Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bot platformları, etkileşimli sohbet robotları oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış araçsal araçlardır. Bu platformlar, şirketlere müşterilerle etkileşim kuran ve kullanıcılara bilgi dağıtmaya yardımcı olan akıllı, konuşabilen botlar oluşturma gücü veriyor. Çerçeveler ve API araç setleri gibi çeşitli geliştirme araçları sunan bu platformlar, özelleştirilebilir bot oluşturmaya olanak sağlar. Tipik olarak bu botlar ölçeklenebilir, çeşitli iletişim platformlarında ve aynı anda birden fazla cihazda hizmet verebilmektedir. Hatta bazı platformlar reklam ve ödeme entegrasyonu için özellikler bile sunuyor. Ek olarak, yayınlama sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için bakım özellikleri de sağlarlar. Birçok bot platformu, gelişmiş performans ve analitik elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi ürünlerinden yararlanır. Metni yorumlamak ve yapay zeka platformlarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak için doğal dil işleme (NLP) araçlarından yararlanıyorlar. Bot Platformları kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: 1. Bot dağıtımı için yetenekler sağlayın. 2. Özelleştirmeyi kolaylaştırmak için bot geliştirme çerçeveleri sunun. 3. Kullanıcıların botları için davranışları ve program yanıtlarını tanımlamasına olanak tanıyın. 4. Kullanıcılara, yayınlanan botlara bakım ve güncelleme yapmaları için araçlar sağlayın.
Yeni Uygulama Gönder
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai, sohbete dayalı ticareti kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir yapay zeka aracıdır. Müşterilerin ürün veya hizmet kataloglarında gezinmesine yardımcı olacak, onları ihtiyaçlarına uygun ürüne yönlendirecek ve genel alışveriş deneyimini geliştirecek bir sanal asistanın oluşturulmasını sunuyor. Bu yapay zeka tekniği, kullanıcıların malzeme, kesim, boyut, renk ve fiyat gibi özelliklerle ilgili sorularını anlayıp doğal bir şekilde yanıt vererek bir insan satış elemanını taklit ediyor. Platform ayrıca, daha yüksek nitelikli trafik çekmek ve dönüşüm oranlarını artırmak için yalnızca web sitelerinde değil aynı zamanda çeşitli mesajlaşma uygulamalarında da dağıtıma olanak tanır. Tail.ai'nin en önemli satış noktalarından biri bot kurmanın basitliğidir; Kurulumların artık uzun veya pahalı olmasına gerek yok; kullanıcıların botlarını çalışır duruma getirmek için yalnızca kataloglarından satış senaryolarını tanımlamaları gerekiyor. Tail.ai, dinamik sohbet robotları oluşturmanın yanı sıra, kullanıcı sorgularını daha bilgili ve verimli hale getirmek için botu eğitmeye yönelik özellikler de içerir. Ek olarak, müşteri konuşmalarını analiz etmek için araçlar sağlar, müşteri beklentileri ve marka ve ürünlere ilişkin algılar hakkında değerli bilgiler sağlar.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat, Konuşmaya Dayalı bir Yapay Zeka platformudur. Müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirir ve müşterileri mutlu eder. Herkes kendi Akıllı Sanal Asistanını (yani akıllı AI sohbet robotu) oluşturabilir ve bunu bir saatten daha kısa bir sürede müşteri destek otomasyonu için kurabilir. Ürünün sağladığı değer: Mesajlaşma kanallarında müşteri desteği verimliliğinizi artırın. * Çözünürlük oranını ölçün ve artırın. * Temsilcinin iş yükünü azaltın ve SSS'nin yapay zekaya yanıt vermesini sağlayın. * Sohbette sapma oranını artırın. * Tekrarlayan görevleri otomatik pilota alın. * Çağrı merkezi verilerinize çapraz referans sohbet çözümleme verileri. Müşterileri mutlu edin * Sorulara 7/24 anında yanıt * Niyet tespiti ve Doğal Dil Anlama. * AI yanıt kalitesini ölçün. * Her dilde yanıtlar. * Yerleşik canlı sohbetle robottan insana geçiş. Bir saatten kısa sürede kurun. * Farklı sektörlere yönelik şablonlar (SaaS, e-Ticaret, finans, telekomünikasyon). * Yapay zeka, egzersiz verilerinizde iyileştirmeler önerir. Amaçlara, kullanıcı kimlik doğrulamasına, SSO'ya, SLA'ya, API'lere, çok kanallı dağıtıma (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, ses) AlphaOS özel kodu gibi Kurumsal özelliklerle ekstra zeka ekleyin.
