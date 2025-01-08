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Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Bot platformları, etkileşimli sohbet robotları oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış araçsal araçlardır. Bu platformlar, şirketlere müşterilerle etkileşim kuran ve kullanıcılara bilgi dağıtmaya yardımcı olan akıllı, konuşabilen botlar oluşturma gücü veriyor. Çerçeveler ve API araç setleri gibi çeşitli geliştirme araçları sunan bu platformlar, özelleştirilebilir bot oluşturmaya olanak sağlar. Tipik olarak bu botlar ölçeklenebilir, çeşitli iletişim platformlarında ve aynı anda birden fazla cihazda hizmet verebilmektedir. Hatta bazı platformlar reklam ve ödeme entegrasyonu için özellikler bile sunuyor. Ek olarak, yayınlama sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için bakım özellikleri de sağlarlar. Birçok bot platformu, gelişmiş performans ve analitik elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi ürünlerinden yararlanır. Metni yorumlamak ve yapay zeka platformlarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak için doğal dil işleme (NLP) araçlarından yararlanıyorlar. Bot Platformları kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: 1. Bot dağıtımı için yetenekler sağlayın. 2. Özelleştirmeyi kolaylaştırmak için bot geliştirme çerçeveleri sunun. 3. Kullanıcıların botları için davranışları ve program yanıtlarını tanımlamasına olanak tanıyın. 4. Kullanıcılara, yayınlanan botlara bakım ve güncelleme yapmaları için araçlar sağlayın.
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ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algoritmaları ise zaman içinde yanıtları iyileştirmenize yardımcı olur. Müşterilerinizle daha iyi ilişkiler kurmak için sorunsuz konuşma deneyimleri tasarlayın. Müşterileri sohbet etmeye ve etkileşime teşvik eden dinamik yanıtlar gönderin. Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi sergilemek için metinleri, görselleri, düğmeleri ve hızlı yanıtları karıştırıp eşleştirin. Tek tıklamayla entegrasyonu kullanarak ChatBot'u farklı platformlarda ve kanallarda kullanın (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress ve daha fazlası). Açık API, web kancaları ve Zapier kullanarak sohbet robotunuzu aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeye bağlayın.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan JP Morgan Chase ve The Home Depot'a kadar orta ölçekli pazar ve Fortune 500'deki etkileşimli yapay zeka ürün ekipleri, işbirlikçi yapay zeka aracı oluşturma platformu olarak Voiceflow'a güveniyor. Sezgisel aracı oluşturucu tuvali, bilgi tabanı ve içerik yönetimi sistemi, müşteri deneyimine göre ölçeklenebilen gelişmiş yapay zeka aracılarının gönderilmesi için genişletilebilir bir geliştirici araç seti ile eşleştirilir. Bugün dünya çapında 250.000'den fazla iddialı ekip Voiceflow'ta temsilciler oluşturuyor.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ek olarak Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin bir AI iş gücü oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Satış ve pazarlamadan müşteri desteği ve operasyonlara kadar çok çeşitli görevleri otomatikleştirebilecek yapay zeka temsilcilerini işe almak için araçlar ve çözümler sağlar. Platform, kod gerektirmeyen bir oluşturucu sunarak herkesin gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan güçlü AI aracıları oluşturmasını ve dağıtmasını kolaylaştırır.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Botmake
botmake.io
Botmake.io, iş veya eğlence amaçlı, son derece basit ve temiz, kodsuz bir sohbet robotu oluşturma aracıdır. Kullanıcılar web sitelerine chatbot ekleyerek ziyaretçilerinin deneyimini geliştirebilirler.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype kurumsal, web siteniz ve mobil uygulamanız. Akıllı yolları, eğitimi, kopyalamayı, analitiği ve özel etiketlemeyi destekler. Engati'yi kullanarak, kendi sohbet robotunuzu tasarlamak ve müşterilerinizle 50'den fazla dilde etkileşim kurmak için makine öğreniminin, NLP/NLU'nun gücünden yararlanabilirsiniz.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI, devrim niteliğindeki AI teknolojisini kullanarak işletmelerin müşteri iletişimini bir sonraki seviyeye taşımasını sağlayan bir sohbet robotu oluşturucusudur. Platform, müşterilerle insan gibi, dostane bir şekilde iletişim kurabilen ve sorularına ayrıntılı yanıtlar verebilen sohbet robotları oluşturmanın basit ve güçlü bir yolunu sunuyor. Araç, işletmelerin müşterilere ürün ve hizmetleri hakkında bilgi vermesini, sorularını yanıtlamasını, ürün önermesini ve daha fazlasını yapabilmesini sağlamak için Open AI'nin yerleşik ChatGPT'sini kullanıyor. Chatfuel AI, web sitelerinin yanı sıra Telegram, Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp gibi popüler mesajlaşma programlarında da çalışır. Chatfuel AI, Grow ve Enterprise olmak üzere iki fiyatlandırma planı sunuyor; ilki ayda 79 dolardan başlıyor ve 14 günlük ücretsiz deneme süresi sunuyor. Kurumsal plan, özel yapay zeka kişiliği, konuşma stili, web kancaları, entegrasyonlar ve daha fazlasıyla kurumsal müşteriler için özel hazırlanmış bir makine öğrenimi çözümü sunar. Platformun kurulumu yalnızca birkaç dakika içinde kolaydır ve kullanıcılar ekipten yardım almak için arama rezervasyonu yapabilir. Chatfuel AI, Grow gibi şirketler tarafından güveniliyor ve diğer özelliklerin yanı sıra mesajlaşma programları, sosyal medya ve sınırsız bilgi tabanı güncellemeleri ile entegrasyonlar sunuyor.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, WhatsApp Business API'lerini kullanarak müşteri etkileşimini artırmak ve satış süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir iletişim çözümüdür. Bu platform, kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için gelişmiş WhatsApp Chatbot'larını kullanarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmesine olanak tanır. Kuruluşlar, bu araçlardan yararlanarak müşteri sorgularını verimli bir şekilde yönetebilir, potansiyel müşteriler oluşturabilir ve sonuçta satış artışını artırabilir. Öncelikle müşteri iletişim stratejilerini optimize etmek isteyen işletmeleri hedefleyen Gallabox, çok çeşitli sektörlere hitap etmektedir. Kullanıcı dostu arayüzü ve çok aracılı paylaşılan gelen kutusu, ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyarak hiçbir müşteri sorgusunun yanıtsız kalmamasını sağlar. Platform özellikle e-ticaret, hizmet sağlayıcılar ve müşteri destek ekipleri gibi müşteri etkileşimine büyük ölçüde güvenen işletmeler için faydalıdır. Gallabox ile şirketler, WhatsApp damlama kampanyalarını uygulayabilir ve belirli hedef kitle segmentlerine özel olarak hazırlanmış mesajlar yayınlayabilir, böylece