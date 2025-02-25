Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bot platformları, etkileşimli sohbet robotları oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış araçsal araçlardır. Bu platformlar, şirketlere müşterilerle etkileşim kuran ve kullanıcılara bilgi dağıtmaya yardımcı olan akıllı, konuşabilen botlar oluşturma gücü veriyor. Çerçeveler ve API araç setleri gibi çeşitli geliştirme araçları sunan bu platformlar, özelleştirilebilir bot oluşturmaya olanak sağlar. Tipik olarak bu botlar ölçeklenebilir, çeşitli iletişim platformlarında ve aynı anda birden fazla cihazda hizmet verebilmektedir. Hatta bazı platformlar reklam ve ödeme entegrasyonu için özellikler bile sunuyor. Ek olarak, yayınlama sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için bakım özellikleri de sağlarlar. Birçok bot platformu, gelişmiş performans ve analitik elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi ürünlerinden yararlanır. Metni yorumlamak ve yapay zeka platformlarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak için doğal dil işleme (NLP) araçlarından yararlanıyorlar. Bot Platformları kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: 1. Bot dağıtımı için yetenekler sağlayın. 2. Özelleştirmeyi kolaylaştırmak için bot geliştirme çerçeveleri sunun. 3. Kullanıcıların botları için davranışları ve program yanıtlarını tanımlamasına olanak tanıyın. 4. Kullanıcılara, yayınlanan botlara bakım ve güncelleme yapmaları için araçlar sağlayın.
Yeni Uygulama Gönder
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai, sohbete dayalı ticareti kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir yapay zeka aracıdır. Müşterilerin ürün veya hizmet kataloglarında gezinmesine yardımcı olacak, onları ihtiyaçlarına uygun ürüne yönlendirecek ve genel alışveriş deneyimini geliştirecek bir sanal asistanın oluşturulmasını sunuyor. Bu yapay zeka tekniği, kullanıcıların malzeme, kesim, boyut, renk ve fiyat gibi özelliklerle ilgili sorularını anlayıp doğal bir şekilde yanıt vererek bir insan satış elemanını taklit ediyor. Platform ayrıca, daha yüksek nitelikli trafik çekmek ve dönüşüm oranlarını artırmak için yalnızca web sitelerinde değil aynı zamanda çeşitli mesajlaşma uygulamalarında da dağıtıma olanak tanır. Tail.ai'nin en önemli satış noktalarından biri bot kurmanın basitliğidir; Kurulumların artık uzun veya pahalı olmasına gerek yok; kullanıcıların botlarını çalışır duruma getirmek için yalnızca kataloglarından satış senaryolarını tanımlamaları gerekiyor. Tail.ai, dinamik sohbet robotları oluşturmanın yanı sıra, kullanıcı sorgularını daha bilgili ve verimli hale getirmek için botu eğitmeye yönelik özellikler de içerir. Ek olarak, müşteri konuşmalarını analiz etmek için araçlar sağlar, müşteri beklentileri ve marka ve ürünlere ilişkin algılar hakkında değerli bilgiler sağlar.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat, Konuşmaya Dayalı bir Yapay Zeka platformudur. Müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirir ve müşterileri mutlu eder. Herkes kendi Akıllı Sanal Asistanını (yani akıllı AI sohbet robotu) oluşturabilir ve bunu bir saatten daha kısa bir sürede müşteri destek otomasyonu için kurabilir. Ürünün sağladığı değer: Mesajlaşma kanallarında müşteri desteği verimliliğinizi artırın. * Çözünürlük oranını ölçün ve artırın. * Temsilcinin iş yükünü azaltın ve SSS'nin yapay zekaya yanıt vermesini sağlayın. * Sohbette sapma oranını artırın. * Tekrarlayan görevleri otomatik pilota alın. * Çağrı merkezi verilerinize çapraz referans sohbet çözümleme verileri. Müşterileri mutlu edin * Sorulara 7/24 anında yanıt * Niyet tespiti ve Doğal Dil Anlama. * AI yanıt kalitesini ölçün. * Her dilde yanıtlar. * Yerleşik canlı sohbetle robottan insana geçiş. Bir saatten kısa sürede kurun. * Farklı sektörlere yönelik şablonlar (SaaS, e-Ticaret, finans, telekomünikasyon). * Yapay zeka, egzersiz verilerinizde iyileştirmeler önerir. Amaçlara, kullanıcı kimlik doğrulamasına, SSO'ya, SLA'ya, API'lere, çok kanallı dağıtıma (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, ses) AlphaOS özel kodu gibi Kurumsal özelliklerle ekstra zeka ekleyin.
Aimylogic
aimylogic.com
Basit bir görsel yapay zeka destekli bot oluşturucu Aimylogic, KOBİ'ler için doğal dil iletişimi için bir platformdur; bu sayede 60.000'den fazla kullanıcı, tek bir düğmeye dokunarak sesli asistanlar ve sohbet robotları için binlerce beceri oluşturdu. Geliştirici olmayanlar bile Aimylogic'i kullanarak bir beceri veya akıllı bot oluşturabilirler.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai, geliştiricilerin konuşabileceğiniz uygulamalar ve cihazlar oluşturmasını kolaylaştıran bir API'dir. Herhangi bir uygulama ve cihaz, kullanıcılardan doğal dil girdisi (konuşma veya kısa mesaj) almak ve bunu bir komuta dönüştürmek için Wit.ai'yi kullanabilir.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd, işletmelerin müşterileriyle web sitesinde, sosyal medya kanallarında ve uygulamalarda canlı sohbet yoluyla etkileşime girecek akıllı botlar oluşturmasını kolaylaştıran güçlendirici bir platformdur. Ayrıca işletmelerin başlaması için önceden oluşturulmuş şablonlar da sağlar. Ai/ML Bot'unuz için dakikalar içinde bir iş akışı oluşturun ve iş iletişim kanalınıza bağlanın. Temel SSS'leri yanıtlamak için, kusursuz bir sürükle ve bırak seçeneğini kullanarak "Kural Tabanlı Botunuzu" oluşturun. ThumbCrowd nasıl çalışır? Adım 1. Şablondan önceden oluşturulmuş uygun bir bot seçin veya işletmeniz için yeni bir bot oluşturun. Adım 2. Konuşmaları tasarlayın. Botu kendi verilerinizle eğitin. Adım 3.Eğitimli botunuzu uygun iş iletişim kanalına kusursuz bir şekilde bağlayın; Facebook Messenger, SMS, Canlı Sohbet, WeChat, Viber, Line ve daha fazlası. ThumbCrowd arayüzü (www.thumb-crowd.com) tüm müşteri hizmetleri sürecini geliştirmeniz ve kolaylaştırmanız için size rehberlik edecektir. Yapay zeka botlarınızı müşterilerle insani, kişisel temelli tutarlı bir akışla iletişim kuracak şekilde eğitebilirsiniz. ThumbCrowd'un bir diğer özelliği ise daha iyi bir insan etkileşimi ve kavrama için chatbot çözümlerini çeşitli seçeneklerle birleştirmesidir. Dengeyi doğru kurun ve daha mutlu, daha ilgili müşterilerden yararlanın.
