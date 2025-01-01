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Marka Savunuculuğu Yazılımı
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Marka Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Marka Savunuculuğu Yazılımıyla Tanışın: Müşterilerinizi Markanızı Desteklemeleri için Güçlendirin Marka Savunuculuğu Yazılımı, memnun müşterileri hevesli marka elçilerine dönüştürerek işletmelerin ağızdan ağza pazarlamanın gücünden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi yazılım, kuruluşlara müşteri tabanları arasında özgün savunuculuğu geliştirmek ve güçlendirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlar. Marka Savunuculuğu Yazılımı özünde şirketlerin en sadık müşterilerini belirlemesine, onlarla etkileşime geçmesine ve markalarını sosyal medya, çevrimiçi incelemeler ve yönlendirmeler de dahil olmak üzere çeşitli kanallarda aktif olarak tanıtmaları için teşvik etmelerine olanak tanır. İşletmeler, memnun müşterilerin gerçek coşkusundan ve güveninden yararlanarak marka görünürlüğünü, güvenilirliğini ve sonuçta kârlılıklarını önemli ölçüde artırabilir. Marka Savunuculuğu Yazılımını kullanan kuruluşlar, marka bilinirliğini, bağlılığını ve savunuculuğunu geniş ölçekte artırmak için memnun müşterilerinin özgün seslerinden yararlanabilirler. Olumlu çevrimiçi incelemeler oluşturmak, viral sosyal medya kampanyalarını tetiklemek veya yönlendirmeleri teşvik etmek olsun, Marka Savunuculuğu Yazılımı, işletmelere, müşterilerini, markalarını dünyaya savunan tutkulu savunuculara dönüştürme gücü verir.

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Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Roster

Roster

getroster.com

Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatikleştiren, müşteri yolculuğu boyunca geri bildirim toplayarak hikayeler oluşturan bir platformdur.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NiceJob, işletmelerin müşteri incelemelerini toplamasını otomatikleştirerek çevrimiçi itibarlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink, Stripe ödeme bağlantılarını kullanarak referansları takip etmeyi sağlayan, sunucu veya kod gerektirmeyen bir uygulamadır.

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Please Share, Slack için geliştirilmiş bir çalışan savunuculuğu uygulamasıdır. Çalışanlar onaylı içerikleri kolayca paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilir.

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

ClearView Social, çalışanların sosyal medya üzerinden içerik paylaşmasını kolaylaştırarak şirketlerin görünürlüğünü ve etkileşimini artıran bir platformdur.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Seismic LiveSocial, finansal hizmetler ve profesyonel sektör çalışanlarının sosyal medyada güvenle etkileşim kurmasını sağlayan bir içerik kürasyon ve dijital iletişim platformudur.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae, reklamcılar ve işletmeler için bağlı kuruluş ağı oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly, işverenler ile çalışanlar ve müşteriler arasında etkileşimi yönetmek için tek bir platform sunar.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial, çalışanların içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Kuruluşların marka görünürlüğünü artırmak ve içerik dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Paiger

Paiger

paiger.co

Paiger, satış ekibinin kişisel markalarını oluşturmasına yardımcı olan otomatik bir pazarlama asistanıdır. İçerik paylaşımı ve potansiyel müşteri bulma için kullanılır.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.

Seenit

Seenit

seenit.io

Seenit, çalışanların videolar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. İşe alım sürecini geliştirmeye ve çalışan bağlılığını artırmaya yardımcı olur.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

Denim Social, düzenlenmiş sektörlerdeki pazarlamacılar için sosyal medya içerik yönetimi ve reklamcılığı sunan bir platformdur.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Tavsiye Roket, işletmelerin etkili yönlendirme programları başlatıp yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

Harviist

Harviist

harviist.com

Harviist, müşteri tavsiyelerini yönetmeyi sağlayan basit bir platformdur. Kullanıcılar, referral kampanyalarını kolayca oluşturup izleyebilir.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Loyoly.io, marka büyükelçileri için kişiselleştirilmiş alanlar oluşturarak referans programlarını geliştirir ve kullanıcıların markayla etkileşimde bulunmasını sağlar.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Ek Bulut, müşteri verilerini yönetmek, analiz etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olan bir platformdur.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville, sağlık, spor, güzellik ve perakende sektörleri için özelleştirilebilir sadakat ve ödül programları sunan bir platformdur.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder, markaların elçilerini yönetip etkileşim kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Görev atama, iletişimi kolaylaştırma ve raporlama araçları sunar.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy, işletmelere yönlendirme ve sadakat programlarını başlatıp optimize etmeleri için bir yazılım sunar. Kullanıcı dostu entegrasyon ve analiz araçlarıyla destekler.

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Social HorsePower (SHP), çalışanların içerik paylaşımını kolaylaştırarak şirketin sosyal etkileşimini artıran bir platformdur.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP, çalışanların sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak marka bilinirliğini artırmaya yardımcı olan bir çalışan savunuculuk platformudur.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io, işletmelere ve kişisel markalara ağızdan ağıza pazarlama kampanyalarını otomatik olarak başlatma, yönetme ve takip etme imkanı sunar.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

LoyalAs, Referral programı oluşturur, referansları ve kredileri otomatik olarak takip eder. Müşteri referans linkleri ve kazandıkları kredileri izler.

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow, kişisel önerilerle referans pazarlaması aracılığıyla B2B işletmelere yeni gelir sağlar. Başlangıç maliyeti olmadan işinizi büyütün ya da önerilerle kazanın.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala, sadakat programları, müşteri geri bildirimleri ve referans sistemi entegre eden bir müşteri tutma platformudur.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io, e-ticaret markalarının kişisel sadakat ve referans programları oluşturarak işlerini büyütmelerini sağlayan bir çözümdür.

Partnero

Partnero

partnero.com

Partnero, işletmelerin ortaklık yönetimini ve optimizasyonunu sağlayan bir platformdur; komisyon yapıları, performans izleme ve otomatik ödeme araçları sunar.

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

OneLocal, kullanıcıların yerel işletmelerini çevrimiçi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İletişim, hizmet planlama ve geri bildirim alma işlevleri sunar.

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Kickbooster, projelerinizi destekleyenlere ödüller sunarak kitle fonlaması kampanyalarınızı geliştirmeyi ve yönlendirmeleri yönetmeyi kolaylaştıran bir araçtır.

Base AI

Base AI

base.ai

Base, pazarlamacıların müşteri katılımını otomatikleştirerek referanslar edinmelerini ve içgörüler elde etmelerini sağlayan bir B2B platformudur.

Synup

Synup

synup.com

Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

ReferralCandy, mevcut müşteriler aracılığıyla yeni satışlar elde etmek için yönlendirme programları oluşturup yöneten bir pazarlama aracıdır.

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad, marka kimliklerini yönetmek için tasarlanmış bir dijital platformdur. Kullanıcılar, marka yönergelerini oluşturup paylaşabilirler.

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli, satış ekiplerinin sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların profesyonel içeriklerini yönetmelerine imkan tanır.

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

MarketBeam, çalışanların şirket içeriklerini sosyal medya ağlarında paylaşarak marka görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya platformudur.

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