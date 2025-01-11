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Gişe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Gişe yazılımı, canlı etkinlikler için biletleme, satış ve katılımcı listesi yönetimini kolaylaştıran uçtan uca bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Etkinlik organizatörleri, kayıtları toplamak, bilet ve ürün satmak, bağış kabul etmek ve katılımcı profillerini yönetmek için gişe yazılımını kullanır. Bu ürünler, etkinlik sırasında ve sonrasında yerinde bilet satmak, katılımcıların check-in işlemlerini yapmak ve etkinliğin başarısını analiz etmek için kullanılabilir. Bazı gişe yazılımları, müşteri veya kullanıcı profillerini yönetmek için CRM yazılımı özelliklerini de içerir.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep ediyor. 2006 yılında faaliyete geçen ve merkezi San Francisco'da bulunan Eventbrite, ilk uluslararası ofisini 2012 yılında Birleşik Krallık'ta açtı. Şirketin şu anda Londra'da yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. Şirket, EB kodu sembolü altında 20 Eylül 2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açıldı.
Eventix
eventix.io
Dönüşüm için oluşturulan çevrimiçi biletleme yazılımı (SaaS). Her büyüklükteki etkinlik organizatörlerinin etkinliklerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde satmalarına yardımcı oluyoruz. Dünya çapında 16.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir. https://eventix.io
Time.ly
time.ly
Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.
Sparxo
sparxo.com
Daha iyi etkinlikler oluşturun. Sitenizde bilet satın. Markanızı, topluluğunuzu ve SEO'nuzu büyütmeniz için doğru etkinlik biletleme çözümü! Check-in ve POS da!
Smeetz
smeetz.com
Biletleme işlemlerinizi geliştirmek, ziyaretçilerinizin yolculuğunun tamamını takip etmek veya işinizi daha verimli hale getirmek için iş akışınızı optimize etmek istiyorsanız; Cazibe merkezlerine yönelik birleşik ticaret çözümümüz, yapay zekanın gücü, hedeflerinize ulaşmanızda müttefikiniz olacak.
pretix
pretix.eu
pretix, hepsi bir arada olan son derece gelişmiş bir biletleme yazılımıdır: Gizlilik ve güvenliğe odaklanan çevrimiçi mağaza, gişe ve bilet satış noktaları. pretix tam çoklu dil yetenekleri sunar, etkinliğinize son derece uyarlanabilir ve eklentilerle ve REST API aracılığıyla genişletilebilir. Yazılımımız dünya çapında konferanslar, festivaller, konserler, gösteriler, sergiler, çalıştaylar ve daha birçok etkinlikte başarıyla kullanılmaktadır. Fiyatlandırmamız (ödeme sağlayıcıları hariç satışların %2,5'i) risksiz ve tamamen şeffaftır.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout, kayıt eğilimleri, web sitesi trafiği ve satış geliri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir biletleme platformudur.