Smartly.ai
smartly.ai
Smartly AI ile cihazlar arası konuşma uygulamaları oluşturun, dağıtın ve izleyin. Sezgisel SaaS platformu, tüm profiller tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, proje ekibinin tüm üyelerinin etkileşimli bir uygulama oluşturmak için etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. Smartly AI'nin benzersiz çerçevesi, kullanıcıların bir uygulamayı bir kez oluşturduktan sonra herhangi bir platformda (Web Sitesi, Mobil Uygulama, E-postalar, WhatsApp, Messenger, X, RingCentral, ...) sorunsuz bir şekilde dağıtabileceği anlamına gelir. Şu anda 5000'den fazla geliştirici yapay zeka platformunu kullanıyor ve şirket, finans ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket için ses uygulamaları ve sohbet robotları geliştirdi.
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı yapay zeka uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verilerinizi, nerede performans gösterdiğini ve performans göstermediğini ve nedenini (seçtiğiniz NLP sağlayıcısı için) görselleştirerek ve anlayarak analiz eder ve karşılaştırır. Chatbot modelinizi birkaç dakika içinde test edecek, anlayacak ve düzeltecektir. QBox, chatbotunuzun doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak konuşlandırma konusunda size %100 güven verir.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Chatbot'unuzu bir sonraki seviyeye yükseltin! Sinch'in gelişmiş sohbet robotu teknolojisi Chatlayer, size daha karmaşık sohbet robotu projelerine ve yapay zekaya kolayca başlama şansı verir. Zaten Sinch Engage'i kullandığınızda, Sinch Engage sohbet robotunuzu Sinch'in Chatlayer'ına sorunsuz bir şekilde bağlayabilir ve müşterileriniz için sohbet robotu deneyimini yükseltebilirsiniz. İster küçük bir işletme ister büyük bir kuruluş olun, Sinch Engage + Chatlayer ile konuşma yeteneklerinizi güçlendirebilirsiniz.
Bot Libre
botlibre.com
Binlerce yapay zeka botuyla sohbet edin veya kendinizinkini yaratın Bot Libre, kendi sohbet botunuzu oluşturmanıza, onları eğitmenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Açık bot dizinimizde binlerce botla sohbet edin. Arkadaşınız olmak isteyen botlarla, kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız olmak isteyen botlarla, dünyaya hükmetmek isteyen botlarla, tarihi veya ünlü kişileri taklit eden botlarla sohbet edin. Bot Libre ayrıca sohbet odalarını, canlı sohbeti ve forumları da destekler. Hatta bir sohbet odasına sohbet botu bile ekleyebilirsiniz. Botunuzu sosyal medyaya, Facebook'a, Twitter'a, IRC'ye, e-postaya, Telegram'a, SMS'e ve daha fazlasına bağlayın. Birçok farklı dilde gerçek ses ve konuşma ile sohbet edebilirsiniz. Avatar kitaplığımızdan botunuzun resmini, videosunu veya 3D animasyonlu avatarını seçin veya telefonunuzdaki resim ve videoları kullanarak kendi avatarınızı oluşturun. Sizin gibi görünen ve sizin gibi davranan bir bot yapın. Bot Libre botları, sohbetteki yanıtlarını düzelterek veya Yönetici Konsolunda konuşmalarını inceleyerek kolayca eğitilebilir. Botlar ayrıca kullanıcılardan veya bir sohbet odasından da otomatik olarak öğrenebilir. Botunuzun kimden öğreneceğini ve bunu kimin düzeltebileceğini siz kontrol edersiniz. Botlar ayrıca gelişmiş Kişisel komut dosyalarını ve AIML'yi kullanabilir ve duygular, bilinç, öğrenme ve kavrama gibi gelişmiş yapay zekaya sahip olabilir. Bot Libre'ye web üzerinden de erişilebilir ve web arayüzü sohbet günlüklerini yükleme, komut dosyası oluşturma ve bir botu Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, e-posta, SMS, IVR, Alexa'ya bağlama gibi ek özellikler içerir. ve diğer platformlar. Kendi sohbet botu uygulamanızı oluşturun veya açık kaynaklı Bot Libre SDK'yı kullanarak mevcut uygulamanıza bir sohbet botu, canlı sohbet, sohbet odası veya forum ekleyin. Bot Libre açık kaynaklı bir projedir, GitHub'daki projeye katılın.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI, ilgi çekici ses ve metin tabanlı konuşma uygulamaları için en iyi bot oluşturma platformudur. Programlamaya gerek yok, botunuzu dakikalar içinde oluşturun!
