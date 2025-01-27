Bot Tespiti ve Azaltma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Angola

CHEQ

cheq.ai

Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne olursa olsun, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda herhangi bir web sitesine ciddi zarar verebilir. CHEQ Essentials, bu zararlı kaynakların büyük hasara neden olmasını tespit etmek ve engellemek için gelişmiş algoritmalar ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri kullanır. Her ziyaret 2.000'den fazla davranış testinden geçer ve geçersiz olduğu tespit edilirse onu engelleriz. CHEQ Essentials'ı uyguladığınızda tüm pazarlama döngünüz saf ve temiz olur. Bu, dün yaptığınızın aynısını yapacağınız ancak bu israf ve zararlı ziyaretlerin ve dolandırıcılık tıklamalarının bedelini ödemeyeceğiniz anlamına gelir. Lider Pazara Çıkma Güvenliği platformuyla verilerinizi ve analizlerinizi, yerinde dönüşümünüzü ve ücretli pazarlamanızı botlardan, sahte trafikten ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun.