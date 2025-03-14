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En Popüler Son Eklenenler Bot Tespiti ve Azaltma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bot algılama ve azaltma yazılımı, şirketlerin yetkisiz bot etkinliklerine ve saldırılara karşı korunmasına yardımcı olur. Botlar, web sitelerini DDoS saldırılarıyla bozmak, verileri kazımak veya sahte işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu çözümler, bot etkinliğini tespit etmek, zararlı botları tespit etmek ve bunların web siteleri, uygulamalar veya ağlarla etkileşimini engellemek için tasarlanmıştır. Şirketler, saldırılar sırasında sistemlerinin çalışır durumda kalmasını sağlamak ve botların kötü niyetli hedeflerine ulaşmasını önlemek için bu araçlara güveniyor. Bot algılama ve azaltma araçları, DDoS koruma yazılımıyla bazı özellikleri paylaşsa da, yalnızca tek bir saldırı türüne odaklanmak yerine botla ilgili çeşitli etkinlikleri hedef alarak daha geniş bir koruma sunar. Benzer şekilde, tıklama dolandırıcılığı yazılımı da örtüşen işlevlere sahip olsa da, bot tespit ve hafifletme araçlarının ele aldığı birçok tehditten sadece biri olan, tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığındaki sahte tıklamaları özel olarak hedefler ve bunlara karşı savunma yapar.