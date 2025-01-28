Bot Tespiti ve Azaltma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan

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Bot algılama ve azaltma yazılımı, şirketlerin yetkisiz bot etkinliklerine ve saldırılara karşı korunmasına yardımcı olur. Botlar, web sitelerini DDoS saldırılarıyla bozmak, verileri kazımak veya sahte işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu çözümler, bot etkinliğini tespit etmek, zararlı botları tespit etmek ve bunların web siteleri, uygulamalar veya ağlarla etkileşimini engellemek için tasarlanmıştır. Şirketler, saldırılar sırasında sistemlerinin çalışır durumda kalmasını sağlamak ve botların kötü niyetli hedeflerine ulaşmasını önlemek için bu araçlara güveniyor. Bot algılama ve azaltma araçları, DDoS koruma yazılımıyla bazı özellikleri paylaşsa da, yalnızca tek bir saldırı türüne odaklanmak yerine botla ilgili çeşitli etkinlikleri hedef alarak daha geniş bir koruma sunar. Benzer şekilde, tıklama dolandırıcılığı yazılımı da örtüşen işlevlere sahip olsa da, bot tespit ve hafifletme araçlarının ele aldığı birçok tehditten sadece biri olan, tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığındaki sahte tıklamaları özel olarak hedefler ve bunlara karşı savunma yapar.
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Castle
castle.io
Castle bir kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Güvenlik ve dolandırıcılık ekiplerinin kayıt, oturum açma ve işlemler sırasında dolandırıcılığı keşfetmesine, araştırmasına, raporlamasına ve sonuçta durdurmasına yardımcı oluyoruz. SDK'larımız uygulama kodunuzla entegre olur ve ardından güvenlik ve sahtekarlık analistleri, saldırıları ve sahtekarlığı izlemek ve yönetmek için web sitemizi kullanır.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verme için basit bir API çağrısıyla hızlıdır ve kullanıcıların daha akıllı kararlar almasını sağlayan cihaz zekasıyla eyleme geçirilebilir.
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne olursa olsun, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda herhangi bir web sitesine ciddi zarar verebilir. CHEQ Essentials, bu zararlı kaynakların büyük hasara neden olmasını tespit etmek ve engellemek için gelişmiş algoritmalar ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri kullanır. Her ziyaret 2.000'den fazla davranış testinden geçer ve geçersiz olduğu tespit edilirse onu engelleriz. CHEQ Essentials'ı uyguladığınızda tüm pazarlama döngünüz saf ve temiz olur. Bu, dün yaptığınızın aynısını yapacağınız ancak bu israf ve zararlı ziyaretlerin ve dolandırıcılık tıklamalarının bedelini ödemeyeceğiniz anlamına gelir. Lider Pazara Çıkma Güvenliği platformuyla verilerinizi ve analizlerinizi, yerinde dönüşümünüzü ve ücretli pazarlamanızı botlardan, sahte trafikten ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun.
Fastly
fastly.com
Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir noktaya kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik dağıtım ağını (CDN), görüntü optimizasyonunu, video ve akışı, bulut güvenliğini ve yük dengeleme hizmetlerini içerir. Fastly'nin bulut güvenlik hizmetleri arasında hizmet reddi saldırılarına karşı koruma, botlara karşı koruma ve web uygulaması güvenlik duvarı yer alıyor. Hızlı bir şekilde web uygulaması güvenlik duvarı, kendi kural setinin yanı sıra Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi ModSecurity Temel Kural Setini kullanır. Fastly platformu Varnish'in üzerine inşa edilmiştir.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
GDPR Uyumlu Bot Koruması. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar tüm kuruluşlar, web sitelerini ve çevrimiçi hizmetlerini spam ve kötüye kullanıma karşı korumak için Friendly Captcha'yı kullanıyor. Friendly Captcha, kullanıcınızın gizliliğine saygı duyar ve otomatik olarak çalışır, böylece kullanıcılarınızın hiçbir şey yapmasına gerek kalmaz.
