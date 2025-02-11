Marka Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Marka Savunuculuğu Yazılımıyla Tanışın: Müşterilerinizi Markanızı Desteklemeleri için Güçlendirin Marka Savunuculuğu Yazılımı, memnun müşterileri hevesli marka elçilerine dönüştürerek işletmelerin ağızdan ağza pazarlamanın gücünden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi yazılım, kuruluşlara müşteri tabanları arasında özgün savunuculuğu geliştirmek ve güçlendirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlar. Marka Savunuculuğu Yazılımı özünde şirketlerin en sadık müşterilerini belirlemesine, onlarla etkileşime geçmesine ve markalarını sosyal medya, çevrimiçi incelemeler ve yönlendirmeler de dahil olmak üzere çeşitli kanallarda aktif olarak tanıtmaları için teşvik etmelerine olanak tanır. İşletmeler, memnun müşterilerin gerçek coşkusundan ve güveninden yararlanarak marka görünürlüğünü, güvenilirliğini ve sonuçta kârlılıklarını önemli ölçüde artırabilir. Marka Savunuculuğu Yazılımını kullanan kuruluşlar, marka bilinirliğini, bağlılığını ve savunuculuğunu geniş ölçekte artırmak için memnun müşterilerinin özgün seslerinden yararlanabilirler. Olumlu çevrimiçi incelemeler oluşturmak, viral sosyal medya kampanyalarını tetiklemek veya yönlendirmeleri teşvik etmek olsun, Marka Savunuculuğu Yazılımı, işletmelere, müşterilerini, markalarını dünyaya savunan tutkulu savunuculara dönüştürme gücü verir.
Yeni Uygulama Gönder
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamverenlere, ağlara ve alıcılara kendi özel ve güvenli ortaklık ağını oluşturmalarını sağlayan bir ortaklık platformudur.
GoodSeeker
goodseeker.com
Çalışanların başarısı ve işteki yaşam hikayeleri için GoodSeeker Dijital Yıllığı. Ekibinizi ve markanızı içeriden ve dışarıdan oluşturmak için çalışanlardan ilham alan içeriği yakalayın, merkezileştirin ve paylaşın. Çalışanları, müşterileri, iş ortaklarını ve diğer elçileri, iş rollerini, becerileri, gizli yetenekleri, şirket değerlerini öne çıkarmak ve pazarda farklılaştırıcı unsurlara yönelmek için bireysel ve ekip tarafından oluşturulan hikayeleri sunmaya davet edin.
Referral Rocket
referralrocket.io
Yönlendirme Roketi, işletmelerin son derece etkili yönlendirme programı kampanyalarını başlatması ve yönetmesi için bir platform sunar. Kullanıcı dostu platformumuz, işletmelerin müşteri savunuculuğunun muazzam potansiyelinden yararlanmasını, katlanarak büyümeyi ve artan müşteri kazanımını teşvik etmesini sağlar.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelerin, kişisel markanın veya herkesin kulaktan kulağa pazarlama kampanyalarını otomatik pilotta başlatmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan basit ve etkili bir araçtır. Müşterileri ağızdan ağıza tanıtım yapan bir pazarlama ekibine dönüştürmeye ve markalaşmayı önemli ölçüde geliştirmeye yardımcı olur.
LoyalAs
loyalas.com
Dakikalar içinde bir tavsiye programı oluşturun. Yönlendirmeleri ve kredileri otomatik olarak takip edin. Sınırsız Yönlendirme LoyalAs, müşteri başına özel bir yönlendirme bağlantısı oluşturur. Müşterilerle paylaşın ve otomatik e-postalarımızla tavsiye isteyin. Alınan yönlendirmelerde sınır yoktur. Müşteri şampiyonlarını bulun Müşteriler tarafından paylaşılan ve yanıt veren yönlendirme bağlantılarını takip ediyoruz. Size en iyi yönlendirmeleri kimin sağladığını bilecek ve müşteri şampiyonlarını kolayca bulacaksınız. Kazanılan Kredileri Takip Edin Hem mevcut müşteriler hem de yönlendirilen müşteriler tarafından kazanılan kredileri takip ediyoruz. Kredi tutarını ve bunların ne zaman ve nerede uygulanacağını siz belirlersiniz
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel tavsiyelere odaklanan tavsiye pazarlaması yoluyla B2B işletmelerine yeni gelir getiriyor. İşletmenizi sıfır başlangıç maliyetiyle ölçeklendirin veya önerilerle geçiminizi sağlayın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teşvik edin ve müşteri tabanınızı zahmetsizce genişletin.
Herdify
herdify.com
Herdify, markaların etrafında toplulukların nerede oluştuğunu tespit eden bir davranışsal analiz şirketidir. Bu anlamda topluluk, sosyal medya hayranları, sadakat programları veya CRM verileri anlamına gelmez. İnsanların yaşadığı gerçek dünyadaki topluluklar (sokaklar, kasabalar ve şehirler) anlamına gelir. Dijital öncelikli dünyamızda bile bu topluluklar tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Eskiden bireyle ilgiliydi; aynı görünen insanların aynı şekilde davrandığını düşünüyorduk. Biz de onlara tıpkı rakiplerimiz gibi aynı şekilde pazarlama yaptık. Huel, Gymshark ve Airbnb gibi günümüzün en başarılı markaları topluluklarına odaklanıyor. Herdify'ın yapay zeka teknolojisiyle topluluklarınızı tespit edip izleyin ve günümüzün en başarılı pazarlamacıları gibi stratejik olarak büyüyün.
