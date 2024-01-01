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Bot Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Barthelemy
Bot platformları etkileşimli sohbet robotları oluşturmak ve dağıtmak için tasarlanmış araçsal araçlardır. Bu platformlar, şirketlere müşterilerle etkileşim kuran ve kullanıcılara bilgi sağlamaya yardımcı olan akıllı, konuşabilen botlar oluşturma olanağı sağlıyor. Çerçeveler ve API araç setleri gibi çeşitli geliştirme araçları sunan bu platformlar, özelleştirilebilir bot oluşturmaya olanak tanır. Tipik olarak bu botlar ölçeklenebilir, çeşitli iletişim platformlarında ve aynı anda birden fazla cihazda hizmet verebilmektedir. Hatta bazı platformlar reklam ve ödeme entegrasyonu için özellikler bile sunuyor. Ek olarak, yayınlama sonrasında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için bakım özellikleri de sağlarlar. Birçok bot platformu, gelişmiş performans ve analitik elde etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi ürünlerinden yararlanır. Metni yorumlamak ve yapay zeka platformlarıyla etkili bir şekilde etkileşim kurmak için doğal dil işleme (NLP) araçlarından yararlanıyorlar. Bot Platformları kategorisine dahil edilebilmesi için bir ürünün: 1. Bot dağıtımı için yetenekler sağlayın. 2. Özelleştirmeyi kolaylaştırmak için bot geliştirme çerçeveleri sunun. 3. Kullanıcıların botları için davranışları ve program yanıtlarını tanımlamasına olanak tanıyın. 4. Kullanıcılara, yayınlanan botlara bakım ve güncelleme yapmaları için araçlar sağlayın.
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ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ChatBot
chatbot.com
ChatBot ile müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirin ve müşterilerinize satış yapma veya onlara yardım etme fırsatını asla kaçırmayın. Kendi sohbet robotlarınızı sıfırdan oluşturun, hiçbir teknik beceriye gerek yok!
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Botmake
botmake.io
Web siteniz için süper basit ve temiz, konuşmaya dayalı yapay zeka sohbet robotu oluşturma aracı. Kodlama yapmadan kolayca chatbot yapabilirsiniz
Chatbase
chatbase.co
Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.
Relevance AI
relevanceai.com
Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.
Voiceflow
voiceflow.com
Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, Facebook için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya yönelik lider bot platformudur. Hızlı ve kolay bir şekilde Facebook Messenger botu oluşturmayı öğrenin; kodlamaya gerek yok.
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
Kindly
kindly.ai
Desteği otomatikleştirmek ve satışları artırmak için oluşturulmuş üretken yapay zeka destekli sohbet robotları. Müşteri hizmetleri ve iletişim için yapay zeka ve otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış, Avrupa'nın önde gelen chatbot sağlayıcılarından biriyiz. Müşteri deneyimini geliştir...
BotStar
botstar.com
Sorunsuz bir canlı sohbetten chatbot'a çözümü aracılığıyla müşterilerle çevrimiçi etkileşim kurmanın daha fazla yolunu keşfedin. BotStar'ı bugün ücretsiz edinin!
SnatchBot
snatchbot.me
Devrim niteliğindeki platformumuzda çok kanallı mesajlaşma için akıllı sohbet robotları oluşturun. SnatchBot karmaşıklığı ortadan kaldırır ve müşterileriniz için en iyi chatbot deneyimini oluşturmanıza yardımcı olur. Yasal zorunluluklara uymak için sağlam yönetim özellikleri ve kurumsal düzeyde güve...
Bot Libre
botlibre.com
Binlerce yapay zeka botuyla sohbet edin veya kendinizinkini yaratın Bot Libre, kendi sohbet botunuzu oluşturmanıza, onları eğitmenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Açık bot dizinimizde binlerce botla sohbet edin. Arkadaşınız olmak isteyen botlarla, kız arkadaşınız veya erkek arkadaşın...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate, müşteri desteğine yönelik üretken, yapay zeka destekli bir otomasyon platformudur. Tüketici davranışındaki sürekli değişimi anladıktan sonra Kommunicate olarak, işletmelerin müşterileriyle çeşitli kanallar üzerinden 7/24 iletişim halinde kalmasına ve müşterilerin talep ettiği anda etki...
Botsify
botsify.com
Botsify, insanların ve işletmelerin kodlamayı bilmeden kendi akıllı Chatbot'larını oluşturabilecekleri bir platformdur. İnsanlar işletmelerini herkesten daha iyi tanırlar ve iş vakaları konusunda uzman olarak SSS'ler, Müşteri desteği, form doldurma ve insanlardan veri toplama gibi görevleri otomati...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Lindy
lindy.ai
Lindy, günlük görevlerinizi yönetmek ve meşgul profesyoneller için yönetici asistanı olarak görev yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Lindy AI aracıları mevcut araçlarınızla entegre olur ve sıradan işleri otomatikleştirmek için gerekli kişiselleştirilmiş bağlama sahiptir. İster ar...