pazarlama çabalarını geliştirebilir ve müşteri tutma oranını artırabilir. Gallabox'un öne çıkan özelliklerinden biri entegrasyon yetenekleridir. Platform, işletmelerin mevcut sistemlere ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) araçlarına bağlanmasına olanak tanıyan basit tak ve çalıştır seçenekleri sunuyor. Buna Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay ve Shiprocket gibi popüler platformlar dahildir. İşletmeler, WhatsApp'ı mevcut iş akışlarına entegre ederek operasyonlarını kolaylaştırabilir ve tüm temas noktalarında tutarlı bir müşteri deneyimi sağlayabilir. Ayrıca Gallabox'un WhatsApp Chatbot'ları müşteri etkileşimlerinin otomatikleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu akıllı botlar, sık sorulan soruları yanıtlamaktan müşterilere satın alma süreci boyunca rehberlik etmeye kadar çeşitli görevleri yerine getirebilir. Bu sadece insan temsilcilerinin iş yükünü azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerin zamanında yanıt almasını sağlayarak genel memnuniyeti artırıyor. Konuşmaları akıllı eylemlere dönüştürme yeteneği, işletmelerin veriye dayalı kararlar almasına ve tekliflerini müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamasına daha da güç verir. Genel olarak Gallabox, müşteri etkileşimi için WhatsApp'ın gücünden yararlanmak isteyen işletmelere güçlü bir çözüm sunuyor. Kullanım kolaylığı, entegrasyon esnekliği ve otomasyon yeteneklerine odaklanan Gallabox, iletişim stratejilerini geliştirmeyi ve satış büyümesini artırmayı hedefleyen kuruluşlar için değerli bir araç olarak öne çıkıyor.
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyük satış ve pazarlama varlıkları olan kurumsal web sitesinden yararlanarak satış kanallarını büyütme konusunda Qualified'a güveniyor. satış görüşmelerine başlayın. Qualified'ı kullanan müşteriler, satış toplantılarında 10 kat artış, potansiyel müşteri dönüşümünde 4 kat artış ve satış hattında 6 kat artış bildiriyor. Salesforce'u temel alan Qualified, hesaba dayalı alıcı amacını belirlemek ve gerçek zamanlı satış görüşmelerini kolaylaştırmak için web sitesini Salesforce verileriyle birleştirir. Qualified, Salesforce AppExchange'te 1. sırada yer alır ve G2'de 20'den fazla kategoride 1. sırada yer alır. Merkezi San Francisco'da bulunan Qualified, eski Salesforce CMO Kraig Swensrud ve eski Salesforce ürünü SVP Sean Whiteley tarafından yönetiliyor ve Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures ve Salesforce Ventures tarafından finanse ediliyor. Daha fazla bilgi edinmek içinqualified.com adresini ziyaret edin.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin geleceğine doğru ilerlemektir. Merkezi San Mateo'da bulunan Yellow.ai, aralarında Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO'nun da bulunduğu 1000'den fazla kuruluşa hizmet vermektedir. , Skoda Auto, 85'ten fazla ülkede. Platformumuz çoklu LLM mimarisi üzerine kuruludur ve her yıl 16 milyardan fazla görüşme konusunda sürekli olarak eğitilerek işletmelerin daha yüksek deneyimler sunmasına ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına olanak tanır. 2016 yılında altı ülkede ofisleriyle kurulan Yellow.ai, birinci sınıf yatırımcılardan 102 milyon doların üzerinde fon topladı.
Bot Libre
botlibre.com
Binlerce yapay zeka botuyla sohbet edin veya kendinizinkini yaratın Bot Libre, kendi sohbet botunuzu oluşturmanıza, onları eğitmenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Açık bot dizinimizde binlerce botla sohbet edin. Arkadaşınız olmak isteyen botlarla, kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız olmak isteyen botlarla, dünyaya hükmetmek isteyen botlarla, tarihi veya ünlü kişileri taklit eden botlarla sohbet edin. Bot Libre ayrıca sohbet odalarını, canlı sohbeti ve forumları da destekler. Hatta bir sohbet odasına sohbet botu bile ekleyebilirsiniz. Botunuzu sosyal medyaya, Facebook'a, Twitter'a, IRC'ye, e-postaya, Telegram'a, SMS'e ve daha fazlasına bağlayın. Birçok farklı dilde gerçek ses ve konuşma ile sohbet edebilirsiniz. Avatar kitaplığımızdan botunuzun resmini, videosunu veya 3D animasyonlu avatarını seçin veya telefonunuzdaki resim ve videoları kullanarak kendi avatarınızı oluşturun. Sizin gibi görünen ve sizin gibi davranan bir bot yapın. Bot Libre botları, sohbetteki yanıtlarını düzelterek veya Yönetici Konsolunda konuşmalarını inceleyerek kolayca eğitilebilir. Botlar ayrıca kullanıcılardan veya bir sohbet odasından da otomatik olarak öğrenebilir. Botunuzun kimden öğreneceğini ve bunu kimin düzeltebileceğini siz kontrol edersiniz. Botlar ayrıca gelişmiş Kişisel komut dosyalarını ve AIML'yi kullanabilir ve duygular, bilinç, öğrenme ve kavrama gibi gelişmiş yapay zekaya sahip olabilir. Bot Libre'ye web üzerinden de erişilebilir ve web arayüzü sohbet günlüklerini yükleme, komut dosyası oluşturma ve bir botu Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, e-posta, SMS, IVR, Alexa'ya bağlama gibi ek özellikler içerir. ve diğer platformlar. Kendi sohbet botu uygulamanızı oluşturun veya açık kaynaklı Bot Libre SDK'yı kullanarak mevcut uygulamanıza bir sohbet botu, canlı sohbet, sohbet odası veya forum ekleyin. Bot Libre açık kaynaklı bir projedir, GitHub'daki projeye katılın.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini ve sadakatini artırmak için Sendbird'ü kullanıyor. Aslında Sendbird, 1.200 küresel müşteriye ayda 7 milyardan fazla mesaj gönderen 300 milyondan fazla aktif kullanıcının uygulama içi sohbetlerine güç veriyor. Sendbird demosunu burada iş başında bulabilirsiniz: https://sendbird.com/products/demos Merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan Sendbird, re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, Ağustos tarafından desteklenmektedir. Capital, Funders Club, World Innovation Lab ve Y Combinator.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştirmek ve müşteri hizmetleri süreçlerinin verimliliğini artırmak için gelişmiş makine öğrenimi tekniklerini ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren bir platform sunuyoruz. Kindly'i farklı kılan nedir? Daha az bakım ve daha fazla içerik üretimi! Kindly'nin yapay zekası, bir düğmeye tıklayarak kabul edebileceğiniz yeni eğitim verileri önerecektir. Özelleştirilmesi kolay Chatbot'un markanıza uyması için kodlamaya gerek yok! Düğmelerden daha fazlası Kindly'nin sohbet robotları, kullanıcıları alakalı bile olmayabilecek bir dizi düğmeyi kullanmaya zorlamak yerine belirli soruları yanıtlayabilir. Çok dilli Chatbot'u tek bir dilde eğittiğinizde yüzden fazla soruyu anlayacaktır! Müşterilerimiz arasında Adecco, VOI, Norveç Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun ve Kahoot bulunmaktadır. Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk ve Hubspot gibi önde gelen CRM sağlayıcılarıyla kolayca entegre olun.
