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Bot Tespiti ve Azaltma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cibuti

Bot algılama ve azaltma yazılımı, şirketlerin yetkisiz bot etkinliklerine ve saldırılara karşı korunmasına yardımcı olur. Botlar, web sitelerini DDoS saldırılarıyla bozmak, verileri kazımak veya sahte işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu çözümler, bot etkinliğini tespit etmek, zararlı botları tespit etmek ve bunların web siteleri, uygulamalar veya ağlarla etkileşimini engellemek için tasarlanmıştır. Şirketler, saldırılar sırasında sistemlerinin çalışır durumda kalmasını sağlamak ve botların kötü niyetli hedeflerine ulaşmasını önlemek için bu araçlara güveniyor. Bot algılama ve azaltma araçları, DDoS koruma yazılımıyla bazı özellikleri paylaşsa da, yalnızca tek bir saldırı türüne odaklanmak yerine botla ilgili çeşitli etkinlikleri hedef alarak daha geniş bir koruma sunar. Benzer şekilde, tıklama sahtekarlığı yazılımı da örtüşen işlevlere sahip olsa da, özellikle tıklama başına ödeme (PPC) reklamcılığındaki sahte tıklamaları hedefler ve bunlara karşı savunma yapar; bu, bot tespit ve azaltma araçlarının ele aldığı birçok tehditten yalnızca biridir.

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Castle

Castle

castle.io

Castle bir kimlik ve dolandırıcılık risk yönetimi platformudur. Güvenlik ve dolandırıcılık ekiplerinin kayıt, oturum açma ve işlemler sırasında dolandırıcılığı keşfetmesine, araştırmasına, raporlamasına ve sonuçta durdurmasına yardımcı oluyoruz. SDK'larımız uygulama kodunuzla entegre olur ve ardında...

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly, Amerikalı bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır. Ağını, geliştiricilerin çekirdek bulut altyapılarını ağın ucuna, kullanıcılara daha yakın bir noktaya kadar genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uç bulut platformu olarak tanımlıyor. Fastly edge bulut platformu, içerik da...

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha, gizliliği ön planda tutan 1 numaralı bot azaltma platformudur. hCaptcha Enterprise, çevrimiçi varlıkları hem otomatik hem de yarı otomatik saldırılardan korumaya yönelik kapsamlı çözümlerle, dolandırıcılık ve kötüye kullanımın tespiti ve azaltılmasında benzersiz bir doğruluk sunar. hCaptch...

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan lider bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut hizmet sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Dağıtımı: Akamai, web içeriği ve uygulamalarının dağıtımını hızlandırarak dünya çapındaki kullanıcılara hızlı ve güve...

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch, geliştiriciler için oluşturulmuş en güçlü kimlik platformudur. Stytch, cihaz parmak izi alma ve hesap ele geçirmeye dirençli kimlik doğrulama gibi gelişmiş özelliklerle şirketinizin kimlik ve erişim yönetimini güvenli, güvenilir ve ölçeklenebilir hale getirecek altyapıyı sağlar. Stytch, B2C ...

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula, sitenizi en son tehditlerden korumak için kurumsal düzeyde bir Web Uygulaması Güvenlik Duvarı, akıllı ve anında etkili 360 derecelik DDoS karşıtı çözümler (3-4 ve 7. katmanlar), web sitenizin yükleme hızını hızlandırmak için küresel bir CDN sunar. Web sitenizin güvenliği ve perfor...

Friendly Captcha

Friendly Captcha

friendlycaptcha.com

GDPR Uyumlu Bot Koruması. Yeni kurulan şirketlerden büyük şirketlere kadar tüm kuruluşlar, web sitelerini ve çevrimiçi hizmetlerini spam ve kötüye kullanıma karşı korumak için Friendly Captcha'yı kullanıyor. Friendly Captcha, kullanıcınızın gizliliğine saygı duyar ve otomatik olarak çalışır, böylec...

Synthient

Synthient

synthient.com

Synthient, sahte ve otomatikleştirilmiş trafik için önde gelen algılamalar sunar. Ziyaretçilerinize dair benzersiz bilgiler sunarak, önemsediğiniz veri noktalarını takip etmenize olanak tanır.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne ol...

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin...

GeeTest

GeeTest

geetest.com

Bir CAPTCHA ve bot yönetimi sağlayıcısı olan GeeTest, web sitelerini, mobil uygulamaları ve API'leri ATO, kimlik bilgileri doldurma, web ölçeklendirme vb. gibi otomatik bot odaklı saldırılara karşı korur. GeeTest, 2012'den bu yana insan-bot doğrulama teknolojisi geliştiriyor ve bir dizi uygulama yap...

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea bot koruması, çevrimiçi markalara yönelik karmaşık bot saldırılarını tespit eder ve önler. Aracıların kullanımı olmadan teknik altyapının en uç noktasında yer alan Netacea bot yönetimi, API'ler, uygulamalar ve web siteleri arasındaki tüm trafiğin rakipsiz görünürlüğünü gelişmiş algılama, yan...

DataDome

DataDome

datadome.co

DataDome'un bot ve çevrimiçi dolandırıcılık koruması, saldırıları benzersiz bir doğrulukla ve sıfır tavizle durdurur. Çok katmanlı makine öğrenimi ile desteklenen platformumuz, günde 5 trilyon sinyali analiz ediyor ve her isteğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor ve tarıyor. DataDome, 2023 yılında ...

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