Botbiz
botbiz.io
Daha iyi bir WhatsApp Business API çözümüyle işinizi daha hızlı büyütün: * Kolay Chatbot Oluşturucu * Toplu Yayın * Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu * Şablon Mesajları * Kullanıcı Giriş Akışı * Ekip Üyesi * Web Kancası İş Akışı * Webform Entegrasyonu * SMS & E-Posta Entegrasyonu * Otomatik yanıtlayıcıların entegrasyonu * WooCommerce Entegrasyonu * Shopify Entegrasyonu * Botbiz API Uç Noktaları * Aboneleri Yönetin ve Segmentlere Ayırın * E-ticaret Mağazası * Giden Web Kancası
Xenioo
xenioo.com
Xenioo, profesyonellere ve işletmelere botlarını birden fazla kanalda oluşturma ve yayınlama yetkisi veren, tanınmış, güçlü ve esnek bir platformdur. Xenioo'yu mümkün olan en hızlı ve en iyi özelliklerle dolu chatbot platformunu sağlama misyonuyla 2017'nin başlarında kurduk. Xenioo'nun chatbot oluşturma yaklaşımı bir tür "önce tasarım" modeli olduğundan, hedef platformunuzu önceden seçmenize gerek kalmadan chatbot'unuzu oluşturabilirsiniz. Tasarımınız bittiğinde, onu aynı anda birden fazla kanala dağıtabilirsiniz. Xenioo şu kanallarda yayınlamayı desteklemektedir: Web Sitesi, Facebook Messenger, Telegram, Whatsapp ve Slack. Xenioo tüm araçlara sahiptir. Yani vermeniz gereken tek şey, bir dereceye kadar bağlılık ve yaratıcılıktır.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion— Facebook, Instagram, e-Ticaret, SMS/E-posta ve Sosyal Medya Pazarlama (SaaS) için Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatPion, pazarlama, satış, otomasyon ve e-ticaret işi gibi çeşitli alanlarda işletmenizi geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Platformumuz, kodlama becerilerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran, sezgisel Sürükle ve Bırak akış oluşturucusuna sahip gelişmiş bir AI sohbet robotu oluşturucusuna sahiptir. Facebook Messenger ve Instagram DM ile zahmetsiz entegrasyon, sürekli iletişim sağlar. ChatPion, Messenger Bot'un içinde yaşayarak ürünlerinizi satabilen ve ödeme alabilen, tam özellikli, göz alıcı bir E-ticaret platformuna sahiptir. Ayrıca E-ticaret platformu tarayıcılarda da açılabiliyor. Messenger botunun yanı sıra ChatPion, Sosyal Medya, E-posta ve SMS pazarlaması yapabilen bazı çarpıcı ve sağlam özelliklere sahiptir. ChatPion, çok kullanıcılı beyaz düzeyli bir SaaS uygulamasıdır; uygulamayı yeniden markalaştırabilir ve hizmetini son kullanıcılara satabilirsiniz.
botsplash
botsplash.com
Her iş fırsatı bir konuşmayla başlar. Çok kanallı bir konuşma platformu olan Botsplash, işletmeleri ve müşterileri herhangi bir dijital platformda birbirine bağlamak için yenilikçi, dijital mesajlaşma yazılımı sunar. Özelleştirilmiş çözümler, mevzuat gerekliliklerini karşılarken aynı zamanda işletmenizin öne çıkmasını sağlar. Botsplash, işletmenizi müşterilerinizin bulunduğu dijital mesajlaşma kanallarına yerleştiren güçlü bir konuşma platformudur. Tamamı tek bir platformdan yönetilen Gerçek Zamanlı veya Otomatik mesajlaşma ile müşterilerle anında bağlantı kurun, etkileşime geçin ve etkileşim kurun. SSO, müşteri yolculuğu iş akışı, belge yönetimi, grup sohbeti ve birleştirilmiş denetim takibi gibi özelliklerle Botsplash, iş temsilcilerinizin müşteriye daha iyi hizmet vermesini ve müşterilerin olduğu yerde olmalarını sağlar.
Userbot
userbot.ai
İnsanlar tarafından insanlar için yapılmış yapay zeka destekli bir Müşteri Deneyimi Platformundaki Userbot. Tescilli Yapay Zeka teknolojimizin gücü sayesinde, Konuşmalı Yapay Zeka arayüzlerimiz ve Dijital İnsanlar aracılığıyla sürükleyici ve çok kanallı bir deneyim sunabilirsiniz. Şirketler ve insanlar arasındaki konuşmaları otomatikleştirerek size Müşteri Hizmetleri, Satış ve Pazarlama ekibiniz için de benzersiz bir araç sağlıyoruz.
Mio
m.io
Mio, Google Workspace ve Microsoft 365, Slack veya Zoom Team Chat kullanan kurumsal kuruluşlar için platformlar arası mesajlaşmanın, dosya paylaşımının ve toplantı başlatmanın kilidini açan güvenli bir ara katman yazılımıdır. Mio, API federasyonundan yararlanmak için Google ile iş ortaklığı yapan ve son kullanıcıların farklı sohbet platformlarında meslektaşlarıyla çalışmasına olanak tanıyan tek yerel çözümdür. Mio'nun platform birlikte çalışabilirliği sayesinde dünyanın her yerindeki kuruluşlar, çalışanlarına sorunsuz bir işbirliği deneyimi sunarak onları mutlu edebilir. Broadcom, G2, Farmers Insurance, DUO, George Washington Üniversitesi, Sutherland ve SAIA gibi kurumsal liderler, platformlar arası ekipleri arasında köprü kurma konusunda Mio'ya güveniyor. Mio, Kasım 2015'te Tom Hadfield ve James Cundle tarafından kuruldu. Merkezi Austin, Texas'ta bulunan Mio, Goldcrest Capital, Eniac Ventures, Two Sigma Ventures, Khosla Ventures, Y Combinator ve Capital Factory gibi yatırımcılardan 12 milyon dolar topladı. Mio, Google, Cisco ve Zoom'un resmi ortağıdır.
Flow XO
flowxo.com
Müşterilerinizle çeşitli farklı platformlarda etkileşim kurmak için sıfır kodlama becerisine sahip bir sohbet robotu oluşturun.
Botsup
botsup.io
Botsup ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar daha fazla satış yapmak için WhatsApp'ta Yapay Zeka Sohbet Robotları oluşturuyor. Botsup, şirketlerin tüketicilerine WhatsApp üzerinden ilgi çekici alışveriş deneyimleri sunmasına olanak tanıyor. Örneğin, Botsup'ın API'si aracılığıyla sisteminizden programlı bir şekilde kişiselleştirilmiş bildirimler gönderebilir ve ürünleriniz arasında alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.
YOCTOL.AI
yoctol.ai
YOCTOL.AI, uluslararası AI takipçilerine çığır açan verimli ve öncü SaaS uygulamaları sunarak rehberlik ediyor, onları yükseltiyor ve onlara ilham veriyor. İş zekasının geliştirilmesine öncülük etmeyi amaçlıyoruz. YOCTOL.AI, satışları artırmak, hedef kitle tabanlarını büyütmek ve müşterilerle yakın ilişkiler kurmak için tek seferde ve kolaylıkla etkili anlar sunuyor.