Hytix
hytix.com
Hytix, etkinlik organizatörlerinin bilet satışlarını yönetme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi bilet yazılımıdır. Bir etkinlik biletleme platformu olarak Hytix, çevrimiçi bilet satışına yönelik kapsamlı bir çözüm sunarak onu konserlerden konferanslara, Perili atraksiyonlardan kaçış odalarına kadar çeşitli etkinlikler için mükemmel bir alternatif haline getiriyor. Hytix'in güçlü etkinlik biletleme sistemi, organizatörlerin prosedürlerini kolaylaştırmasına, manuel işleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanır. Hytix ile etkinlik biletlerini hızlı ve kolay bir şekilde satabilir, etkinliklerinizi öne çıkararak daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hytix, son teknoloji gişe biletleme yazılımıyla diğer etkinlik biletleme platformları arasında öne çıkıyor. Bu özellik, gişe platformunda bilet satışı yapmanızı sağlar. İster küçük bir yerel toplantı ister büyük ölçekli bir uluslararası etkinlik planlıyor olun, Hytix'in çevrimiçi biletleme yazılımı ihtiyaçlarınızı karşılamak ve hem organizatörler hem de katılımcılar için sorunsuz bir biletleme deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinliklerinize veya sınıflarınıza sanal ve şahsen bilet satmanıza veya rezervasyon almanıza olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bugün kaydolun!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web sitelerinden bilet satıyor, kayıtları topluyor ve sanal etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünya çapındaki etkinliklerden para kazanmanız, yayınlamanız ve bunlara ev sahipliği yapmanız için ücretsiz bir etkinlik pazarı da sunuyoruz. ViewStub iş konferansları, spor etkinlikleri, müzik festivalleri, konserler ve etkinlik deneyimlerini hibrit bir yaklaşıma dönüştürmek isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Hala geleneksel bir çözüm mü arıyorsunuz? ViewStub, şahsen etkinlik biletleme çözümlerinin yanı sıra tamamen sanal seçenekler de sunar.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody, etkinlik sunucuları ve katılımcıları için kusursuz bir deneyim yaratan etkili bir etkinlik biletleme platformudur. Yapsody ile etkinlik organizatörleri özelleştirilebilir biletler oluşturabilir, bilet satışlarını takip edebilir ve sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması gibi özelliklerle etkinliklerini tanıtabilir. Sunucular, 14'ten fazla ödeme ağ geçidi aracılığıyla ödemeleri kabul edebilir ve biletleri e-posta, çıktı ve hatta kapıda check-in yoluyla teslim ederek sorunsuz bir deneyim yaratabilir. Rekabetçi fiyatlandırma, mükemmel müşteri hizmetleri ve her türden etkinlik organizatörü için en iyi seçim haline getiren bir dizi özellik ile Yapsody, başarılı etkinlikler oluşturmak için tek adrestir.
Showpass
showpass.com
Showpass, etkinlik teknolojisi, birincil biletleme ve dağıtım ile on binlerce etkinlik sunucusuna karma deneyim sunumu (canlı, sanal ve akışlı) alanında küresel bir liderdir. Showpass, Facebook'un yerel biletleme sistemi, Google Reserve ve özel yayıncı ağı dahil olmak üzere küresel dağıtım ve keşif kanallarına erişim sağlar. Showpass, karmaşık etkinlikler, büyük organizasyonlar ve yüksek hacimli etkinlik üreticileri için çözümler üretiyor ve milyonlarca müşteriye hizmet vermenin gururunu yaşıyor.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura, kendisini sanat ve kültür organizasyonlarının gelişmesine yardımcı olmaya adamış, kar amacı gütmeyen bir teknoloji şirketidir. CRM, misyonumuzun ve teknoloji platformumuzun kalbinde yer almaktadır. Biletleme, bağış toplama, üyelik, pazarlama, eğitim ve vitrin ile el ele çalışır. Sezgisel araçlar, iş öngörülerinin ortaya çıkarılmasına ve verilerin eyleme dönüştürülmesine yardımcı olur. Zamanlı giriş, entegre akış ve temassız tarama gibi özellikler de sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı oluyor. Tessitura topluluğu 10 ülkede 750'den fazla sanat organizasyonunu ve kültürel etkinliği içermektedir. Personelimiz 7/24 destek sağlıyor ve geliri artırmak ve yaşam boyu bağlılık oluşturmak için rehberlik sunuyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.tessituranetwork.com adresini ziyaret edin veya iletiş[email protected] ile iletişime geçin.
SimpleTix
simpletix.com
Etkinlik, festival, konser, müze ve daha fazlası için çevrimiçi bilet satın. SimpleTix'in sözleşmesi yoktur, anında ödeme sunar ve kullanımı kolaydır.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets, Fiyat, Müşteri Desteği, Saha Ekipmanı, Yedek Wifi, Özellik Seti, Günlük Ödemeler ve Etkinlik Karlılığınızı Artırma konusunda diğer tüm bilet şirketlerini geride bırakıyor. NASIL? Afton Tickets daha azı karşılığında çok daha fazlasını yapıyor. Küçük hizmet ücretimizi katılımcılarınıza aktardığınızda, Afton'un sizin için yaptığı her şeyi gerçek 0,00 ABD Doları maliyetle karşılayabilirsiniz.
