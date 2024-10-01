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Marka Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Endonezya
Marka Savunuculuğu Yazılımıyla Tanışın: Müşterilerinizi Markanızı Desteklemeleri için Güçlendirin Marka Savunuculuğu Yazılımı, memnun müşterileri hevesli marka elçilerine dönüştürerek işletmelerin ağızdan ağza pazarlamanın gücünden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi yazılım, kuruluşlara müşteri tabanları arasında özgün savunuculuğu geliştirmek ve güçlendirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlar. Marka Savunuculuğu Yazılımı özünde şirketlerin en sadık müşterilerini belirlemesine, onlarla etkileşime geçmesine ve markalarını sosyal medya, çevrimiçi incelemeler ve yönlendirmeler de dahil olmak üzere çeşitli kanallarda aktif olarak tanıtmaları için teşvik etmelerine olanak tanır. İşletmeler, memnun müşterilerin gerçek coşkusundan ve güveninden yararlanarak marka görünürlüğünü, güvenilirliğini ve sonuçta kârlılıklarını önemli ölçüde artırabilir. Marka Savunuculuğu Yazılımını kullanan kuruluşlar, marka bilinirliğini, bağlılığını ve savunuculuğunu geniş ölçekte artırmak için memnun müşterilerinin özgün seslerinden yararlanabilirler. Olumlu çevrimiçi incelemeler oluşturmak, viral sosyal medya kampanyalarını tetiklemek veya yönlendirmeleri teşvik etmek olsun, Marka Savunuculuğu Yazılımı, işletmelere, müşterilerini, markalarını dünyaya savunan tutkulu savunuculara dönüştürme gücü verir.
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LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içer...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, hesaplarınızdan anket dışı veriler de dahil olmak üzere geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmalarına ...
Visibly
visibly.io
Ürün, hizmet ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki noktaları ...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekl...
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Sadece hesabınızı bağlayın ve sizin için tavsiyeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışanlarınızın iletişim ve topluluklar aracılığıyla amaca bağlanmasına yardımcı olan lider çalışan iletişim platformudur. Eskiden COYO (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Talkable
talkable.com
Talkable'ın pazarlama teknolojisi, e-ticaret markalarının yönlendirme ve sadakat pazarlama programları aracılığıyla yüksek değerli müşteriler kazanmasını ve elde tutmasını sağlar. Yönlendirme pazarlaması ve sadakat pazarlaması ihtiyaçlarınız için tek kaynaklı bir çözüm olarak markalar, marka bağlılı...
Smile.io
smile.io
Smile.io, e-ticaret markalarının ölçeklendirilmesinin tek seferlik satışları sürekli, sadık müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan, kullanımı kolay ödül programları sağlayan, dünyanın en büyük sadakat platformudur. 100.000'den fazla marka, satın alma çabalarını en üst düzeye çıkarmak ve işlemsel s...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, harika işletmelerin hak ettikleri itibarı kazanmalarına, en üst sıralarda yer almalarına ve daha fazla satış kazanmalarına yardımcı olur. Daha fazla potansiyel müşteri çekerek ve daha fazla satış gerçekleştirerek işletmenizin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir itibar pazarlama p...
Referral Factory
referral-factory.com
Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. Referral Factory'nin sürükle ve bırak kampanya oluşturu...
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı...
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaç doğrultusunda etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudu...
Please Share
pleaseshare.co
Slack için özel olarak oluşturulmuş bir çalışan savunuculuğu çözümü olan Lütfen Paylaşın, çalışanların onaylı haber ve duyuruları paylaşmasının ve onlarla etkileşime geçmesinin en hızlı ve en kolay yoludur! Her büyüklükteki ve sektördeki şirketler, çalışanlarını Twitter, LinkedIn ve Facebook'taki on...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...
ReferralCandy
referralcandy.com
Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamverenlere, ağlara ve alıcılara kendi özel ve güvenli ortaklık ağını oluşturmalarını sağlayan bir ortaklık platformudur.
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve Dolla...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Paiger
paiger.co
Ekibinizin kişisel markalarını oluşturarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşın. Satış ekibinize, yerleşik LinkedIn eğitimi ve raporlama özelliğiyle içerik yayınlamak ve potansiyel müşteriler bulmak için kendi otomatik pazarlama asistanlarını verin.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sır...
Referral Rocket
referralrocket.io
Yönlendirme Roketi, işletmelerin son derece etkili yönlendirme programı kampanyalarını başlatması ve yönetmesi için bir platform sunar. Kullanıcı dostu platformumuz, işletmelerin müşteri savunuculuğunun muazzam potansiyelinden yararlanmasını, katlanarak büyümeyi ve artan müşteri kazanımını teşvik et...
Harviist
harviist.com
Harviist olarak gürültüyü ortadan kaldırmak için etkili pazarlamanın geleceğinin özgün, organik ve güvenilir önerilerde yattığına inanıyoruz. Müşteri yönlendirmelerinin gücünden yararlanmak için, yalnızca birkaç tıklamayla yönlendirme kampanyaları oluşturmanıza ve izlemenize olanak sağlayacak basit ...
