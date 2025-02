Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

My AskAI

myaskai.com

My AskAI, müşterilerinize sitenizde veya e-posta yoluyla anında yanıt vermek için 7/24 kullanılabilen yapay zeka müşteri destek sohbet robotunuzdur. Şirketinizin bilgisine göre eğitilmiş sohbet robotunuz, müşterilerinizin sorularına her zaman bir yanıt bulmasını sağlar ve yanıt veremezse bunları (insan) ekibinize aktararak her iki dünyanın da en iyisini sunar ve müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranını artırır. Yapay zeka öngörüleriyle ortak sorunlarınızın veya sorularınızın neler olduğunu anında öğrenin, böylece genel sorgulara daha az, ürününüzü geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kullanıcılarımız arasındaki konuşmaların ortalama %79'unun doğrudan yapay zeka tarafından çözümlendiğini, böylece daha stratejik fırsatlara harcanabilecek binlerce saatlik destek süresinden tasarruf edildiğini görüyoruz. My AskAI ile destek taleplerinizi bir gecede %50'den fazla azaltın.