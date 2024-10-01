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Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hollanda
Bot platformları, etkileşimli sohbet robotları oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış araçsal araçlardır. Bu platformlar, şirketlere müşterilerle etkileşim kuran ve kullanıcılara bilgi dağıtmaya yardımcı olan akıllı, konuşabilen botlar oluşturma gücü veriyor. Çerçeveler ve API araç setleri gibi çeşitli geliştirme araçları sunan bu platformlar, özelleştirilebilir bot oluşturmaya olanak sağlar. Tipik olarak bu botlar ölçeklenebilir, çeşitli iletişim platformlarında ve aynı anda birden fazla cihazda hizmet verebilmektedir. Hatta bazı platformlar reklam ve ödeme entegrasyonu için özellikler bile sunuyor. Ek olarak, yayınlama sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için bakım özellikleri de sağlarlar. Birçok bot platformu, gelişmiş performans ve analitik elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi ürünlerinden yararlanır. Metni yorumlamak ve yapay zeka platformlarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak için doğal dil işleme (NLP) araçlarından yararlanıyorlar. Bot Platformları kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: 1. Bot dağıtımı için yetenekler sağlayın. 2. Özelleştirmeyi kolaylaştırmak için bot geliştirme çerçeveleri sunun. 3. Kullanıcıların botları için davranışları ve program yanıtlarını tanımlamasına olanak tanıyın. 4. Kullanıcılara, yayınlanan botlara bakım ve güncelleme yapmaları için araçlar sağlayın.
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ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında...
BotStar
botstar.com
BotStar, sorgularla başa çıkmak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için otomatik bir sistem oluşturmayı, geliştirmeyi ve hassaslaştırmayı kolaylaştıran kapsamlı bir sohbet robotu platformudur. BotStar, yerleşik bir içerik yönetim sistemi ile medya açısından zengin içeriği yönetmek ve diğer CRM sis...
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir ...
ChatBot
chatbot.com
ChatBot, çeşitli şablonlarla dakikalar içinde sohbet robotları oluşturmanıza ve önemli görevleri hemen otomatikleştirmenize olanak tanır. Herhangi bir şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için yeni öğeleri kolayca sürükleyip bırakın. ChatBot kutudan çıktığı gibi çalışmaya hazırdır; yapay zeka algo...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow, iddialı ekiplerin etkili yapay zeka aracıları oluşturmasını sağlar. Tasarımcılar ve geliştiriciler tarafından sevilen Voiceflow, ekiplerin ses ve sohbet deneyimleri oluşturmak, test etmek, göndermek, ölçmek ve geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur. ClickUp ve Instacart'tan J...
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için al...
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat, Konuşmaya Dayalı bir Yapay Zeka platformudur. Müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirir ve müşterileri mutlu eder. Herkes kendi Akıllı Sanal Asistanını (yani akıllı AI sohbet robotu) oluşturabilir ve bunu bir saatten daha kısa bir sürede müşteri destek otomasyonu için kurabilir. Ürü...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin bir AI iş gücü oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Satış ve pazarlamadan müşteri desteği ve operasyonlara kadar çok çeşitli görevleri otomatikleştirebilecek yapay zeka temsilcilerini işe almak için araçlar ve çözümler sağl...
Botmake
botmake.io
Botmake.io, iş veya eğlence amaçlı, son derece basit ve temiz, kodsuz bir sohbet robotu oluşturma aracıdır. Kullanıcılar web sitelerine chatbot ekleyerek ziyaretçilerinin deneyimini geliştirebilirler.
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Botsify
botsify.com
Botsify, insanların ve işletmelerin kodlamayı bilmeden kendi akıllı Chatbot'larını oluşturabilecekleri bir platformdur. İnsanlar işlerini herkesten daha iyi tanırlar ve iş vakaları konusunda uzman olarak SSS'ler, Müşteri desteği, form doldurma ve insanlardan veri toplama gibi görevleri otomatikleşt...