Harviist
harviist.com
Harviist olarak gürültüyü ortadan kaldırmak için etkili pazarlamanın geleceğinin özgün, organik ve güvenilir önerilerde yattığına inanıyoruz. Müşteri yönlendirmelerinin gücünden yararlanmak için, yalnızca birkaç tıklamayla yönlendirme kampanyaları oluşturmanıza ve izlemenize olanak sağlayacak basit ve uygun fiyatlı bir eklenti platformu oluşturduk. Potansiyel müşterilerin %83'ü arkadaşlarının ve ailelerinin tavsiyelerine güveniyor ve yönlendirilen müşteriler %37 daha yüksek elde tutma oranı gösteriyor (Nielsen). Müşteri Tavsiye Pazarlaması, müşterinin ürününüz veya hizmetiniz hakkında konuşmasını kolaylaştıran kanallar ve kampanyalar sağlayarak bu eşler arası önerileri kolaylaştırır ve teşvik eder.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals, yönlendirme süreçlerinizi otomatikleştirir, marka savunucuları yaratır ve işinizi daha az zaman, maliyet ve güçlükle büyütmenize yardımcı olur. Halihazırda kullandığınız platformlarla bütünleşir, zaman alan, sinir bozucu yönlendirme sürecini otomatikleştirir ve müşterilerinizi marka savunucularına dönüştürür. Yönlendirmeli pazarlamanın inanılmaz gücünün kilidini açmak, markanızın etrafında ses oluşturmak ve memnun müşterileri vokal marka savunucularına dönüştürmek için en son otomasyon teknolojisinden yararlanıyoruz. Genius Referrals, yönlendirme programı süreçlerinde daha dinamik çözümlere ve otomasyona ihtiyaç duyan markalar için en iyisidir. B2B, B2C, SaaS, Perakende ve Kurumsal için uçtan uca çözümler sunuyoruz.
Paiger
paiger.co
Ekibinizin kişisel markalarını oluşturarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşın. Satış ekibinize, yerleşik LinkedIn eğitimi ve raporlama özelliğiyle içerik yayınlamak ve potansiyel müşteriler bulmak için kendi otomatik pazarlama asistanlarını verin.
Retainful
retainful.com
Daha iyi e-posta pazarlamasıyla terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarın, müşterileri geri kazanın ve tekrarlanan satışları artırın. İlgi çekici ve dönüşüm sağlayan e-postaları zahmetsizce gönderin.
ReferIn
referin.com
ReferIn, satış ekiplerinin (düşük dönüşümlü soğuk erişime güvenmek yerine) müşterilere sıcak tanıtımlar yoluyla satış hattı oluşturmasına olanak tanıyan bir pazara açılma aracıdır. ReferIn yöneticilerinizin, yatırımcılarınızın, danışmanlarınızın ve çalışanlarınızın ağlarında sıcak tanıtımlar için tüm fırsatları tanımlar. Bu genellikle SDR/satış ekibinizin muhtemelen eksik olduğu ve artık birkaç tıklamayla yürütebileceği milyonlarca dolarlık boru hattının kilidini açar!
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals Kurulumu Kolay ve Uygun Fiyatlı En İyi Tavsiye Yazılımıdır. InviteReferrals, Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky ve Mozilla dahil olmak üzere 10.000'den fazla Kurumsal ve Küçük İşletmenin Güvendiği birkaç isimdir ve 2009'dan bu yana kampanya yürütmektedir Özellikler -Sınırsız Yönlendirme -GDPR Uyumluluğu -Ödeme Yönetimi -Cüzdan Entegrasyonu - Çoklu Kampanyalar -2 Yönlü Tatminler -Şablon Desteği -Özel Gereksinimler -Çoklu Dil 45+ -API Desteği
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajlar için kullanabilirler. VIP katmanları sunarak en sadık müşterilerinizi ödüllendirebilir, tavsiye programları ise yeni müşteriler çekebilirsiniz. Ek olarak, müşteri tutma oranınızı artırmak için bağlı kuruluşları tanımlayabilir ve yönetebilirsiniz.