Aimylogic
aimylogic.com
Basit bir görsel yapay zeka destekli bot oluşturucu Aimylogic, KOBİ'ler için doğal dil iletişimi için bir platformdur; bu sayede 60.000'den fazla kullanıcı, tek bir düğmeye dokunarak sesli asistanlar ve sohbet robotları için binlerce beceri oluşturdu. Geliştirici olmayanlar bile Aimylogic'i kullanarak bir beceri veya akıllı bot oluşturabilirler.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai, geliştiricilerin konuşabileceğiniz uygulamalar ve cihazlar oluşturmasını kolaylaştıran bir API'dir. Herhangi bir uygulama ve cihaz, kullanıcılardan doğal dil girdisi (konuşma veya kısa mesaj) almak ve bunu bir komuta dönüştürmek için Wit.ai'yi kullanabilir.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd, işletmelerin müşterileriyle web sitesinde, sosyal medya kanallarında ve uygulamalarda canlı sohbet yoluyla etkileşime girecek akıllı botlar oluşturmasını kolaylaştıran güçlendirici bir platformdur. Ayrıca işletmelerin başlaması için önceden oluşturulmuş şablonlar da sağlar. Ai/ML Bot'unuz için dakikalar içinde bir iş akışı oluşturun ve iş iletişim kanalınıza bağlanın. Temel SSS'leri yanıtlamak için, kusursuz bir sürükle ve bırak seçeneğini kullanarak "Kural Tabanlı Botunuzu" oluşturun. ThumbCrowd nasıl çalışır? Adım 1. Şablondan önceden oluşturulmuş uygun bir bot seçin veya işletmeniz için yeni bir bot oluşturun. Adım 2. Konuşmaları tasarlayın. Botu kendi verilerinizle eğitin. Adım 3.Eğitimli botunuzu uygun iş iletişim kanalına kusursuz bir şekilde bağlayın; Facebook Messenger, SMS, Canlı Sohbet, WeChat, Viber, Line ve daha fazlası. ThumbCrowd arayüzü (www.thumb-crowd.com) tüm müşteri hizmetleri sürecini geliştirmeniz ve kolaylaştırmanız için size rehberlik edecektir. Yapay zeka botlarınızı müşterilerle insani, kişisel temelli tutarlı bir akışla iletişim kuracak şekilde eğitebilirsiniz. ThumbCrowd'un bir diğer özelliği ise daha iyi bir insan etkileşimi ve kavrama için chatbot çözümlerini çeşitli seçeneklerle birleştirmesidir. Dengeyi doğru kurun ve daha mutlu, daha ilgili müşterilerden yararlanın.
Smartly.ai
smartly.ai
Smartly AI ile cihazlar arası konuşma uygulamaları oluşturun, dağıtın ve izleyin. Sezgisel SaaS platformu, tüm profiller tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, proje ekibinin tüm üyelerinin etkileşimli bir uygulama oluşturmak için etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. Smartly AI'nin benzersiz çerçevesi, kullanıcıların bir uygulamayı bir kez oluşturduktan sonra herhangi bir platformda (Web Sitesi, Mobil Uygulama, E-postalar, WhatsApp, Messenger, X, RingCentral, ...) sorunsuz bir şekilde dağıtabileceği anlamına gelir. Şu anda 5000'den fazla geliştirici yapay zeka platformunu kullanıyor ve şirket, finans ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket için ses uygulamaları ve sohbet robotları geliştirdi.
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı yapay zeka uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verilerinizi, nerede performans gösterdiğini ve performans göstermediğini ve nedenini (seçtiğiniz NLP sağlayıcısı için) görselleştirerek ve anlayarak analiz eder ve karşılaştırır. Chatbot modelinizi birkaç dakika içinde test edecek, anlayacak ve düzeltecektir. QBox, chatbotunuzun doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak konuşlandırma konusunda size %100 güven verir.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Chatbot'unuzu bir sonraki seviyeye yükseltin! Sinch'in gelişmiş sohbet robotu teknolojisi Chatlayer, size daha karmaşık sohbet robotu projelerine ve yapay zekaya kolayca başlama şansı verir. Zaten Sinch Engage'i kullandığınızda, Sinch Engage sohbet robotunuzu Sinch'in Chatlayer'ına sorunsuz bir şekilde bağlayabilir ve müşterileriniz için sohbet robotu deneyimini yükseltebilirsiniz. İster küçük bir işletme ister büyük bir kuruluş olun, Sinch Engage + Chatlayer ile konuşma yeteneklerinizi güçlendirebilirsiniz.
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre, kullanıcıların kendi sohbet botlarını oluşturup eğitmelerine ve binlerce botla etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI, ilgi çekici ses ve metin tabanlı konuşma uygulamaları için en iyi bot oluşturma platformudur. Programlamaya gerek yok, botunuzu dakikalar içinde oluşturun!