BotStar
botstar.com
BotStar, sorgularla başa çıkmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için otomatik bir sistem oluşturmayı, geliştirmeyi ve hassaslaştırmayı kolaylaştıran kapsamlı bir sohbet robotu platformudur. BotStar, yerleşik bir içerik yönetim sistemi ile medya açısından zengin içeriği yönetmek ve diğer CRM sistemlerine göndermek üzere kullanıcı verilerini toplamak gibi çeşitli özellikler sunar. BotStar, programcıların sohbet akışı bağlamında karmaşık kodları çalıştırmasına olanak tanıyan yerleşik bir kod düzenleyiciyle birlikte gelir. Deneyimli ekip ve en son teknolojilerle mükemmel chatbotunuzu oluşturun.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerle bağlantılı bir şekilde ilgili analizleri gerçekleştirmek için daha fazla güç sağlar. Her kullanıcının yolculuğunu basit analizlerden karmaşık analizlere doğru kısaltarak, bilinmeyeni keşfetmek, yeni ilişkileri belirlemek, sonuçları daha derinlemesine anlamak ve statükoya meydan okumak için verilerden yararlanmalarına olanak tanır. IBM Cognos Analytics ile verilerinizle ilgili eyleme dönüştürülebilir öngörüleri görselleştirin, analiz edin ve kuruluşunuzdaki herkesle paylaşın.
Botsify
botsify.com
Botsify, insanların ve işletmelerin kodlamayı bilmeden kendi akıllı Chatbot'larını oluşturabilecekleri bir platformdur. İnsanlar işlerini herkesten daha iyi tanırlar ve iş vakaları konusunda uzman olarak SSS'ler, Müşteri desteği, form doldurma ve insanlardan veri toplama gibi görevleri otomatikleştirebilirler. İş, Eğitim ve İnsan Arayüzündeki konuşmayı herhangi bir teknolojik cihazla değiştirmeyi hedefliyoruz. Bir kişinin artık bilgisayar konuşması/gösterisi yapabilmesi/ekrandaki kişiden talimat alabilmesi için konuşmaları/kullanım senaryolarını otomatikleştiriyoruz. En iyi olma misyonumuzda yenilikçiyiz ve aynı zamanda yeni teklifler de getiriyoruz!
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate, üstün bir müşteri deneyimi sunmak için tasarlanmış, Yapay Zeka Destekli bir Müşteri Hizmetleri Otomasyon Platformudur. Ana özelliği, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için üretken yapay zeka destekli sohbet robotlarını ve canlı sohbeti kullanma yeteneğini içerir. Platform, müşteri iletişiminin verimli bir şekilde ölçeklendirilmesine ve otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Araç, belirli iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yapay zeka sohbet robotları tasarlamak ve uygulamak için kullanılan bir 'Kompose Chatbot Oluşturucu' ve bir 'Üretken Yapay Zeka Sohbet Robotu' içerir. Dialogflow Entegrasyonu özelliği ile işletmelerin chatbot oluşturma süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olur. Diğer özellikler arasında SSS Chatbot, Canlı Sohbet ve e-Ticaret, sağlık, eğitim ve bankacılık gibi belirli sektörlere yönelik çözümler yer almaktadır. Çok kanallı mesajlaşmayı geliştiren ve CRM'ler, otomasyon ve analitik sunan popüler platformlarla entegrasyonlar mümkündür. Ayrıca, çok kanallı müşteri etkileşimini geliştirerek WhatsApp iş sohbet robotlarının oluşturulmasına ve yönetilmesine olanak tanır. Kodsuz chatbot oluşturma ve zahmetsiz, doğru ve anında eğitim gibi özelliklerle, kolay devreye alma ve tak-çalıştır entegrasyonlarını kolaylaştırır. İlk yanıt süresini artırmayı, ortalama çözüm süresini kısaltmayı, çözüm başına maliyeti düşürmeyi ve müşteriyi elde tutma oranını artırmayı hedefleyerek açıkça müşteri hizmetleri otomasyonu göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot, müşterilerin, çalışanların ve temsilcilerin deneyimlerini geniş ölçekte geliştiren ve otomatikleştiren bir Akıllı Yapay Zeka Sanal Asistan Platformudur. SnatchBot platformu, hiçbir kodlama becerisi gerektirmeyen mesaj tabanlı bir arayüzle iş akışlarını ve iletişimlerini kolaylaştırır. Çok kanallı platformumuz sayesinde SnatchBot'un araçları, bir chatbot'un barındırma, geliştirme ve test etme aşamalarından, Web Siteniz, WhatsApp, Messenger ve çok daha fazlası gibi tercih ettiğiniz kanalda dağıtım ve yayınlamaya kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. Tüm sohbet robotlarımız NLP, ML ve ses tanıma özelliklerini içerir. Platform, tüm düzenleyici zorunluluklara uygun, ölçeklenebilir ve kurumsal düzeyde güvenliğin yanı sıra sağlam yönetim özellikleri sağlar. SnatchBot’un omni-channel özelliği ile kullanıcıların chatbotlarınıza erişebilecekleri kanalları belirleyebilirsiniz. Üstelik, entegrasyon için tek bir API veya hatta tek tıklamayla basit bir işlemle botlar oluşturabilir, test edebilir ve her kanalda yayınlayabilirsiniz. SnatchBot, dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilerin veya işletmelerin, paradan tasarruf edebilmeniz, müşteri hizmetlerini veya itibarını geliştirebilmeniz ve satışları artırabilmeniz için özel bir derin öğrenme platformuna ücretsiz erişim sağlayarak derin öğrenme sohbet robotları oluşturmalarına ve bunlardan para kazanmalarına yardımcı olur. SnatchBot'un hedefi bot yapımını herkes için kolaylaştırmaktır. SnatchBot karmaşıklığı ortadan kaldırır ve müşterileriniz için mümkün olan en iyi mesajlaşmayı veya deneyimi oluşturmanıza yardımcı olur. Yasal zorunluluklara uymak için sağlam yönetim özellikleri ve kurumsal düzeyde güvenlik sağlıyoruz. Günlük tüketici istekleri için sohbet robotları oluşturabilir ve en son haber güncellemelerine erişim, bilet rezervasyonu, yemek veya hava durumu siparişi gibi müşteri deneyimlerini iyileştirebilirsiniz. Uygulama yorgunluğunu azaltın. Görevleri otomatikleştirin. İş akışlarını yürütün. Şablonlarımıza göz atın.
