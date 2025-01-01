Gişe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Gişe yazılımı, canlı etkinlikler için biletleme, satış ve katılımcı listesi yönetimini kolaylaştıran uçtan uca bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Etkinlik organizatörleri, kayıtları toplamak, bilet ve ürün satmak, bağış kabul etmek ve katılımcı profillerini yönetmek için gişe yazılımını kullanır. Bu ürünler, etkinlik sırasında ve sonrasında yerinde bilet satmak, katılımcıların check-in işlemlerini yapmak ve etkinliğin başarısını analiz etmek için kullanılabilir. Bazı gişe yazılımları, müşteri veya kullanıcı profillerini yönetmek için CRM yazılımı özelliklerini de içerir.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı müşteri desteği sunar ve şeffaf ücret yapısına sahiptir.
pretix
pretix.eu
Pretix, etkinlikler için bilet oluşturma, yönetme ve satma sürecini kolaylaştıran kapsamlı bir biletleme yazılımıdır.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura, sanat ve kültürel organizasyonlar için biletleme, bağış yönetimi ve analizler sunan entegre bir yazılım platformudur.
TicketSpice
ticketspice.com
BiletSpice, çevrimiçi bilet satışı ve etkinlik yönetimi için özelleştirilebilir bir platformdur. Güvenli işlemler ve gerçek zamanlı analizler sunar.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, hibrit etkinlikler için bilet satış, katılım kaydı, canlı ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sunan bir platformdur.
ShowClix
showclix.com
ShowClix, etkinlikler için bilet satışını ve yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Özelleştirilebilir sayfalar ve analitik araçlar sunar.
Smeetz
smeetz.com
Smeetz, cazibe merkezleri için biletleme, ziyaretçi yönetimi ve iş akışı optimizasyonu sağlayan veri odaklı bir platformdur.
Showpass
showpass.com
Showpass, etkinlik organizatörlerine biletleme, dağıtım ve katılımcı yönetimi süreçlerini kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
Time.ly
time.ly
Time.ly, etkinlik bilet satışı ve yönetimi için web tabanlı bir platformdur. Hem yüz yüze hem de sanal etkinlikler için uygun, kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Sparxo
sparxo.com
Sparxo, etkinlik oluşturma, bilet satışları ve katılımcı yönetimi sunan bir etkinlik yönetimi ve biletleme platformudur.
Hytix
hytix.com
Hytix, etkinlik organizatörlerinin çevrimiçi bilet satışını yönetmelerine yardımcı olan bir biletleme yazılımıdır. Kullanıcı dostu, güvenli ve hızlı bir biletleme deneyimi sunar.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody, etkinlik biletleme ve yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Özelleştirilebilir biletler ve çoklu ödeme seçenekleri sunar.
SimpleTix
simpletix.com
SimpleTix, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışı yapmayı sağlayan, kullanıcı dostu ve sözleşmesiz bir platformdur.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout, etkinlik planlama ve biletleme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcı yönetimi ve satış istatistikleri sunar.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix, etkinliklerinizi yönetmeyi kolaylaştıran, bilet satın alma ve satma işlemleri için kullanıcı dostu bir platformdur.
Eventix
eventix.io
Eventix, etkinlik organizatıcılarına bilet satışları, katılımcı kaydı ve lojistik yönetimi için çevrimiçi bir platform sunan bir uygulamadır.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinlik ve sınıflar için bilet satışı veya rezervasyon almayı sağlayan bir kendi kendine hizmet platformudur.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets, etkinlik biletlerini kolayca satın alma ve yönetme imkanı sunan kapsamlı bir biletleme platformudur.
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