Botbiz
botbiz.io
Daha iyi bir WhatsApp Business API çözümüyle işinizi daha hızlı büyütün: * Kolay Chatbot Oluşturucu * Toplu Yayın * Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu * Şablon Mesajları * Kullanıcı Giriş Akışı * Ekip Üyesi * Web Kancası İş Akışı * Webform Entegrasyonu * SMS & E-Posta Entegrasyonu * Otomatik yanıtlayıcıların entegrasyonu * WooCommerce Entegrasyonu * Shopify Entegrasyonu * Botbiz API Uç Noktaları * Aboneleri Yönetin ve Segmentlere Ayırın * E-ticaret Mağazası * Giden Web Kancası
Xenioo
xenioo.com
Xenioo, profesyonellere ve işletmelere botlarını birden fazla kanalda oluşturma ve yayınlama yetkisi veren, tanınmış, güçlü ve esnek bir platformdur. Xenioo'yu mümkün olan en hızlı ve en iyi özelliklerle dolu chatbot platformunu sağlama misyonuyla 2017'nin başlarında kurduk. Xenioo'nun chatbot oluşturma yaklaşımı bir tür "önce tasarım" modeli olduğundan, hedef platformunuzu önceden seçmenize gerek kalmadan chatbot'unuzu oluşturabilirsiniz. Tasarımınız bittiğinde, onu aynı anda birden fazla kanala dağıtabilirsiniz. Xenioo şu kanallarda yayınlamayı desteklemektedir: Web Sitesi, Facebook Messenger, Telegram, Whatsapp ve Slack. Xenioo tüm araçlara sahiptir. Yani vermeniz gereken tek şey, bir dereceye kadar bağlılık ve yaratıcılıktır.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion— Facebook, Instagram, e-Ticaret, SMS/E-posta ve Sosyal Medya Pazarlama (SaaS) için Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatPion, pazarlama, satış, otomasyon ve e-ticaret işi gibi çeşitli alanlarda işletmenizi geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Platformumuz, kodlama becerilerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran, sezgisel Sürükle ve Bırak akış oluşturucusuna sahip gelişmiş bir AI sohbet robotu oluşturucusuna sahiptir. Facebook Messenger ve Instagram DM ile zahmetsiz entegrasyon, sürekli iletişim sağlar. ChatPion, Messenger Bot'un içinde yaşayarak ürünlerinizi satabilen ve ödeme alabilen, tam özellikli, göz alıcı bir E-ticaret platformuna sahiptir. Ayrıca E-ticaret platformu tarayıcılarda da açılabiliyor. Messenger botunun yanı sıra ChatPion, Sosyal Medya, E-posta ve SMS pazarlaması yapabilen bazı çarpıcı ve sağlam özelliklere sahiptir. ChatPion, çok kullanıcılı beyaz düzeyli bir SaaS uygulamasıdır; uygulamayı yeniden markalaştırabilir ve hizmetini son kullanıcılara satabilirsiniz.
botsplash
botsplash.com
Her iş fırsatı bir konuşma ile başlar. Bir Omni kanal konuşma platformu olan BotsPlash, işletmeleri ve müşterileri herhangi bir dijital platformda bağlamak için yenilikçi, dijital mesajlaşma yazılımı sunar. Özelleştirilmiş çözümler, işinizi her seferinde bir konuşma olan işinizi öne çıkarırken düzenleyici gereksinimleri karşılar. BotsPlash, işinizi müşterilerinizin bulunduğu dijital mesajlaşma kanallarına koyan güçlü bir konuşma platformudur. Müşterilerle anında bir platformdan yönetilen gerçek zamanlı veya otomatik mesajlaşma ile anında bağlantı kurun ve etkileşim kurun. SSO, Müşteri Yolculuğu İş Akışı, Belge Yönetimi, Grup Sohbeti ve Konsolide Denetim İzi gibi özelliklerle BotsPlash, iş temsilcilerinizin müşterilere daha iyi hizmet vermesini ve müşterilerin bulunduğu yerde olmasını sağlar.
Userbot
userbot.ai
Kullanıcı Botu, AI tabanlı sohbet botları oluşturarak müşteri etkileşimlerini geliştirir ve işletmelere otomatik destek sunar.
Mio
m.io
Mio, Google Workspace ve Microsoft 365, Slack veya Zoom Team Chat kullanan kurumsal kuruluşlar için platformlar arası mesajlaşmanın, dosya paylaşımının ve toplantı başlatmanın kilidini açan güvenli bir ara katman yazılımıdır. Mio, API federasyonundan yararlanmak için Google ile iş ortaklığı yapan ve son kullanıcıların farklı sohbet platformlarında meslektaşlarıyla çalışmasına olanak tanıyan tek yerel çözümdür. Mio'nun platform birlikte çalışabilirliği sayesinde dünyanın her yerindeki kuruluşlar, çalışanlarına sorunsuz bir işbirliği deneyimi sunarak onları mutlu edebilir. Broadcom, G2, Farmers Insurance, DUO, George Washington Üniversitesi, Sutherland ve SAIA gibi kurumsal liderler, platformlar arası ekipleri arasında köprü kurma konusunda Mio'ya güveniyor. Mio, Kasım 2015'te Tom Hadfield ve James Cundle tarafından kuruldu. Merkezi Austin, Texas'ta bulunan Mio, Goldcrest Capital, Eniac Ventures, Two Sigma Ventures, Khosla Ventures, Y Combinator ve Capital Factory gibi yatırımcılardan 12 milyon dolar topladı. Mio, Google, Cisco ve Zoom'un resmi ortağıdır.
