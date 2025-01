Marka Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Reunion

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaç doğrultusunda etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. LiveSocial'ın, LiveSocial müşterilerinin her birinin değişen güvenlik, uyumluluk ve arşivleme ihtiyaçlarını karşılamak için Proofpoint ve SafeGuard Cyber ​​ile güçlü ortaklıkları ve güçlü entegrasyonları vardır. Sosyal alanda özgün uzmanlık ve tutku sergileyen satıcılar geniş ölçekte güven oluşturur. Kritik ilişkileri beslerler. İş kurma konuşmalarını ateşlerler. Ve rekabetlerinden daha iyi performans gösteriyorlar. Sosyal satış programlarının çoğu, çalışanlarını içerik alıcılarının gerçekten değer verdiği içerikle donatmadıkları için zorluk yaşıyor. Seismic LiveSocial, hangi sektöre hizmet ederlerse etsinler, satıcılarınızın her birinin parmaklarının ucuna benzersiz bir yüksek kaliteli 3. taraf içerik akışı sağlar. Ve bu her şeyi değiştirir.