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Bot Platformları Yazılımı
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Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bot platformları, etkileşimli sohbet robotları oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış araçsal araçlardır. Bu platformlar, şirketlere müşterilerle etkileşim kuran ve kullanıcılara bilgi dağıtmaya yardımcı olan akıllı, konuşabilen botlar oluşturma gücü veriyor. Çerçeveler ve API araç setleri gibi çeşitli geliştirme araçları sunan bu platformlar, özelleştirilebilir bot oluşturmaya olanak sağlar. Tipik olarak bu botlar ölçeklenebilir, çeşitli iletişim platformlarında ve aynı anda birden fazla cihazda hizmet verebilmektedir. Hatta bazı platformlar reklam ve ödeme entegrasyonu için özellikler bile sunuyor. Ek olarak, yayınlama sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için bakım özellikleri de sağlarlar. Birçok bot platformu, gelişmiş performans ve analitik elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi ürünlerinden yararlanır. Metni yorumlamak ve yapay zeka platformlarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak için doğal dil işleme (NLP) araçlarından yararlanıyorlar. Bot Platformları kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: 1. Bot dağıtımı için yetenekler sağlayın. 2. Özelleştirmeyi kolaylaştırmak için bot geliştirme çerçeveleri sunun. 3. Kullanıcıların botları için davranışları ve program yanıtlarını tanımlamasına olanak tanıyın. 4. Kullanıcılara, yayınlanan botlara bakım ve güncelleme yapmaları için araçlar sağlayın.

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ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Voiceflow, kullanıcıların kodlama yapmadan AI destekli sesli ve yazılı ajanlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Relevance AI, işletmelerin AI ajanları oluşturup yönetmesini sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot, kullanıcıların hızlıca sohbet botları oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir platformdur.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

ChatBase, belgelerinizi yükleyerek veya web sitenizi bağlayarak özel chatbotlar oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu bir platformdur.

Botmake

Botmake

botmake.io

Botmake, kodlama gerektirmeden sohbet botları oluşturmanızı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, farklı senaryolar için özel botlar tasarlayabilir.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel, işletmelerin WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda sohbet botları oluşturarak müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir araçtır.

Engati

Engati

engati.com

Engati, çeşitli platformlarda chatbot ve canlı sohbet oluşturarak müşteri etkileşimini geliştiren bir yapay zeka platformudur.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

Bot Libre, kullanıcıların kendi sohbet botlarını oluşturup eğitmelerine ve binlerce botla etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified, Salesforce tabanlı bir platformdur. Web sitesi üzerinden değerli alıcıları belirleyip satış görüşmeleri başlatır.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.

Lindy

Lindy

lindy.ai

Lindy, günlük görevleri otomatikleştiren ve profesyonellere sanal asistanlık yapan bir AI platformudur.

Kommunicate

Kommunicate

kommunicate.io

Kommunicate, müşteri hizmetlerini otomatikleştiren ve AI destekli sohbet botları ile canlı sohbet sunan bir platformdur.

Botsify

Botsify

botsify.com

Botsify, kod yazmadan akıllı chatbotlar oluşturmayı sağlayan bir platformdur. İşletmelerin müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur.

BotStar

BotStar

botstar.com

BotStar, işletmelerin web siteleri ve mesajlaşma platformları için sohbet botları oluşturmasını ve yönetmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir platformdur.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.

SnatchBot

SnatchBot

snatchbot.me

SnatchBot, teknik bilgi gerektirmeyen bir platformda chatbot'lar oluşturmaya ve çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Sendbird, mobil uygulamalara gerçek zamanlı sohbet, ses ve video entegrasyonu sağlayan bir dijital iletişim platformudur.

500apps

500apps

500apps.com

CRM.io, satışları artırmak için gelişmiş bir CRM yazılımıdır. Müşteri ilişkilerini yönetmek ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için 50 uygulama sunar.

Tars

Tars

hellotars.com

Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerine sohbet botlarıyla dönüşüm hunilerini optimize etme ve otomatik müşteri etkileşimleri sağlama imkanı tanır.

Botbiz

Botbiz

botbiz.io

Botbiz, işletmelerin WhatsApp Business API ile etkileşimlerini artırmak için sohbet robotu oluşturma, toplu mesaj gönderme ve entegrasyon özellikleri sunar.

ChatPion

ChatPion

chatpion.net

ChatPion, Facebook, Instagram ve e-ticaret için AI sohbet botu sunan çok yönlü bir SaaS uygulamasıdır. Pazarlama ve otomasyon süreçlerini destekler.

bant.io

bant.io

bant.io

Bant.io, müşteri kazanımını otomatikleştirerek iş süreçlerini geliştiren bir platformdur. Verimliliği artırmak için otomasyon ve entegrasyon sağlar.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell, işletmelerin SMS ve diğer platformlar üzerinden kesintisiz iletişim kurmasını sağlayan bir mobil mesajlaşma platformudur.

Gupshup

Gupshup

gupshup.io

Gupshup, müşteri etkileşimini otomatikleştiren AI destekli araçlar sunan bir platformdur. Sohbet botları ve çok kanallı mesajlaşma çözümleri sağlar.

UChat

UChat

uchat.au

UChat, firmalara kodlama bilgisi olmadan chatbot oluşturarak müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan çok kanallı bir platformdur.

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

Conversed.ai, çalışan ve müşteri sorgularını otomatik olarak yanıtlayan chatbot ve ses botları geliştiren bir yapay zeka platformudur.