Partnero
partnero.com
SaaS ve e-ticaret işletmeleri için ortaklık yönetimi yazılımı
OneLocal
onelocal.com
OneLocal ile işinizi doğru şekilde büyütün. Küçük işletmenizi pazarlamak artık yalnızca reklam satın almaktan ibaret değil. Müşterileriniz sizi internette arıyor; onlara sizi bulmaları için bir yol, hizmetlerinizi satın almaları için bir neden vermeniz ve daha fazlasını almak için geri gelmeye devam etmeleri gerekiyor. OneLocal, müşterilerinizin şunları yapmasını kolaylaştırarak rakiplerinizi geride bırakmanızı ve kazanmanızı kolaylaştırır: - Sizi bulma ve bulma - İstediğiniz zaman sizinle iletişim kurma - Fiyat teklifi için size mesaj gönderme - Hizmet planlama - Hizmetiniz için ödeme yapma - Bir mesaj bırakma çevrimiçi inceleme OneLocal, tüm pazarlama ihtiyaçlarınız için tek adrestir. İhtiyacınız olan her pazarlama aracına tek bir kontrol panelinden ve yolun her adımında yanınızda olacak özel bir pazarlama uzmanından erişin. OneLocal hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://onelocal.com/
Referral Rock
referralrock.com
İşletmenizle birlikte çalışan, sınıfının en iyisi tavsiye pazarlama yazılımıyla daha fazla müşteri kazanın. İsteği otomatikleştirin, birden fazla paylaşımı besleyin, teşvikleri hizalayın, satışa dönüştürün ve ardından viral, kendi kendini besleyen bir tavsiye programı için tekrarlayın. Herhangi bir işletme için (yalnızca e-ticaret için değil) bir arkadaşa, etkileyiciye ve ortak programlarını çalıştırın ve işinize uygun yönlendirme programı yazılımı aracılığıyla kulaktan kulağa yönlendirmelerinizi en üst düzeye çıkarın. Markanız, sesiniz, teşvik yapınız, ödülleriniz sistemleriniz ve iş süreçlerinizle entegre. Amacımız, her gün platformumuzda olmamanız ve ağızdan ağza sözünüzün otomatik pilotta çalışmasıdır, böylece arkanıza yaslanıp rahatlayabilir ve yönlendirmelerinizin gelmesini izleyebilirsiniz. Kurulumu kolaylaştırıyoruz ve yönlendirmedeki en büyük hatalardan kaçınmanızı sağlıyoruz. Programınızın potansiyeline uygun performans gösterdiğinden emin olmak için yerleşik en iyi uygulamalar ve gerçek zamanlı denetimlerle pazarlama.
Loyoly.io
loyoly.io
Artan satın alma maliyetlerinin modası geçmiş markadan tüketiciye pazarlama modelinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Değişim zamanı geldi. Tüketiciler samimiyet ve güven arıyor ve ürün önerileri için akranlarına bakıyorlar. Geleneksel yönlendirme programları yetersiz kalabilir ve markanızla bağlantınızın kopmuş hissetmesine neden olabilir. Wiink tam da bu noktada devreye giriyor. Marka elçilerinin markalarla etkileşim kurması için kişiselleştirilmiş alanlar oluşturarak yönlendirme yaklaşımında devrim yaratıyoruz. Görevleri yerine getirebilir, oyunlaştırma yoluyla ödüllerin kilidini açabilir ve markanızın büyümesine katkıda bulunabilirler.
Social HorsePower
socialhp.com
SocialHP (SHP) ile çalışanlarınızı en güçlü savunucularınıza dönüştürün. Kârlılığınızı artırmak, şirketinizin içeriğine daha fazla ilgi göstermek veya ekibe daha fazla yüksek kaliteli üye kazandırmak istiyorsanız SHP, profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Her şey 'asla giriş yapmama' felsefemizle başlıyor. Karmaşık yazılımlar geçmişte kaldı. SHP ile çalışanlarınızın yeni yazılım öğrenmesine veya karmaşık eğitimlerle zaman kaybetmesine gerek kalmaz. Platformumuz basit ve sezgiseldir ve ekip üyelerinin içeriği hemen paylaşmaya başlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışanlarınız şirketinizin en değerli varlığıdır. Bu nedenle onların işletmenizi savunmasını kolaylaştırdık ve sizin de şunları yapmanızı kolaylaştırdık: -Yeni insanları işe almak -Şirket içeriğine yönelik sosyal katılımı artırmak -Sosyal satışın gücüyle satışları artırmak. SHP'nin AutoPilot özelliği sayesinde çalışanlarınızın hiçbir zaman içerik takvimlerini stratejilendirmelerine gerek kalmaz. Onaylanan içerik, etkileşimin sağlanabilmesi için sosyal medyada otomatik olarak paylaşılır. Bu neden önemlidir? Tüketicilerin %80'inden fazlası reklamlardan ziyade aile ve arkadaş tavsiyelerine değer veriyor. SHP, çalışanlarınızı işletmenize daha fazla satış çeken etkileyicilere dönüştürür. Çalışanlarınızı en büyük savunucularınız olmaları için güçlendirmeye hazır mısınız? SHP'nin sosyal katılımı nasıl artırdığı ve insanların ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında konuşmasını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bugün ekibimizle ücretsiz bir demo planlayın ve SHP'nin gücünü ortaya çıkarın.
Seenit
seenit.io
İşletmelerin çalışanlarıyla birlikte videolar oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Seenit'in çalışanlar tarafından oluşturulan video platformuyla videoları tek bir yerde toplayabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Çalışan videoları aracılığıyla en iyi yetenekleri çekin, etkileşime geçirin ve elinizde tutun. Amazon, Sky, Vodafone ve H&M gibi şirketlerde çalışanların sesini yükseltmek isteyen işveren markası ve iletişim ekipleri için tasarlandı.
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki noktaları gözle görülür bir şekilde birleştirir. Kuruluşların tüm çalışan ve müşteri grupları genelinde katılımı, iletişimi, deneyimi ve savunuculuğu yönetmelerine gözle görülür şekilde yardımcı olur.