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion— Facebook, Instagram, e-Ticaret, SMS/E-posta ve Sosyal Medya Pazarlama (SaaS) için Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatPion, pazarlama, satış, otomasyon ve e-ticaret işi gibi çeşitli alanlarda işletmenizi geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Platformumuz, kodlama becerilerin...
Userbot
userbot.ai
İnsanlar tarafından insanlar için yapılmış yapay zeka destekli bir Müşteri Deneyimi Platformundaki Userbot. Tescilli Yapay Zeka teknolojimizin gücü sayesinde, Konuşmalı Yapay Zeka arayüzlerimiz ve Dijital İnsanlarımız aracılığıyla sürükleyici ve çok kanallı bir deneyim sunabilirsiniz. Şirketler ve i...
Tars
hellotars.com
Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerinin dönüşüm hunilerini optimize etmelerine, müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirmelerine ve sohbet robotlarını kullanarak müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamalarına yardımcı oluyor. Bir Sohbet Robotu veya Konuşmalı Açılış Sayfasında ziya...
Conversed.ai
conversed.ai
Konuşmaya dayalı AI PaaS platformumuz aracılığıyla, çalışanların sorularını ve isteklerini otomatik olarak yanıtlamak, sohbete dayalı ticaret yoluyla iş hedeflerini yönlendirmek ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için sohbet botları ve sesli robotlar tasarlıyor, geliştiriyor ve optimize ediyo...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup.io, pazarlama, ticaret ve destek otomasyonu için önde gelen Konuşma Bulutudur. Gupshup'ın otomasyon çözümleri Hindistan, Latin Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 45.000'den fazla markanın daha iyi müşteri deneyimi sunmasına ve maliyetlerden tasarruf...
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan, markaları...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenili...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI, ilgi çekici ses ve metin tabanlı konuşma uygulamaları için en iyi bot oluşturma platformudur. Programlamaya gerek yok, botunuzu dakikalar içinde oluşturun!
WideBot
widebot.net
WideBot, MENA bölgesindeki önde gelen Arapça odaklı, konuşabilen yapay zeka sohbet robotu oluşturma platformudur. Misyonumuz, işletmeleri insan gibi sohbet eden yapay zeka destekli botlarla güçlendirmek, böylece müşterileriyle güçlü ilişkiler kurabilmelerini ve kusursuz kişiselleştirilmiş bir deney...
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks, çeşitli uygulamalara yönelik GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme ye...
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka platformudur. Müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirir ve müşterileri mutlu eder. Herkes kendi Akıllı Sanal Asistanını (yani akıllı AI sohbet robotu) oluşturabilir ve bunu bir saatten daha kısa bir sürede müşteri destek otomasyonu için kurabilir. Ürün...
Botbiz
botbiz.io
Daha iyi bir WhatsApp Business API çözümüyle işinizi daha hızlı büyütün: * Kolay Chatbot Oluşturucu * Toplu Yayın * Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu * Şablon Mesajları * Kullanıcı Giriş Akışı * Takım üyesi * Web Kancası İş Akışı * Webform Entegrasyonu * SMS & E-Posta Entegrasyonu * Otomatik yanıtlayıcı...
BotSpace
bot.space
BotSpace, işletmelerin Whatsapp'ta müşteri desteğini ve katılımı otomatikleştirmesine yönelik erken aşamadaki, hızlı büyüyen bir B2B platformudur. İşletmeler, WhatsApp'ın Business API'sini temel alan son teknoloji ürünü müşteri etkileşimi yazılımımız sayesinde artık kişiselleştirilmiş görüşmeler ya...
UChat
uchat.au
UChat, görevleri otomatikleştirmek ve dönüşümü dönüştürmek için bir sohbet robotu tasarlayan ve oluşturan bir platformdur. Hedeflenen içeriği sunarak ve tepkilerini tahmin ederek müşterilerle daha güçlü ilişkiler kurun. * 7/24 destek sağlayın, Müşterilerle etkileşime geçin * Kod gerektirmeden oluşt...
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai, müşteri desteğinde devrim yaratan ölçeklenebilir, yapay zeka destekli bir iletişim platformu olarak chatbot ortamını aşıyor. Sektör lideri olarak Ivy, yüksek öğrenim, sağlık hizmetleri, kamu ve özel sektör için özel olarak tasarlanmış yüksek IQ'lu sohbet robotu çözümleri sunarak bilgi erişim...
Joonbot
joonbot.com
Kodsuz sohbet robotu oluşturucumuzla birkaç dakika içinde bir sohbet robotu oluşturun. Müşteri adaylarınızı anında geliştirin ve satışlarınızı artırın.
