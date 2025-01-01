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Gişe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Gişe yazılımı, canlı etkinlikler için biletleme, satış ve katılımcı listesi yönetimini kolaylaştıran uçtan uca bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Etkinlik organizatörleri, kayıtları toplamak, bilet ve ürün satmak, bağış kabul etmek ve katılımcı profillerini yönetmek için gişe yazılımını kullanır. Bu ürünler, etkinlik sırasında ve sonrasında yerinde bilet satmak, katılımcıların check-in işlemlerini yapmak ve etkinliğin başarısını analiz etmek için kullanılabilir. Bazı gişe yazılımları, müşteri veya kullanıcı profillerini yönetmek için CRM yazılımı özelliklerini de içerir.

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı müşteri desteği sunar ve şeffaf ücret yapısına sahiptir.

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix, etkinlikler için bilet oluşturma, yönetme ve satma sürecini kolaylaştıran kapsamlı bir biletleme yazılımıdır.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura, sanat ve kültürel organizasyonlar için biletleme, bağış yönetimi ve analizler sunan entegre bir yazılım platformudur.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

BiletSpice, çevrimiçi bilet satışı ve etkinlik yönetimi için özelleştirilebilir bir platformdur. Güvenli işlemler ve gerçek zamanlı analizler sunar.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub, hibrit etkinlikler için bilet satış, katılım kaydı, canlı ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sunan bir platformdur.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix, etkinlikler için bilet satışını ve yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Özelleştirilebilir sayfalar ve analitik araçlar sunar.

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz, cazibe merkezleri için biletleme, ziyaretçi yönetimi ve iş akışı optimizasyonu sağlayan veri odaklı bir platformdur.

Showpass

Showpass

showpass.com

Showpass, etkinlik organizatörlerine biletleme, dağıtım ve katılımcı yönetimi süreçlerini kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.

Time.ly

Time.ly

time.ly

Time.ly, etkinlik bilet satışı ve yönetimi için web tabanlı bir platformdur. Hem yüz yüze hem de sanal etkinlikler için uygun, kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Sparxo, etkinlik oluşturma, bilet satışları ve katılımcı yönetimi sunan bir etkinlik yönetimi ve biletleme platformudur.

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix, etkinlik organizatörlerinin çevrimiçi bilet satışını yönetmelerine yardımcı olan bir biletleme yazılımıdır. Kullanıcı dostu, güvenli ve hızlı bir biletleme deneyimi sunar.

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody, etkinlik biletleme ve yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Özelleştirilebilir biletler ve çoklu ödeme seçenekleri sunar.

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

SimpleTix, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışı yapmayı sağlayan, kullanıcı dostu ve sözleşmesiz bir platformdur.

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout, etkinlik planlama ve biletleme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcı yönetimi ve satış istatistikleri sunar.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix, etkinliklerinizi yönetmeyi kolaylaştıran, bilet satın alma ve satma işlemleri için kullanıcı dostu bir platformdur.

Eventix

Eventix

eventix.io

Eventix, etkinlik organizatıcılarına bilet satışları, katılımcı kaydı ve lojistik yönetimi için çevrimiçi bir platform sunan bir uygulamadır.

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee, etkinlik ve sınıflar için bilet satışı veya rezervasyon almayı sağlayan bir kendi kendine hizmet platformudur.

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

Afton Tickets, etkinlik biletlerini kolayca satın alma ve yönetme imkanı sunan kapsamlı bir biletleme platformudur.

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