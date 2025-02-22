Yer İşareti Yöneticisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Diigo

diigo.com

Diigo, kayıtlı kullanıcıların Web sayfalarını işaretlemesine ve etiketlemesine olanak tanıyan bir sosyal işaretleme web sitesidir. Ek olarak, kullanıcıların bir web sayfasının herhangi bir bölümünü vurgulamasına ve belirli vurgulara veya sayfanın tamamına yapışkan notlar eklemesine olanak tanır. Bu açıklamalar özel tutulabilir, Diigo içindeki bir grupla paylaşılabilir veya özel bir bağlantı aracılığıyla başka birine iletilebilir. "Diigo" adı, "İnternet Bilgileri, Gruplar ve Diğer Şeylerin Özeti" ifadesinin kısaltmasıdır. Premium hesap sahipleri, yer imlerinin önbelleğe alınmış kopyalarında tam metin araması yapabilir. Tam metin araması ayrıca sayfa URL'lerini, etiketleri ve ek açıklamaları da arar. Bu, premium hesap sahiplerinin, yer imlerine eklenecek bir sayfanın metninde zaten görünen etiketleri çıkarmamayı seçebilecekleri anlamına gelir (ancak görsellerin içindeki metin aranamaz). Diigo'nun lansmanı, etkilenmeyenlerden coşkululara kadar karışık tepkilerle karşılandı. Diigo beta, 2006 yılında CNET tarafından en iyi on araştırma aracından biri olarak listelendi. Web sitesinin dışında Diigo'nun grafiksel kullanıcı arayüzü, çeşitli arama yeteneklerine sahip isteğe bağlı bir yer imi veya özelleştirilebilir bir araç çubuğu içerir. Vurgulama, içerik seçildiğinde otomatik olarak görüntülenebilen veya içerik menüsüne yerleştirilebilen bir menü aracılığıyla etkinleştirilir. Mart 2009'da Diigo, açıklanmayan bir fiyat karşılığında Lookmart'tan web kırpma hizmeti Furl'u satın aldı. Sitenin ayrıca Chrome Web Mağazası'nda da mevcut bir uzantısı var. 25 Ekim 2012'de diigo.com alan adı ele geçirildi. Bilinmeyen bir saldırgan, DIIGO.COM DNS bölgesi için yetkili ad sunucusu kayıtlarını ("NS kayıtları") değiştirerek geçici olarak AFRAID.ORG'daki ad sunucularının kontrolünü vererek trafiğin yanlış yönlendirilmesine neden oldu.Diigo için mobil uygulamalar iOS, Android ve Windows'ta mevcuttur Telefon 7.