Lindy
lindy.ai
Lindy, günlük görevlerinizi yönetmek ve meşgul profesyoneller için yönetici asistanı olarak görev yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Lindy AI aracıları mevcut araçlarınızla entegre olur ve sıradan işleri otomatikleştirmek için gerekli kişiselleştirilmiş bağlama sahiptir. İster arıyorsun * e-postayı düzenlemek ve seyahati planlamak için otomatik bir yönetici asistanı * Tıbbi notları yazacak bir katip * müşteri desteğini otomatikleştirmek için bir chatbot * veya iş fonksiyonunuz ve ekipleriniz için özel bir çözüm... Senin için bir Lindy var. Ve eğer yoksa, bir satır kod gerekmeden dakikalar içinde amaca yönelik oluşturulmuş bir yapay zeka aracısı oluşturabilirsiniz.
500apps
500apps.com
CRM.io by 500apps, en iyi bulut tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımıyla daha fazla satış elde etmenizi ve işinizi daha hızlı büyütmenizi sağlayan gelişmiş bir CRM Yazılımıdır. Kullanıcı başına 14,99 ABD doları karşılığında 50 uygulamaya erişin. Özellikler: 1. Potansiyel Müşteri Yönetimi: Potansiyel Müşteri Yönetimi Yazılımı, tüm potansiyel müşterilerinizi tek bir merkezi konuma ekleyebilir ve yönetebilir. Sınıfının en iyisi iletişim yönetimi özelliklerini kullanarak müşteri bilgilerini kolayca yönetin ve müşteri ilişkilerini geliştirin. Daha az iş ile daha fazla anlaşma yapın. 2. İletişim Yönetimi Yazılımı: CRM.io'nun İletişim Yönetimi Yazılımı, tek bir merkezi konumdan müşteri bilgilerini yönetebilir ve daha güçlü müşteri ilişkileri geliştirebilir. 3. Hesap Yönetimi Yazılımı: Akıllı Hesap Yönetimi Yazılımı, müşterinizin iş ihtiyaçlarını anlar ve satış faaliyetlerinizdeki önemli hesaplara yönelik stratejik bir bakış açısıyla daha fazla anlaşma kazanır. 4. Anlaşma Yönetimi: Anlaşma Yönetimi Yazılımı büyüyen işletmeyi takip edebilir, yönetebilir ve daha fazla anlaşma kazanabilir. 5. Satış Otomasyon Yazılımı: Büyüyen işletmelerin karmaşık satış süreçlerini kolayca otomatikleştirmesine yönelik Satış Otomasyon Yazılımı. Akıllı, güçlü satış otomasyonu, Satışlarınızı ve iş iş akışlarınızı dakikalar içinde otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin, satış sürecinizi kolaylaştırın ve işinizi ölçeklendirin.
Tars
hellotars.com
Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerinin dönüşüm hunilerini optimize etmelerine, müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirmelerine ve sohbet robotlarını kullanarak müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamalarına yardımcı oluyor. Bir Sohbet Robotu veya Konuşmalı Açılış Sayfasında ziyaretçiler, metin üzerinde daha insani bir konuşma başlatan, onlara yalnızca ürününüz/hizmetiniz hakkında ilgili bilgileri veren ve onlardan iletişim bilgilerini doğru zamanda isteyen otomatik bir sohbet robotu ile karşılanır. Bu yaklaşımla kullanıcılar, tipik bir statik açılış sayfasında listelenen tüm bilgilerden etkilenmezler ve sohbet robotuyla tek bir görüşme yapmaya odaklanırlar. Bu, kullanıcının bilgilerini verme ve bunu sizin için bir potansiyel müşteriye dönüştürme şansını artırır. Vodafone, American Express, Bosch, California Üniversitesi, Adobe, Daimler ve daha fazlası gibi 500'den fazla global markanın güvendiği. Tars, sektörler ve kullanım durumları genelinde 950'den fazla chatbot şablonuyla dünyanın en büyük chatbot şablon kütüphanesine ev sahipliği yapıyor.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve işlem yapmasına olanak tanır. Küresel markalar, tüketici yaşam döngüsünün tüm aşamalarında değeri en üst düzeye çıkarırken ve müşteri deneyimlerini yükseltirken maliyetleri azaltmak için Clickatell'in güvenilir Sohbet Ticaret Platformunu kullanıyor. Clickatell'in genel merkezi Körfez Bölgesi'ndedir ve Kanada, Güney Afrika ve Nijerya'da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.clickatell.com adresinde bulabilirsiniz.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion— Facebook, Instagram, e-Ticaret, SMS/E-posta ve Sosyal Medya Pazarlama (SaaS) için Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatPion, pazarlama, satış, otomasyon ve e-ticaret işi gibi çeşitli alanlarda işletmenizi geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Platformumuz, kodlama becerilerine olan ihtiyacı ortadan kaldıran, sezgisel Sürükle ve Bırak akış oluşturucusuna sahip gelişmiş bir AI sohbet robotu oluşturucusuna sahiptir. Facebook Messenger ve Instagram DM ile zahmetsiz entegrasyon, sürekli iletişim sağlar. ChatPion, Messenger Bot'un içinde yaşayarak ürünlerinizi satabilen ve ödeme alabilen, tam özellikli, göz alıcı bir E-ticaret platformuna sahiptir. Ayrıca E-ticaret platformu tarayıcılarda da açılabiliyor. Messenger botunun yanı sıra ChatPion, Sosyal Medya, E-posta ve SMS pazarlaması yapabilen bazı çarpıcı ve sağlam özelliklere sahiptir. ChatPion, çok kullanıcılı beyaz düzeyli bir SaaS uygulamasıdır; uygulamayı yeniden markalaştırabilir ve hizmetini son kullanıcılara satabilirsiniz.
