Marka Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Marka Savunuculuğu Yazılımıyla Tanışın: Müşterilerinizi Markanızı Desteklemeleri için Güçlendirin Marka Savunuculuğu Yazılımı, memnun müşterileri hevesli marka elçilerine dönüştürerek işletmelerin ağızdan ağza pazarlamanın gücünden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi yazılım, kuruluşlara müşteri tabanları arasında özgün savunuculuğu geliştirmek ve güçlendirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlar. Marka Savunuculuğu Yazılımı özünde şirketlerin en sadık müşterilerini belirlemesine, onlarla etkileşime geçmesine ve markalarını sosyal medya, çevrimiçi incelemeler ve yönlendirmeler de dahil olmak üzere çeşitli kanallarda aktif olarak tanıtmaları için teşvik etmelerine olanak tanır. İşletmeler, memnun müşterilerin gerçek coşkusundan ve güveninden yararlanarak marka görünürlüğünü, güvenilirliğini ve sonuçta kârlılıklarını önemli ölçüde artırabilir. Marka Savunuculuğu Yazılımını kullanan kuruluşlar, marka bilinirliğini, bağlılığını ve savunuculuğunu geniş ölçekte artırmak için memnun müşterilerinin özgün seslerinden yararlanabilirler. Olumlu çevrimiçi incelemeler oluşturmak, viral sosyal medya kampanyalarını tetiklemek veya yönlendirmeleri teşvik etmek olsun, Marka Savunuculuğu Yazılımı, işletmelere, müşterilerini, markalarını dünyaya savunan tutkulu savunuculara dönüştürme gücü verir.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.
Rewardful
rewardful.com
Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Roster
getroster.com
Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.
Referral Factory
referral-factory.com
Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.
Smile.io
smile.io
Smile.io, işletmelerin sadakat programları oluşturarak müşterilerini çeşitli eylemler için ödüllendirmelerine yardımcı olan bir sadakat yönetim platformudur.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatikleştiren, müşteri yolculuğu boyunca geri bildirim toplayarak hikayeler oluşturan bir platformdur.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, işletmelerin müşteri incelemelerini toplamasını otomatikleştirerek çevrimiçi itibarlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink, Stripe ödeme bağlantılarını kullanarak referansları takip etmeyi sağlayan, sunucu veya kod gerektirmeyen bir uygulamadır.
Please Share
pleaseshare.co
Please Share, Slack için geliştirilmiş bir çalışan savunuculuğu uygulamasıdır. Çalışanlar onaylı içerikleri kolayca paylaşabilir ve etkileşimde bulunabilir.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social, çalışanların sosyal medya üzerinden içerik paylaşmasını kolaylaştırarak şirketlerin görünürlüğünü ve etkileşimini artıran bir platformdur.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial, finansal hizmetler ve profesyonel sektör çalışanlarının sosyal medyada güvenle etkileşim kurmasını sağlayan bir içerik kürasyon ve dijital iletişim platformudur.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamcılar ve işletmeler için bağlı kuruluş ağı oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Talkable
talkable.com
Talkable, e-ticaret markalarına yönlendirme ve sadakat programları ile yüksek değerlili müşterilere ulaşmalarını ve onları elde tutmalarını sağlayan bir pazarlama platformudur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.
Visibly
visibly.io
Visibly, işverenler ile çalışanlar ve müşteriler arasında etkileşimi yönetmek için tek bir platform sunar.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanların içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir platformdur. Kuruluşların marka görünürlüğünü artırmak ve içerik dağıtımını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Paiger
paiger.co
Paiger, satış ekibinin kişisel markalarını oluşturmasına yardımcı olan otomatik bir pazarlama asistanıdır. İçerik paylaşımı ve potansiyel müşteri bulma için kullanılır.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge, B2B müşteri deneyimi yönetim platformudur. Müşteri geri bildirimlerini toplar, analiz eder ve gerçek zamanlı içgörüler sunar.
Seenit
seenit.io
Seenit, çalışanların videolar oluşturmasını sağlayan bir platformdur. İşe alım sürecini geliştirmeye ve çalışan bağlılığını artırmaya yardımcı olur.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlenmiş sektörlerdeki pazarlamacılar için sosyal medya içerik yönetimi ve reklamcılığı sunan bir platformdur.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Referral Rocket
referralrocket.io
Tavsiye Roket, işletmelerin etkili yönlendirme programları başlatıp yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Harviist
harviist.com
Harviist, müşteri tavsiyelerini yönetmeyi sağlayan basit bir platformdur. Kullanıcılar, referral kampanyalarını kolayca oluşturup izleyebilir.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io, marka büyükelçileri için kişiselleştirilmiş alanlar oluşturarak referans programlarını geliştirir ve kullanıcıların markayla etkileşimde bulunmasını sağlar.
Annex Cloud
annexcloud.com
Ek Bulut, müşteri verilerini yönetmek, analiz etmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak müşteri sadakatini artırmaya yardımcı olan bir platformdur.