Loyoly.io
loyoly.io
Artan satın alma maliyetlerinin modası geçmiş markadan tüketiciye pazarlama modelinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Değişim zamanı geldi. Tüketiciler samimiyet ve güven arıyor ve ürün önerileri için akranlarına bakıyorlar. Geleneksel yönlendirme programları yetersiz kalabilir ve markanızla bağlantın...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla p...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir....
Seenit
seenit.io
İşletmelerin çalışanlarıyla birlikte videolar oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Seenit'in çalışanlar tarafından oluşturulan video platformuyla videoları tek bir yerde toplayabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Çalışan videosu aracılığıyla en iyi yetenekleri çekin, etkileşime geçirin ve eliniz...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performans gösteren kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelerin, kişisel markanın veya herkesin kulaktan kulağa pazarlama kampanyalarını otomatik pilotta başlatmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan basit ve etkili bir araçtır. Müşterileri ağızdan ağıza tanıtım yapan bir pazarlama ekibine dönüştürmeye ve markalaşmayı önem...
LoyalAs
loyalas.com
Dakikalar içinde bir tavsiye programı oluşturun. Yönlendirmeleri ve kredileri otomatik olarak takip edin. Sınırsız Yönlendirme LoyalAs, müşteri başına özel bir yönlendirme bağlantısı oluşturur. Müşterilerle paylaşın ve otomatik e-postalarımızla tavsiye isteyin. Alınan yönlendirmelerde sınır yoktur. ...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel tavsiyelere odaklanan tavsiye pazarlaması yoluyla B2B işletmelerine yeni gelir getiriyor. İşletmenizi sıfır başlangıç maliyetiyle ölçeklendirin veya önerilerle geçiminizi sağlayın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teş...
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajl...
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf veriler...
Perkville
perkville.com
Perkville sağlık, fitness, salon, spa ve perakende sektörlerine yönelik lider bir elde tutma ve yönlendirme çözümüdür. Ödül programımız doğrudan POS veya planlama sistemleriyle entegre olur ve her işletmeye özel olarak uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde kullanılan Perkville sist...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, tasarım stüdyolarının ve marka sahiplerinin marka teslimatlarını standartlaştırdığı marka platformudur. Oluşturma aşamasından paylaşım ve kullanıma kadar her şey bulutta tek ve özel bir yerde. Sizin tarafınızdan güzel bir şekilde tasarlanmış, katılan herkesin erişimine açıktır.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlemeye tabi sektörlerdeki pazarlamacıların organik sosyal medya içeriğini ve ücretli sosyal medya reklamlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlayacak araçlar sağlayan bir sosyal medya yönetim yazılımı şirketidir. Bankacılık, sigorta, ipotek ve varlık yönetimi alanında 250'den...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini, satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve s...
MarketBeam
marketbeam.io
Güvenli ve Uyumlu Sosyal Medya platformu. Çalışanlar, sosyal medya erişimini genişletmek, markayı yükseltmek ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri geliştirmek için kurumsal içeriği kendi ağlarında paylaşıyor. Sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve siber güvenlik gibi yüksek düzeyde düzenlemey...
BeAmbassador
be-ambassador.com
Markanızı sosyal medyada en iyi konuşmacıyla güçlendirin: Çalışanlarınız Çalışanların görüşleri, şirketin sosyal ağlardaki en etkili sesidir. Peki bu değerli varlığı markanın sosyal medya stratejisine nasıl dahil edebiliriz? BeAmbassador, markanızın sosyal medyadaki organik erişimini artırmanıza, ye...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Markanız hakkında çalışanlarınızdan ve işbirlikçilerinizden daha iyi kim konuşabilir? SocialPubli Advocacy, bir şirketin çalışanlarını ve ortaklarını kendi sosyal ağları aracılığıyla marka iletişimini yaymaya davet edebileceği kurumsal bir iletişim aracıdır. Şirket bu işbirliklerini teşvik edecek te...
Social HorsePower
socialhp.com
SocialHP (SHP) ile çalışanlarınızı en güçlü savunucularınıza dönüştürün. Kârlılığınızı artırmak, şirketinizin içeriğine daha fazla ilgi göstermek veya ekibe daha fazla yüksek kaliteli üye kazandırmak istiyorsanız SHP, profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Her şey 'asla giriş yapmam...
Swaybase
swaybase.com
Çalışan Savunuculuğu yazılımı 2010'ların başından bu yana neredeyse hiç değişmedi. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Swaybase, meslektaşlarınızın kullanmayı gerçekten seveceği Modern Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Yerleşik viral özellikler, oyunlaştırma, kişiselleştirme, yapay zeka ve ShareAnywhere...
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond, pazarlamacıların çalışanları markaları adına sosyal ağlarında içerik paylaşmaları için etkinleştirip etkileşime geçirebilecekleri bir çalışan savunuculuğu ve sosyal satış platformudur. Vizyonumuz, şirketleri sosyal dönüşümlerini korkusuzca geliştirmeleri için güçlendirmektir. Bugün dünya...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışa...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, şirketlerin sosyal medyayı daha etkili ve sistematik kullanarak gelirlerini artırmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuş, önde gelen çalışan savunuculuğu platformudur. Clearview Social ile çalışanlar gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulun...