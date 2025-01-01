Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bot Tespiti ve Azaltma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gürcistan
Bot algılama ve azaltma yazılımı, şirketlerin yetkisiz bot etkinliklerine ve saldırılara karşı korunmasına yardımcı olur. Botlar, web sitelerini DDoS saldırılarıyla bozmak, verileri kazımak veya sahte işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu çözümler, bot etkinliğini tespit etmek, zararlı botları tespit etmek ve bunların web siteleri, uygulamalar veya ağlarla etkileşimini engellemek için tasarlanmıştır. Şirketler, saldırılar sırasında sistemlerinin çalışır durumda kalmasını sağlamak ve botların kötü niyetli hedeflerine ulaşmasını önlemek için bu araçlara güveniyor. Bot algılama ve azaltma araçları, DDoS koruma yazılımıyla bazı özellikleri paylaşsa da, yalnızca tek bir saldırı türüne odaklanmak yerine botla ilgili çeşitli etkinlikleri hedef alarak daha geniş bir koruma sunar. Benzer şekilde, tıklama sahtekarlığı yazılımı da örtüşen işlevlere sahip olsa da, özellikle tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığındaki sahte tıklamaları hedefler ve bunlara karşı savunma yapar; bu, bot tespit ve azaltma araçlarının ele aldığı birçok tehditten yalnızca biridir.
Yeni Uygulama Gönder
Castle
castle.io
Castle bir kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Güvenlik ve dolandırıcılık ekiplerinin kayıt, oturum açma ve işlemler sırasında dolandırıcılığı keşfetmesine, araştırmasına, raporlamasına ve sonuçta durdurmasına yardımcı oluyoruz. SDK'larımız uygulama kodunuzla entegre olur ve ardında...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...
Fastly
fastly.com
Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir noktaya kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik da...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha, gizliliği ön planda tutan 1 numaralı bot azaltma platformudur. hCaptcha Enterprise, çevrimiçi varlıkları hem otomatik hem de yarı otomatik saldırılardan korumaya yönelik kapsamlı çözümlerle, dolandırıcılık ve kötüye kullanımın tespiti ve azaltılmasında benzersiz bir doğruluk sunar. hCaptch...
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan lider bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut hizmet sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Dağıtımı: Akamai, web içeriği ve uygulamalarının dağıtımını hızlandırarak dünya çapındaki kullanıcılara hızlı ve güve...
Stytch
stytch.com
Stytch, geliştiriciler için oluşturulmuş en güçlü kimlik platformudur. Stytch, cihaz parmak izi alma ve hesap ele geçirmeye dirençli kimlik doğrulama gibi gelişmiş özelliklerle şirketinizin kimlik ve erişim yönetimini güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir hale getirecek altyapıyı sağlar. Stytch, B2C ...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
GDPR Uyumlu Bot Koruması. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar tüm kuruluşlar, web sitelerini ve çevrimiçi hizmetlerini spam ve kötüye kullanıma karşı korumak için Friendly Captcha'yı kullanıyor. Friendly Captcha, kullanıcınızın gizliliğine saygı duyar ve otomatik olarak çalışır, böylec...
Synthient
synthient.com
Synthient, sahte ve otomatikleştirilmiş trafik için önde gelen algılamalar sunar. Ziyaretçilerinize dair benzersiz bilgiler sunarak, önemsediğiniz veri noktalarını takip etmenize olanak tanır.
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne ol...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin...
GeeTest
geetest.com
Bir CAPTCHA ve bot yönetimi sağlayıcısı olan GeeTest, web sitelerini, mobil uygulamaları ve API'leri ATO, kimlik bilgileri doldurma, web ölçeklendirme vb. gibi otomatik bot odaklı saldırılara karşı korur. GeeTest, 2012'den bu yana insan-bot doğrulama teknolojisi geliştiriyor ve bir dizi uygulama yap...
Netacea
netacea.com
Netacea bot koruması, çevrimiçi markalara yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder ve önler. Aracıların kullanımı olmadan teknik altyapının en uç noktasında yer alan Netacea bot yönetimi, API'ler, uygulamalar ve web siteleri arasındaki tüm trafiğin rakipsiz görünürlüğünü gelişmiş algılama, yan...
DataDome
datadome.co
DataDome'un bot ve çevrimiçi dolandırıcılık koruması, saldırıları benzersiz bir doğrulukla ve sıfır tavizle durdurur. Çok katmanlı makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, günde 5 trilyon sinyali analiz ediyor ve her isteğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve tarıyor. DataDome, 2023 yılında ...