Botbiz
botbiz.io
Daha iyi bir WhatsApp Business API çözümüyle işinizi daha hızlı büyütün: * Kolay Chatbot Oluşturucu * Toplu Yayın * Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu * Şablon Mesajları * Kullanıcı Giriş Akışı * Ekip Üyesi * Web Kancası İş Akışı * Webform Entegrasyonu * SMS & E-Posta Entegrasyonu * Otomatik yanıtlayıcıların entegrasyonu * WooCommerce Entegrasyonu * Shopify Entegrasyonu * Botbiz API Uç Noktaları * Aboneleri Yönetin ve Segmentlere Ayırın * E-ticaret Mağazası * Giden Web Kancası
Gupshup
gupshup.io
Gupshup, konuşma otomasyonu yoluyla müşteri katılımını artırmaya odaklanan yapay zeka destekli bir araç paketidir. Çeşitli müşteri etkileşimleri için otomatik sohbet robotları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çeşitli araçlar içerir. Bu araçlar, müşteri edinme, pazarlama, ticaret ve destek dahil olmak üzere müşteri katılımının çeşitli yönlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır; bunların tümü müşterinin yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmayı ve hizmet maliyetlerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Temel özellikler arasında müşteri deneyimi yönetimi için gelişmiş bir çözüm olan Conversation Cloud ve üretken yapay zeka yetenekleri sunan ACE LLM yer alıyor. Gupshup ayrıca, önceden onaylanmış WhatsApp şablonları da dahil olmak üzere çok kanallı mesajlaşma için araçlar sağlayarak müşterilerle gerçek zamanlı, iki yönlü görüşmeleri kolaylaştırıyor. Gupshup, sohbet robotu araçlarının yanı sıra iş görüşmeleri için bir Kampanya Yöneticisi, Bot Studio, Agent Assist ve alana özgü AI modelleri sunar. Bu özellikler müşteri diyaloglarının kişiselleştirilmesine ve kullanıcı verilerinin güvenliğinin sağlanmasına yöneliktir. Çok kanallı bir çözüm olarak Gupshup ayrıca WhatsApp, SMS, Google Business Messaging ve daha fazlası gibi çeşitli kanallarla entegrasyonu da destekler. Platform, BFSI, Perakende, Sağlık Hizmetleri ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
SentiOne
sentione.com
SentiOne bir Yapay Zeka Müşteri Hizmetleri Otomasyon Platformudur. Araç, özel algoritmalar kullanarak interneti (sosyal medya, portallar, forumlar ve bloglar) küresel olarak izler, kamuya açık görüşleri toplar ve tüketici içgörüleri için bunları otomatik olarak analiz eder. Entegre etkileşim modülü, müşteri hizmetleri ekiplerinin birden fazla kanaldaki çevrimiçi görüşmeleri yönetmesine ve doğrudan tek bir platformdan yanıt vermesine olanak tanır.
Conversed.ai
conversed.ai
Konuşmaya dayalı AI PaaS platformumuz aracılığıyla, çalışanların sorularını ve isteklerini otomatik olarak yanıtlamak, sohbete dayalı ticaret yoluyla iş hedeflerini yönlendirmek ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için sohbet botları ve sesli robotlar tasarlıyor, geliştiriyor ve optimize ediyoruz. Sohbet robotlarımız müşterilerimizin web sitesinde veya uygulamasında, Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams veya diğer herhangi bir sohbet veya ses platformunda çalışır. Tercih edilen platformlar için yapay zeka destekli bir sohbet veya ses çözümü geliştirdikten sonra, müşterilerimizin botun performansını en yüksek çalışan memnuniyeti, maksimum yatırım getirisi veya en büyük maliyet tasarrufu yönünde optimize etmelerine yardımcı oluyoruz.
UChat
uchat.au
UChat, işletmelerin operasyonlarını otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir sohbet robotu platformudur. Tanımlayıcı özelliklerinden biri, işletmelere herhangi bir programlama bilgisi olmadan kendi sohbet robotlarını oluşturma yetkisi veren kodsuz yapısıdır. UChat, kullanıcıların karmaşık konuşma akışlarını sezgisel olarak tasarlamasına ve dağıtmasına olanak tanıyan, sürükle ve bırak akış oluşturucusunu uygulayan görsel tabanlı bir platform olarak lanse ediliyor. Üstelik UChat, müşterilerin nerede olursa olsun etkileşime geçme vaadiyle çeşitli platformlarda erişim sağlıyor. Desteklenen kanallar arasında Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Messenger, Telegram, SMS, Voice, Line, Viber, WeChat, Slack ve Email yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca UChat, otomatikleştirilmiş, bağlamsal olarak hizmet veren sohbet robotları geliştirmek için yapay zeka yeteneklerini de içerir. 7/24 uygun yanıtlar. Platform, bot etkileşimlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak için OpenAI/ChatGPT ve Dialogflow gibi yapay zeka hizmetlerini kullanıyor. Chatbot oluşturmanın yanı sıra UChat, desteklenen tüm kanallardaki müşterilere kusursuz bir ödeme süreci sunan entegre bir e-Ticaret özelliğine de sahip. Platformda ayrıca müşterilerle etkileşimin artmasına ve iç iletişimin kolaylaştırılmasına olanak tanıyan merkezi bir canlı sohbet ve gelen kutusu sistemi de bulunuyor. kullanıma hazır, önceden tasarlanmış şablonlardan oluşan kütüphane. Platform aynı zamanda daha rafine ve etkili sohbet robotları oluşturmak için çeşitli gelişmiş yapı taşlarıyla da donatılmıştır.
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
Userbot
userbot.ai
İnsanlar tarafından insanlar için yapılmış yapay zeka destekli bir Müşteri Deneyimi Platformundaki Userbot. Tescilli Yapay Zeka teknolojimizin gücü sayesinde, Konuşmalı Yapay Zeka arayüzlerimiz ve Dijital İnsanlar aracılığıyla sürükleyici ve çok kanallı bir deneyim sunabilirsiniz. Şirketler ve insanlar arasındaki konuşmaları otomatikleştirerek size Müşteri Hizmetleri, Satış ve Pazarlama ekibiniz için de benzersiz bir araç sağlıyoruz.