Flow XO
flowxo.com
Müşterilerinizle çeşitli farklı platformlarda etkileşim kurmak için sıfır kodlama becerisine sahip bir sohbet robotu oluşturun.
Botsup
botsup.io
Botsup ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar daha fazla satış yapmak için WhatsApp'ta Yapay Zeka Sohbet Robotları oluşturuyor. Botsup, şirketlerin tüketicilerine WhatsApp üzerinden ilgi çekici alışveriş deneyimleri sunmasına olanak tanıyor. Örneğin, Botsup'ın API'si aracılığıyla sisteminizden programlı bir şekilde kişiselleştirilmiş bildirimler gönderebilir ve ürünleriniz arasında alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.
YOCTOL.AI
yoctol.ai
YOCTOL.AI, uluslararası AI takipçilerine çığır açan verimli ve öncü SaaS uygulamaları sunarak rehberlik ediyor, onları yükseltiyor ve onlara ilham veriyor. İş zekasının geliştirilmesine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. YOCTOL.AI, satışları artırmak, hedef kitle tabanlarını büyütmek ve müşterilerle yakın ilişkiler kurmak için tek seferde ve kolaylıkla etkili anlar sunuyor.
BotSpace
bot.space
BotSpace, işletmelerin WhatsApp üzerinden müşteri desteğini ve etkileşimini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir platformdur.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot, Fintech'lerin ve Kuruluşların Müşteri desteğini otomatikleştirmesine, Müşteri Deneyimini artırmasına ve AI destekli Chatbot'lar ve Voicebot'lar aracılığıyla Dijital katılımı artırmasına yardımcı olan SaaS tabanlı, "kodsuz", uçtan uca "Üretici Yapay Zeka" destekli Konuşmalı Yapay Zeka platformudur. Gelişmiş İş Akışı oluşturucuyu ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka araçlarını kullanarak hibrit botlar oluşturmaya olanak tanıyan Kendin Yap "Kodsuz" platformu. Floatbot, NPC'de [Nasscom Product Conclave] 10 kategoride Emerge50 ödülünün sahibidir. Floatbot SaaS kategorisinde ilk 5'te! IDC, Floatbot'u Hindistan'da Bankacılık ve Finansal Hizmetlerde Yenilikçi Olarak Sergiliyor [11 Aralık 2019] Floatbot'ta geliştirilen botlar Web portalında, mobil uygulamalarda (iOS ve Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp'ta başlatılabilir. Floatbot ayrıca Voicebot'lar için Konuşmayı Metne ve Metinden Konuşmaya da destekler. Floatbot, Voicebot için İletişim Merkezi ile entegredir. Floatbot, Omni-channel Chatbot ve Voicebot'un saatler içinde geliştirilmesine olanak tanıyan, dünya çapında çok az sayıdaki hibrit platformdan biri olup, burada bir Fintech veya Banka, Sohbet ve Ses kanalları üzerinden müşteriyle etkileşime girecek veya sohbet edecek çeşitli botlar geliştirebilir. yolculuklarının farklı aşamaları [Müşteri Desteği, Müşteri Adayı doğrulama, KYC doğrulaması, Sadakat puanlarının kullanılması, Ödeme hatırlatıcıları, Geri bildirim döngüsü, Çapraz Satış/Artan Ürün Satışı, vb.]. Floatbot, kullanıcıların ses ve sohbet kanalı arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına ve yine de geçmiş oturumları ve bağlamı korumasına olanak tanır.
TextIt
textit.com
TextIt, kullanıcıların etkileşimli SMS ve Ses uygulamalarını programcı olmadan görsel olarak oluşturmasını sağlar.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka için SaaS Platformu Teneo, üretken ekipler için bir Geliştirme ve Çalıştırma Ortamıdır. Aşağıda bazı kısayolları bulun: * Ses Botu ve İletişim merkezi * Çoklu Dil Botu * Anlık Mesajlaşma Botu * Bot Performansı ve İyileştirmeler * İşbirliği ve Prototipleme * BT/İK ve Paylaşımlı Hizmet Botu
FosterFlow
fosterflow.com
Şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli AI modellerine kadar sohbet arayüzü sağlıyoruz.
WideBot
widebot.net
WideBot, MENA bölgesindeki önde gelen Arapça odaklı, konuşabilen yapay zeka sohbet robotu oluşturma platformudur. Misyonumuz, işletmeleri insan gibi sohbet eden yapay zeka destekli botlarla güçlendirmek, böylece müşterileriyle güçlü ilişkiler kurabilmelerini ve kusursuz kişiselleştirilmiş bir deneyim aracılığıyla sonuçlarını en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamaktır. Sürekli teknik destekle, veri eğitimi ve oluşturma, uyarlama ve optimizasyondan barındırma ve bakıma kadar temelden tam teşekküllü çözümler sunuyoruz.
