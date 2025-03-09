Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

ThumbCrowd

thumb-crowd.com

ThumbCrowd, işletmelerin müşterileriyle web sitesinde, sosyal medya kanallarında ve uygulamalarda canlı sohbet yoluyla etkileşime girecek akıllı botlar oluşturmasını kolaylaştıran güçlendirici bir platformdur. Ayrıca işletmelerin başlaması için önceden oluşturulmuş şablonlar da sağlar. Ai/ML Bot'unuz için dakikalar içinde bir iş akışı oluşturun ve iş iletişim kanalınıza bağlanın. Temel SSS'leri yanıtlamak için, kusursuz bir sürükle ve bırak seçeneğini kullanarak "Kural Tabanlı Botunuzu" oluşturun. ThumbCrowd nasıl çalışır? Adım 1. Şablondan önceden oluşturulmuş uygun bir bot seçin veya işletmeniz için yeni bir bot oluşturun. Adım 2. Konuşmaları tasarlayın. Botu kendi verilerinizle eğitin. Adım 3.Eğitimli botunuzu uygun iş iletişim kanalına kusursuz bir şekilde bağlayın; Facebook Messenger, SMS, Canlı Sohbet, WeChat, Viber, Line ve daha fazlası. ThumbCrowd arayüzü (www.thumb-crowd.com) tüm müşteri hizmetleri sürecini geliştirmeniz ve kolaylaştırmanız için size rehberlik edecektir. Yapay zeka botlarınızı müşterilerle insani, kişisel temelli tutarlı bir akışla iletişim kuracak şekilde eğitebilirsiniz. ThumbCrowd'un bir diğer özelliği ise daha iyi bir insan etkileşimi ve kavrama için chatbot çözümlerini çeşitli seçeneklerle birleştirmesidir. Dengeyi doğru kurun ve daha mutlu, daha ilgili müşterilerden yararlanın.