ShowClix
showclix.com
ShowClix ile etkinlik biletlemenin ötesine geçin. Tamamen markalı etkinlik sayfaları oluşturun, yerleşik pazarlama ve analiz araçlarından yararlanın, etkinlik uzmanlarıyla çalışın ve daha fazlasını yapın.
TicketSpice
ticketspice.com
Biletleri çevrimiçi satın ve şimdiye kadarki en başarılı etkinliğinize TicketSpice ile ev sahipliği yapın. TicketSpice'in kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve inanılmaz derecede uygun fiyatlıdır. Bilet başına yalnızca 0,99 ABD Doları tutarında, kusursuz bir basit bilet deneyimi sunarken binlerce tasarruf edeceksiniz. TicketSpice esnek ve zengin özelliklere sahip olup tam markalama kontrolü, zamanlı biletleme, ayrılmış oturma yeri, mobil tarama, gişe, ürün seçenekleri ve daha fazlasını sunar. Biletleme sayfanızın en üstüne logolarını koyan pahalı ve kısıtlayıcı biletleme sistemlerinden sıkıldıysanız, TicketSpice'in tüm biletleme deneyimini kontrol etmenize nasıl güç verdiğini seveceksiniz. TicketSpice size bilet satmak, katılımcıları yönetmek, veri yakalamak ve daha fazlası için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platform sunar. 60.000'den fazla müşterimiz ve on iki yıllık tecrübemizle şimdiye kadar yaşadığınız en başarılı ve karlı etkinlikler için rehberiniz olacağız.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim katmanlarımız yoktur. Tek, anlaşılması kolay, dürüst rezervasyon ücreti yapısı aracılığıyla tüm sistemimize tam erişim elde edin. TicketSource'u diğerlerinden ayıran şey, birinci sınıf müşteri desteği sağlamaya olan bağlılığımızdır. Dost canlısı ve destekleyiciyiz ve bizimle konuştuğunuzda bizi bir senaryo okurken bulamazsınız. İster teknoloji meraklısı ister teknofobik olun, sizinle bir birey olarak konuşacağız çünkü biz de birer kişiyiz.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır olduğu anlamına gelir. Ve müşteri odaklı bir zihniyete sahip basit bir platform oluşturmaktan gurur duyuyoruz. Kullanıcılar, kullandıkça öde veya tasarruf etmek için önden kredi satın al arasında seçim yapabilir. Ayrıca hayır kurumlarına, B Corps'a ve PTA'lara %20 indirim veriyoruz. Bir etkinlik ücretsizse, biz de öyleyiz. Bir gişe açıldıktan sonra etkinlikler tamamen özelleştirilebilir ve çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Yeni başlayanlar için oturma planlarını, popüler araçlarla entegrasyonu ve ücretsiz bir check-in uygulamasını düşünün. Ekibimiz küçük ama güçlü, geri bildirimlerle hareket ediyor ve basitliğe odaklanıyor. Birleşik Krallık'ın tek yüzen kukla tiyatrosundan, Beyonce temalı dipsiz brunchlara ve ABD genelinde biletleri tükenen Noel Baba mağaralarına kadar her şekil ve boyuttaki etkinlikler için her ay 1 milyondan fazla bilet kesiyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük bağımsız biletleme platformuyuz. Cevap verecek yatırımcı yok veya gerçekçi olmayan büyüme hedefleri yok. Bu, Ticket Tailor ile satılan her etkinlik biletinin olumlu bir etki yaratabilmesi için bilinçli olarak büyümemizi sağlar. Karbon nötrüz (tüm emisyon geçmişimizi telafi ettik), satılan her bilet için iklim sorunlarına bağış yapıyoruz ve 2021'de insanları ve gezegeni ön planda tutan küresel bir işletmeler topluluğuna katılarak sertifikalı bir B Corp olduk.