VOGO Voice
vogovoice.com
Biz, Sesin Gücüne bağlanmanın en hızlı yoluna odaklanan, ses teknolojisindeki en iyi ve farklı beyinlerden oluşan yenilikçi bir grup olan VOGO Voice'uz. İş dünyası ve sivil kuruluşların büyüyen hedef kitlelerine akıllı, hedefe yönelik ve çapraz bağlantılı bir ses platformuyla ulaşmalarına yardımcı olan ses özellikli uygulamaların geleceğiyiz. VOGO Voice, Amazon ve Google'ın sesli uygulamalar oluşturmasını ve bunları sesle etkinleştirilen cihazlarında beceriler ve eylemler biçiminde dağıtmasını destekler. Sesli kullanıcı arayüzleri (VUI'ler) aracılığıyla işletmelere ve topluluklara bilgi sağlayan, kullanıcı dostu, çok kiracılı bir SaaS platformuyuz. VOGO Voice, veriye dayalı karar alma için ham verileri bilgiye dönüştürmek üzere küresel şirketler, en iyi veri sağlayıcılar ve teknolojilerle birlikte çalışır. Bugün becerilerinizi geliştirmeye başlayın! Daha fazlasını öğrenmek için iletişime geçin.
Steamship
steamship.com
Python SDK'mızla AI Aracıları oluşturun ve bunları zahmetsizce buluta dağıtın. Sunucusuz bulut barındırma, vektör arama, web kancaları, geri aramalar ve daha fazlasına erişim kazanın.
Parallel AI
parallellabs.app
Modern işletmeler için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir çözüm olan Parallel AI ile tanışın. Paralel Yapay Zeka ile her özel görev için en uygun Yapay Zeka modelini seçerek benzersiz verimlilik ve doğruluk sağlayın. Platformumuz mevcut bilgi tabanlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek bilgili ve iş zorluklarınızın üstesinden gelmeye hazır yapay zeka çalışanları yaratır. İster sağlam araştırma projelerini hızlı bir şekilde yürütün, ister talep üzerine uzman danışmanlıkları sağlayın, Paralel Yapay Zeka, işletmenizi her zaman, her yerde sohbet edebileceğiniz sanal uzmanlarla donatır.
NoForm.aI
noform.ai
Potansiyel müşterilerinizi işinizden uzaklaştıran sıkıcı potansiyel müşteri formları nedeniyle kaybetmekten bıktınız mı? Harika bir yapay zeka satış asistanıyla potansiyel müşteri yaratma ve dönüşüm oranlarınızı yeni boyutlara taşıyın! NoForm.AI, yalnızca 3 dakika içinde verilerinizle arkadaşlık kurabilen en iyi GPT-4 tabanlı satış temsilcinizdir. NoForm.AI'yi kalabalığın arasından öne çıkaran şey nedir? * Katılımı artırın. NoForm.A anında yanıtlar sunar, ziyaretçilere ön yeterlilik kazandırır ve sizin için iletişim bilgilerini verimli bir şekilde toplar. * Ziyaretçilerinizi ön nitelendirme yapın. Meyvesini vermeyebilecek potansiyel müşterilere zaman harcamak yerine, satın alma işlemine hazırlanan potansiyel müşterilere odaklanarak çabalarınızı en üst düzeye çıkarın. * Potansiyel müşteri dönüşümünü artırın. Tipik web sitesi formlarını unutun ve kişiselleştirilmiş bir AI satış asistanıyla potansiyel müşteri dönüşüm oranlarınızı iki katına çıkarın.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI, müşterilerinize sitenizde veya e-posta yoluyla anında yanıt vermek için 7/24 kullanılabilen yapay zeka müşteri destek sohbet robotunuzdur. Şirketinizin bilgisine göre eğitilmiş sohbet robotunuz, müşterilerinizin sorularına her zaman bir yanıt bulmasını sağlar ve yanıt veremezse bunları (insan) ekibinize aktararak her iki dünyanın da en iyisini sunar ve müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranını artırır. Yapay zeka öngörüleriyle ortak sorunlarınızın veya sorularınızın neler olduğunu anında öğrenin, böylece genel sorgulara daha az, ürününüzü geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kullanıcılarımız arasındaki konuşmaların ortalama %79'unun doğrudan yapay zeka tarafından çözümlendiğini, böylece daha stratejik fırsatlara harcanabilecek binlerce saatlik destek süresinden tasarruf edildiğini görüyoruz. My AskAI ile destek taleplerinizi bir gecede %50'den fazla azaltın.