Meya

Meya

meya.ai

Meya, kullanıcıların BFML ve Python kullanarak müşteri destek chatbot'ları oluşturup yayınlamalarına olanak tanıyan bir platformdur.

BotSpace

BotSpace

bot.space

BotSpace, işletmelerin WhatsApp üzerinden müşteri desteğini ve etkileşimini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir platformdur.

Userbot

Userbot

userbot.ai

Kullanıcı Botu, AI tabanlı sohbet botları oluşturarak müşteri etkileşimlerini geliştirir ve işletmelere otomatik destek sunar.

Kore.AI

Kore.AI

kore.ai

Kore.ai, işletmelere akıllı sanal asistanlar ve sohbet botları oluşturma, dağıtma ve yönetme imkanı sunan bir konuşma yapay zekası platformudur.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

SentiOne, sosyal medya ve internet üzerindeki verileri analiz ederek müşterilerin duygularını anlamaya ve müşteri hizmetlerini yönetmeye yardımcı olan bir araçtır.

Alphachat

Alphachat

alphachat.ai

AlphaChat, müşteri destek otomasyonu sağlayan bir Konuşma AI platformudur. Kullanıcılar, akıllı sanal asistanlar oluşturarak hizmeti geliştirip verimliliği artırabilir.

TextIt

TextIt

textit.com

TextIt, kullanıcıların etkileşimli SMS ve Ses uygulamalarını programcı olmadan görsel olarak oluşturmasını sağlar.

Steamship

Steamship

steamship.com

Steamship uygulaması, Python SDK ile AI ajanları oluşturmanıza ve bunları buluta kolayca dağıtmanıza olanak tanır. Sunucu gerektirmeyen bulut barındırma ve diğer özellikler sunar.

Konverse AI

Konverse AI

konverse.ai

Konverse AI, WhatsApp, Instagram ve diğer platformlarda otomatik etkileşim botları oluşturan bir sohbet uygulamasıdır.

The Bot Platform

The Bot Platform

thebotplatform.com

Bot Platform, kullanıcıların kodlama yapmadan sohbet botları ve otomatik iş araçları oluşturmasını sağlar.

Wit.ai

Wit.ai

wit.ai

Wit.ai, geliştiricilerin uygulamalara sesli veya yazılı komutları anlama yeteneği eklemelerini sağlayan bir doğal dil işleme API'sidir.

BOTNATION AI

BOTNATION AI

botnation.ai

Botnation AI, müşteri destek süreçlerini otomatikleştiren, programlama gerektirmeyen bir sohbet botu oluşturma platformudur.

Mio

Mio

m.io

Mio, Google Workspace ve Microsoft 365 ile Slack veya Zoom arasında mesajlaşma, dosya paylaşımı ve toplantı başlatma imkanı sunan güvenli bir ara yazılımdır.

CBOT

CBOT

cbot.ai

CBOT, finans, e-ticaret, telekom ve müşteri hizmetleri sektörlerinde müşteri deneyimini geliştiren, AI destekli sohbet robotları sunan bir yapay zeka uygulamasıdır.

Babble AI

Babble AI

babble-ai.com

Babble AI, kullanıcı dostu kurulum ile yüksek kaliteli sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanır. Müşterileriniz için etkili etkileşimler sağlar.

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

Global Message Services (GMS), işletmelere ve mobil operatörlere güvenilir iletişim hizmetleri sunar. Müşteri iletişimini API üzerinden birleştirir.

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

LivePerson, işletmelerin müşterileriyle mesajlaşma ve sesli iletişim kanallarında etkili etkileşim kurmalarını sağlayan bir yapay zeka platformudur.

WideBot

WideBot

widebot.net

WideBot, kullanıcıların kişiselleştirilmiş sohbet botları oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir yapay zeka platformudur.

Parallel AI

Parallel AI

parallellabs.app

Paralel AI, işletmelere özel AI modelleri seçerek görevleri yönetmeyi ve optimize etmeyi sağlayan bir platformdur. Veri ön işleme ve kaynak optimizasyonu destekler.

BotStacks

BotStacks

botstacks.ai

BotStacks, GenAI chatbotlarının geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için araçlar sunan bir yapay zeka platformudur.

QBox

QBox

qbox.ai

QBox, sohbet robotu uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir araçtır. Doğruluğu artırır ve kullanıcıların dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur.

Teneo Developers

Teneo Developers

developers.teneo.ai

Teneo Developers, geliştiricilerin konuşma yapay zekası çözümleri oluşturmasını, yönetmesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

Joonbot

Joonbot

joonbot.com

Joonbot, kodsuz bir sohbet botu oluşturucu olup, kullanıcıların hızlıca sohbet botlarıyla müşteri katılımı ve olası satışlar elde etmesine yardımcı olur.

My AskAI

My AskAI

myaskai.com

My AskAI, müşteri desteği sağlayan bir yapay zeka sohbet botudur. 7/24 yanıt verir, soruları insan ekibe iletebilir, destek taleplerini %50 azaltır.

Juji Studio

Juji Studio

juji.io

Juji Studio, kod yazmadan kişisel yapay zeka chatbot'ları oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir araçtır. Kullanıcılarla empatik diyalog kurar.

FosterFlow

FosterFlow

fosterflow.com

FosterFlow, şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli yapay zeka modelleriyle sohbet arayüzü sağlar.

SocialBot

SocialBot

getsocialbot.com

SocialBot, düşük maliyetle en çok ilgi çeken araçları belirleyerek, alıcıların Facebook haber akışında bu ilanları önceliklendirir.

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