BotSpace
bot.space
BotSpace, işletmelerin Whatsapp'ta müşteri desteğini ve katılımı otomatikleştirmesine yönelik erken aşamadaki, hızlı büyüyen bir B2B platformudur. İşletmeler, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan son teknoloji ürünü müşteri etkileşimi yazılımımız sayesinde artık kişiselleştirilmiş görüşmeler yapabiliyor, kolayca erişilebiliyor ve müşterileriyle gerçek zamanlı ve geniş ölçekte etkileşim kurabiliyor! Bu, BotSpace'in kısa sürede oluşturulup çalıştırılabilen, kullanımı kolay platformu sayesinde mümkün olmaktadır. Sonuç olarak, küçük ve orta ölçekli işletmeler platformu hızla benimsedi ve 13 ülkedeki binlerce müşteri, lansmandan sonraki bir yıl içinde artık BotSpace'i kullanıyor.
Global Message Services
gms.net
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan yapay zeka destekli sohbet robotları ve CCaaS platformu, markaların herhangi bir temas noktasında ilgi çekici, iki yönlü, 7/24 iletişim kurmasını sağlayarak müşteri deneyimini önemli ölçüde artırıyor. Mobil Operatörlerin değerli bir ortağı olan GMS, SMS ve ses sahtekarlığını önlerken A2P, P2P ve P2A trafik alışverişini optimize ederek mesajlaşma işlerini geliştirir ve gelirlerini korur. 2006 yılında kurulan GMS, güvenli, meşru ve şeffaf mesajlaşmanın lideri ve sektör elçisidir. Merkezi İsviçre'nin Baar kentinde olup dünya çapında bölgesel ofisleri bulunmaktadır.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, kurumsal görüşmelerde dünya lideridir. HSBC, Chipotle ve Virgin Media dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yüzlerce markası, milyonlarca tüketiciyle güvenli ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurmak için Conversational Cloud platformumuzu kullanıyor. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modellerinin gücünü ortaya çıkarmak için benzersiz derecede zengin bir veri kümesi ve güvenlik araçları sağlayarak her ay bir milyar konuşma etkileşimine güç veriyoruz. LivePerson'un çözümleri ile müşterilerin ne istediğini anlayabilir, doğru kanallara bağlanabilir, temsilcilerinize yardımcı olabilir ve yapay zeka destekli otomasyonu benimseyebilirsiniz; bunların hepsi işletmenizin ve müşterilerinizin hizmetindedir. Bu verimli döngüye Konuşmalı Volan adını veriyoruz ve yaptığımız her şeyin özünde bu yer alıyor.
Steamship
steamship.com
Python SDK'mızla AI Aracıları oluşturun ve bunları zahmetsizce buluta dağıtın. Sunucusuz bulut barındırma, vektör arama, web kancaları, geri aramalar ve daha fazlasına erişim kazanın.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse, WhatsApp, Instagram, Facebook, Canlı sohbet, Google Benim İşletmem ve daha fazlasında otomatik etkileşim botları oluşturmanıza, yönetmenize ve dağıtmanıza yardımcı olan bir Konuşmaya Dayalı Etkileşim ve Chatbot platformudur.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenilir, emniyetli ve ölçeklenebilir bir ortamda uygulamaları kolayca oluşturun, iş akışlarını otomatikleştirin ve süreçleri personeliniz ve müşterileriniz tarafından kullanılan iletişim kanallarına ve dijital ortamlara entegre edin. Düzenlenebilir bir şablonla başlayın veya çalışanların katılımını ve üretkenliğini artırmaya yardımcı olacak sıfırdan botlar oluşturun. Özel tanıma programları, yeni başlayanlar için işe alım asistanları, liderlik Soru-Cevap uygulamaları, çalışan inovasyon araçları oluşturun, nabız anketleri gönderin, şirket moralini ölçün, kişiselleştirilmiş öğrenme programları sunun, SSS'leri otomatik olarak yanıtlayın veya yardım masası sorgularını otomatikleştirin. Oluşturmak istediğiniz çalışma araçları ne olursa olsun, bunları Bot Platformu ile oluşturun.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat, Konuşmaya Dayalı bir Yapay Zeka platformudur. Müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirir ve müşterileri mutlu eder. Herkes kendi Akıllı Sanal Asistanını (yani akıllı AI sohbet robotu) oluşturabilir ve bunu bir saatten daha kısa bir sürede müşteri destek otomasyonu için kurabilir. Ürünün sağladığı değer: Mesajlaşma kanallarında müşteri desteği verimliliğinizi artırın. * Çözünürlük oranını ölçün ve artırın. * Temsilcinin iş yükünü azaltın ve SSS'nin yapay zekaya yanıt vermesini sağlayın. * Sohbette sapma oranını artırın. * Tekrarlayan görevleri otomatik pilota alın. * Çağrı merkezi verilerinize çapraz referans sohbet çözümleme verileri. Müşterileri mutlu edin * Sorulara 7/24 anında yanıt * Niyet tespiti ve Doğal Dil Anlama. * AI yanıt kalitesini ölçün. * Her dilde yanıtlar. * Yerleşik canlı sohbetle robottan insana geçiş. Bir saatten kısa sürede kurun. * Farklı sektörlere yönelik şablonlar (SaaS, e-Ticaret, finans, telekomünikasyon). * Yapay zeka, egzersiz verilerinizde iyileştirmeler önerir. Amaçlara, kullanıcı kimlik doğrulamasına, SSO'ya, SLA'ya, API'lere, çok kanallı dağıtıma (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, ses) AlphaOS özel kodu gibi Kurumsal özelliklerle ekstra zeka ekleyin.