Meya
meya.ai
Meya, kullanıcıların BFML ve Python kullanarak müşteri destek chatbot'ları oluşturup yayınlamalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Lindy
lindy.ai
Lindy, günlük görevleri otomatikleştiren ve profesyonellere sanal asistanlık yapan bir AI platformudur.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse, WhatsApp, Instagram, Facebook, Canlı sohbet, Google Benim İşletmem ve daha fazlasında otomatik etkileşim botları oluşturmanıza, yönetmenize ve dağıtmanıza yardımcı olan bir Konuşmaya Dayalı Etkileşim ve Chatbot platformudur.
konversable
konversable.com
Konversable, müşterilerinizi memnun etmek ve daha fazla soruyu dönüştürmek için tasarlanmış güçlü bir sohbet çözümüdür. Çözümümüz birçok farklı kullanım durumunda kullanılabilir. Konversable, müşterilerimize çeşitli şekillerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır: * Canlı sohbet yedekleme etkin olan müşteriler artık uygulama aracılığıyla gelen canlı sohbet istekleri hakkında bilgilendirilebilir ve hatta doğrudan uygulama içindeki kullanıcılarla sohbet edebilir. * Bulut tabanlı çözümümüzde bulunan tüm canlı sohbet işlevleri, departmanlar arasında sohbet aktarma ve kullanım kolaylığını artırmak için hızlı yanıtların oluşturulması/eklenmesi de dahil olmak üzere uygulama içinde kullanılabilir. * Müşteriler, botları tarafından üretilen herhangi bir potansiyel müşteriden haberdar edilebilir ve bunların hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlar. * Tüm mesajlaşma kanallarında sohbet transkriptleri, bunların bağlı olduğu yerlerde gözden geçirilebilir; Web sitesi sohbetleri, whatsapp sohbetleri ve messenger sohbetleri dahil. Soruları, sohbetleri ve dönüşümleri artırmak için reaktif ve proaktif özellikler.
Juji Studio
juji.io
Kodsuz Bilişsel Yapay Zeka Chatbot Oluşturucu Juji Studio, Bilişsel Yapay Zeka ve Hesaplamalı Psikolojiyi sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile birleştirerek herkesin özel bilişsel yapay zeka sohbet robotlarını kod ve BT kaynağı gerektirmeden oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır. Değer elde etme süresini kolayca 100 katına çıkarın. Diğer yapay zeka sohbet robotlarının aksine, bilişsel yapay zeka sohbet robotları gelişmiş insan sosyal becerilerine sahiptir. Bu becerilerle kullanıcılarını aktif olarak dinleyebilir ve empatik bir şekilde yanıt verebilirler. Ayrıca satır aralarını okuyabilir ve her kullanıcının, Büyük 5 kişilik özellikleri ve sosyal beceriler gibi benzersiz özelliklerini konuşmalardan otomatik olarak çıkarımlayabilir ve bu bilgileri, hizmetlerini her kullanıcı için derinlemesine kişiselleştirmek için kullanabilirler. Juji Studio; eğitim, sağlık hizmetleri ve yetenek yönetimi gibi farklı alanlarda mülakat, eğitim/özel ders verme ve ikna edici bilgi sunumu gibi çeşitli ve karmaşık insan katılımı görevlerini otomatikleştirmek için kullanıldı.
CBOT
cbot.ai
CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşteri deneyimlerini geliştirmede uzmanlaşarak işletmelerin müşteri sadakatini ve gelirini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks, çeşitli uygulamalar için GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme yetenekleri, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma platformlarıyla entegrasyonlar, chatbot performansını izlemeye yönelik analizler ve hem web hem de mobil ortamlar için dağıtım seçenekleri gibi özellikler sağlar. Hepimiz tipik web sitesi sohbet robotunu gördük. Neyse ki, üretken yapay zekanın başarma potansiyeli, bu temel sohbet robotlarının kendi başlarına yapabileceklerinin çok ötesindedir. BotStacks, gelişmiş sohbet yeteneklerini etkinleştirerek bir adım daha ileri giderek bu yeni nesil sohbet robotlarının müşteriler tarafından doğrudan mobil uygulamalar içinden gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. BotStacks, iş süreçlerini otomatikleştirmenin bir yolu olarak GenAI Chatbot'ların birden fazla kurumsal platformda konuşlandırılmasının önünü açıyor.
Botanic
code7.com
Platform, modülleri sürükleyip bırakarak tüm etkileşim ağacını oluşturmayı mümkün kılar. Daha sonra tamamlanan botu WhatsApp Business ve Web Chat gibi favori kanalınızda yayınlamak yalnızca tek bir tıklama alır.