BotSpace
bot.space
BotSpace, işletmelerin Whatsapp'ta müşteri desteğini ve katılımı otomatikleştirmesine yönelik erken aşamadaki, hızlı büyüyen bir B2B platformudur. İşletmeler, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan son teknoloji ürünü müşteri etkileşimi yazılımımız sayesinde artık kişiselleştirilmiş görüşmeler yapabiliyor, kolayca erişilebiliyor ve müşterileriyle gerçek zamanlı ve geniş ölçekte etkileşim kurabiliyor! Bu, BotSpace'in kısa sürede oluşturulup çalıştırılabilen, kullanımı kolay platformu sayesinde mümkün olmaktadır. Sonuç olarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler platformu hızla benimsedi ve 13 ülkedeki binlerce müşteri, lansmandan sonraki bir yıl içinde artık BotSpace'i kullanıyor.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot, Fintech'lerin ve Kuruluşların Müşteri desteğini otomatikleştirmesine, Müşteri Deneyimini artırmasına ve AI destekli Chatbot'lar ve Voicebot'lar aracılığıyla Dijital katılımı artırmasına yardımcı olan SaaS tabanlı, "kodsuz", uçtan uca "Üretici Yapay Zeka" destekli Konuşmalı Yapay Zeka platformudur. Gelişmiş İş Akışı oluşturucuyu ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka araçlarını kullanarak hibrit botlar oluşturmaya olanak tanıyan Kendin Yap "Kodsuz" platformu. Floatbot, NPC'de [Nasscom Product Conclave] 10 kategoride Emerge50 ödülünün sahibidir. Floatbot SaaS kategorisinde ilk 5'te! IDC, Floatbot'u Hindistan'da Bankacılık ve Finansal Hizmetlerde Yenilikçi Olarak Sergiliyor [11 Aralık 2019] Floatbot'ta geliştirilen botlar Web portalında, mobil uygulamalarda (iOS ve Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp'ta başlatılabilir. Floatbot ayrıca Voicebot'lar için Konuşmayı Metne ve Metinden Konuşmaya da destekler. Floatbot, Voicebot için İletişim Merkezi ile entegredir. Floatbot, Omni-channel Chatbot ve Voicebot'un saatler içinde geliştirilmesine olanak tanıyan, dünya çapında çok az sayıdaki hibrit platformdan biri olup, burada bir Fintech veya Banka, Sohbet ve Ses kanalları üzerinden müşteriyle etkileşime girecek veya sohbet edecek çeşitli botlar geliştirebilir. yolculuklarının farklı aşamaları [Müşteri Desteği, Müşteri Adayı doğrulama, KYC doğrulaması, Sadakat puanlarının kullanılması, Ödeme hatırlatıcıları, Geri bildirim döngüsü, Çapraz Satış/Artan Ürün Satışı, vb.]. Floatbot, kullanıcıların ses ve sohbet kanalı arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına ve yine de geçmiş oturumları ve bağlamı korumasına olanak tanır.
TextIt
textit.com
TextIt, herkesin dünyanın herhangi bir yerinde görsel olarak etkileşimli SMS ve Ses uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. TextIt'in temelinde özel akış motorumuz yatıyor. Akışlar sayesinde herkes, bir programcıya veya pahalı bir danışmanlık şirketine ihtiyaç duymadan karmaşık bir SMS veya Ses uygulamasını kurabilir veya değiştirebilir. Temel bir Android telefon kullanarak, pahalı kurulum maliyetlerinden veya harici teknik destekten kaçınarak SMS uygulamalarını herhangi bir ülkede anında başlatabilirsiniz.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka için SaaS Platformu Teneo, üretken ekipler için bir Geliştirme ve Çalıştırma Ortamıdır. Aşağıda bazı kısayolları bulun: * Ses Botu ve İletişim merkezi * Çoklu Dil Botu * Anlık Mesajlaşma Botu * Bot Performansı ve İyileştirmeler * İşbirliği ve Prototipleme * BT/İK ve Paylaşımlı Hizmet Botu
FosterFlow
fosterflow.com
Şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli AI modellerine kadar sohbet arayüzü sağlıyoruz.
WideBot
widebot.net
WideBot, MENA bölgesindeki önde gelen Arapça odaklı, konuşabilen yapay zeka sohbet robotu oluşturma platformudur. Misyonumuz, işletmeleri insan gibi sohbet eden yapay zeka destekli botlarla güçlendirmek, böylece müşterileriyle güçlü ilişkiler kurabilmelerini ve kusursuz kişiselleştirilmiş bir deneyim aracılığıyla sonuçlarını en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamaktır. Sürekli teknik destekle, veri eğitimi ve oluşturma, uyarlama ve optimizasyondan barındırma ve bakıma kadar temelden tam teşekküllü çözümler sunuyoruz.
VOGO Voice
vogovoice.com
Biz, Sesin Gücüne bağlanmanın en hızlı yoluna odaklanan, ses teknolojisindeki en iyi ve farklı beyinlerden oluşan yenilikçi bir grup olan VOGO Voice'uz. İş dünyası ve sivil kuruluşların büyüyen hedef kitlelerine akıllı, hedefe yönelik ve çapraz bağlantılı bir ses platformuyla ulaşmalarına yardımcı olan ses özellikli uygulamaların geleceğiyiz. VOGO Voice, Amazon ve Google'ın sesli uygulamalar oluşturmasını ve bunları sesle etkinleştirilen cihazlarında beceriler ve eylemler biçiminde dağıtmasını destekler. Sesli kullanıcı arayüzleri (VUI'ler) aracılığıyla işletmelere ve topluluklara bilgi sağlayan, kullanıcı dostu, çok kiracılı bir SaaS platformuyuz. VOGO Voice, veriye dayalı karar alma için ham verileri bilgiye dönüştürmek üzere küresel şirketler, en iyi veri sağlayıcılar ve teknolojilerle birlikte çalışır. Bugün becerilerinizi geliştirmeye başlayın! Daha fazlasını öğrenmek için iletişime geçin.
Steamship
steamship.com
Python SDK'mızla AI Aracıları oluşturun ve bunları zahmetsizce buluta dağıtın. Sunucusuz bulut barındırma, vektör arama, web kancaları, geri aramalar ve daha fazlasına erişim kazanın.