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
Steamship
steamship.com
Python SDK'mızla AI Aracıları oluşturun ve bunları zahmetsizce buluta dağıtın. Sunucusuz bulut barındırma, vektör arama, web kancaları, geri aramalar ve daha fazlasına erişim kazanın.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse, WhatsApp, Instagram, Facebook, Canlı sohbet, Google Benim İşletmem ve daha fazlasında otomatik etkileşim botları oluşturmanıza, yönetmenize ve dağıtmanıza yardımcı olan bir Konuşmaya Dayalı Etkileşim ve Chatbot platformudur.
Juji Studio
juji.io
Kodsuz Bilişsel Yapay Zeka Chatbot Oluşturucu Juji Studio, Bilişsel Yapay Zeka ve Hesaplamalı Psikolojiyi sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile birleştirerek herkesin özel bilişsel yapay zeka sohbet robotlarını kod ve BT kaynağı gerektirmeden oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olana...
FosterFlow
fosterflow.com
Şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli AI modellerine kadar sohbet arayüzü sağlıyoruz.
Arsturn
arsturn.com
Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında işletmeler, müşterileriyle etkileşime geçmek için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Arsturn AI, web sitenize zahmetsizce entegre edilebilen özel ChatGPT sohbet robotları sunan son teknoloji bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Kurulumdan sadece bir dakika...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai, geliştiricilerin konuşabileceğiniz uygulamalar ve cihazlar oluşturmasını kolaylaştıran bir API'dir.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Chatbot'unuzu bir sonraki seviyeye yükseltin! Sinch'in gelişmiş sohbet robotu teknolojisi Chatlayer, size daha karmaşık sohbet robotu projelerine ve yapay zekaya kolayca başlama şansı verir. Zaten Sinch Engage'i kullandığınızda, Sinch Engage sohbet robotunuzu Sinch'in Chatlayer'ına sorunsuz bir şek...
Flow XO
flowxo.com
Müşterilerinizle çeşitli farklı platformlarda etkileşim kurmak için sıfır kodlama becerisine sahip bir sohbet robotu oluşturun.
Botup
botup.com
BotUp, ziyaretçilerinizi ödeme yapan müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak devrim niteliğinde yeni bir AI sohbet robotu yazılımıdır. Teknik uzmanlık veya geliştirme bilgisi olmadan akıllı bir sohbet robotunu Web Sitenize, Facebook'a, WhatsApp'a, Slack'e ve SMS'e entegre etmenize olanak tanır. B...
CBOT
cbot.ai
CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşter...
Babble AI
babble-ai.com
Premium paketler için yüksek kaliteli sohbet robotları, zahmetsiz kurulum, insana benzer etkileşim ve ince ayarlı modeller. Müşterilerinizin memnun kalmasını ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlayacak güçlü ve ilgi çekici chatbot deneyimleri yaratın.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype, markaların müşterileriyle sorunsuz, anlamlı ve ilham verici bir şekilde iletişim kuracağı yeni bir iletişim çağının yolunu açıyor. Hubtype, konuşma uygulamaları aracılığıyla şirketlerin basit, anlamlı ve müşteri odaklı görüşmeleri geniş ölçekte benimsemesine olanak tanıyor; Sohbet robotları...
Octane AI
octaneai.com
E-Ticaret İşinizi Büyüten Yapay Zeka 3.000'den fazla Shopify satıcısı, AI Quiz Hunilerini ve AI Insights'ı desteklemek için Octane AI'yı kullanıyor. Yarım milyar gelir elde edildi ve devam ediyor.
mottle
mottle.com
Dost canlısı bir Chatbot ile Ziyaretçileri Müşterilere dönüştürün. İş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir yapay zeka sohbet robotunu zahmetsizce oluşturun: Müşteri desteğini kolaylaştırın ve müşteri memnuniyetini artırın; üstelik hiçbir kodlamaya gerek kalmadan. Talimatlarınızı sade bir dille yazma...
VOGO Voice
vogovoice.com
Biz, Sesin Gücüne bağlanmanın en hızlı yoluna odaklanan, ses teknolojisindeki en iyi ve farklı beyinlerden oluşan yenilikçi bir grup olan VOGO Voice'uz. İş dünyası ve sivil kuruluşların büyüyen hedef kitlelerine akıllı, hedefe yönelik ve çapraz bağlantılı bir ses platformuyla ulaşmalarına yardımcı o...
Parallel AI
parallellabs.app
Modern işletmeler için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir çözüm olan Parallel AI ile tanışın. Paralel Yapay Zeka ile her özel görev için en uygun Yapay Zeka modelini seçerek benzersiz verimlilik ve doğruluk sağlayın. Platformumuz mevcut bilgi tabanlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek b...