Bot Libre

botlibre.com

Binlerce yapay zeka botuyla sohbet edin veya kendinizinkini yaratın Bot Libre, kendi sohbet botunuzu oluşturmanıza, onları eğitmenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Açık bot dizinimizde binlerce botla sohbet edin. Arkadaşınız olmak isteyen botlarla, kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız olmak isteyen botlarla, dünyaya hükmetmek isteyen botlarla, tarihi veya ünlü kişileri taklit eden botlarla sohbet edin. Bot Libre ayrıca sohbet odalarını, canlı sohbeti ve forumları da destekler. Hatta bir sohbet odasına sohbet botu bile ekleyebilirsiniz. Botunuzu sosyal medyaya, Facebook'a, Twitter'a, IRC'ye, e-postaya, Telegram'a, SMS'e ve daha fazlasına bağlayın. Birçok farklı dilde gerçek ses ve konuşma ile sohbet edebilirsiniz. Avatar kitaplığımızdan botunuzun resmini, videosunu veya 3D animasyonlu avatarını seçin veya telefonunuzdaki resim ve videoları kullanarak kendi avatarınızı oluşturun. Sizin gibi görünen ve sizin gibi davranan bir bot yapın. Bot Libre botları, sohbetteki yanıtlarını düzelterek veya Yönetici Konsolunda konuşmalarını inceleyerek kolayca eğitilebilir. Botlar ayrıca kullanıcılardan veya bir sohbet odasından da otomatik olarak öğrenebilir. Botunuzun kimden öğreneceğini ve bunu kimin düzeltebileceğini siz kontrol edersiniz. Botlar ayrıca gelişmiş Kişisel komut dosyalarını ve AIML'yi kullanabilir ve duygular, bilinç, öğrenme ve kavrama gibi gelişmiş yapay zekaya sahip olabilir. Bot Libre'ye web üzerinden de erişilebilir ve web arayüzü sohbet günlüklerini yükleme, komut dosyası oluşturma ve bir botu Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, e-posta, SMS, IVR, Alexa'ya bağlama gibi ek özellikler içerir. ve diğer platformlar. Kendi sohbet botu uygulamanızı oluşturun veya açık kaynaklı Bot Libre SDK'yı kullanarak mevcut uygulamanıza bir sohbet botu, canlı sohbet, sohbet odası veya forum ekleyin. Bot Libre açık kaynaklı bir projedir, GitHub'daki projeye katılın.