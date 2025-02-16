Marka Varlık Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suriye

CELUM

celum.com

Harika ürünlerin bile dijital rafta kazanılması için dikkat çekici sunumlar gerekir. İşveren markasının ortaya çıkışından bu yana her şirket, markanın mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde konumlandırılması gerektiğinin bilincindedir. CELUM, benzersiz SaaS İçerik Tedarik Zinciri Yönetim Platformu ile bu zorluğu çözüyor. CELUM'un yazılımı Pazarlama, Marka ve Ürün ekiplerinin içerik oluşturma, onaylama, yönetme ve gerekli her kanala dağıtma yoluyla ilgi çekici deneyimler oluşturmasına ve içeriğin etkisini anlamasına olanak tanır. 1999 yılındaki kuruluşundan bu yana CELUM, yüzlerce müşterimizin markalarını ve ürünlerini merkeze getirmelerine yardımcı olmak için yorulmadan ve tutkuyla çalışan yaklaşık 150 kişilik çalışan tabanını büyütmüştür. Ve burası tam olarak müşterilerin satın alma kararlarının verildiği ve markaların şirket değerleriyle ilişkilendirildiği yerdir. CELUM, SCOTT Sports, Outfront reklam, Essity, Shop Apotheke Europe ve Sartorius gibi dünyaca ünlü birçok markanın müşterileri arasında yer almasından gurur duymaktadır. CELUM, yıkıcı inovasyonu ve start-up ruhunu sürdürülebilirlik ve uzun vadeli planlamayla birleştiriyor. Avusturya'nın Linz kentindeki ultra modern genel merkez ve mühendislik merkezi, ülkedeki en görkemli ofis binaları arasında yer alıyor. CELUM Kampüsü, Yeni Çalışma ilkelerini, çevre dostu mimariyi ve geleneksel Alplerden ilham alan tasarım özelliklerini birleştirir. CELUM'un deneyimli yönetim ekibi (Alessandro Kurzidim - Ürün, Michael Wirth - Operasyonlar, Michael Kraeftner - CEO/Büyüme) şirkete yıllık 2 haneli sürdürülebilir büyüme oranlarıyla liderlik ediyor. CEO Michael Kraeftner, medya bilişimi alanındaki çalışmalarını tamamladığından beri dijital ürün iletişimi ve katılımıyla ilgili konularla derinlemesine ilgilenmeye devam etti. “Pazarlama Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi” ve “E-ticaret İçeriğinin Bozulması” alanlarında sektörde tanınan bir uzman ve düzenli konuşmacıdır.