilgilendiğine dair özel bilgilerle takip görüşmenizde başarılı olun! - Bir sunumu güncellediğinizde satış ekibinizi anında bildirimlerle güncel tutun. Artık en son sürümü aramaya veya müşterilerin kafasını eski malzemelerle karıştırmaya gerek yok. - Dijital sunumlara geçerek baskı maliyetlerinden tasarruf edin, karbon ayak izinizi azaltın ve Yeni Zelanda'da yerel ağaçlar dikin. Showroomworkshop.com adresinden daha fazla bilgi edinin veya bit.ly/my-showcase-demo adresinden ücretsiz video demonuzu talep edin.
Pickit
pickit.com
Pickit, dijital varlıkları kaynaklamayı, depolamayı, paylaşmayı, organize etmeyi ve optimize etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek gezegendeki en akıllı, en basit DAM platformu olmayı hedefliyor. İstatistiksel olarak, dijital varlıkların %70'i ya az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor; bu da içerik oluşturmanın çoğunu tamamen zaman kaybı haline getiriyor. Ve dolar. Yaygın nedenler, dağınık dosyalar, çoklu depolama sistemleri ve kimsenin kullanmak istemediği karmaşık DAM'lerdir. Pickit, tümü favori uygulamalarınızla entegre olan tüm görsel varlıklarınız, belgeleriniz, şablonlarınız ve kılavuzlarınız için tek bir doğruluk kaynağıyla bu sorunu çözer. Pickit Enterprise şunları içerir: - Medya Varlık Yönetimi - Doküman Yönetimi - Marka Yönetimi - Lisans Yönetimi - Analiz Kontrol Paneli - İçerik Oluşturma - Pickit Family™ çok markalı - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Harici Paylaşım ve İşbirliği - Organizasyon Erişimi ve SSO - Kullanıcı Yönetimi - Medya Piyasaları - Pickit Stok™ - Pickit Akademisi™ - Tak & Çalıştır Entegrasyonları - API DAM akıllısını seçin. DAM basit.™
BrandBay
brandbay.io
BrandBay, Ajanslar, Pazarlamacılar, Tasarımcılar ve işletme sahipleri için Anında Erişimli Çok Markalı Dijital Varlık Yönetimi platformudur. BrandBay, masaüstü uygulamasından Chrome uzantısına kadar tüm markalarınızın görsellerini, videolarını, dosyalarını, bağlantılarını, yazı tiplerini, renklerini, notlarını ve daha fazlasını düzenlemenize, saklamanıza ve bunlara erişmenize yardımcı olur. BrandBay'in basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü, paylaşım seçenekleri ve paylaşılabilir marka kiti özellikleri, platformu benzersiz hale getirir ve ekibinizle birlikte kullanılması kolaydır. Marka varlıklarınızı istediğiniz gibi düzenlemek için koleksiyonlar ve gruplar oluşturun. Daha sonra günlük stil rehberi için bunları müşterilerinize ve ekibinize sunun. Resimlerinizi ve videolarınızı depolayın, barındırın ve hatta basit bir kodla web sitenize yerleştirin. Varlıkları tek tek, bir koleksiyonda paylaşın veya markanızın tamamını özel izinlerle paylaşın. BrandBay'i bugün ücretsiz deneyin ve çevrimiçi iş akışınızı artırmak ve marka varlıklarınızı düzenlemek için anında erişim sağlayan çok markalı yönetim platformundan yararlanmaya başlayın.
Pics.io
pics.io
Pics.io, işletmelerin medya varlıkları kitaplıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Pics.io, dijital bilgilerinize kontrollü erişim, otomatik pazarlama iş akışları ve ilerleme takibi sağlayan, tüm medya dosyalarınız için merkezi bir merkezdir. Medya varlıkları kitaplığınız için Pics.io depolama alanını kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, dijital varlıkları Google Drive veya Amazon S3 bulut depolama alanlarınızın üzerinde yönetmeye başlayabilirsiniz. Pics.io'dan nasıl yararlanacaksınız? * Dosyalarınızı herhangi bir yere taşımanıza ve varlıklarınızı üçüncü taraf sunucularda tutmak için ekstra ücret ödemenize gerek kalmadan uygun maliyetli bir DAM çözümü edinin * Anahtar kelimeleri, meta verileri ve diğer işlevleri kullanarak sınırsız depolama alanınızı aranabilir hale getirin * Verimliliğe, maliyetlere ve ihtiyaçlarınıza göre otomatik anahtar kelime etiketleme için hangi yapay zeka modelinin seçileceğine karar verin. Dosyalarınız için yapay zeka destekli varlık açıklamaları oluşturun. * Dijital kütüphane içerisinde ekip aktivitenizi kontrol edin, dosyalarınızda yapılan değişikliklerden haberdar olun, geri bildirimde bulunun ve gerekli varlıklara yorum ekleyin, ilgili iletişimi tek yerden takip edin * Ekibin dijital içeriğe erişimini kontrol edin, ekip üyelerine roller ve izinler atayın * Varlıklarınıza erişimi özelleştirerek dijital kitaplığınızı müşterileriniz, iş ortaklarınız ve iş arkadaşlarınızla paylaşılabilir hale getirin * Tamamen yeni yüklemeleri, meta veri değişikliklerini, anahtar kelimeleri ve bulut depolama alanınızda Pics.io'da yapılan diğer tüm değişiklikleri kontrol edin
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank, dijital içerik patlaması ile içerik onayları arasındaki boşluğu dolduran lider bir dijital varlık yönetimi, marka portalı ve pazarlama operasyonları platformudur. IntelligenceBank, dijital varlık yönetimi, çevrimiçi marka portalı ve pazarlama operasyonları yazılımıyla küresel pazarlama ekiplerine pazara daha hızlı girme, kanallar arasında marka bütünlüğünü koruma ve yasal uyumluluğu sağlama konusunda güç veriyor. IntelligenceBank, pazarlama verimliliği, uyumluluk ve performans arasındaki boşluğu doldurarak pazarlama operasyonlarını dönüştürüyor. IntelligenceBank dünya çapında pazarlama, marka, iletişim, hukuk ve uyumluluk profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Havacılık, bankacılık, eğitim, hükümet, sigorta, sağlık, konaklama, perakende, spor ve daha birçok sektördekiler de dahil olmak üzere IntelligenceBank'ı kullanan yüzlerce şirket. 55 ülkedeki müşteriler tarafından sevilen IntelligenceBank, markaların hızlı bir şekilde pazara sunulmasını, marka tutarlılığını korumasını ve mevzuat uyumluluğuna bağlı kalmasını sağlamak için yapay zeka ve otomasyondan yararlanıyor. IntelligenceBank ayrıca risk yöneticileri ve şirket yönetim kurulları için çeşitli içerik uyumluluğu hizmetleri sunmaktadır.
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