Please Share
pleaseshare.co
Slack için özel olarak oluşturulmuş bir çalışan savunuculuğu çözümü olan Lütfen Paylaşın, çalışanların onaylı haber ve duyuruları paylaşmasının ve onlarla etkileşime geçmesinin en hızlı ve en kolay yoludur! Her büyüklükteki ve sektördeki şirketler, çalışanlarını Twitter, LinkedIn ve Facebook'taki onaylı blogları, haberleri, iş ilanlarını ve diğer içerikleri paylaşmaya ve/veya bunlarla etkileşime geçmeye teşvik etmek için Slack'in rahatlığından, her yerde bulunmasından ve aşinalığından yararlanabilir. Uygun fiyatlı ve etkili Please Share, şirketlere çalışan savunuculuğu pazarlamasını, sosyal medyayı ve sosyal satış girişimlerini güçlendirmeleri için bir yol sağlarken, ekip üyelerini şirket içeriğini sosyal ve profesyonel ağlarda paylaşmaya teşvik etme sürecini basitleştirir.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, tasarım stüdyolarının ve marka sahiplerinin marka teslimatlarını standartlaştırdığı marka platformudur. Oluşturma aşamasından paylaşım ve kullanıma kadar her şey bulutta tek ve özel bir yerde. Sizin tarafınızdan güzel bir şekilde tasarlanmış, katılan herkesin erişimine açıktır.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlemeye tabi sektörlerdeki pazarlamacıların organik sosyal medya içeriğini ve ücretli sosyal medya reklamlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlayacak araçlar sağlayan bir sosyal medya yönetim yazılımı şirketidir. Bankacılık, sigorta, ipotek ve varlık yönetimi alanında 250'den fazla kurumun güvendiği Denim Social, markaların sosyal medyada tüketicilerle etkileşime geçmesine, topluluklarla ilişkileri derinleştirmesine ve kurallara uygun kalarak daha fazla anlaşma yapmasına olanak tanıyor. Denim Social, bankalar ve finansal hizmet firmaları için ABA onaylı tek sosyal medya yönetim platformudur.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini, satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve sosyal medya yöneticileri için, tamamen onaylanmış, %100 marka içeriklerini satış ekiplerine ve çalışanlarına hızlı bir şekilde dağıtabilecekleri merkezi bir alan oluşturulmasını kolaylaştırarak kullanıcıların içerik yayınlamasını veya planlamasını son derece kolaylaştırır. avans - kişisel sosyal medya profillerindeki şirket içeriği. Kullanıcılar SoAmpli profillerine aralarında Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram'ın da bulunduğu çok sayıda sosyal medya hesabı ekleyebilir. Tüm bağlantılar otomatik olarak kısaltılır, bu da onların web üzerindeki yolculuklarını takip etmelerine ve tıklamalar, paylaşım sayıları ve genel erişime ilişkin bilgileri geri getirmelerine olanak tanır. Şirketler daha sonra başarıyı ölçmeye ve sosyal içeriğin yatırım getirisini göstermeye yardımcı olmak için SoAmpli'nin gerçek zamanlı istatistikleri ve indirilebilir kontrol panelleri ile benzersiz bilgiler elde edebilir. SoAmpli, 30 gün içinde şirketler için %30 daha alakalı müşteri adayları üretebilir, dijital içeriklerinin yatırım getirisini artırabilir ve sergileyebilir, aynı zamanda benzersiz bilgiler elde edebilir ve sosyal medyada pazarlamaya yönelik yeni, kullanılmamış rotalara erişebilir. Aynı zamanda SoAmpli, pazarlama ve satış disiplinleri arasındaki son derece pahalı uçurumun kapatılmasına yardımcı oluyor ve satış ekibine, daha fazla anlaşma yapmak ve sosyal medyada daha güçlü ilişkiler geliştirmek için pazarlama tarafından oluşturulan içerik cephanesini etkili bir şekilde sağlıyor.