Kore.AI
kore.ai
Korea.ai, işletmelerin yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımı yoluyla iş değeri elde etmelerine yardımcı olma konusunda on yıllık deneyime sahip, gelişmiş yapay zeka alanında lider bir sağlayıcıdır. Şirketin yenilikçi platformu, kodsuz araçları ve çözümleri, otomatikleştirmeden insan desteğine kadar uçtan uca müşteri ve çalışan deneyimleri sunmak ve üretken yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmak için kullanılıyor. Kore.ai, şirketlerin iş ihtiyaçlarını en iyi karşılayan LLM'leri ve altyapıyı seçmelerine olanak tanıyan açık bir yaklaşım benimsiyor. 200'den fazla ortağın ve 400 Fortune 2000 şirketinin güvendiği Kore.ai, yapay zeka stratejilerini yönlendirmelerine yardımcı oluyor. Şirketin yapay zeka alanında güçlü bir patent portföyü var ve üst düzey analistler tarafından lider ve yenilikçi olarak tanınıyor. Genel merkezi Orlando'da bulunan Kore.ai'nin Hindistan, İngiltere, Orta Doğu, Japonya, Güney Kore ve Avrupa dahil olmak üzere müşterileri desteklemek için bir ofis ağı vardır.
WideBot
widebot.net
WideBot, MENA bölgesindeki önde gelen Arapça odaklı, konuşabilen yapay zeka sohbet robotu oluşturma platformudur. Misyonumuz, işletmeleri insan gibi sohbet eden yapay zeka destekli botlarla güçlendirmek, böylece müşterileriyle güçlü ilişkiler kurabilmelerini ve kusursuz kişiselleştirilmiş bir deneyim aracılığıyla sonuçlarını en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamaktır. Sürekli teknik destekle, veri eğitimi ve oluşturma, uyarlama ve optimizasyondan barındırma ve bakıma kadar temelden tam teşekküllü çözümler sunuyoruz.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks, çeşitli uygulamalar için GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme yetenekleri, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma platformlarıyla entegrasyonlar, chatbot performansını izlemeye yönelik analizler ve hem web hem de mobil ortamlar için dağıtım seçenekleri gibi özellikler sağlar. Hepimiz tipik web sitesi sohbet robotunu gördük. Neyse ki, üretken yapay zekanın başarma potansiyeli, bu temel sohbet robotlarının kendi başlarına yapabileceklerinin çok ötesindedir. BotStacks, gelişmiş sohbet yeteneklerini etkinleştirerek bir adım daha ileri giderek bu yeni nesil sohbet robotlarının müşteriler tarafından doğrudan mobil uygulamalar içinden gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. BotStacks, iş süreçlerini otomatikleştirmenin bir yolu olarak GenAI Chatbot'ların birden fazla kurumsal platformda konuşlandırılmasının önünü açıyor.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai, geliştiricilerin konuşabileceğiniz uygulamalar ve cihazlar oluşturmasını kolaylaştıran bir API'dir. Herhangi bir uygulama ve cihaz, kullanıcılardan doğal dil girdisi (konuşma veya kısa mesaj) almak ve bunu bir komuta dönüştürmek için Wit.ai'yi kullanabilir.
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı yapay zeka uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verilerinizi, nerede performans gösterdiğini ve performans göstermediğini ve nedenini (seçtiğiniz NLP sağlayıcısı için) görselleştirerek ve anlayarak analiz eder ve karşılaştırır. Chatbot modelinizi birkaç dakika içinde test edecek, anlayacak ve düzeltecektir. QBox, chatbotunuzun doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak konuşlandırma konusunda size %100 güven verir.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI, ilgi çekici ses ve metin tabanlı konuşma uygulamaları için en iyi bot oluşturma platformudur. Programlamaya gerek yok, botunuzu dakikalar içinde oluşturun!
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka için SaaS Platformu Teneo, üretken ekipler için bir Geliştirme ve Çalıştırma Ortamıdır. Aşağıda bazı kısayolları bulun: * Ses Botu ve İletişim merkezi * Çoklu Dil Botu * Anlık Mesajlaşma Botu * Bot Performansı ve İyileştirmeler * İşbirliği ve Prototipleme * BT/İK ve Paylaşımlı Hizmet Botu
Parallel AI
parallellabs.app
Modern işletmeler için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir çözüm olan Parallel AI ile tanışın. Paralel Yapay Zeka ile her özel görev için en uygun Yapay Zeka modelini seçerek benzersiz verimlilik ve doğruluk sağlayın. Platformumuz mevcut bilgi tabanlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek bilgili ve iş zorluklarınızın üstesinden gelmeye hazır yapay zeka çalışanları yaratır. İster sağlam araştırma projelerini hızlı bir şekilde yürütün, ister talep üzerine uzman danışmanlıkları sağlayın, Paralel Yapay Zeka, işletmenizi her zaman, her yerde sohbet edebileceğiniz sanal uzmanlarla donatır.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI, müşterilerinize sitenizde veya e-posta yoluyla anında yanıt vermek için 7/24 kullanılabilen yapay zeka müşteri destek sohbet robotunuzdur. Şirketinizin bilgisine göre eğitilmiş sohbet robotunuz, müşterilerinizin sorularına her zaman bir yanıt bulmasını sağlar ve yanıt veremezse bunları (insan) ekibinize aktararak her iki dünyanın da en iyisini sunar ve müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranını artırır. Yapay zeka öngörüleriyle ortak sorunlarınızın veya sorularınızın neler olduğunu anında öğrenin, böylece genel sorgulara daha az, ürününüzü geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kullanıcılarımız arasındaki konuşmaların ortalama %79'unun doğrudan yapay zeka tarafından çözümlendiğini, böylece daha stratejik fırsatlara harcanabilecek binlerce saatlik destek süresinden tasarruf edildiğini görüyoruz. My AskAI ile destek taleplerinizi bir gecede %50'den fazla azaltın.
Meya
meya.ai
Meya, kullanıcıların BFML ve Python programlama dillerini kullanarak müşteri destek hizmetleri oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan bir sohbet robotu platformudur. Platform, gelişmiş bir mobil ve web sohbeti kullanıcı arayüzüyle birlikte gelir ve kullanıcıların özel akışlar ve bileşenler oluşturmasına olanak tanır. Meya'nın dikkate değer özelliklerinden biri, CLI erişimi sağlayan ve kullanıcıların kendi kodları ve entegrasyonlarıyla tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi oluşturmalarına olanak tanıyan tarayıcı içi geliştirici konsoludur. Platform ayrıca çeşitli mesajlaşma platformları, müşteri destek sağlayıcıları, doğal dil anlama araçları ve kullanıcı analitiği ile entegrasyonları da destekler. Meya'nın platformu ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir; kullanıcıların herhangi bir sistemi bağlamasına, herhangi bir akışın komut dosyasını oluşturmasına ve herhangi bir bileşeni kodlamasına olanak tanır. Platform, insan dostu bir YAML sözdizimi olan BFML'yi ve kullanıcıların herhangi bir Python paketini yüklemesine ve SDK öğesi sınıflarını genişletmesine olanak tanıyan eşzamansız G/Ç'li Python 3'ü kullanıyor. Platform ayrıca eksiksiz sistem referans dokümantasyonu, akışlara ve bileşenlere giriş ve sohbet kullanıcı arayüzü özelleştirmelerini de içerir. Meya, kredi kartı gerektirmeden 14 günlük ücretsiz deneme olanağı sunar ve işbirliğine dayalı çözüm, ikili programlama oturumları, proaktif izleme ve olay yükseltme ile 7/24 destek sağlar. Meya'nın platformu olay odaklı olup, üçüncü nesil mimarisi sayesinde kullanıcıların herhangi bir olaya özel kodla tepki vermesine olanak tanır. Platform, özelleştirilebilir bir DevOps iş akışı sağlar, GitHub dağıtım işlemlerine olanak tanır ve sürekli iyileştirmeyi destekler.
