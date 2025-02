Gişe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

Ticket Tailor

Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır olduğu anlamına gelir. Ve müşteri odaklı bir zihniyete sahip basit bir platform oluşturmaktan gurur duyuyoruz. Kullanıcılar, kullandıkça öde veya tasarruf etmek için önden kredi satın al arasında seçim yapabilir. Ayrıca hayır kurumlarına, B Corps'a ve PTA'lara %20 indirim veriyoruz. Bir etkinlik ücretsizse, biz de öyleyiz. Bir gişe açıldıktan sonra etkinlikler tamamen özelleştirilebilir ve çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Yeni başlayanlar için oturma planlarını, popüler araçlarla entegrasyonu ve ücretsiz bir check-in uygulamasını düşünün. Ekibimiz küçük ama güçlü, geri bildirimlerle hareket ediyor ve basitliğe odaklanıyor. Birleşik Krallık'ın tek yüzen kukla tiyatrosundan, Beyonce temalı dipsiz brunchlara ve ABD genelinde biletleri tükenen Noel Baba mağaralarına kadar her şekil ve boyuttaki etkinlikler için her ay 1 milyondan fazla bilet kesiyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük bağımsız biletleme platformuyuz. Cevap verecek yatırımcı yok veya gerçekçi olmayan büyüme hedefleri yok. Bu, Ticket Tailor ile satılan her etkinlik biletinin olumlu bir etki yaratabilmesi için bilinçli olarak büyümemizi sağlar. Karbon nötrüz (tüm emisyon geçmişimizi telafi ettik), satılan her bilet için iklim sorunlarına bağış yapıyoruz ve 2021'de insanları ve gezegeni ön planda tutan küresel bir işletmeler topluluğuna katılarak sertifikalı bir B Corp olduk.