Parallel AI
parallellabs.app
Modern işletmeler için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir çözüm olan Parallel AI ile tanışın. Paralel Yapay Zeka ile her özel görev için en uygun Yapay Zeka modelini seçerek benzersiz verimlilik ve doğruluk sağlayın. Platformumuz mevcut bilgi tabanlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek bilgili ve iş zorluklarınızın üstesinden gelmeye hazır yapay zeka çalışanları yaratır. İster sağlam araştırma projelerini hızlı bir şekilde yürütün, ister talep üzerine uzman danışmanlıkları sağlayın, Paralel Yapay Zeka, işletmenizi her zaman, her yerde sohbet edebileceğiniz sanal uzmanlarla donatır.
NoForm.aI
noform.ai
Potansiyel müşterilerinizi işinizden uzaklaştıran sıkıcı potansiyel müşteri formları nedeniyle kaybetmekten bıktınız mı? Harika bir yapay zeka satış asistanıyla potansiyel müşteri yaratma ve dönüşüm oranlarınızı yeni boyutlara taşıyın! NoForm.AI, yalnızca 3 dakika içinde verilerinizle arkadaşlık kurabilen en iyi GPT-4 tabanlı satış temsilcinizdir. NoForm.AI'yi kalabalığın arasından öne çıkaran şey nedir? * Katılımı artırın. NoForm.A anında yanıtlar sunar, ziyaretçilere ön yeterlilik kazandırır ve sizin için iletişim bilgilerini verimli bir şekilde toplar. * Ziyaretçilerinizi ön nitelendirme yapın. Meyvesini vermeyebilecek potansiyel müşterilere zaman harcamak yerine, satın alma işlemine hazırlanan potansiyel müşterilere odaklanarak çabalarınızı en üst düzeye çıkarın. * Potansiyel müşteri dönüşümünü artırın. Tipik web sitesi formlarını unutun ve kişiselleştirilmiş bir AI satış asistanıyla potansiyel müşteri dönüşüm oranlarınızı iki katına çıkarın.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI, müşterilerinize sitenizde veya e-posta yoluyla anında yanıt vermek için 7/24 kullanılabilen yapay zeka müşteri destek sohbet robotunuzdur. Şirketinizin bilgisine göre eğitilmiş sohbet robotunuz, müşterilerinizin sorularına her zaman bir yanıt bulmasını sağlar ve yanıt veremezse bunları (insan) ekibinize aktararak her iki dünyanın da en iyisini sunar ve müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranını artırır. Yapay zeka öngörüleriyle ortak sorunlarınızın veya sorularınızın neler olduğunu anında öğrenin, böylece genel sorgulara daha az, ürününüzü geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kullanıcılarımız arasındaki konuşmaların ortalama %79'unun doğrudan yapay zeka tarafından çözümlendiğini, böylece daha stratejik fırsatlara harcanabilecek binlerce saatlik destek süresinden tasarruf edildiğini görüyoruz. My AskAI ile destek taleplerinizi bir gecede %50'den fazla azaltın.
Meya
meya.ai
Meya, kullanıcıların BFML ve Python programlama dillerini kullanarak müşteri destek hizmetleri oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan bir sohbet robotu platformudur. Platform, gelişmiş bir mobil ve web sohbeti kullanıcı arayüzüyle birlikte gelir ve kullanıcıların özel akışlar ve bileşenler oluşturmasına olanak tanır. Meya'nın dikkate değer özelliklerinden biri, CLI erişimi sağlayan ve kullanıcıların kendi kodları ve entegrasyonlarıyla tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi oluşturmalarına olanak tanıyan tarayıcı içi geliştirici konsoludur. Platform ayrıca çeşitli mesajlaşma platformları, müşteri destek sağlayıcıları, doğal dil anlama araçları ve kullanıcı analitiği ile entegrasyonları da destekler. Meya'nın platformu ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir; kullanıcıların herhangi bir sistemi bağlamasına, herhangi bir akışın komut dosyasını oluşturmasına ve herhangi bir bileşeni kodlamasına olanak tanır. Platform, insan dostu bir YAML sözdizimi olan BFML'yi ve kullanıcıların herhangi bir Python paketini yüklemesine ve SDK öğesi sınıflarını genişletmesine olanak tanıyan eşzamansız G/Ç'li Python 3'ü kullanıyor. Platform ayrıca eksiksiz sistem referans dokümantasyonu, akışlara ve bileşenlere giriş ve sohbet kullanıcı arayüzü özelleştirmelerini de içerir. Meya, kredi kartı gerektirmeden 14 günlük ücretsiz deneme olanağı sunar ve işbirliğine dayalı çözüm, ikili programlama oturumları, proaktif izleme ve olay yükseltme ile 7/24 destek sağlar. Meya'nın platformu olay odaklı olup, üçüncü nesil mimarisi sayesinde kullanıcıların herhangi bir olaya özel kodla tepki vermesine olanak tanır. Platform, özelleştirilebilir bir DevOps iş akışı sağlar, GitHub dağıtım işlemlerine olanak tanır ve sürekli iyileştirmeyi destekler.
Lindy
lindy.ai
Lindy, günlük görevlerinizi yönetmek ve meşgul profesyoneller için yönetici asistanı olarak görev yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Lindy AI aracıları mevcut araçlarınızla entegre olur ve sıradan işleri otomatikleştirmek için gerekli kişiselleştirilmiş bağlama sahiptir. İster arıyorsun * e-postayı düzenlemek ve seyahati planlamak için otomatik bir yönetici asistanı * Tıbbi notları yazacak bir katip * müşteri desteğini otomatikleştirmek için bir chatbot * veya iş fonksiyonunuz ve ekipleriniz için özel bir çözüm... Senin için bir Lindy var. Ve eğer yoksa, bir satır kod gerekmeden dakikalar içinde amaca yönelik oluşturulmuş bir yapay zeka aracısı oluşturabilirsiniz.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse, WhatsApp, Instagram, Facebook, Canlı sohbet, Google Benim İşletmem ve daha fazlasında otomatik etkileşim botları oluşturmanıza, yönetmenize ve dağıtmanıza yardımcı olan bir Konuşmaya Dayalı Etkileşim ve Chatbot platformudur.