Arsturn
arsturn.com
Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında işletmeler, müşterileriyle etkileşime geçmek için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Arsturn AI, web sitenize zahmetsizce entegre edilebilen özel ChatGPT sohbet robotları sunan son teknoloji bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Kurulumdan sadece bir dakika sonra Arsturn AI, anında destek sağlayarak ve kullanıcı deneyimini geliştirerek işletmelerin ziyaretçilerle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmayı vaat ediyor. Arsturn AI, kullanıcılara son derece etkileşimli ve hızlı yanıt veren bir sohbet robotu sağlamak için konuşmaya dayalı yapay zekanın gücünden yararlanıyor. İşte temel mekanizmalara bir bakış: * Kullanıcı sorgularını anlamak ve yanıtlamak için gelişmiş doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. * İletişimde tutarlılığı korumak için markanızın sesine uyum sağlar. * Gerçek zamanlı etkileşim sunarak web sitesi ziyaretçilerinin anında yardım almasını sağlar. Arsturn AI'nin ChatGPT çözümleri, çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan özelliklerle doludur. Ayrıntılara bakalım: * Kişiselleştirilmiş Sohbet Robotları: Markanızın mesajlarına ve hedeflerine uygun olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. * Anında Destek: Müşteri sorularına anında yanıt vererek deneyimlerini geliştirir. * Potansiyel Müşteri Yaratma: Etkileşimli diyaloglar yoluyla potansiyel müşterileri harekete geçirir ve potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yakalar. * Sanal Yardım: Çevrimiçi bir temsilci olarak hareket ederek kullanıcılara web siteniz boyunca rehberlik eder. Faydaları şunları içerir: * Müşteri memnuniyetinin artmasına yol açan gelişmiş kullanıcı etkileşimi. * Proaktif müşteri etkileşimleri sayesinde artan dönüşüm oranları. * Otomatik yanıtlarla müşteri desteğinde maliyet tasarrufu.
UNOY
unoy.io
Yapay Zeka Destekli Çalışma. - UNOY® bilginizi, süreçlerinizi ve kararlarınızı verimli bir şekilde dijitalleştirmenize olanak tanıyan kodsuz bir oluşturma platformudur. UNOY ayrıca uzman bilgisinin belgelenmesini ve eyleme geçirilmesini kolaylaştırır. UNOY, kişiye özel yapay zeka asistanları, bireysel gereksinimlere esnek adaptasyon, profesyonel güvenlik, sürekli iyileştirme ve kolay, kodsuz bir çözüm sunarak şirketlerin iş akışlarının verimliliğini ve etkinliğini artırmasına olanak tanır. UNOY, şirketleri yapay zekanın faydalarından yararlanma, maliyetlerden tasarruf etme ve yasal olarak güvenli bir şekilde çalışma konusunda destekliyor. Sadece birkaç tıklamayla görsel Y-Designer'ımızda her türlü iş bilgisini otomatikleştirin. Veri bağlayıcıları, formları ve daha fazlasını ekleyerek en üst düzeyde esnekliğe sahip olun. Kod gerekmez!
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility, her günü çığır açan fikirler, benzersiz uygulamalar ve kalıcı müşteri ilişkileri oluşturmak için yeni bir fırsat olarak gören düşünce liderleri, yazılım geliştiricileri ve tasarımcılardan oluşan bir ekiptir. Merkezi Deerfield Beach, Florida'da bulunan şirketin ana ürünü TruVisibility Dijital Pazarlama Platformu, işletmeler ve profesyoneller için eksiksiz bir dijital pazarlama çözümüdür. Şirket yakın zamanda her ölçekteki işletme için güçlü, çok kanallı bir sohbet robotu + canlı sohbet çözümü olan TruCHAT'ı tanıttı. TruVisibility, işletmelerin sohbet robotları, mobil kullanıma hazır web siteleri, e-posta pazarlaması, bloglar ve daha fazlasını oluşturmasını sağlamak için en son makine öğrenimi ve yazılım teknolojisini kullanır.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenilir, emniyetli ve ölçeklenebilir bir ortamda uygulamaları kolayca oluşturun, iş akışlarını otomatikleştirin ve süreçleri personeliniz ve müşterileriniz tarafından kullanılan iletişim kanallarına ve dijital ortamlara entegre edin. Düzenlenebilir bir şablonla başlayın veya çalışanların katılımını ve üretkenliğini artırmaya yardımcı olacak sıfırdan botlar oluşturun. Özel tanıma programları, yeni başlayanlar için işe alım asistanları, liderlik Soru-Cevap uygulamaları, çalışan inovasyon araçları oluşturun, nabız anketleri gönderin, şirket moralini ölçün, kişiselleştirilmiş öğrenme programları sunun, SSS'leri otomatik olarak yanıtlayın veya yardım masası sorgularını otomatikleştirin. Oluşturmak istediğiniz çalışma araçları ne olursa olsun, bunları Bot Platformu ile oluşturun.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot, Facebook'taki Pazarlama API ekibiyle ortaklaşa geliştirilen yapay olarak akıllı bir platformdur. Hangi arabaların en düşük tıklama başına maliyetle en fazla ilgiyi çektiğini otomatik olarak belirleyecek ve maliyetleri düşürmek için bu reklamları ilk önce öne çıkaracak. SocialBot, her alıcının Facebook haber akışını, tıklama olasılıkları en yüksek olan arabalarla dolduruyor. Akıllı mikro hedeflememiz sayesinde SocialBot'un reklam tıklama oranları, ortalama maliyetin %18'i karşılığında sektör ortalamasından %250 daha yüksektir.