Perkville
perkville.com
Perkville, sağlık, spor, güzellik ve perakende sektörleri için özelleştirilebilir sadakat ve ödül programları sunan bir platformdur.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, markaların elçilerini yönetip etkileşim kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Görev atama, iletişimi kolaylaştırma ve raporlama araçları sunar.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy, işletmelere yönlendirme ve sadakat programlarını başlatıp optimize etmeleri için bir yazılım sunar. Kullanıcı dostu entegrasyon ve analiz araçlarıyla destekler.
Social HorsePower
socialhp.com
Çalışanlarınızı SocialHP (SHP) ile en güçlü savunucularınıza dönüştürün. Sonuçlarınızı artırmak, şirket içeriğinize daha fazla göz atmak veya ekibe daha yüksek kaliteli üyeler getirmek istiyorsanız, SHP profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Her şey 'asla login' felsefemizle başlar. Karmaşık yazılım geçmişte kaldı. SHP ile, çalışanlarınızın karmaşık eğitim için yeni yazılım öğrenmesi veya zaman harcaması gerekmez. Platformumuz basit, sezgisel ve ekip üyelerinin hemen içeriği paylaşmaya başlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışanlarınız şirketinizin en değerli varlığıdır. Bu nedenle, işinizi savunmayı kolaylaştırdık, bu da sizin için daha kolay hale getirdik: -Kahuda yeni insanlar -Şirket içeriğine sosyal katılım arttırın -Sosyal satış gücüyle satışları güçlendirin. SHP’nin otomatik pilot özelliği ile çalışanlarınızın içerik takvimlerini stratejileri asla stratejileri yapmaları gerekmez. Onaylanan içerik, sosyal olarak otomatik olarak paylaşılır, böylece katılım devreye girebilir. Bu neden önemlidir? Tüketicilerin% 80'inden fazlası reklamdan önce aile ve arkadaşlardan gelen önerilere değer vermektedir. SHP, çalışanlarınızı işletmenize daha fazla satış çeken etkileyicilere dönüştürür. Çalışanlarınızı en büyük savunucularınız olmaları için güçlendirmeye hazır mısınız? SHP'nin sosyal katılımı nasıl artırdığı ve insanların ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında konuşmasını sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bugün ekibimizle ücretsiz bir demo planlayın ve SHP'nin gücünü ortaya çıkarın.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelerin, kişisel markanın veya herkesin kulaktan kulağa pazarlama kampanyalarını otomatik pilotta başlatmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan basit ve etkili bir araçtır. Müşterileri ağızdan ağıza tanıtım yapan bir pazarlama ekibine dönüştürmeye ve markalaşmayı önemli ölçüde geliştirmeye yardımcı olur.
LoyalAs
loyalas.com
Dakikalar içinde bir tavsiye programı oluşturun. Yönlendirmeleri ve kredileri otomatik olarak takip edin. Sınırsız Yönlendirme LoyalAs, müşteri başına özel bir yönlendirme bağlantısı oluşturur. Müşterilerle paylaşın ve otomatik e-postalarımızla tavsiye isteyin. Alınan yönlendirmelerde sınır yoktur. Müşteri şampiyonlarını bulun Müşteriler tarafından paylaşılan ve yanıt veren yönlendirme bağlantılarını takip ediyoruz. Size en iyi yönlendirmeleri kimin sağladığını bilecek ve müşteri şampiyonlarını kolayca bulacaksınız. Kazanılan Kredileri Takip Edin Hem mevcut müşteriler hem de yönlendirilen müşteriler tarafından kazanılan kredileri takip ediyoruz. Kredi tutarını ve bunların ne zaman ve nerede uygulanacağını siz belirlersiniz
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel tavsiyelere odaklanan tavsiye pazarlaması yoluyla B2B işletmelerine yeni gelir getiriyor. İşletmenizi sıfır başlangıç maliyetiyle ölçeklendirin veya önerilerle geçiminizi sağlayın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teşvik edin ve müşteri tabanınızı zahmetsizce genişletin.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajlar için kullanabilirler. VIP katmanları sunarak en sadık müşterilerinizi ödüllendirebilir, tavsiye programları ise yeni müşteriler çekebilirsiniz. Ek olarak, müşteri tutma oranınızı artırmak için bağlı kuruluşları tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.
