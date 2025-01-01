Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bot platformları, etkileşimli sohbet robotları oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış araçsal araçlardır. Bu platformlar, şirketlere müşterilerle etkileşim kuran ve kullanıcılara bilgi dağıtmaya yardımcı olan akıllı, konuşabilen botlar oluşturma gücü veriyor. Çerçeveler ve API araç setleri gibi çeşitli geliştirme araçları sunan bu platformlar, özelleştirilebilir bot oluşturmaya olanak sağlar. Tipik olarak bu botlar ölçeklenebilir, çeşitli iletişim platformlarında ve aynı anda birden fazla cihazda hizmet verebilmektedir. Hatta bazı platformlar reklam ve ödeme entegrasyonu için özellikler bile sunuyor. Ek olarak, yayınlama sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için bakım özellikleri de sağlarlar. Birçok bot platformu, gelişmiş performans ve analitik elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi ürünlerinden yararlanır. Metni yorumlamak ve yapay zeka platformlarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak için doğal dil işleme (NLP) araçlarından yararlanıyorlar. Bot Platformları kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: 1. Bot dağıtımı için yetenekler sağlayın. 2. Özelleştirmeyi kolaylaştırmak için bot geliştirme çerçeveleri sunun. 3. Kullanıcıların botları için davranışları ve program yanıtlarını tanımlamasına olanak tanıyın. 4. Kullanıcılara, yayınlanan botlara bakım ve güncelleme yapmaları için araçlar sağlayın.
Yeni Uygulama Gönder
ManyChat
manychat.com
Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, kullanıcıların kodlama yapmadan AI destekli sesli ve yazılı ajanlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin AI ajanları oluşturup yönetmesini sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Botpress
botpress.com
Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, kullanıcıların hızlıca sohbet botları oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir platformdur.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
Chatbase
chatbase.co
ChatBase, belgelerinizi yükleyerek veya web sitenizi bağlayarak özel chatbotlar oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu bir platformdur.
Botmake
botmake.io
Botmake, kodlama gerektirmeden sohbet botları oluşturmanızı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, farklı senaryolar için özel botlar tasarlayabilir.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, işletmelerin WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda sohbet botları oluşturarak müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir araçtır.
Engati
engati.com
Engati, çeşitli platformlarda chatbot ve canlı sohbet oluşturarak müşteri etkileşimini geliştiren bir yapay zeka platformudur.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre, kullanıcıların kendi sohbet botlarını oluşturup eğitmelerine ve binlerce botla etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Lindy
lindy.ai
Lindy, günlük görevleri otomatikleştiren ve profesyonellere sanal asistanlık yapan bir AI platformudur.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate, müşteri hizmetlerini otomatikleştiren ve AI destekli sohbet botları ile canlı sohbet sunan bir platformdur.
BotStar
botstar.com
BotStar, işletmelerin web siteleri ve mesajlaşma platformları için sohbet botları oluşturmasını ve yönetmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir platformdur.
Botsify
botsify.com
Botsify, kod yazmadan akıllı chatbotlar oluşturmayı sağlayan bir platformdur. İşletmelerin müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur.
Kindly
kindly.ai
Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot, teknik bilgi gerektirmeyen bir platformda chatbot'lar oluşturmaya ve çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, mobil uygulamalara gerçek zamanlı sohbet, ses ve video entegrasyonu sağlayan bir dijital iletişim platformudur.
500apps
500apps.com
CRM.io, satışları artırmak için gelişmiş bir CRM yazılımıdır. Müşteri ilişkilerini yönetmek ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için 50 uygulama sunar.
Tars
hellotars.com
Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerine sohbet botlarıyla dönüşüm hunilerini optimize etme ve otomatik müşteri etkileşimleri sağlama imkanı tanır.
Botbiz
botbiz.io
Botbiz, işletmelerin WhatsApp Business API ile etkileşimlerini artırmak için sohbet robotu oluşturma, toplu mesaj gönderme ve entegrasyon özellikleri sunar.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion, Facebook, Instagram ve e-ticaret için AI sohbet botu sunan çok yönlü bir SaaS uygulamasıdır. Pazarlama ve otomasyon süreçlerini destekler.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, işletmelerin SMS ve diğer platformlar üzerinden kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan bir mobil mesajlaşma platformudur.
bant.io
bant.io
Bant.io, müşteri kazanımını otomatikleştirerek iş süreçlerini geliştiren bir platformdur. Verimliliği artırmak için otomasyon ve entegrasyon sağlar.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup, müşteri etkileşimini otomatikleştiren AI destekli araçlar sunan bir platformdur. Sohbet botları ve çok kanallı mesajlaşma çözümleri sağlar.
UChat
uchat.au
UChat, firmalara kodlama bilgisi olmadan chatbot oluşturarak müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan çok kanallı bir platformdur.