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan lider bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut hizmet sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Dağıtımı: Akamai, web içeriği ve uygulamalarının dağıtımını hızlandırarak dünya çapındaki kullanıcılara hızlı ve güvenilir erişim sağlar. * Güvenlik Çözümleri: Platform, çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlamak için DDoS koruması ve web uygulaması güvenlik duvarları dahil olmak üzere güçlü güvenlik özellikleri sunar. * Uç Bilgi İşlem: Akamai, verileri kullanıcılara daha yakın bir şekilde işlemek, performansı artırmak ve gecikmeyi azaltmak için uç bilgi işlemden yararlanır. * Ölçeklenebilirlik: İşletmeler, Akamai'nin farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış esnek çözümleri ile çevrimiçi operasyonlarını kolayca ölçeklendirebilir.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha, gizliliği ön planda tutan 1 numaralı bot azaltma platformudur. hCaptcha Enterprise, çevrimiçi varlıkları hem otomatik hem de yarı otomatik saldırılardan korumaya yönelik kapsamlı çözümlerle, dolandırıcılık ve kötüye kullanımın tespiti ve azaltılmasında benzersiz bir doğruluk sunar. hCaptcha çözümleri, en büyük kuruluşların ve hükümetlerin birçoğu da dahil olmak üzere her sektördeki kategori liderlerini korur. Güçlü ve düşük sürtünmeli bir meydan okuma platformu, modern makine öğrenimiyle birleşerek kuruluşları korumak için sınıfında lider doğruluk, ölçeklenebilirlik ve gelişmiş güvenlik sunar. hCaptcha'nın benzersiz uç odaklı mimarisi, tüm verileri geçici tutar ve 250'den fazla konumdan gelen istekleri işler, böylece veri ve işlemenin kullanıcıya çok yakın gerçekleşmesini sağlar. Platform ayrıca Özel Öğrenim, Sıfır PII modları, sıfır sürtünme ve pasif gibi gelişmiş, kurumsal kullanıma hazır özellikler sunar.
Stytch
stytch.com
Stytch, geliştiriciler için oluşturulmuş en güçlü kimlik platformudur. Stytch, cihaz parmak izi alma ve hesap ele geçirmeye dirençli kimlik doğrulama gibi gelişmiş özelliklerle şirketinizin kimlik ve erişim yönetimini güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir hale getirecek altyapıyı sağlar. Stytch, B2C ve B2B için ihlale dayanıklı şifreler, şifresiz kimlik doğrulama akışları, MFA, SAML ve OIDC ile SSO ve sahtekarlık ve risk koruması dahil olmak üzere CIAM çözümleri sunar.
GeeTest
geetest.com
Bir CAPTCHA ve bot yönetimi sağlayıcısı olan GeeTest, web sitelerini, mobil uygulamaları ve API'leri ATO, kimlik bilgileri doldurma, web ölçeklendirme vb. gibi otomatik bot odaklı saldırılara karşı korur. GeeTest, 2012'den bu yana insan-bot doğrulama teknolojisi geliştiriyor ve bir dizi uygulama yapıyor. Daha doğru algılama ve daha iyi kullanıcı deneyimi için Graph Evrişimli Sinir Ağı gibi yapay zeka ve derin öğrenme modellerinin GeeTest CAPTCHA'ya aktarılması. Artık günlük 2,9 milyar CAPTCHA talebini işliyor ve blockchain, çevrimiçi oyunlar, e-ticaret vb. sektörlerdeki 320.000'den fazla şirkete hizmet veriyor. GeeTest CAPTCHA, 2020'den bu yana üst üste üçüncü kez Gartner ve Forrester tarafından pazar raporlarında tanındı.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve performansı hakkında öngörüler sağlamak için bant genişliği kullanımını ve bir dizi performans izleme ve analiz hizmetini en aza indirin.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin ve akış içeriğinin sunulması için tek bir platform sağlar. Bu tamamen entegre platform ve uçtan uca uç hizmetler sayesinde şirketler, içeriği daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunarak genel geliri ve iş değerini artırabilir. Tüm hizmetler, 250 Tbps bant genişliği kapasitesine sahip özel, küresel ağımızın ucunda çalışır. Tüm web trafiğinin %5'ini işliyoruz ve hızla büyüyoruz. Edgio'ya TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Kanada Hokey Ligi, Dünya Şampiyonu Fantezi, Mars Wrigley, Coach ve Kate Spade güvenmektedir.