500apps
500apps.com
CRM.io by 500apps, en iyi bulut tabanlı Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımıyla daha fazla satış elde etmenizi ve işinizi daha hızlı büyütmenizi sağlayan gelişmiş bir CRM Yazılımıdır. Kullanıcı başına 14,99 ABD doları karşılığında 50 uygulamaya erişin. Özellikler: 1. Potansiyel Müşteri Yönetimi: Po...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Chatbot'unuzu bir sonraki seviyeye yükseltin! Sinch'in gelişmiş sohbet robotu teknolojisi Chatlayer, size daha karmaşık sohbet robotu projelerine ve yapay zekaya kolayca başlama şansı verir. Zaten Sinch Engage'i kullandığınızda, Sinch Engage sohbet robotunuzu Sinch'in Chatlayer'ına sorunsuz bir şe...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI, devrim niteliğindeki AI teknolojisini kullanarak işletmelerin müşteri iletişimini bir sonraki seviyeye taşımasını sağlayan bir sohbet robotu oluşturucusudur. Platform, müşterilerle insan gibi, dostane bir şekilde iletişim kurabilen ve sorularına ayrıntılı yanıtlar verebilen sohbet robot...
Engati
engati.com
Engati sohbet robotu ve canlı sohbet platformu, 2021 CODiE Ödülünün sahibi oldu. Programlama gerektirmeden dakikalar içinde akıllı botlar oluşturmanıza olanak sağlar. Bir kez oluşturun ve 15 kanalda yayınlayın: WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işletmelerin müşterilerle verimli bir şekilde etkileşime geçmesine, daha fazla potansiyel müşteri elde etmesine ve WhatsApp Business API'leri aracılığıyla satışları artırmasına yardımcı olur. İşletmeniz için WhatsApp Chatbot'ları kullanarak müşteri konuşmalarını akıllı eylemlere dönüştürün...
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyü...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai, üretken yapay zeka destekli müşteri hizmetleri otomasyon platformumuz aracılığıyla işletmelerin unutulmaz müşteri görüşmeleri oluşturmasına olanak tanır. Vizyonumuz, benzersiz verimliliğin kilidini açan ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltan, tamamen otonom müşteri desteğinin ge...
Bot Libre
botlibre.com
Binlerce yapay zeka botuyla sohbet edin veya kendinizinkini yaratın Bot Libre, kendi sohbet botunuzu oluşturmanıza, onları eğitmenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Açık bot dizinimizde binlerce botla sohbet edin. Arkadaşınız olmak isteyen botlarla, kız arkadaşınız veya erkek arkadaşın...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini...
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen premium chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyim...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate, üstün bir müşteri deneyimi sunmak için tasarlanmış, Yapay Zeka Destekli bir Müşteri Hizmetleri Otomasyon Platformudur. Ana özelliği, müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için üretken yapay zeka destekli sohbet robotlarını ve canlı sohbeti kullanma yeteneğini içerir. Platform, müşteri...
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot, müşterilerin, çalışanların ve temsilcilerin deneyimlerini geniş ölçekte geliştiren ve otomatikleştiren bir Akıllı Yapay Zeka Sanal Asistan Platformudur. SnatchBot platformu, hiçbir kodlama becerisi gerektirmeyen mesaj tabanlı bir arayüzle iş akışlarını ve iletişimlerini kolaylaştırır. Çok...
Lindy
lindy.ai
Lindy, günlük görevlerinizi yönetmek ve meşgul profesyoneller için yönetici asistanı olarak görev yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Lindy AI aracıları mevcut araçlarınızla entegre olur ve sıradan işleri otomatikleştirmek için gerekli kişiselleştirilmiş bağlama sahiptir. İster ar...
Tars
hellotars.com
Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerinin dönüşüm hunilerini optimize etmelerine, müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirmelerine ve sohbet robotlarını kullanarak müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamalarına yardımcı oluyor. Bir Sohbet Robotu veya Konuşmalı Açılış Sayfasında ziya...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve i...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion— Facebook, Instagram, e-Ticaret, SMS/E-posta ve Sosyal Medya Pazarlama (SaaS) için Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatPion, pazarlama, satış, otomasyon ve e-ticaret işi gibi çeşitli alanlarda işletmenizi geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Platformumuz, kodlama becerilerin...
Botbiz
botbiz.io
Daha iyi bir WhatsApp Business API çözümüyle işinizi daha hızlı büyütün: * Kolay Chatbot Oluşturucu * Toplu Yayın * Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu * Şablon Mesajları * Kullanıcı Giriş Akışı * Ekip Üyesi * Web Kancası İş Akışı * Webform Entegrasyonu * SMS & E-Posta Entegrasyonu * Otomatik yanıtlayıcıl...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup, konuşma otomasyonu yoluyla müşteri katılımını artırmaya odaklanan yapay zeka destekli bir araç paketidir. Çeşitli müşteri etkileşimleri için otomatik sohbet robotları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çeşitli araçlar içerir. Bu araçlar, müşteri edinme, pazarlama, ticaret ve destek dahil olm...