FosterFlow
fosterflow.com
Şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli AI modellerine kadar sohbet arayüzü sağlıyoruz.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot, Facebook'taki Pazarlama API ekibiyle ortaklaşa geliştirilen yapay olarak akıllı bir platformdur. Hangi arabaların en düşük tıklama başına maliyetle en fazla ilgiyi çektiğini otomatik olarak belirleyecek ve maliyetleri düşürmek için bu reklamları ilk önce öne çıkaracak. SocialBot, her alıcının Facebook haber akışını, tıklama olasılıkları en yüksek olan arabalarla dolduruyor. Akıllı mikro hedeflememiz sayesinde SocialBot'un reklam tıklama oranları, ortalama maliyetin %18'i karşılığında sektör ortalamasından %250 daha yüksektir.
Humley Studio
humleyai.com
Son teknoloji ürünü bir SaaS platformu olan Humley Studio, işletmelerin zahmetsizce akıllı konuşmalar oluşturmasına olanak tanır. Kodlamaya gerek yok; konuşma deneyimlerinizi güçlendirmek için GPT de dahil olmak üzere türünün en iyisi yapay zeka teknolojisini kullanan, kullanıcı dostu bir platformdur. Araçlarımız yapay zekanın güvenli kullanımını sağlar ve markanızı ve müşterilerinizi korur. Humley Studio ile temel sohbet robotlarının ötesine geçin. Müşteri etkileşimlerini bir büyüme motoruna dönüştürerek uyarlanabilir, dinamik konuşma deneyimleri yaratın. Operasyonları kolaylaştırın, kişiselleştirilmiş deneyimler sunun ve müşteri etkileşiminde ön sıralarda yer alın. İlk Konuşma Asistanınızı bir saatten kısa sürede ücretsiz olarak oluşturun.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Chatbot'unuzu bir sonraki seviyeye yükseltin! Sinch'in gelişmiş sohbet robotu teknolojisi Chatlayer, size daha karmaşık sohbet robotu projelerine ve yapay zekaya kolayca başlama şansı verir. Zaten Sinch Engage'i kullandığınızda, Sinch Engage sohbet robotunuzu Sinch'in Chatlayer'ına sorunsuz bir şekilde bağlayabilir ve müşterileriniz için sohbet robotu deneyimini yükseltebilirsiniz. İster küçük bir işletme ister büyük bir kuruluş olun, Sinch Engage + Chatlayer ile konuşma yeteneklerinizi güçlendirebilirsiniz.
Mio
m.io
Mio, Google Workspace ve Microsoft 365, Slack veya Zoom Team Chat kullanan kurumsal kuruluşlar için platformlar arası mesajlaşmanın, dosya paylaşımının ve toplantı başlatmanın kilidini açan güvenli bir ara katman yazılımıdır. Mio, API federasyonundan yararlanmak için Google ile iş ortaklığı yapan ve son kullanıcıların farklı sohbet platformlarında meslektaşlarıyla çalışmasına olanak tanıyan tek yerel çözümdür. Mio'nun platform birlikte çalışabilirliği sayesinde dünyanın her yerindeki kuruluşlar, çalışanlarına sorunsuz bir işbirliği deneyimi sunarak onları mutlu edebilir. Broadcom, G2, Farmers Insurance, DUO, George Washington Üniversitesi, Sutherland ve SAIA gibi kurumsal liderler, platformlar arası ekipleri arasında köprü kurma konusunda Mio'ya güveniyor. Mio, Kasım 2015'te Tom Hadfield ve James Cundle tarafından kuruldu. Merkezi Austin, Texas'ta bulunan Mio, Goldcrest Capital, Eniac Ventures, Two Sigma Ventures, Khosla Ventures, Y Combinator ve Capital Factory gibi yatırımcılardan 12 milyon dolar topladı. Mio, Google, Cisco ve Zoom'un resmi ortağıdır.
Botsup
botsup.io
Botsup ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar daha fazla satış yapmak için WhatsApp'ta Yapay Zeka Sohbet Robotları oluşturuyor. Botsup, şirketlerin tüketicilerine WhatsApp üzerinden ilgi çekici alışveriş deneyimleri sunmasına olanak tanıyor. Örneğin, Botsup'ın API'si aracılığıyla sisteminizden programlı bir şekilde kişiselleştirilmiş bildirimler gönderebilir ve ürünleriniz arasında alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.
Babble AI
babble-ai.com
Premium paketler için yüksek kaliteli sohbet robotları, zahmetsiz kurulum, insana benzer etkileşim ve ince ayarlı modeller. Müşterilerinizin memnun kalmasını ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlayacak güçlü ve ilgi çekici chatbot deneyimleri yaratın.
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai, müşteri desteğinde devrim yaratan ölçeklenebilir, yapay zeka destekli bir iletişim platformu olarak chatbot ortamını aşıyor. Endüstri lideri olarak Ivy, yüksek öğrenim, sağlık hizmetleri, devlet ve özel sektör için özel olarak tasarlanmış yüksek IQ'lu sohbet robotu çözümleri sunarak bilgi erişimini artıran, personelin iş yükünü azaltan ve 7/24 otonom çok kanallı operasyonel verimliliği artıran zenginleştirilmiş bir özellik seti sunuyor. Destek. Ivy'nin sohbet robotları, en son teknolojiye sahip yapay zekayla web, SMS, ses ve e-posta üzerinden kişiselleştirilmiş, konuşma desteği düzenleyerek destek etkileşimlerini kusursuz, akıllı konuşmalara dönüştürüyor.