MarketBeam
marketbeam.io
Güvenli ve Uyumlu Sosyal Medya platformu. Çalışanlar, sosyal medya erişimini genişletmek, markayı yükseltmek ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri geliştirmek için kurumsal içeriği kendi ağlarında paylaşıyor. Sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve siber güvenlik gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi ortamlarda faaliyet gösteren şirketler için özel olarak tasarlanmış tek platformuz. Müşterilerimiz diyor ki . LinkedIn erişimini %3000 artırdık. Tıklama sayısı 15 kat arttı. MarketBeam ile en başarılı pazarlama kampanyalarını gerçekleştirdik En popüler özelliklerimizi sorun. Sosyal Damla Kampanyası. Yönetici Markalaması. İçerik ve Hedef Kitle 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Markanızı sosyal medyada en iyi konuşmacıyla güçlendirin: Çalışanlarınız Çalışanların görüşleri, şirketin sosyal ağlardaki en etkili sesidir. Peki bu değerli varlığı markanın sosyal medya stratejisine nasıl dahil edebiliriz? BeAmbassador, markanızın sosyal medyadaki organik erişimini artırmanıza, yetenekleri şirketinize çekmenize ve çalışanların sosyal ağları aracılığıyla sosyal satışlarınızı artırmanıza olanak tanıyan bir SaaS platformudur. BeAmbassador'un Özellikleri: - Davet sistemi aracılığıyla bir marka elçileri ağı oluşturun. - Elçileri kategorilere göre bölümlere ayırın. - Elçilerin sosyal ağlarında paylaşabilecekleri veya önceden izin alarak doğrudan elçiler adına program içerikleri sunabilecekleri içerik önerin. - Büyükelçinin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin ve yayınlarının etkisini analiz edin. - Elçileri ödüllendirmek amacıyla faaliyetlerine göre bir sıralama sunan oyunlaştırma sistemi. Ayrıca zorluklar ve yarışmalar oluşturmak da mümkündür. - Ekstralar: iOS ve Android için mobil uygulama ve Google Chrome eklentisi Sosyal medya stratejilerinizi çalışanlarınızla birlikte güçlendirmeye hazır mısınız? BeAmbassador şirketiniz, acenteniz, üniversiteniz, işletme okulunuz, devlet kurumunuz ve çok daha fazlası için idealdir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Markanız hakkında çalışanlarınızdan ve işbirlikçilerinizden daha iyi kim konuşabilir? SocialPubli Advocacy, bir şirketin çalışanlarını ve ortaklarını kendi sosyal ağları aracılığıyla marka iletişimini yaymaya davet edebileceği kurumsal bir iletişim aracıdır. Şirket bu işbirliklerini teşvik edecek teşvikler oluşturabilir. Şirketin hem iç hem de dış iletişimini geliştirmek, marka güvenini artırmak ve marka değerlerini geliştirmek için markaları ve çalışanları birbirine bağlayan bir platformdur. SocialPubli Advocacy 2016 yılında kuruldu ve şu anda diğerlerinin yanı sıra Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil gibi müşterilere sahip.
Kickbooster
kickbooster.me
Proje yaratıcılarının fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan güçlü ve etkili #kitle fonlaması çözümleri.💡 Kickbooster, proje yaratıcılarının fikirlerini karlı bir işe dönüştürmelerine veya mevcut tekliflerini genişletmelerine yardımcı olmak için e-ticaretteki kapsamlı bilgi ve deneyimini kitle fonlaması endüstrisine getiriyor. Kickbooster'ın araçları, proje yaratıcılarının kitlesel fonlama kampanyalarının faydalarını tam olarak anlamalarına ve fon toplama aşamasından satışa başarılı bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.
Swaybase
swaybase.com
Çalışan Savunuculuğu yazılımı 2010'ların başından bu yana neredeyse hiç değişmedi. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Swaybase, meslektaşlarınızın kullanmayı gerçekten seveceği Modern Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Yerleşik viral özellikler, oyunlaştırma, kişiselleştirme, yapay zeka ve ShareAnywhere™ işlevselliği, hiçbir zaman modası geçmiş bir Çalışan Savunuculuğu aracıyla baş başa kalmamanızı sağlar.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond, pazarlamacıların çalışanları markaları adına sosyal ağlarında içerik paylaşmaları için etkinleştirip etkileşime geçirebilecekleri bir çalışan savunuculuğu ve sosyal satış platformudur. Vizyonumuz, şirketleri sosyal dönüşümlerini korkusuzca geliştirmeleri için güçlendirmektir. Bugün dünya çapında 100'den fazla müşteri, dönüşüm sağlamak, marka görünürlüğünü artırmak, nitelikli potansiyel müşteriler oluşturmak, düşünce liderliği oluşturmak ve kazanan bir işveren markası oluşturmak için PostBeyond'u kullanıyor. PostBeyond, çalışanı ön planda tutan ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Bu, geliştirdiğimiz ürünleri ve kullanıcı deneyiminden müşteri başarısına kadar müşterilerimizi nasıl desteklediğimizi etkiler.