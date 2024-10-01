Gişe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guatemala En Popüler Son Eklenenler

Gişe yazılımı, canlı etkinlikler için biletleme, satış ve katılımcı listesi yönetimini kolaylaştıran uçtan uca bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Etkinlik organizatörleri, kayıtları toplamak, bilet ve ürün satmak, bağış kabul etmek ve katılımcı profillerini yönetmek için gişe yazılımını kullanır. Bu ürünler, etkinlik sırasında ve sonrasında yerinde bilet satmak, katılımcıların check-in işlemlerini yapmak ve etkinliğin başarısını analiz etmek için kullanılabilir. Bazı gişe yazılımları, müşteri veya kullanıcı profillerini yönetmek için CRM yazılımı özelliklerini de içerir.