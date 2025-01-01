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Yer imi yöneticisi yazılımı, kullanıcıların gelecekte kolay erişim için web içeriğini ve web sitelerini kaydetmesine ve düzenlemesine yardımcı olur. Bu araçlar, web tarayıcılarıyla entegre olarak çalışır ve kullanıcıların ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan içeriğe yer işareti koymasına ve içeriği yeniden ziyaret etmesine olanak tanır. Kaydedilen öğelerin gözden kaçmasını veya kaybolmasını önlemek için yer işaretleri genellikle tarayıcıda belirgin bir şekilde görüntülenir. Çeşitli alanlardaki profesyoneller, önemli içerikleri depolamak ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişmek için yer imi yöneticilerine güveniyor.
Yeni Uygulama Gönder
getpocket.com
Pocket, kullanıcıların çevrimiçi makaleleri, videoları ve sayfaları kaydedip düzenlemelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.
Raindrop.io
raindrop.io
Raindrop.io, web içeriğini kaydetmek ve düzenlemek için yer işareti yöneticisidir; makale, fotoğraf, video gibi çeşitli içerikleri organize etmeyi sağlar.
start.me
start.me
start.me, kullanıcıların yer imlerini, notlarını ve widget'larını merkezi bir sayfada düzenlemelerine yardımcı olan dijital organizasyon platformudur.
Diigo
diigo.com
Diigo, kullanıcıların web sayfalarını yer imleme, etiketleme, vurgulama ve yapışkan notlar ekleme imkanı sunan sosyal bir yer imi uygulamasıdır.
Dropmark
dropmark.com
Tüm bağlantılarınızı, dosyalarınızı ve notlarınızı görsel koleksiyonlar halinde düzenleyen, tamamen özel ve reklamsız bir uygulamadır.
Superdense
superdense.com
Tüm tarayıcılarınız ve cihazlarınız için en kompakt yer imi yöneticisi.
Toby
gettoby.com
Toby uygulaması, tarayıcı sekmelerinizi düzenleyerek önemli kaynaklara tek tıkla erişmenizi sağlar.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Bookmark Ninja, tüm cihazlarda yer işaretlerinizi yönetmenizi sağlar. Özelleştirilebilir etiketlerle yer imlerinizi düzenler ve hızlı erişim imkanı sunar.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Bookmark OS, yer işaretlerini, görevlerini, notlarını ve dosyalarını bir arada yönetmeyi sağlayan kişiselleştirilebilir bir masaüstü uygulamasıdır.
Toast
dotoast.com
Toast uygulaması, bağlantı setlerini tüm tarayıcılar, cihazlar ve ekip üyeleri arasında kaydetmenizi, senkronize etmenizi veya paylaşmanızı sağlar.
GoLinks
golinks.io
GoLinks, karmaşık URL'leri kısayollara dönüştürerek bilgileri hızlı ve kolayca paylaşmayı sağlayan bir bilgi erişim aracıdır.
Atavi
atavi.com
Atavi, yer imlerinizi güvenli bir şekilde barındırır ve senkronizasyon yapıldıktan sonra her PC, akıllı telefon veya tabletten hızlı erişim sağlar.
Linkish
linkish.io
Linkish, YouTube, Vimeo, SoundCloud, makaleler ve web siteleri gibi içeriklere erişimi sağlayarak bağlantıları şifreli biçimde saklayan bir uygulamadır.
Hypershoot
hypershoot.com
Hypershoot uygulaması, favori web sitelerinizi ekran görüntüsü alarak kolayca kaydetmenizi ve organize etmenizi sağlar.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama, yer işaretlerinizi yönetmenizi sağlayan bir araçtır; Chrome, Firefox ve Edge'de işaretlerinizi paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.
Tefter
tefter.io
Tefter, farklı cihazlardan ve Slack'ten önemli bağlantılara hızlı erişim sağlayarak ekiplerin iş birliğini kolaylaştıran bir dijital platformdur.
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