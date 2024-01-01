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Marka Savunuculuğu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burundi
Marka Savunuculuğu Yazılımıyla Tanışın: Müşterilerinizi Markanızı Desteklemeleri için Güçlendirin Marka Savunuculuğu Yazılımı, memnun müşterileri hevesli marka elçilerine dönüştürerek işletmelerin ağızdan ağza pazarlamanın gücünden yararlanma biçiminde devrim yaratıyor. Bu yenilikçi yazılım, kuruluşlara müşteri tabanları arasında özgün savunuculuğu geliştirmek ve güçlendirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlar. Marka Savunuculuğu Yazılımı özünde şirketlerin en sadık müşterilerini belirlemesine, onlarla etkileşime geçmesine ve markalarını sosyal medya, çevrimiçi incelemeler ve yönlendirmeler de dahil olmak üzere çeşitli kanallarda aktif olarak tanıtmaları için teşvik etmelerine olanak tanır. İşletmeler, memnun müşterilerin gerçek coşkusundan ve güveninden yararlanarak marka görünürlüğünü, güvenilirliğini ve sonuçta kârlılıklarını önemli ölçüde artırabilir. Marka Savunuculuğu Yazılımını kullanan kuruluşlar, marka bilinirliğini, bağlılığını ve savunuculuğunu geniş ölçekte artırmak için memnun müşterilerinin özgün seslerinden yararlanabilirler. İster olumlu çevrimiçi incelemeler üretiyor, ister viral sosyal medya kampanyalarını tetikliyor, ister yönlendirmeleri artırıyor olsun, Marka Savunuculuğu Yazılımı, işletmelere, müşterilerini, markalarını dünyaya savunan tutkulu savunuculara dönüştürme gücü verir.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Talkable
talkable.com
Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterile...
Haiilo
haiilo.com
Dönüşümünüzü ve insanlarınızı harekete geçirin. Başarılı bir dönüşüm için ekibinizdeki çalışan bağlılığı tetikleyicilerini bulun ve etkinleştirin - haftada 10 dakika içinde.
Smile.io
smile.io
Dünyanın en güvenilir sadakat uygulamasıyla ilk kez gelen müşterileri kalıcı müşterilere dönüştürün. 125 milyondan fazla alışverişçi Smile aracılığıyla puan kazanıyor. İnsanlara sevdiklerini verin.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Please Share
pleaseshare.co
Slack için özel olarak oluşturulmuş bir çalışan savunuculuğu çözümü olan Please Share, çalışanların onaylı haber ve duyuruları paylaşmasının ve onlarla etkileşime geçmesinin en hızlı ve en kolay yoludur! Her büyüklükteki ve sektördeki şirketler, çalışanlarını Twitter, LinkedIn ve Facebook'taki onayl...
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
ReferralCandy
referralcandy.com
Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi bir yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve D...
Referral Factory
referral-factory.com
Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. 👉 Sürükle ve bırak kampanya oluşturucumuzu kullanarak p...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Paiger
paiger.co
Ekibinizin kişisel markalarını oluşturarak daha fazla potansiyel müşteriye ulaşın. Satış ekibinize, yerleşik LinkedIn eğitimi ve raporlama özelliğiyle içerik yayınlamak ve potansiyel müşteriler bulmak için kendi otomatik pazarlama asistanlarını verin.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra pl...
Referral Rocket
referralrocket.io
Yönlendirme Roketi, işletmelerin son derece etkili yönlendirme programı kampanyalarını başlatması ve yönetmesi için bir platform sunar. Kullanıcı dostu platformumuz, işletmelerin müşteri savunuculuğunun muazzam potansiyelinden yararlanmasını, katlanarak büyümeyi ve artan müşteri kazanımını teşvik et...
