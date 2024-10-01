En Popüler Son Eklenenler Bot Tespiti ve Azaltma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Finlandiya

Bot algılama ve azaltma yazılımı, şirketlerin yetkisiz bot etkinliklerine ve saldırılara karşı korunmasına yardımcı olur. Botlar, web sitelerini DDoS saldırılarıyla bozmak, verileri kazımak veya sahte işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu çözümler, bot etkinliğini tespit etmek, zararlı botları tespit etmek ve bunların web siteleri, uygulamalar veya ağlarla etkileşimini engellemek için tasarlanmıştır. Şirketler, saldırılar sırasında sistemlerinin çalışır durumda kalmasını sağlamak ve botların kötü niyetli hedeflerine ulaşmasını önlemek için bu araçlara güveniyor. Bot algılama ve azaltma araçları, DDoS koruma yazılımıyla bazı özellikleri paylaşsa da, yalnızca tek bir saldırı türüne odaklanmak yerine botla ilgili çeşitli etkinlikleri hedef alarak daha geniş bir koruma sunar. Benzer şekilde, tıklama sahtekarlığı yazılımı da örtüşen işlevlere sahip olsa da, özellikle tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığındaki sahte tıklamaları hedefler ve bunlara karşı savunma yapar; bu, bot tespit ve azaltma araçlarının ele aldığı birçok tehditten yalnızca biridir.