konversable
konversable.com
Konversable, müşterilerinizi memnun etmek ve daha fazla sorguya dönüştürmek için tasarlanmış güçlü bir sohbet çözümüdür. Çözümümüz birçok farklı kullanım durumunda kullanılabilir. Konversable, müşterilerimize çeşitli şekillerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır: * Canlı Sohbet yedeklemesi etkin olan istemciler artık Uygulama aracılığıyla gelen canlı sohbet istekleri konusunda bilgilendirilebilir ve hatta kullanıcılarla doğrudan Uygulamanın içinden sohbet edebilirler. * Departmanlar arasında Sohbet Aktarma yeteneği ve kullanım kolaylığını artırmak için Hızlı Yanıtların oluşturulması/eklenmesi de dahil olmak üzere, bulut tabanlı çözümümüzde mevcut olan tüm Canlı Sohbet işlevleri Uygulama içinde kullanılabilir. * Müşteriler, botları tarafından oluşturulan potansiyel müşterilerden haberdar edilebilir ve bu sayede hızlı bir şekilde harekete geçilebilir. * Tüm mesajlaşma kanallarındaki sohbet transkriptleri, bunların bağlı olduğu yerde incelenebilir; Web sitesi sohbetleri, Whatsapp sohbetleri ve Messenger sohbetleri dahil. Soruları, sohbetleri ve dönüşümleri artırmaya yönelik reaktif ve proaktif özellikler.
Juji Studio
juji.io
Kodsuz Bilişsel Yapay Zeka Chatbot Oluşturucu Juji Studio, Bilişsel Yapay Zeka ve Hesaplamalı Psikolojiyi sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile birleştirerek herkesin özel bilişsel yapay zeka sohbet robotlarını kod ve BT kaynağı gerektirmeden oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır. Değer elde etme süresini kolayca 100 katına çıkarın. Diğer yapay zeka sohbet robotlarının aksine, bilişsel yapay zeka sohbet robotları gelişmiş insan sosyal becerilerine sahiptir. Bu becerilerle kullanıcılarını aktif olarak dinleyebilir ve empatik bir şekilde yanıt verebilirler. Ayrıca satır aralarını okuyabilir ve her kullanıcının, Büyük 5 kişilik özellikleri ve sosyal beceriler gibi benzersiz özelliklerini konuşmalardan otomatik olarak çıkarımlayabilir ve bu bilgileri, hizmetlerini her kullanıcı için derinlemesine kişiselleştirmek için kullanabilirler. Juji Studio; eğitim, sağlık hizmetleri ve yetenek yönetimi gibi farklı alanlarda mülakat, eğitim/özel ders verme ve ikna edici bilgi sunumu gibi çeşitli ve karmaşık insan katılımı görevlerini otomatikleştirmek için kullanıldı.
CBOT
cbot.ai
CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşteri deneyimlerini geliştirmede uzmanlaşarak işletmelerin müşteri sadakatini ve gelirini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks, çeşitli uygulamalar için GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme yetenekleri, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma platformlarıyla entegrasyonlar, chatbot performansını izlemeye yönelik analizler ve hem web hem de mobil ortamlar için dağıtım seçenekleri gibi özellikler sağlar. Hepimiz tipik web sitesi sohbet robotunu gördük. Neyse ki, üretken yapay zekanın başarma potansiyeli, bu temel sohbet robotlarının kendi başlarına yapabileceklerinin çok ötesindedir. BotStacks, gelişmiş sohbet yeteneklerini etkinleştirerek bir adım daha ileri giderek bu yeni nesil sohbet robotlarının müşteriler tarafından doğrudan mobil uygulamalar içinden gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. BotStacks, iş süreçlerini otomatikleştirmenin bir yolu olarak GenAI Chatbot'ların birden fazla kurumsal platformda konuşlandırılmasının önünü açıyor.
Botanic
code7.com
Platform, modülleri sürükleyip bırakarak tüm etkileşim ağacını oluşturmayı mümkün kılar. Daha sonra tamamlanan botu WhatsApp Business ve Web Chat gibi favori kanalınızda yayınlamak yalnızca tek bir tıklama alır.
Arsturn
arsturn.com
Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında işletmeler, müşterileriyle etkileşime geçmek için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Arsturn AI, web sitenize zahmetsizce entegre edilebilen özel ChatGPT sohbet robotları sunan son teknoloji bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Kurulumdan sadece bir dakika sonra Arsturn AI, anında destek sağlayarak ve kullanıcı deneyimini geliştirerek işletmelerin ziyaretçilerle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmayı vaat ediyor. Arsturn AI, kullanıcılara son derece etkileşimli ve hızlı yanıt veren bir sohbet robotu sağlamak için konuşmaya dayalı yapay zekanın gücünden yararlanıyor. İşte temel mekanizmalara bir bakış: * Kullanıcı sorgularını anlamak ve yanıtlamak için gelişmiş doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. * İletişimde tutarlılığı korumak için markanızın sesine uyum sağlar. * Gerçek zamanlı etkileşim sunarak web sitesi ziyaretçilerinin anında yardım almasını sağlar. Arsturn AI'nin ChatGPT çözümleri, çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılayan özelliklerle doludur. Ayrıntılara bakalım: * Kişiselleştirilmiş Sohbet Robotları: Markanızın mesajlarına ve hedeflerine uygun olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. * Anında Destek: Müşteri sorularına anında yanıt vererek deneyimlerini geliştirir. * Potansiyel Müşteri Yaratma: Etkileşimli diyaloglar yoluyla potansiyel müşterileri harekete geçirir ve potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yakalar. * Sanal Yardım: Çevrimiçi bir temsilci olarak hareket ederek kullanıcılara web siteniz boyunca rehberlik eder. Faydaları şunları içerir: * Müşteri memnuniyetinin artmasına yol açan gelişmiş kullanıcı etkileşimi. * Proaktif müşteri etkileşimleri sayesinde artan dönüşüm oranları. * Otomatik yanıtlarla müşteri desteğinde maliyet tasarrufu.