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışan savunucusuna benzersiz içerikle bir kez oluşturup sonsuza kadar dağıtmasına yardımcı olmak için en yeni yapay zeka destekli teknolojiden de yararlanıyoruz. Artan sosyal medya aktivasyonuyla, çalışanlarınız kişisel markalarını oluştururken aynı zamanda şirketin marka bilinirliğini, basın fırsatlarını, olası satış yaratmayı ve pazarlama kampanyası performansını artırır. GaggleAMP Üyeleri, şirketlerinin çalışan savunuculuğu çabalarına katılım karşılığında oyunlaştırma, skor tabloları ve ödüllerden yararlanır ve üyelerin katılımın faydalarını hızlı ve kolay bir şekilde görmesini sağlar. Çalışan savunuculuğu programının şirketiniz için ne kadar etkili olabileceğini görmek için yatırım getirisi hesaplayıcımızı ziyaret edin (e-posta adresi gerekmez): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, marka farkındalıklarını genişletmemize ve çalışan ağlarının gücüyle iş büyümesini artırmamıza yardımcı olmamız konusunda bize güvenen EveryoneSocial müşterileridir. İster küçük bir start-up olun, ister binlerce çalışanı olan küresel bir işyeri olun, ihtiyaçlarınız aynıdır. Büyümeniz gerekiyor ve büyümek için: İşe almanız gerekiyor. Pazarlamanız gerekiyor, satmanız gerekiyor.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği bir araya getirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallar halinde düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve görüntü ekranlarında görüntülenebilir. Yetkilendirilen içerik, kullanıcının sosyal medya profillerinde tek tıklamayla paylaşılabilir. Çalışanlar, içerik tüketiminin ötesinde yerleşik sınavlar ve anketlerle de etkileşime geçebilir. Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli düzeylerinde kullanıcı aktivasyonunu, ödüllerini ve takdirini kullanır. Sociabble'ın benzersiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeler ve işyerleri hakkında daha iyi bilgilendirilir; bu da daha katılımcı ve etkili bir iş gücüne yol açar. Şirketler Sociabble'ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına kadar genişletebilir. Dijital varlık yönetimi teknolojisi, sosyal medya ve içerik pazarlaması alanlarında deneyimli girişimcilerden oluşan bir ekip tarafından 2014 yılında başlatılan Sociabble, şu anda 80'den fazla ülkede kullanılıyor ve Microsoft, BNP Paribas, L' dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını bünyesine kattı. Oréal ve PwC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın ayrıca New York City, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satış, ister bir sonraki süperstar çalışanınızı bulmak istiyor olun, DSMN8'de bir çözüm var. Kuruluşların çalışanlarının etkisinden yararlanmalarını kolaylaştırıyor, iş güçlerinin marka savunucuları ve daha etkili sosyal satıcılar olmalarına yardımcı oluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz çalışanlarınızın şirket onaylı içeriği kolaylıkla bulmasına, oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. En basit haliyle şu şekilde çalışır: 1. Adım: Kuruluşunuzun içeriğini özel bir haber akışında merkezileştirin. Adım 2: Çalışanların şirket onaylı içeriği paylaşmalarına erişim sağlayın. 3. Adım: Sektör lideri analiz paketimizle sonuçları ve yatırım getirisini takip edin. McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM ve Snap Inc. dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketleri çalışan savunuculuğu programlarını desteklemek için DSMN8'e güveniyor. Müşterilerimizin kendi çalışanlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak, her zaman çalışma şeklimizi yönlendiren şeydir. ve bizi en ileri çözümler sunmaya motive ediyor.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, şirketlerin sosyal medyayı daha etkili ve sistematik kullanarak gelirlerini artırmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuş, önde gelen çalışan savunuculuğu platformudur. Clearview Social ile çalışanlar gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulunabilir; bu da şirketlerin daha fazla iş getirmesine ve görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. Nasıl çalışır: * Clearview Social, pazarlamacılara, çalışanlar tarafından paylaşılacak bir içerik kuyruğu oluşturma yeteneği verir. * Çalışanlar, paylaşacakları içeriği öneren bir e-posta alır ve tek bir düğmeyi tıklatarak gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulunabilirler. * Çalıştığını nasıl bileceğiz? Clearview Social'ın ölçüm araçları, kimlerin paylaşımda bulunduğunu ve kaç kişinin paylaşılan içeriği tıkladığını veya bu içerikle etkileşimde bulunduğunu izler. Çalışanlar daha sonra hangi makaleleri veya blog gönderilerini paylaşmak istediklerini "tıklayıp seçebilir". Doğrudan e-postadaki bir bağlantıya tıklayarak içeriği anında sosyal ağlarına yayarlar ve müşterilerle ve potansiyel müşterilerle ilişkiler kurmaya yardımcı olurlar.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaç doğrultusunda etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. LiveSocial'ın, LiveSocial müşterilerinin her birinin değişen güvenlik, uyumluluk ve arşivleme ihtiyaçlarını karşılamak için Proofpoint ve SafeGuard Cyber ile güçlü ortaklıkları ve güçlü entegrasyonları vardır. Sosyal alanda özgün uzmanlık ve tutku sergileyen satıcılar geniş ölçekte güven oluşturur. Kritik ilişkileri beslerler. İş kurma konuşmalarını ateşlerler. Ve rekabetlerinden daha iyi performans gösteriyorlar. Sosyal satış programlarının çoğu, çalışanlarını içerik alıcılarının gerçekten değer verdiği içerikle donatmadıkları için zorluk yaşıyor. Seismic LiveSocial, hangi sektöre hizmet ederlerse etsinler, satıcılarınızın her birinin parmaklarının ucuna benzersiz bir yüksek kaliteli 3. taraf içerik akışı sağlar. Ve bu her şeyi değiştirir.