Partnero
partnero.com
SaaS ve e-ticaret işletmeleri için ortaklık yönetimi yazılımı
OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam etmeleri gerekiyor. OneLocal, müşterilerinizin şunları yapmasını kolaylaştırarak rakiplerinizi geride bırakmanızı ve kazanmanızı kolaylaştırır: - Sizi bulma ve bulma - İstediğiniz zaman sizinle iletişim kurma - Fiyat teklifi için size mesaj gönderme - Hizmet planlama - Hizmetiniz için ödeme yapma - Bir mesaj bırakma çevrimiçi inceleme OneLocal, tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için tek adrestir. İhtiyacınız olan her pazarlama aracına tek bir kontrol panelinden ve yolun her adımında yanınızda olacak özel bir pazarlama uzmanından erişin. OneLocal hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://onelocal.com/
Kickbooster
kickbooster.me
Proje yaratıcılarının fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan güçlü ve etkili #kitle fonlaması çözümleri.💡 Kickbooster, proje yaratıcılarının fikirlerini karlı bir işe dönüştürmelerine veya mevcut tekliflerini genişletmelerine yardımcı olmak için e-ticaretteki kapsamlı bilgi ve deneyimini kitle fonlaması endüstrisine getiriyor. Kickbooster'ın araçları, proje yaratıcılarının kitlesel fonlama kampanyalarının faydalarını tam olarak anlamalarına ve fon toplama aşamasından satışa başarılı bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.
Base AI
base.ai
Base, pazarlamacıların etkileşimi kolaylaştırmasını, müşteri referansları oluşturmasını, içgörü elde etmesini, VoC'yi yakalamasını ve savunuculuğu ölçeklendirmesini sağlamak için yapay zekayı kullanan bir B2B Müşteri Pazarlama ve Savunuculuk otomasyon platformudur. Platformu, müşteri pazarlamacılarının programlarını yönetmelerine ve haftada 2 saatten daha kısa bir sürede sonuç almalarına olanak tanır. Uygulama içi/ürün, topluluğunuz, eğitim portalınız veya yaşam döngüleri boyunca herhangi bir dijital temas noktası olsun, müşteri tabanınızla yolculukları boyunca bağlamsal bir şekilde etkileşime geçin.
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incelemelerini, sıralamalarını ve etkileşimlerini geliştirirken, işletme konumlarının tüm listelerini ve içeriğini yönetip optimize edebilir. Synup, yatırım getirisini artırmak için tüm çevrimiçi profilleri ve platformları pazarlama kanallarına dönüştürür.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy, mevcut müşteriler aracılığıyla yeni satışlar elde etmek için yönlendirme programları oluşturup yöneten bir pazarlama aracıdır.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, tasarım stüdyolarının ve marka sahiplerinin marka teslimatlarını standartlaştırdığı marka platformudur. Oluşturma aşamasından paylaşım ve kullanıma kadar her şey bulutta tek ve özel bir yerde. Sizin tarafınızdan güzel bir şekilde tasarlanmış, katılan herkesin erişimine açıktır.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini, satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve sosyal medya yöneticileri için, tamamen onaylanmış, %100 marka içeriklerini satış ekiplerine ve çalışanlarına hızlı bir şekilde dağıtabilecekleri merkezi bir alan oluşturulmasını kolaylaştırarak kullanıcıların içerik yayınlamasını veya planlamasını son derece kolaylaştırır. avans - kişisel sosyal medya profillerindeki şirket içeriği. Kullanıcılar SoAmpli profillerine aralarında Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram'ın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı ekleyebilir. Tüm bağlantılar otomatik olarak kısaltılır, bu da onların web üzerindeki yolculuklarını takip etmelerine ve tıklamalar, paylaşım sayıları ve genel erişime ilişkin bilgileri geri getirmelerine olanak tanır. Şirketler daha sonra başarıyı ölçmeye ve sosyal içeriğin yatırım getirisini göstermeye yardımcı olmak için SoAmpli'nin gerçek zamanlı istatistikleri ve indirilebilir kontrol panelleri ile benzersiz bilgiler elde edebilir. SoAmpli, 30 gün içinde şirketler için %30 daha alakalı müşteri adayları üretebilir, dijital içeriklerinin yatırım getirisini artırabilir ve sergileyebilir, aynı zamanda benzersiz bilgiler elde edebilir ve sosyal medyada pazarlamaya yönelik yeni, kullanılmamış rotalara erişebilir. Aynı zamanda SoAmpli, pazarlama ve satış disiplinleri arasındaki son derece pahalı uçurumun kapatılmasına yardımcı oluyor ve satış ekibine, daha fazla anlaşma yapmak ve sosyal medyada daha güçlü ilişkiler geliştirmek için pazarlama tarafından oluşturulan içerik cephanesini etkili bir şekilde sağlıyor.
MarketBeam
marketbeam.io
Güvenli ve Uyumlu Sosyal Medya platformu. Çalışanlar, sosyal medya erişimini genişletmek, markayı yükseltmek ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri geliştirmek için kurumsal içeriği kendi ağlarında paylaşıyor. Sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve siber güvenlik gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi ortamlarda faaliyet gösteren şirketler için özel olarak tasarlanmış tek platformuz. Müşterilerimiz diyor ki . LinkedIn erişimini %3000 artırdık. Tıklama sayısı 15 kat arttı. MarketBeam ile en başarılı pazarlama kampanyalarını gerçekleştirdik En popüler özelliklerimizi sorun. Sosyal Damla Kampanyası. Yönetici Markalaması. İçerik ve Hedef Kitle 360
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