UNOY
unoy.io
Yapay Zeka Destekli Çalışma. - UNOY® bilginizi, süreçlerinizi ve kararlarınızı verimli bir şekilde dijitalleştirmenize olanak tanıyan kodsuz bir oluşturma platformudur. UNOY ayrıca uzman bilgisinin belgelenmesini ve eyleme geçirilmesini kolaylaştırır. UNOY, kişiye özel yapay zeka asistanları, bireysel gereksinimlere esnek adaptasyon, profesyonel güvenlik, sürekli iyileştirme ve kolay, kodsuz bir çözüm sunarak şirketlerin iş akışlarının verimliliğini ve etkinliğini artırmasına olanak tanır. UNOY, şirketleri yapay zekanın faydalarından yararlanma, maliyetlerden tasarruf etme ve yasal olarak güvenli bir şekilde çalışma konusunda destekliyor. Sadece birkaç tıklamayla görsel Y-Designer'ımızda her türlü iş bilgisini otomatikleştirin. Veri bağlayıcıları, formları ve daha fazlasını ekleyerek en üst düzeyde esnekliğe sahip olun. Kod gerekmez!
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility, her günü çığır açan fikirler, benzersiz uygulamalar ve kalıcı müşteri ilişkileri oluşturmak için yeni bir fırsat olarak gören düşünce liderleri, yazılım geliştiricileri ve tasarımcılardan oluşan bir ekiptir. Merkezi Deerfield Beach, Florida'da bulunan şirketin ana ürünü TruVisibility Dijital Pazarlama Platformu, işletmeler ve profesyoneller için eksiksiz bir dijital pazarlama çözümüdür. Şirket yakın zamanda her ölçekteki işletme için güçlü, çok kanallı bir sohbet robotu + canlı sohbet çözümü olan TruCHAT'ı tanıttı. TruVisibility, işletmelerin sohbet robotları, mobil kullanıma hazır web siteleri, e-posta pazarlaması, bloglar ve daha fazlasını oluşturmasını sağlamak için en son makine öğrenimi ve yazılım teknolojisini kullanır.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenilir, emniyetli ve ölçeklenebilir bir ortamda uygulamaları kolayca oluşturun, iş akışlarını otomatikleştirin ve süreçleri personeliniz ve müşterileriniz tarafından kullanılan iletişim kanallarına ve dijital ortamlara entegre edin. Düzenlenebilir bir şablonla başlayın veya çalışanların katılımını ve üretkenliğini artırmaya yardımcı olacak sıfırdan botlar oluşturun. Özel tanıma programları, yeni başlayanlar için işe alım asistanları, liderlik Soru-Cevap uygulamaları, çalışan inovasyon araçları oluşturun, nabız anketleri gönderin, şirket moralini ölçün, kişiselleştirilmiş öğrenme programları sunun, SSS'leri otomatik olarak yanıtlayın veya yardım masası sorgularını otomatikleştirin. Oluşturmak istediğiniz çalışma araçları ne olursa olsun, bunları Bot Platformu ile oluşturun.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot, Facebook'taki Pazarlama API ekibiyle ortaklaşa geliştirilen yapay olarak akıllı bir platformdur. Hangi arabaların en düşük tıklama başına maliyetle en fazla ilgiyi çektiğini otomatik olarak belirleyecek ve maliyetleri düşürmek için bu reklamları ilk önce öne çıkaracak. SocialBot, her alıcının Facebook haber akışını, tıklama olasılıkları en yüksek olan arabalarla dolduruyor. Akıllı mikro hedeflememiz sayesinde SocialBot'un reklam tıklama oranları, ortalama maliyetin %18'i karşılığında sektör ortalamasından %250 daha yüksektir.
Humley Studio
humleyai.com
Son teknoloji ürünü bir SaaS platformu olan Humley Studio, işletmelerin zahmetsizce akıllı konuşmalar oluşturmasına olanak tanır. Kodlamaya gerek yok; konuşma deneyimlerinizi güçlendirmek için GPT de dahil olmak üzere türünün en iyisi yapay zeka teknolojisini kullanan, kullanıcı dostu bir platformdur. Araçlarımız yapay zekanın güvenli kullanımını sağlar ve markanızı ve müşterilerinizi korur. Humley Studio ile temel sohbet robotlarının ötesine geçin. Müşteri etkileşimlerini bir büyüme motoruna dönüştürerek uyarlanabilir, dinamik konuşma deneyimleri yaratın. Operasyonları kolaylaştırın, kişiselleştirilmiş deneyimler sunun ve müşteri etkileşiminde ön sıralarda yer alın. İlk Konuşma Asistanınızı bir saatten kısa sürede ücretsiz olarak oluşturun.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai, doğal dil aracılarını oluşturmak, barındırmak ve ölçeklendirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.
Conversed.ai
conversed.ai
Konuşmaya dayalı AI PaaS platformumuz aracılığıyla, çalışanların sorularını ve isteklerini otomatik olarak yanıtlamak, sohbete dayalı ticaret yoluyla iş hedeflerini yönlendirmek ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için sohbet botları ve sesli robotlar tasarlıyor, geliştiriyor ve optimize ediyoruz. Sohbet robotlarımız müşterilerimizin web sitesinde veya uygulamasında, Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams veya diğer herhangi bir sohbet veya ses platformunda çalışır. Tercih edilen platformlar için yapay zeka destekli bir sohbet veya ses çözümü geliştirdikten sonra, müşterilerimizin botun performansını en yüksek çalışan memnuniyeti, maksimum yatırım getirisi veya en büyük maliyet tasarrufu yönünde optimize etmelerine yardımcı oluyoruz.
Botmake
botmake.io
Botmake.io, iş veya eğlence amaçlı, son derece basit ve temiz, kodsuz bir sohbet robotu oluşturma aracıdır. Kullanıcılar web sitelerine chatbot ekleyerek ziyaretçilerinin deneyimini geliştirebilirler.