DataDome
datadome.co
DataDome'un bot ve çevrimiçi dolandırıcılık koruması, saldırıları benzersiz bir doğrulukla ve sıfır tavizle durdurur. Çok katmanlı makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, günde 5 trilyon sinyali analiz ediyor ve her isteğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve tarıyor. DataDome, 2023 yılında 316 milyardan fazla dolandırıcılık saldırısını engelledi. Tripadvisor ve Foot Locker dahil önde gelen küresel kuruluşlar, web sitelerini, mobil uygulamalarını ve API'lerini hesap sahtekarlığına, ödeme sahtekarlığına, kimlik bilgisi doldurmaya, DDoS'ye, reklam sahtekarlığına ve daha fazlasına karşı korumak için DataDome'a güveniyor. Rekor değer elde etme süresiyle DataDome, şeffaf içgörüler, 7/24 SOC uzmanlığı, kolay dağıtım ve 50'den fazla entegrasyon sunar. Çözüm, korunan uç noktalara gecikme eklemeden, 26'dan fazla bölgesel PoP ve otomatik ölçeklendirme teknolojisi sayesinde her isteğe 2 milisaniyeden kısa sürede yanıt veriyor. DataDome tüketiciler için sorunsuzdur ve optimum koruma sağlar ve ilk görünmez alternatif olan tek güvenli, kullanıcı dostu ve gizlilik uyumlu CAPTCHA ve Cihaz Kontrolü'nü sunar. DataDome, hesap ve reklam sahtekarlığıyla mücadele etmek için uzmanlaşmış ek çözümler sunar. DataDome Ad Protect, reklam sahtekarlığını tespit ederek pazarlamacıların kampanyalarını optimize etmelerine olanak tanır. DataDome'un Hesap Koruma çözümü, kullanıcı amacını analiz ederek insan kaynaklı ve bot kaynaklı hesap sahtekarlığına karşı kapsamlı koruma sağlar.
Netacea
netacea.com
Netacea bot koruması, çevrimiçi markalara yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder ve önler. Aracıların kullanımı olmadan teknik altyapının en uç noktasında yer alan Netacea bot yönetimi, API'ler, uygulamalar ve web siteleri arasındaki tüm trafiğin rakipsiz görünürlüğünü gelişmiş algılama, yanıt ve tehdit istihbaratı yetenekleriyle birleştirir. Sonuç, yüksek oranda insan ticareti yapılan işletmeler için daha etkili otomatik bot korumasıdır. Netacea bot koruması, dünyanın en büyük çevrimiçi markalarına yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder, azaltır ve önler. Hesap ele geçirme, kimlik bilgileri doldurma, ödemelerin kötüye kullanılması, API saldırıları ve çevrimiçi dolandırıcılık gibi kaba kuvvet saldırılarının önlenmesi. Netacea, tek bir düşük kodlu aracısız dağıtımla markaların web, uygulama ve API genelindeki tüm trafik kaynaklarını analiz etmesine olanak tanıyarak otomatik tehditleri işinize veya müşterilerinize zarar vermeden önce tespit edip durdurmanıza olanak tanır.
Synthient
synthient.com
Synthient, sahte ve otomatikleştirilmiş trafik için önde gelen algılamalar sunar. Ziyaretçilerinize dair benzersiz bilgiler sunarak, önemsediğiniz veri noktalarını takip etmenize olanak tanır.
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