Humley Studio
humleyai.com
Son teknoloji ürünü bir SaaS platformu olan Humley Studio, işletmelerin zahmetsizce akıllı konuşmalar oluşturmasına olanak tanır. Kodlamaya gerek yok; konuşma deneyimlerinizi güçlendirmek için GPT de dahil olmak üzere türünün en iyisi yapay zeka teknolojisini kullanan, kullanıcı dostu bir platformdur. Araçlarımız yapay zekanın güvenli kullanımını sağlar ve markanızı ve müşterilerinizi korur. Humley Studio ile temel sohbet robotlarının ötesine geçin. Müşteri etkileşimlerini bir büyüme motoruna dönüştürerek uyarlanabilir, dinamik konuşma deneyimleri yaratın. Operasyonları kolaylaştırın, kişiselleştirilmiş deneyimler sunun ve müşteri etkileşiminde ön sıralarda yer alın. İlk Konuşma Asistanınızı bir saatten kısa sürede ücretsiz olarak oluşturun.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai, doğal dil aracılarını oluşturmak, barındırmak ve ölçeklendirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai, çalışan ve müşteri sorgularını otomatik olarak yanıtlayan chatbot ve ses botları geliştiren bir yapay zeka platformudur.
Botmake
botmake.io
Botmake, kodlama gerektirmeden sohbet botları oluşturmanızı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, farklı senaryolar için özel botlar tasarlayabilir.
Octane AI
octaneai.com
E-Ticaret İşinizi Büyüten Yapay Zeka 3.000'den fazla Shopify satıcısı, AI Quiz Hunilerini ve AI Insights'ı desteklemek için Octane AI'yı kullanıyor. Yarım milyar gelir elde edildi ve devam ediyor.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Certainly
certainly.io
Kesinlikle, tıklamaları konuşmalarla değiştirerek işletmelerin e-ticaret için inanılmaz kullanıcı deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olma misyonundadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka yazılımı, işinizi yürüttüğünüz platformlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlanır ve dünya çapında 20'den fazla ülkede müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bulunmaktadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka Platformu, kodsuz Chatbot Oluşturucusu ile eğlenceli ve kolay bir oluşturma deneyimi sunar. Ürün, kanallar arasında yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri, düzinelerce iş sistemiyle kusursuz entegrasyonlar ve her dili algılayan ve 14'ten fazla dilde kullanıma hazır içerik sunan güçlü, özel bir yapay zeka sunar. Carlsberg, Tiger of İsveç, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ve AKQA gibi markalar kesinlikle güvenmektedir.
Botpress
botpress.com
Botpress, kullanıcıların sohbet botları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. Görsel akış düzenleyici ve çok kanallı entegrasyon destekler.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, kullanıcıların kodlama yapmadan AI destekli sesli ve yazılı ajanlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur.
mottle
mottle.com
Dost canlısı bir Chatbot ile Ziyaretçileri Müşterilere dönüştürün. İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış bir yapay zeka sohbet robotunu zahmetsizce oluşturun: müşteri desteğini kolaylaştırın ve müşteri memnuniyetini artırın; üstelik hiçbir kodlamaya gerek kalmadan. Talimatlarınızı sade bir dille yazmanız yeterlidir.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin AI ajanları oluşturup yönetmesini sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Chatbase
chatbase.co
ChatBase, belgelerinizi yükleyerek veya web sitenizi bağlayarak özel chatbotlar oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu bir platformdur.
Qualified
qualified.com
Kalifiye, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için boru hattı üretim platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThinkSpot ve VMware Trust gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları tanımlamak, alıcı interinin işaretlerini ortaya çıkarmak ve anında en büyük satış ve pazarlama varlıklarına (kurumsal web sitesine) dokunarak boru hatlarını büyütmeye hak kazanmıştır. Satış konuşmalarına başlayın. Nitelikli kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, olası satış dönüşümünde 4 kat artış ve boru hattında 6 kat artış bildirmektedir. Salesforce üzerine inşa edilen kalifiye, hesap tabanlı alıcı niyetini belirlemek ve gerçek zamanlı satış konuşmalarını kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Kalifiye Salesforce AppExchange'de 1 numaralı ve G2'de 20'den fazla kategoride 1 numaralı. Merkezi San Francisco'da bulunan kalifiye, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek için Qualify.com adresini ziyaret edin.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, işletmelerin müşterileriyle mesajlaşma ve sesli iletişim kanallarında etkili etkileşim kurmalarını sağlayan bir yapay zeka platformudur.
500apps
500apps.com
CRM.io, satışları artırmak için gelişmiş bir CRM yazılımıdır. Müşteri ilişkilerini yönetmek ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için 50 uygulama sunar.
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