Octane AI
octaneai.com
E-Ticaret İşinizi Büyüten Yapay Zeka 3.000'den fazla Shopify satıcısı, AI Quiz Hunilerini ve AI Insights'ı desteklemek için Octane AI'yı kullanıyor. Yarım milyar gelir elde edildi ve devam ediyor.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Certainly
certainly.io
Kesinlikle, tıklamaları konuşmalarla değiştirerek işletmelerin e-ticaret için inanılmaz kullanıcı deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olma misyonundadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka yazılımı, işinizi yürüttüğünüz platformlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlanır ve dünya çapında 20'den fazla ülkede müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bulunmaktadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka Platformu, kodsuz Chatbot Oluşturucusu ile eğlenceli ve kolay bir oluşturma deneyimi sunar. Ürün, kanallar arasında yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri, düzinelerce iş sistemiyle kusursuz entegrasyonlar ve her dili algılayan ve 14'ten fazla dilde kullanıma hazır içerik sunan güçlü, özel bir yapay zeka sunar. Carlsberg, Tiger of İsveç, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ve AKQA gibi markalar kesinlikle güvenmektedir.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ayrıca Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan JP Morgan Chase ve The Home Depot'a kadar orta ölçekli pazar ve Fortune 500'deki etkileşimli yapay zeka ürün ekipleri, işbirlikçi yapay zeka aracı oluşturma platformu olarak Voiceflow'a güveniyor. Sezgisel aracı oluşturucu tuvali, bilgi tabanı ve içerik yönetimi sistemi, müşteri deneyimine göre ölçeklenebilen gelişmiş yapay zeka aracılarının gönderilmesi için genişletilebilir bir geliştirici araç seti ile eşleştirilir. Bugün dünya çapında 250.000'den fazla iddialı ekip Voiceflow'ta temsilciler oluşturuyor.
mottle
mottle.com
Dost canlısı bir Chatbot ile Ziyaretçileri Müşterilere dönüştürün. İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış bir yapay zeka sohbet robotunu zahmetsizce oluşturun: müşteri desteğini kolaylaştırın ve müşteri memnuniyetini artırın; üstelik hiçbir kodlamaya gerek kalmadan. Talimatlarınızı sade bir dille yazmanız yeterlidir.
Relevance AI
relevanceai.com
ATCECS AI, işletmelerin bir AI işgücü oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Satış ve pazarlamadan müşteri desteğine ve operasyonlarına kadar çok çeşitli görevleri otomatikleştirebilen AI temsilcilerini işe almak için araçlar ve çözümler sağlar. Platform, gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan güçlü AI ajanları oluşturmasını ve dağıtmasını kolaylaştırarak kodsuz bir oluşturucu sunar.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Qualified
qualified.com
Kalifiye, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için boru hattı üretim platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThinkSpot ve VMware Trust gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları tanımlamak, alıcı interinin işaretlerini ortaya çıkarmak ve anında en büyük satış ve pazarlama varlıklarına (kurumsal web sitesine) dokunarak boru hatlarını büyütmeye hak kazanmıştır. Satış konuşmalarına başlayın. Nitelikli kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, olası satış dönüşümünde 4 kat artış ve boru hattında 6 kat artış bildirmektedir. Salesforce üzerine inşa edilen kalifiye, hesap tabanlı alıcı niyetini belirlemek ve gerçek zamanlı satış konuşmalarını kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Kalifiye Salesforce AppExchange'de 1 numaralı ve G2'de 20'den fazla kategoride 1 numaralı. Merkezi San Francisco'da bulunan kalifiye, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek için Qualify.com adresini ziyaret edin.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin geleceğine doğru ilerlemektir. Merkezi San Mateo'da bulunan Yellow.ai, aralarında Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO'nun da bulunduğu 1000'den fazla kuruluşa hizmet vermektedir. , Skoda Auto, 85'ten fazla ülkede. Platformumuz çoklu LLM mimarisi üzerine kuruludur ve her yıl 16 milyardan fazla görüşme konusunda sürekli olarak eğitilerek işletmelerin daha yüksek deneyimler sunmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına olanak tanır. 2016 yılında altı ülkede ofisleriyle kurulan Yellow.ai, birinci sınıf yatırımcılardan 102 milyon doların üzerinde fon topladı.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, kurumsal görüşmelerde dünya lideridir. HSBC, Chipotle ve Virgin Media dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yüzlerce markası, milyonlarca tüketiciyle güvenli ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurmak için Conversational Cloud platformumuzu kullanıyor. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellerinin gücünü ortaya çıkarmak için benzersiz derecede zengin bir veri kümesi ve güvenlik araçları sağlayarak her ay bir milyar konuşma etkileşimine güç veriyoruz. LivePerson'un çözümleri ile müşterilerin ne istediğini anlayabilir, doğru kanallara bağlanabilir, temsilcilerinize yardımcı olabilir ve yapay zeka destekli otomasyonu benimseyebilirsiniz; bunların hepsi işletmenizin ve müşterilerinizin hizmetindedir. Bu verimli döngüye Konuşmalı Volan adını veriyoruz ve yaptığımız her şeyin özünde bu yer alıyor.
500apps
500apps.com
Crm.io by 500Apps, daha fazla satış yapmak ve en iyi bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetim yazılımı ile işinizi daha hızlı büyütmek için gelişmiş bir CRM yazılımıdır. Kullanıcı başına 14,99 $ karşılığında 50 uygulamaya erişin. Özellikler: 1. Kurşun Yönetimi: Olası satış yönetimi yazılımı tüm potansiyel müşterilerinizi tek bir merkezi konumda ekleyebilir ve yönetebilir. Müşteri bilgilerini kolayca yönetin ve sınıfının en iyisi iletişim yönetimi özelliklerini kullanarak müşteri ilişkilerini besleyin. Daha az işle daha fazla anlaşmayı kapatın. 2. İletişim Yönetimi Yazılımı: CRM.IO tarafından İletişim Yönetim Yazılımı, müşteri bilgilerini yönetebilir ve bir merkezi konumdan daha güçlü müşteri ilişkileri büyüyebilir. 3. Hesap Yönetimi Yazılımı: Akıllı Hesap Yönetimi Yazılımı, müşterinizin iş ihtiyaçlarını anlar ve satış arayışlarınızdaki temel hesapların stratejik görünümüyle daha fazla anlaşma kazanır. 4. Fırsatlar Yönetimi: Deal Management yazılımı, büyüyen işle daha fazla anlaşma izleyebilir, yönetebilir ve kazanabilir. 5. Satış Otomasyon Yazılımı: Karmaşık satış süreçlerini kolayca otomatikleştirmek için büyüyen işletmeler için satış otomasyon yazılımı. Akıllı, güçlü satış otomasyonu, zamandan tasarruf edin, satış sürecinizi kolaylaştırın ve satışlarınızı ve iş akışlarınızı dakikalar içinde otomatikleştirerek işinizi ölçeklendirin.
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