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai, çalışan ve müşteri sorgularını otomatik olarak yanıtlayan chatbot ve ses botları geliştiren bir yapay zeka platformudur.
Meya
meya.ai
Meya, kullanıcıların BFML ve Python kullanarak müşteri destek chatbot'ları oluşturup yayınlamalarına olanak tanıyan bir platformdur.
BotSpace
bot.space
BotSpace, işletmelerin WhatsApp üzerinden müşteri desteğini ve etkileşimini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir platformdur.
Userbot
userbot.ai
Kullanıcı Botu, AI tabanlı sohbet botları oluşturarak müşteri etkileşimlerini geliştirir ve işletmelere otomatik destek sunar.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai, işletmelere akıllı sanal asistanlar ve sohbet botları oluşturma, dağıtma ve yönetme imkanı sunan bir konuşma yapay zekası platformudur.
SentiOne
sentione.com
SentiOne, sosyal medya ve internet üzerindeki verileri analiz ederek müşterilerin duygularını anlamaya ve müşteri hizmetlerini yönetmeye yardımcı olan bir araçtır.
TextIt
textit.com
TextIt, kullanıcıların etkileşimli SMS ve Ses uygulamalarını programcı olmadan görsel olarak oluşturmasını sağlar.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat, müşteri destek otomasyonu sağlayan bir Konuşma AI platformudur. Kullanıcılar, akıllı sanal asistanlar oluşturarak hizmeti geliştirip verimliliği artırabilir.
Steamship
steamship.com
Steamship uygulaması, Python SDK ile AI ajanları oluşturmanıza ve bunları buluta kolayca dağıtmanıza olanak tanır. Sunucu gerektirmeyen bulut barındırma ve diğer özellikler sunar.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse AI, WhatsApp, Instagram ve diğer platformlarda otomatik etkileşim botları oluşturan bir sohbet uygulamasıdır.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Bot Platform, kullanıcıların kodlama yapmadan sohbet botları ve otomatik iş araçları oluşturmasını sağlar.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai, geliştiricilerin uygulamalara sesli veya yazılı komutları anlama yeteneği eklemelerini sağlayan bir doğal dil işleme API'sidir.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI, müşteri destek süreçlerini otomatikleştiren, programlama gerektirmeyen bir sohbet botu oluşturma platformudur.
Mio
m.io
Mio, Google Workspace ve Microsoft 365 ile Slack veya Zoom arasında mesajlaşma, dosya paylaşımı ve toplantı başlatma imkanı sunan güvenli bir ara yazılımdır.
CBOT
cbot.ai
CBOT, finans, e-ticaret, telekom ve müşteri hizmetleri sektörlerinde müşteri deneyimini geliştiren, AI destekli sohbet robotları sunan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Babble AI
babble-ai.com
Babble AI, kullanıcı dostu kurulum ile yüksek kaliteli sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanır. Müşterileriniz için etkili etkileşimler sağlar.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS), işletmelere ve mobil operatörlere güvenilir iletişim hizmetleri sunar. Müşteri iletişimini API üzerinden birleştirir.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, işletmelerin müşterileriyle mesajlaşma ve sesli iletişim kanallarında etkili etkileşim kurmalarını sağlayan bir yapay zeka platformudur.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks, GenAI chatbotlarının geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için araçlar sunan bir yapay zeka platformudur.
WideBot
widebot.net
WideBot, kullanıcıların kişiselleştirilmiş sohbet botları oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir yapay zeka platformudur.
Parallel AI
parallellabs.app
Paralel AI, işletmelere özel AI modelleri seçerek görevleri yönetmeyi ve optimize etmeyi sağlayan bir platformdur. Veri ön işleme ve kaynak optimizasyonu destekler.
QBox
qbox.ai
QBox, sohbet robotu uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir araçtır. Doğruluğu artırır ve kullanıcıların dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo Developers, geliştiricilerin konuşma yapay zekası çözümleri oluşturmasını, yönetmesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot, kodsuz bir sohbet botu oluşturucu olup, kullanıcıların hızlıca sohbet botlarıyla müşteri katılımı ve olası satışlar elde etmesine yardımcı olur.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI, müşteri desteği sağlayan bir yapay zeka sohbet botudur. 7/24 yanıt verir, soruları insan ekibe iletebilir, destek taleplerini %50 azaltır.
Juji Studio
juji.io
Juji Studio, kod yazmadan kişisel yapay zeka chatbot'ları oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir araçtır. Kullanıcılarla empatik diyalog kurar.
FosterFlow
fosterflow.com
FosterFlow, şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli yapay zeka modelleriyle sohbet arayüzü sağlar.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot, düşük maliyetle en çok ilgi çeken araçları belirleyerek, alıcıların Facebook haber akışında bu ilanları önceliklendirir.
© 2025 WebCatalog, Inc.