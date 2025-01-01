Marka Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Marka Savunuculuğu Yazılımıyla Tanışın: Müşterilerinizi Markanızı Desteklemeleri için Güçlendirin Marka Savunuculuğu Yazılımı, memnun müşterileri hevesli marka elçilerine dönüştürerek işletmelerin ağızdan ağza pazarlamanın gücünden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi yazılım, kuruluşlara müşteri tabanları arasında özgün savunuculuğu geliştirmek ve güçlendirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlar. Marka Savunuculuğu Yazılımı özünde şirketlerin en sadık müşterilerini belirlemesine, onlarla etkileşime geçmesine ve markalarını sosyal medya, çevrimiçi incelemeler ve yönlendirmeler de dahil olmak üzere çeşitli kanallarda aktif olarak tanıtmaları için teşvik etmelerine olanak tanır. İşletmeler, memnun müşterilerin gerçek coşkusundan ve güveninden yararlanarak marka görünürlüğünü, güvenilirliğini ve sonuçta kârlılıklarını önemli ölçüde artırabilir. Marka Savunuculuğu Yazılımını kullanan kuruluşlar, marka bilinirliğini, bağlılığını ve savunuculuğunu geniş ölçekte artırmak için memnun müşterilerinin özgün seslerinden yararlanabilirler. Olumlu çevrimiçi incelemeler oluşturmak, viral sosyal medya kampanyalarını tetiklemek veya yönlendirmeleri teşvik etmek olsun, Marka Savunuculuğu Yazılımı, işletmelere, müşterilerini, markalarını dünyaya savunan tutkulu savunuculara dönüştürme gücü verir.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.
Rewardful
rewardful.com
Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Roster
getroster.com
Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.
Referral Factory
referral-factory.com
Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatikleştiren, müşteri yolculuğu boyunca geri bildirim toplayarak hikayeler oluşturan bir platformdur.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.
Smile.io
smile.io
Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, işletmelerin müşteri incelemelerini toplamasını otomatikleştirerek çevrimiçi itibarlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink, Stripe ödeme bağlantılarını kullanarak referansları takip etmeyi sağlayan, sunucu veya kod gerektirmeyen bir uygulamadır.
Please Share
pleaseshare.co
Please Share, Slack için geliştirilmiş bir çalışan savunuculuğu uygulamasıdır. Çalışanlar onaylı içerikleri kolayca paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilir.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social, çalışanların sosyal medya üzerinden içerik paylaşmasını kolaylaştırarak şirketlerin görünürlüğünü ve etkileşimini artıran bir platformdur.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial, finansal hizmetler ve profesyonel sektör çalışanlarının sosyal medyada güvenle etkileşim kurmasını sağlayan bir içerik kürasyon ve dijital iletişim platformudur.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamcılar ve işletmeler için bağlı kuruluş ağı oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Talkable
talkable.com
Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.
Visibly
visibly.io
Visibly, işverenler ile çalışanlar ve müşteriler arasında etkileşimi yönetmek için tek bir platform sunar.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanların içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Kuruluşların marka görünürlüğünü artırmak ve içerik dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Paiger
paiger.co
Paiger, satış ekibinin kişisel markalarını oluşturmasına yardımcı olan otomatik bir pazarlama asistanıdır. İçerik paylaşımı ve potansiyel müşteri bulma için kullanılır.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.
Seenit
seenit.io
Seenit, çalışanların videolar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. İşe alım sürecini geliştirmeye ve çalışan bağlılığını artırmaya yardımcı olur.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlenmiş sektörlerdeki pazarlamacılar için sosyal medya içerik yönetimi ve reklamcılığı sunan bir platformdur.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Referral Rocket
referralrocket.io
Tavsiye Roket, işletmelerin etkili yönlendirme programları başlatıp yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Harviist
harviist.com
Harviist, müşteri tavsiyelerini yönetmeyi sağlayan basit bir platformdur. Kullanıcılar, referral kampanyalarını kolayca oluşturup izleyebilir.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io, marka büyükelçileri için kişiselleştirilmiş alanlar oluşturarak referans programlarını geliştirir ve kullanıcıların markayla etkileşimde bulunmasını sağlar.
Annex Cloud
annexcloud.com
Ek Bulut, müşteri verilerini yönetmek, analiz etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olan bir platformdur.
Perkville
perkville.com
Perkville, sağlık, spor, güzellik ve perakende sektörleri için özelleştirilebilir sadakat ve ödül programları sunan bir platformdur.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, markaların elçilerini yönetip etkileşim kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Görev atama, iletişimi kolaylaştırma ve raporlama araçları sunar.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy, işletmelere yönlendirme ve sadakat programlarını başlatıp optimize etmeleri için bir yazılım sunar. Kullanıcı dostu entegrasyon ve analiz araçlarıyla destekler.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP), çalışanların içerik paylaşımını kolaylaştırarak şirketin sosyal etkileşimini artıran bir platformdur.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, çalışanların sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak marka bilinirliğini artırmaya yardımcı olan bir çalışan savunuculuk platformudur.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelere ve kişisel markalara ağızdan ağıza pazarlama kampanyalarını otomatik olarak başlatma, yönetme ve takip etme imkanı sunar.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs, Referral programı oluşturur, referansları ve kredileri otomatik olarak takip eder. Müşteri referans linkleri ve kazandıkları kredileri izler.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel önerilerle referans pazarlaması aracılığıyla B2B işletmelere yeni gelir sağlar. Başlangıç maliyeti olmadan işinizi büyütün ya da önerilerle kazanın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, sadakat programları, müşteri geri bildirimleri ve referans sistemi entegre eden bir müşteri tutma platformudur.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-ticaret markalarının kişisel sadakat ve referans programları oluşturarak işlerini büyütmelerini sağlayan bir çözümdür.
Partnero
partnero.com
Partnero, işletmelerin ortaklık yönetimini ve optimizasyonunu sağlayan bir platformdur; komisyon yapıları, performans izleme ve otomatik ödeme araçları sunar.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal, kullanıcıların yerel işletmelerini çevrimiçi olarak yönetmelerini sağlayan bir platformdur. İletişim, hizmet planlama ve geri bildirim alma işlevleri sunar.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster, projelerinizi destekleyenlere ödüller sunarak kitle fonlaması kampanyalarınızı geliştirmeyi ve yönlendirmeleri yönetmeyi kolaylaştıran bir araçtır.
Base AI
base.ai
Base, pazarlamacıların müşteri katılımını otomatikleştirerek referanslar edinmelerini ve içgörüler elde etmelerini sağlayan bir B2B platformudur.
Synup
synup.com
Synup, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını yönetip optimize etmesine, yerel listeleri, itibar ve sosyal medya yönetimini tek bir panelde sağlamasına yardımcı olur.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy, mevcut müşteriler aracılığıyla yeni satışlar elde etmek için yönlendirme programları oluşturup yöneten bir pazarlama aracıdır.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, marka kimliklerini yönetmek için tasarlanmış bir dijital platformdur. Kullanıcılar, marka yönergelerini oluşturup paylaşabilirler.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, satış ekiplerinin sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların profesyonel içeriklerini yönetmelerine imkan tanır.
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam, çalışanların şirket içeriklerini sosyal medya ağlarında paylaşarak marka görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya platformudur.
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