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Marka Varlık Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belarus
Marka varlık yönetimi (BAM) yazılımı, işletmelerin logolar, marka renkleri, yazı tipleri, sosyal medya varlıkları ve zengin medya içeriği gibi bir şirketin marka kimliğini destekleyen verileri ve medyayı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Pazarlamacıların bu marka varlıklarını depolayabileceği, organize edebileceği ve dağıtabileceği merkezi bir platform sunar. Bu tutarlılığı sağlar ve bir işletmenin markalaşma çabalarının etkinliğini artırır. Kuruluşlar, BAM yazılımından yararlanarak pazarlama materyallerinin genel marka stratejileriyle uyumlu olmasını sağlar. BAM yazılımı, işletmeler için marka yönetimi sürecini basitleştirir, zamandan tasarruf sağlar ve tüm iletişim kanallarında tek tip markalamayı korur. Tipik olarak pazarlama ekipleri tarafından kullanılan BAM yazılımı, marka varlıklarını sosyal medya, web siteleri ve pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır. Yaratıcı ekipler, satış ekipleri, dış ortaklar ve ajanslar da bir şirketin marka varlıklarına etkili bir şekilde erişmek ve bunları kullanmak için BAM platformlarını kullanır.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder, farklı sektörlerdeki pazarlamacıların ve yaratıcıların marka yönetimi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan, görsel açıdan zarif ve kullanıcı dostu bir Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Brandfolder, dijital varlıklarınız için depolamadan daha fazlasıdır; Çözümüm...
Frontify
frontify.com
Markanızın büyümesi için önemli olan her şeyi (ve herkesi) birbirine bağlayan bir platform aracılığıyla marka yönetimini basitleştirmeye yönelik sınıfının en iyisi yazılım.
CELUM
celum.cloud
Harika ürünlerin bile dijital rafta kazanılması için dikkat çekici sunumlar gerekir. Her büyük markanın mümkün olduğunca verimli bir şekilde etkinleştirilmesi gerekir. CELUM bu zorlukları, üçü de benzersiz SaaS İçerik Tedarik Zinciri Yönetim Platformunu temel alan Ürün İçerik Yönetimi, Marka Yönetim...
Brandy
brandyhq.com
Varlıklarınızı buraya getirin ve markalaşmaya başlayın. Birden fazla markayı tek bir yerden yönetin! Dünyanın 1 numaralı en güçlü marka yönetimi platformundan bir stil rehberi bağlantısı paylaşarak anında paydaşların önünde öne çıkın. Brandy, marka varlıklarını organize etme ve dağıtma şeklinizi g...
Canto
canto.com
Dijital varlık yönetiminde (DAM) lider olan Canto, piyasadaki en basit ama en güçlü DAM platformudur. Canto, kuruluşların varlıkları merkezileştirmesine, organize etmesine ve paylaşmasına olanak tanır. Yapay Zeka Görsel Arama ile yalnızca meta verilere bağlı kalmadan içeriği anında keşfetmek için do...
Brandkit
brandkitapp.com
Dünyayı içeriğinize geniş ölçekte bağlayan 1 numaralı Marka Portalı ve Marka Araç Seti hizmeti. DAM, CMS, İçerik Sendikasyonu ve Dosya Aktarımı hizmetlerini tek bir platformda birleştiren ilk platform. İçeriğinizi bulun, yönetin ve dağıtın, marka hikayenizi ileri geri gitmeden seçin ve paylaşın. Gör...
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktik...
Pics.io
pics.io
Pics.io, işletmelerin medya varlıkları kitaplıklarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Pics.io, dijital bilgilerinize kontrollü erişim, otomatik pazarlama iş akışları ve ilerleme takibi sağlayan, tüm medya dosyalarınız için merkezi bir merkezdir. Medya...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay, Ajanslar, Pazarlamacılar, Tasarımcılar ve işletme sahipleri için Anında Erişimli Çok Markalı Dijital Varlık Yönetimi platformudur. BrandBay, masaüstü uygulamasından Chrome uzantısına kadar tüm markalarınızın görsellerini, videolarını, dosyalarını, bağlantılarını, yazı tiplerini, renklerini...
Pickit
pickit.com
Pickit, dijital varlıkları kaynaklamayı, depolamayı, paylaşmayı, organize etmeyi ve optimize etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek gezegendeki en akıllı, en basit DAM platformu olmayı hedefliyor. İstatistiksel olarak, dijital varlıkların %70'i ya az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor; b...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşın...