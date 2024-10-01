Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Gişe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malta
Gişe yazılımı, canlı etkinlikler için biletleme, satış ve katılımcı listesi yönetimini kolaylaştıran uçtan uca bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Etkinlik organizatörleri, kayıtları toplamak, bilet ve ürün satmak, bağış kabul etmek ve katılımcı profillerini yönetmek için gişe yazılımını kullanır. Bu ürünler, etkinlik sırasında ve sonrasında yerinde bilet satmak, katılımcıların check-in işlemlerini yapmak ve etkinliğin başarısını analiz etmek için kullanılabilir. Bazı gişe yazılımları, müşteri veya kullanıcı profillerini yönetmek için CRM yazılımı özelliklerini de içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır ol...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim ...
TicketSpice
ticketspice.com
Biletleri çevrimiçi satın ve şimdiye kadarki en başarılı etkinliğinize TicketSpice ile ev sahipliği yapın. TicketSpice'in kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve inanılmaz derecede uygun fiyatlıdır. Bilet başına yalnızca 0,99 ABD Doları tutarında, kusursuz bir basit bilet deneyimi sunar...
Tessitura
tessitura.com
Tessitura, kendisini sanat ve kültür organizasyonlarının gelişmesine yardımcı olmaya adamış, kar amacı gütmeyen bir teknoloji şirketidir. CRM, misyonumuzun ve teknoloji platformumuzun kalbinde yer almaktadır. Biletleme, bağış toplama, üyelik, pazarlama, eğitim ve vitrin ile el ele çalışır. Sezgisel ...
pretix
pretix.eu
pretix, hepsi bir arada olan son derece gelişmiş bir biletleme yazılımıdır: Gizlilik ve güvenliğe odaklanan çevrimiçi mağaza, gişe ve bilet satış noktaları. pretix tam çoklu dil yetenekleri sunar, etkinliğinize son derece uyarlanabilir ve eklentilerle ve REST API aracılığıyla genişletilebilir. Yazıl...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web s...
ShowClix
showclix.com
ShowClix ile etkinlik biletlemenin ötesine geçin. Tamamen markalı etkinlik sayfaları oluşturun, yerleşik pazarlama ve analiz araçlarından yararlanın, etkinlik uzmanlarıyla çalışın ve daha fazlasını yapın.
Smeetz
smeetz.com
Biletleme işlemlerinizi geliştirmek, ziyaretçilerinizin yolculuğunun tamamını takip etmek veya işinizi daha verimli hale getirmek için iş akışınızı optimize etmek istiyorsanız; Cazibe merkezlerine yönelik birleşik ticaret çözümümüz, yapay zekanın gücü, hedeflerinize ulaşmanızda müttefikiniz olacak.
Time.ly
time.ly
Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etik...
Sparxo
sparxo.com
Daha iyi etkinlikler oluşturun. Sitenizde bilet satın. Markanızı, topluluğunuzu ve SEO'nuzu büyütmeniz için doğru etkinlik biletleme çözümü! Check-in ve POS da!
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout, kayıt eğilimleri, web sitesi trafiği ve satış geliri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir biletleme platformudur.
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi...
Eventix
eventix.io
Dönüşüm için oluşturulan çevrimiçi biletleme yazılımı (SaaS). Her büyüklükteki etkinlik organizatörlerinin etkinliklerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde satmalarına yardımcı oluyoruz. Dünya çapında 16.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir. https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody, etkinlik sunucuları ve katılımcıları için kusursuz bir deneyim yaratan etkili bir etkinlik biletleme platformudur. Yapsody ile etkinlik organizatörleri özelleştirilebilir biletler oluşturabilir, bilet satışlarını takip edebilir ve sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması gibi özelli...
SimpleTix
simpletix.com
Etkinlik, festival, konser, müze ve daha fazlası için çevrimiçi bilet satın. SimpleTix'in sözleşmesi yoktur, anında ödeme sunar ve kullanımı kolaydır.
Hytix
hytix.com
Hytix, etkinlik organizatörlerinin bilet satışlarını yönetme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi bilet yazılımıdır. Bir etkinlik biletleme platformu olarak Hytix, çevrimiçi bilet satışına yönelik kapsamlı bir çözüm sunarak onu konserlerden konferanslara, Perili atraksiyonlarda...
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinliklerinize veya sınıflarınıza sanal ve şahsen bilet satmanıza veya rezervasyon almanıza olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bugün kaydolun!
Showpass
showpass.com
Showpass, etkinlik teknolojisi, birincil biletleme ve dağıtım ile on binlerce etkinlik sunucusuna karma deneyim sunumu (canlı, sanal ve akışlı) alanında küresel bir liderdir. Showpass, Facebook'un yerel biletleme sistemi, Google Reserve ve özel yayıncı ağı dahil olmak üzere küresel dağıtım ve keşif ...
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets, Fiyat, Müşteri Desteği, Saha Ekipmanı, Yedek Wifi, Özellik Seti, Günlük Ödemeler ve Etkinlik Karlılığınızı Artırma konusunda diğer tüm bilet şirketlerini geride bırakıyor. NASIL? Afton Tickets daha azı karşılığında çok daha fazlasını yapıyor. Küçük hizmet ücretimizi katılımcılarınıza ...