SentiOne
sentione.com
SentiOne bir Yapay Zeka Müşteri Hizmetleri Otomasyon Platformudur. Araç, özel algoritmalar kullanarak interneti (sosyal medya, portallar, forumlar ve bloglar) küresel olarak izler, kamuya açık görüşleri toplar ve tüketici içgörüleri için bunları otomatik olarak analiz eder. Entegre etkileşim modülü,...
Conversed.ai
conversed.ai
Konuşmaya dayalı AI PaaS platformumuz aracılığıyla, çalışanların sorularını ve isteklerini otomatik olarak yanıtlamak, sohbete dayalı ticaret yoluyla iş hedeflerini yönlendirmek ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için sohbet botları ve sesli robotlar tasarlıyor, geliştiriyor ve optimize ediyo...
UChat
uchat.au
UChat, işletmelerin operasyonlarını otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir sohbet robotu platformudur. Tanımlayıcı özelliklerinden biri, işletmelere herhangi bir programlama bilgisi olmadan kendi sohbet robotlarını oluşturma yetkisi veren kodsuz yapısıdır. UChat, kullanıc...
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
Userbot
userbot.ai
İnsanlar tarafından insanlar için yapılmış yapay zeka destekli bir Müşteri Deneyimi Platformundaki Userbot. Tescilli Yapay Zeka teknolojimizin gücü sayesinde, Konuşmalı Yapay Zeka arayüzlerimiz ve Dijital İnsanlar aracılığıyla sürükleyici ve çok kanallı bir deneyim sunabilirsiniz. Şirketler ve insan...
Global Message Services
gms.net
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan yapay zeka...
Steamship
steamship.com
Python SDK'mızla AI Aracıları oluşturun ve bunları zahmetsizce buluta dağıtın. Sunucusuz bulut barındırma, vektör arama, web kancaları, geri aramalar ve daha fazlasına erişim kazanın.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse, WhatsApp, Instagram, Facebook, Canlı sohbet, Google Benim İşletmem ve daha fazlasında otomatik etkileşim botları oluşturmanıza, yönetmenize ve dağıtmanıza yardımcı olan bir Konuşmaya Dayalı Etkileşim ve Chatbot platformudur.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenili...
BotSpace
bot.space
BotSpace, işletmelerin Whatsapp'ta müşteri desteğini ve katılımı otomatikleştirmesine yönelik erken aşamadaki, hızlı büyüyen bir B2B platformudur. İşletmeler, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan son teknoloji ürünü müşteri etkileşimi yazılımımız sayesinde artık kişiselleştirilmiş görüşmeler ya...
LivePerson
liveperson.com
LivePerson, kurumsal görüşmelerde dünya lideridir. HSBC, Chipotle ve Virgin Media dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yüzlerce markası, milyonlarca tüketiciyle güvenli ve sorumlu bir şekilde etkileşim kurmak için Conversational Cloud platformumuzu kullanıyor. Daha iyi iş sonuçları elde etmek için ...
WideBot
widebot.net
WideBot, MENA bölgesindeki önde gelen Arapça odaklı, konuşabilen yapay zeka sohbet robotu oluşturma platformudur. Misyonumuz, işletmeleri insan gibi sohbet eden yapay zeka destekli botlarla güçlendirmek, böylece müşterileriyle güçlü ilişkiler kurabilmelerini ve kusursuz kişiselleştirilmiş bir deney...
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks, çeşitli uygulamalar için GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme yetene...
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı yapay zeka uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğiti...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI, ilgi çekici ses ve metin tabanlı konuşma uygulamaları için en iyi bot oluşturma platformudur. Programlamaya gerek yok, botunuzu dakikalar içinde oluşturun!
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka için SaaS Platformu Teneo, üretken ekipler için bir Geliştirme ve Çalıştırma Ortamıdır. Aşağıda bazı kısayolları bulun: * Ses Botu ve İletişim merkezi * Çoklu Dil Botu * Anlık Mesajlaşma Botu * Bot Performansı ve İyileştirmeler * İşbirliği ve Prototipleme * BT/İK ve Payla...