Talkable
talkable.com
Talkable'ın pazarlama teknolojisi, e-ticaret markalarının yönlendirme ve sadakat pazarlama programları aracılığıyla yüksek değerli müşteriler kazanmasını ve elde tutmasını sağlar. Yönlendirme pazarlaması ve sadakat pazarlaması ihtiyaçlarınız için tek kaynaklı bir çözüm olarak markalar, marka bağlılığını artırmak ve marka yakınlığı oluşturmak için tasarlanmış kusursuz kullanıcı deneyimleri oluşturabilir. Talkable, hem yönlendirme hem de sadakat çözümleri için kapsamlı segmentasyon yetenekleri, yerleşik bir A/B test paketi ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme zekası sunar. Talkable bir teknoloji çözümünden daha fazlasıdır; biz aynı zamanda ortağınızız. Bu nedenle, her müşterinin tüm kampanyalarınızı stratejilendirecek, hayal edecek, oluşturacak, dağıtacak ve optimize edecek uzmanlardan oluşan özel bir ekibi vardır. Müşteri başarı ekibi, beklentilerinizi aşan yönlendirme ve sadakat programları tasarlayan pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hareket edecektir. Talkable, yıllık geliri 4 milyon doların üzerinde olan markalar için en uygunudur. Kurumsal müşterileri, yönlendirme programlarından ortalama 52 kat yatırım getirisi elde ediyor. Talkable'ın Pazarlama Çözümleri aşağıdaki amaçlarla kullanılır: * Derinlemesine veri analizi yoluyla en değerli müşterilerinizi belirleyin, hedefleyin ve ödüllendirin. * En yüksek değere sahip müşterilerinizi düşük maliyetle edinin ve elinizde tutun * Daha fazla satış yapın ve geliri artırın Talkable 2009 yılında kuruldu ve ağızdan ağza pazarlamanın viralliğini dijital olarak takip etme yeteneğine öncülük etti ve sonuçta Tavsiye Pazarlamasının yaratılmasına yol açtı. Bugün Talkable, diğer pazarlama kanallarına göre önemli ölçüde daha düşük bir EBM ile yeni müşteri kazanımı, artan elde tutma, daha yüksek LTV'yi hedefleyen uzun vadeli büyüme stratejileri geliştirmekte ve uygulamaktadır.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Takip URL'lerini ve/veya İndirim Kodlarını paylaşın - Stripe, API, Zapier, Shopify Uygulaması, BigCommerce Uygulaması aracılığıyla entegre edin - Her türlü işletme türü için uygundur - Pazar lideri API/Zapier bağlantıları, daha da fazla özelleştirin ve otomatikleştirin - Mükemmel değer. 3 ayrı ortak yazılım platformu için fazla ödeme yapmayın # Affiliate Marketing Yazılımı - İş Ortaklarını İşe Alın. Bağlı kuruluşların sizi Pazar Yeri Listeleri ile bulmasına, Affiliate Hunt ile bağlı kuruluşları aramasına ve ardından MLM ile bağlı kuruluşlarınızın sizin için daha fazla bağlı kuruluş bulmasına izin verin. - Komisyonla, sabit veya manuel ödüllerle ödüllendirin - Kayıtları, Satışları ve Abonelikleri Takip Edin - Pazarlama varlıklarını bağlı kuruluşlarla paylaşarak içeriklerinin her zaman markaya uygun olmasını sağlayın. - Kampanyalar yürütün - hedeflere ulaşmak için bonuslar veya başka ek ödüller sunar # Etkileyici Pazarlama Platformu - Programlarınıza Instagram, Tik Tok ve YouTube Etkileyicilerini arayın ve onlarla iletişime geçin - Etkileyicilerin onayınıza içerik gönderdiği kampanyalar oluşturun - Etkileyicilere içerik için sabit ücretlerle ödeme yapın VEYA satışlardan komisyon alın # Müşteri Yönlendirmeli Pazarlama Araçları - Müşterilerin, bir arkadaşınızı arkadaşlarına önermesini sağlayın. Satın Alma Sonrası Modal ve Yönlendirme Widget'ında bir teklifle onları ikna edin - Müşterilerinizi özel e-postalarla müjdecilere dönüştürün - Etkileyenlerden ve İştiraklerden ayrı olarak - Müşterileri mağaza kredisi, komisyon veya diğer sabit ödüllerle ödüllendirin - 14 Günlük Ücretsiz Denemeye siz karar verin tüm planlarda!
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için SaaSquatch'i kullanıyor. En gelişmiş sadakat ve yönlendirme programlarını bile yönetme esnekliğine sahip olan SaaSquatch, savunucularınızı seçtiğiniz herhangi bir davranış için ödüllendirmenize olanak tanır ve ardından yönlendirmeler yoluyla müşteri tabanınızı büyütmenize yardımcı olmalarını sağlar. Ödül motorumuz, kazanmak için benzersiz koşullar belirlemenize, ödül kademeleri oluşturmanıza ve mükemmel özel programı oluşturmak için çeşitli farklı ödüller sunmanıza olanak tanır. Ayrıca yerel entegrasyonlar, kurumsal düzeyde güvenlik, sahtekarlık tespiti ve çok dilli destek, sizinle birlikte genişleme gücü ve ölçeklenebilirliği sağlar. Kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayan, müşteri bağlılığını artıran ve elde tutma oranlarını iyileştiren kampanyalar yürütmek için halihazırda sahip olduğunuz müşteri verilerinden yararlanın. Yeni ürün özelliklerinin benimsenmesini artırın ve büyüme şansını asla kaçırmamak için müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında kullanıcılarla etkileşime geçin.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir. Şirket, nasıl iş yaptıkları konusunda net olan bir önceki Müşteri Başarısı Başkanı tarafından kurulmuştur; Kesinlikle insanların ürünlerinden değer elde etmesini istiyorlar ve bunu başarmanıza yardımcı olacaklar. Ücretsiz bir plan sunuyorlar ve premium bir paket satın aldığınızda, fiyatlandırmayı nasıl tanımladıklarına bağlı olarak gerçekten hızlı bir şekilde yatırım getirisi elde edeceksiniz. SaaS şirketlerinin yüksek ön maliyetler olmadan ortaklık programlarına başlamaları için harika bir yol. Şirket Hollanda'nın Utrecht şehrinde bulunmaktadır (GDPR'ye uygundur) ve 2020 yılında kurulmuştur.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Sadece hesabınızı bağlayın ve sizin için tavsiyeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Smile.io