Harviist
harviist.com
Harviist olarak gürültüyü ortadan kaldırmak için etkili pazarlamanın geleceğinin özgün, organik ve güvenilir önerilerde yattığına inanıyoruz. Müşteri yönlendirmelerinin gücünden yararlanmak için, yalnızca birkaç tıklamayla yönlendirme kampanyaları oluşturmanıza ve izlemenize olanak sağlayacak basit ...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
Reditus
getreditus.com
MRR'nizi ön maliyetler olmadan büyütün. B2B SaaS'ınız için ortaklık programı platformu, ortaklık programınızı yeni boyutlara taşıyın.
Visibly
visibly.io
Ürünlerin, hizmetlerin ve işlerin kulaktan kulağa yayıldığı bir dünyada, kuruluşların iş arayanlara, çalışanlara, müşterilere, ortaklara ve mezunlara olağanüstü deneyimler sunması gerekiyor. Birleşik bir platform aracılığıyla, ilgili ve bilgili çalışanlar ile mutlu ve misyoner müşteriler arasındaki ...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial, çalışanları kolayca özgün içerik oluşturup paylaşmalarını sağlayarak etkileyicilere dönüştüren bir çalışan savunuculuğu platformudur. Qualtrics, Meta ve Highspot dahil olmak üzere dünyanın en yüksek performansa sahip kuruluşlarından bazıları, geniş ölçekte içerik dağıtımı sunmamıza, ...
LoyalAs
loyalas.com
Dakikalar içinde bir tavsiye programı oluşturun. Yönlendirmeleri ve kredileri otomatik olarak takip edin. Sınırsız Yönlendirme LoyalAs, müşteri başına özel bir yönlendirme bağlantısı oluşturur. Müşterilerle paylaşın ve otomatik e-postalarımızla yönlendirme isteyin. Alınan yönlendirmelerde sınır yokt...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel tavsiyelere odaklanan tavsiye pazarlaması yoluyla B2B işletmelerine yeni gelir getiriyor. İşletmenizi sıfır başlangıç maliyetiyle ölçeklendirin veya önerilerle geçiminizi sağlayın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teş...
Affilae
affilae.com
Affilae, reklamverenlere, ağlara ve alıcılara kendi özel ve güvenli ortaklık ağını oluşturmalarını sağlayan bir ortaklık platformudur.
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajl...
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf veriler...
Perkville
perkville.com
Perkville sağlık, fitness, salon, spa ve perakende sektörlerine yönelik lider bir elde tutma ve yönlendirme çözümüdür. Ödül programımız doğrudan POS veya planlama sistemleriyle entegre olur ve her işletmeye özel olarak uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde kullanılan Perkville sist...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla p...
Seenit
seenit.io
İşletmelerin çalışanlarıyla birlikte videolar oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Seenit'in çalışanlar tarafından oluşturulan video platformuyla videoları tek bir yerde toplayabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Çalışan videoları aracılığıyla en iyi yetenekleri çekin, etkileşime geçirin ve elin...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad, tasarım stüdyolarının ve marka sahiplerinin marka teslimatlarını standartlaştırdığı marka platformudur. Oluşturma aşamasından paylaşım ve kullanıma kadar her şey bulutta tek ve özel bir yerde. Sizin tarafınızdan güzel bir şekilde tasarlanmış, katılan herkesin erişimine açıktır.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social, düzenlemeye tabi sektörlerdeki pazarlamacıların organik sosyal medya içeriğini ve ücretli sosyal medya reklamlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlayacak araçlar sağlayan bir sosyal medya yönetim yazılımı şirketidir. Bankacılık, sigorta, ipotek ve varlık yönetimi alanında 250'den...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli, ödüllü bir savunucu pazarlama ve satış SaaS platformudur. Güzel ve kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla SoAmpli, şirketlerin satış ekiplerini satışları artıran ve markaları güçlendiren sosyal satış yıldızlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. SoAmpli platformu, pazarlama başkanları ve so...
MarketBeam
marketbeam.io
Güvenli ve Uyumlu Sosyal Medya platformu. Çalışanlar, sosyal medya erişimini genişletmek, markayı yükseltmek ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri geliştirmek için kurumsal içeriği kendi ağlarında paylaşıyor. Sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve siber güvenlik gibi sıkı düzenlemelere tabi o...