Kore.AI
kore.ai
Korea.ai, işletmelerin yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımı yoluyla iş değeri elde etmelerine yardımcı olma konusunda on yıllık deneyime sahip, gelişmiş yapay zeka alanında lider bir sağlayıcıdır. Şirketin yenilikçi platformu, kodsuz araçları ve çözümleri, otomatikleştirmeden insan desteğine k...
Parallel AI
parallellabs.app
Modern işletmeler için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir çözüm olan Parallel AI ile tanışın. Paralel Yapay Zeka ile her özel görev için en uygun Yapay Zeka modelini seçerek benzersiz verimlilik ve doğruluk sağlayın. Platformumuz mevcut bilgi tabanlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek b...
My AskAI
myaskai.com
My AskAI, müşterilerinize sitenizde veya e-posta yoluyla anında yanıt vermek için 7/24 kullanılabilen yapay zeka müşteri destek sohbet robotunuzdur. Şirketinizin bilgisine göre eğitilmiş sohbet robotunuz, müşterilerinizin sorularına her zaman bir yanıt bulmasını sağlar ve yanıt veremezse bunları (i...
Meya
meya.ai
Meya, kullanıcıların BFML ve Python programlama dillerini kullanarak müşteri destek hizmetleri oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan bir sohbet robotu platformudur. Platform, gelişmiş bir mobil ve web sohbeti kullanıcı arayüzüyle birlikte gelir ve kullanıcıların özel akışlar ve bileşenler olu...
FosterFlow
fosterflow.com
Şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli AI modellerine kadar sohbet arayüzü sağlıyoruz.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot, Facebook'taki Pazarlama API ekibiyle ortaklaşa geliştirilen yapay olarak akıllı bir platformdur. Hangi arabaların en düşük tıklama başına maliyetle en fazla ilgiyi çektiğini otomatik olarak belirleyecek ve maliyetleri düşürmek için bu reklamları ilk önce öne çıkaracak. SocialBot, her alı...
Humley Studio
humleyai.com
Son teknoloji ürünü bir SaaS platformu olan Humley Studio, işletmelerin zahmetsizce akıllı konuşmalar oluşturmasına olanak tanır. Kodlamaya gerek yok; konuşma deneyimlerinizi güçlendirmek için GPT de dahil olmak üzere türünün en iyisi yapay zeka teknolojisini kullanan, kullanıcı dostu bir platformdu...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai, geliştiricilerin konuşabileceğiniz uygulamalar ve cihazlar oluşturmasını kolaylaştıran bir API'dir. Herhangi bir uygulama ve cihaz, kullanıcılardan doğal dil girdisi (konuşma veya kısa mesaj) almak ve bunu bir komuta dönüştürmek için Wit.ai'yi kullanabilir.
Botsup
botsup.io
Botsup ile dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar daha fazla satış yapmak için WhatsApp'ta Yapay Zeka Sohbet Robotları oluşturuyor. Botsup, şirketlerin tüketicilerine WhatsApp üzerinden ilgi çekici alışveriş deneyimleri sunmasına olanak tanıyor. Örneğin, Botsup'ın API'si aracılığıyla sisteminizde...
Babble AI
babble-ai.com
Premium paketler için yüksek kaliteli sohbet robotları, zahmetsiz kurulum, insana benzer etkileşim ve ince ayarlı modeller. Müşterilerinizin memnun kalmasını ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlayacak güçlü ve ilgi çekici chatbot deneyimleri yaratın.
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai, müşteri desteğinde devrim yaratan ölçeklenebilir, yapay zeka destekli bir iletişim platformu olarak chatbot ortamını aşıyor. Endüstri lideri olarak Ivy, yüksek öğrenim, sağlık hizmetleri, devlet ve özel sektör için özel olarak tasarlanmış yüksek IQ'lu sohbet robotu çözümleri sunarak bilgi er...
Hubtype
hubtype.com
Hubtype, markaların müşterileriyle sorunsuz, anlamlı ve ilham verici bir şekilde iletişim kuracağı yeni bir iletişim çağının yolunu açıyor. Hubtype, şirketlerin konuşma uygulamaları aracılığıyla basit, anlamlı ve müşteri odaklı görüşmeleri geniş ölçekte benimsemesine olanak tanıyor; Sohbet robotları...