smile.io
Smile.io, e-ticaret markalarının ölçeklendirilmesinin tek seferlik satışları sürekli, sadık müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan, kullanımı kolay ödül programları sağlayan, dünyanın en büyük sadakat platformudur. 100.000'den fazla marka, satın alma çabalarını en üst düzeye çıkarmak ve işlemsel satın alımları, yardım edemeyen ancak tekrar tekrar geri gelen tutkulu marka savunucularına dönüştürmek için Smile puanlarını, yönlendirmeleri ve VIP programlarını kullanıyor. Sadece birkaç tıklamayla güzel ve özelleştirilebilir bir ödül programı başlatabilirsiniz. Ayrıca Smile.io, müşterileri sosyal medya paylaşımı, ürün incelemeleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli eylemler için ödüllendirmenize olanak tanır. Ayrıca MailChimp ve Klaviyo da dahil olmak üzere giderek artan sayıda Smile Uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalar, programınızı halihazırda kullandığınız araçlara bağlamanıza olanak tanır. Smile.io şu uygulama mağazalarında mevcuttur: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce ve Wix. Tam kontrol mü arıyorsunuz? Müşterilerinizi benzersiz yöntemlerle ödüllendirmeye başlamak için API'mize Smile Plus ile erişin.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekleyen kazanan, uyumlu müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Yotpo, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsrail, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Avustralya dahil olmak üzere dünya çapında ofisleri bulunan bir Forbes Cloud 100 şirketidir.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
ReferralCandy
referralcandy.com
Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, harika işletmelerin hak ettikleri itibarı kazanmalarına, en üst sıralarda yer almalarına ve daha fazla satış kazanmalarına yardımcı olur. Daha fazla potansiyel müşteri çekerek ve daha fazla satış gerçekleştirerek işletmenizin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir itibar pazarlama platformudur. NiceJob bunu, müşterilerinizden gelen incelemeleri ve tavsiyeleri toplama sürecini otomatikleştirerek ve dönüşümlerinizi artırmak, müşteri endişelerinizi azaltmak ve işletmenizin en üst sıralarda yer almasına yardımcı olmak için bunları tüm pazarlama kanallarınızda kullanarak yapar. * Lider İtibar Pazarlama platformu. * Kolayca en yüksek puan alan işletme haline gelin ve daha fazla satış kazanın. * +7000 işletme tarafından derecelendirilmiş ve güvenilmiştir. Herhangi bir NiceJob planına Convert web sitesi ekleyin. Convert web sitelerinin mevcut sitenizden en az %10 daha fazla satış kazanması garanti edilir ve web sitenizin kendi masrafını çıkarması sağlanır. NiceJob ile, eğer tesisatçıysanız, hizmetçiyseniz, avukatsanız veya başka bir hizmet sağlayıcıysanız, müşteri kazanmak için pazarlama dehası olmanıza gerek kalmadan bu konuda en iyi olabilirsiniz. NiceJob müşterilerinizin sizin için konuşmayı yapmasına izin verin.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışanlarınızın iletişim ve topluluklar aracılığıyla amaca bağlanmasına yardımcı olan lider çalışan iletişim platformudur. Eskiden COYO (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, hesaplarınızdan anket dışı veriler de dahil olmak üzere geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmalarına yardımcı olur. CustomerGauge, müşterilerin şunları yapmasını sağlayan bir B2B müşteri deneyimi yönetimi platformudur: - Bir hesaptaki birden fazla paydaştan müşteri geri bildirimi toplayın - Gerçek zamanlı sonuçları görüntülemek için özel gösterge tabloları oluşturun - Müşterilerle döngüyü kapatmak için amaç ve hedefler belirleyin - Müşteri içgörülerini bölgeye, ürüne, tesise ve daha fazlasına göre segmentlere ayırın. - ve çalışanların CX ile ilgili iş girişimlerini uyumlu hale getirin CustomerGauge aynı zamanda müşteri öngörülerini gelir verileriyle otomatik olarak birleştiren ilk ve tek müşteri deneyimi yönetimi çözümüdür. Bu, Müşteri Deneyimi yöneticilerinin şunları yapmasına olanak tanır: - En etkili müşteri deneyimi iyileştirmelerini belirleyin ve önceliklendirin - Gelecekteki müşteri deneyimi iyileştirmelerinin müşteri yolculuğu üzerindeki etkisini tahmin edin - ve değerli müşteri deneyimi girişimlerinin yatırım getirisi hakkında rapor verin
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incelemelerini, sıralamalarını ve etkileşimlerini geliştirirken, işletme konumlarının tüm listelerini ve içeriğini yönetip optimize edebilir. Synup, yatırım getirisini artırmak için tüm çevrimiçi profilleri ve platformları pazarlama kanallarına dönüştürür.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery, ürün lansmanları ve kulaktan kulağa tavsiye programları için viral bir müşteri edinme platformudur.
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