BeAmbassador
be-ambassador.com
Markanızı sosyal medyada en iyi konuşmacıyla güçlendirin: Çalışanlarınız Çalışanlarınızın görüşleri, şirketin sosyal ağlardaki en etkili sesidir. Peki bu değerli varlığı markanın sosyal medya stratejisine nasıl dahil edebiliriz? BeAmbassador, markanızın sosyal medyadaki organik erişimini artırmanıza...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Markanız hakkında çalışanlarınızdan ve işbirlikçilerinizden daha iyi kim konuşabilir? SocialPubli Advocacy, bir şirketin çalışanlarını ve ortaklarını kendi sosyal ağları aracılığıyla marka iletişimini yaymaya davet edebileceği kurumsal bir iletişim aracıdır. Şirket bu işbirliklerini teşvik edecek te...
Social HorsePower
socialhp.com
SocialHP (SHP) ile çalışanlarınızı en güçlü savunucularınıza dönüştürün. Kârlılığınızı artırmak, şirketinizin içeriğine daha fazla ilgi göstermek veya ekibe daha fazla yüksek kaliteli üye kazandırmak istiyorsanız SHP, profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Her şey 'asla giriş yapmam...
Swaybase
swaybase.com
Çalışan Savunuculuğu yazılımı 2010'ların başından bu yana neredeyse hiç değişmedi. Daha iyisini hakediyorsun. Swaybase, meslektaşlarınızın kullanmayı gerçekten seveceği Modern Çalışan Savunuculuğu yazılımıdır. Yerleşik viral özellikler, oyunlaştırma, kişiselleştirme, yapay zeka ve ShareAnywhere™ işl...
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond, pazarlamacıların çalışanları markaları adına sosyal ağlarında içerik paylaşmaları için etkinleştirip etkileşime geçirebilecekleri bir çalışan savunuculuğu ve sosyal satış platformudur. Vizyonumuz, şirketleri sosyal dönüşümlerini korkusuzca geliştirmeleri için güçlendirmektir. Bugün dünya...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP, sosyal medyada içerik paylaşımını kolaylaştırarak iş sonuçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışan savunuculuğu platformudur. Platformumuz, Gaggle Yöneticilerimize, çalışanlarının savunduğu içeriği paylaşma yeteneği veriyor. Ayrıca, Gaggle Yöneticilerinin her çalışa...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, markanızın sosyal medya trafiğini artırmanın en kolay yoludur. Tüketicilerin %52'sinin bir şirketteki çalışanlara, şirket veya markanın kendisinden daha fazla güvendiğini biliyor muydunuz? Clearview Social'ın yazılımını kullanarak profesyonellerinizin tek tıklamayla LinkedIn'de pay...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelerin, kişisel markanın veya herkesin kulaktan kulağa pazarlama kampanyalarını otomatik pilotta başlatmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan basit ve etkili bir araçtır. Müşterileri ağızdan ağıza tanıtım yapan bir pazarlama ekibine dönüştürmeye ve markalaşmayı önem...
Herdify
herdify.com
Herdify, toplulukların markalar etrafında nerede oluştuğunu tespit eden bir davranışsal analiz şirketidir. Bu anlamda topluluk, sosyal medya hayranları, sadakat programları veya CRM verileri anlamına gelmez. İnsanların yaşadığı gerçek dünyadaki topluluklar (sokaklar, kasabalar ve şehirler) anlamına ...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals, yönlendirme süreçlerinizi otomatikleştirir, marka savunucuları yaratır ve işinizi daha az zaman, maliyet ve güçlükle büyütmenize yardımcı olur. Halihazırda kullandığınız platformlarla bütünleşir, zaman alan, sinir bozucu yönlendirme sürecini otomatikleştirir ve müşterilerinizi mark...
Retainful
retainful.com
Daha iyi e-posta pazarlamasıyla terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarın, müşterileri geri kazanın ve tekrarlanan satışları artırın. İlgi çekici ve dönüşüm sağlayan e-postaları zahmetsizce gönderin.