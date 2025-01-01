Bot Tespiti ve Azaltma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bot algılama ve azaltma yazılımı, şirketlerin yetkisiz bot etkinliklerine ve saldırılara karşı korunmasına yardımcı olur. Botlar, web sitelerini DDoS saldırılarıyla bozmak, verileri kazımak veya sahte işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu çözümler, bot etkinliğini tespit etmek, zararlı botları tespit etmek ve bunların web siteleri, uygulamalar veya ağlarla etkileşimini engellemek için tasarlanmıştır. Şirketler, saldırılar sırasında sistemlerinin çalışır durumda kalmasını sağlamak ve botların kötü niyetli hedeflerine ulaşmasını önlemek için bu araçlara güveniyor. Bot algılama ve azaltma araçları, DDoS koruma yazılımıyla bazı özellikleri paylaşsa da, yalnızca tek bir saldırı türüne odaklanmak yerine botla ilgili çeşitli etkinlikleri hedef alarak daha geniş bir koruma sunar. Benzer şekilde, tıklama dolandırıcılığı yazılımı da örtüşen işlevlere sahip olsa da, bot tespit ve hafifletme araçlarının ele aldığı birçok tehditten sadece biri olan, tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığındaki sahte tıklamaları özel olarak hedefler ve bunlara karşı savunma yapar.
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Castle
castle.io
Castle, kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Dolandırıcılığı tespit etme, araştırma ve raporlama yapar.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, web ve mobil uygulamalar için cihaz zekası sunan bir platformdur. Dolandırıcılık tespiti için geliştiricilere doğru ve hızlı çözümler sağlar.
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha, web sitelerini botlardan koruyan ve kullanıcı gizliliğini gözeten bir güvenlik aracıdır. Farklı platformlar için uyumlu testler sunar.
Stytch
stytch.com
Stytch, geliştiriciler için kimlik doğrulama hizmetleri sunan bir platformdur. Şifresiz giriş, çok faktörlü kimlik doğrulama ve SDK'lar ile entegrasyonu kolaylaştırır.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ, zararlı internet trafiğini tespit edip engelleyerek pazarlama döngünüzü temizler ve verilerinizi korur.
Imperva
imperva.com
Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
Friendly Captcha, kullanıcıların rahatsız edilmeden web sitelerini korurken bot aktivitelerini önlemelerine olanak tanır.
Synthient
synthient.com
Synthient, web trafiğini analiz ederek kötü niyetli ziyaretçileri sınıflandıran ve güvenliği artıran bir güvenlik platformudur.
Edgio
edg.io
Edgio, web uygulamalarını hızlandıran, güvenliğini artıran ve içerik dağıtımını kontrol eden kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilere genişletilebilir çözümler sunar.
DataDome
datadome.co
Datadome, web sitelerini ve uygulamaları botlar, ödenti dolandırıcılığı ve DDoS saldırıları gibi kötü amaçlı trafiklerden koruyan bir siber güvenlik çözümüdür.
GeeTest
geetest.com
GeeTest, web siteleri ve uygulamalar için bot yönetimi ve CAPTCHA çözümleri sunarak otomatik saldırılara karşı koruma sağlar.
Netacea
netacea.com
Netacea, bot saldırılarını tespit ve engelleme amacıyla web siteleri, uygulamalar ve API'ler için gelişmiş koruma sağlayan bir çözümdür.
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