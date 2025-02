Marka Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

Please Share

pleaseshare.co

Slack için özel olarak oluşturulmuş bir çalışan savunuculuğu çözümü olan Lütfen Paylaşın, çalışanların onaylı haber ve duyuruları paylaşmasının ve onlarla etkileşime geçmesinin en hızlı ve en kolay yoludur! Her büyüklükteki ve sektördeki şirketler, çalışanlarını Twitter, LinkedIn ve Facebook'taki onaylı blogları, haberleri, iş ilanlarını ve diğer içerikleri paylaşmaya ve/veya bunlarla etkileşime geçmeye teşvik etmek için Slack'in rahatlığından, her yerde bulunmasından ve aşinalığından yararlanabilir. Uygun fiyatlı ve etkili Please Share, şirketlere çalışan savunuculuğu pazarlamasını, sosyal medyayı ve sosyal satış girişimlerini güçlendirmeleri için bir yol sağlarken, ekip üyelerini şirket içeriğini sosyal ve profesyonel ağlarda paylaşmaya teşvik etme sürecini basitleştirir.