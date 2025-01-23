Yer İşareti Yöneticisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yer imi yöneticisi yazılımı, kullanıcıların gelecekte kolay erişim için web içeriğini ve web sitelerini kaydetmesine ve düzenlemesine yardımcı olur. Bu araçlar, web tarayıcılarıyla entegre olarak çalışır ve kullanıcıların ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan içeriğe yer işareti koymasına ve içeriği yeniden ziyaret etmesine olanak tanır. Kaydedilen öğelerin gözden kaçmasını veya kaybolmasını önlemek için yer işaretleri genellikle tarayıcıda belirgin bir şekilde görüntülenir. Çeşitli alanlardaki profesyoneller, önemli içerikleri depolamak ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişmek için yer imi yöneticilerine güveniyor.
Yeni Uygulama Gönder
getpocket.com
Daha önce Read It Later olarak bilinen Pocket, İnternet'teki makale ve videoların okuma listesini yönetmeye yönelik bir uygulama ve web hizmetidir. 2007 yılında piyasaya sürülen uygulama başlangıçta yalnızca masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar içindi ve artık macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Kobo eReaders ve web tarayıcılarında mevcut. Pocket, 2017 yılında Firefox web tarayıcısının geliştiricisi Mozilla tarafından devralındı.
Raindrop.io
raindrop.io
Hepsi Bir Arada Yer İşareti Yöneticisi. İlhamınız için daha sonra okuyun, medya ve diğer şeyler.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama, piyasadaki en güçlü yer imi paylaşım aracıdır; yer imlerini Chrome, Firefox ve Edge üzerinden herkesle paylaşın.
GoLinks
golinks.io
Günümüzde şirketler 137'den fazla uygulama kullanıyor. Ortalama bir çalışan haftanın %19'unu bilgi arayarak harcıyor. Kaynakları organize etme çabalarına rağmen, bilgiyi hızlı bir şekilde bulma ve paylaşma zorluğunu hiçbir şey çözemedi - Şu ana kadar! GoLinks, herhangi bir URL'yi kısa, akılda kalıcı hale dönüştürerek çalışanların bilgiyi bulma ve paylaşma biçiminde devrim yaratıyor. Platformumuza yerleşik üretken yapay zeka tarafından desteklenen konuşmaya dayalı arama sayesinde artık her soruya yapay zeka yanıtlarıyla bilgiye anında erişebiliyorsunuz. Artık şirket bilgilerini yapay zeka ile yüzeye çıkarabilir, kontrol panelimize veya Slack'e herhangi bir soruyu yazabilir ve önerilen kaynakları ve yapay zeka yanıtlarını anında alabilirsiniz. GoLinks, ekipleri günlük olarak eriştikleri uygulamalara ve bilgilere daha sezgisel bir şekilde bağlar. Uzun URL'leri kullanımdan kaldırın ve tarayıcılarda, uygulamalarda, görsel olarak ve konuşma sırasında unutulmaz anahtar kelimelerle bilginizi paylaşın. Herhangi bir web uygulamasına yönlendiren, insan tarafından okunabilen go bağlantılarıyla bağlam değiştirme geçmişte kaldı.
Atavi
atavi.com
Atavi.com, yer işaretlerinizi güvenli bir şekilde barındırır ve senkronizasyon gerçekleştirdikten sonra herhangi bir bilgisayardan, akıllı telefondan veya tabletten hızlı erişim sağlar.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ile modern işbirliği araçlarının bir karışımıdır. Zoho Mail, diğer tüm Zoho uygulamalarının yanı sıra popüler harici uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre edilmiştir.
Toby
gettoby.com
Yer imleri tarayıcılar için değil, kitaplar içindir. Tarayıcı sekmelerinizi Toby'de düzenleyin, böylece önemli kaynaklara yedi yerine tek tıklamayla erişebilirsiniz.
Tefter
tefter.io
Herhangi bir cihazdan ve Slack'ten tüm önemli bağlantılarınıza ışık hızında erişim sayesinde ekibinizin aynı sayfaya daha hızlı ulaşmasını sağlayın.
Superdense
superdense.com
Tüm tarayıcılarınız ve cihazlarınız için en kompakt yer imi yöneticisi
start.me
start.me
Şirket Geçmişi: 2014 yılında Hollanda'da kurulan start.me, o zamandan beri dijital organizasyonda güvenilir bir isim haline geldi ve dünya çapında canlı bir kullanıcı tabanına sahip oldu. Dinamik bir varlık olarak start.me, çevrimiçi üretkenliği basitleştirme ve artırma vizyonunu koruyarak sürekli olarak gelişmektedir. Temel Özellikler ve İşlevsellik: start.me, hem bireylere hem de ekiplere yer imleri, web kaynakları ve temel araçlar için merkezi bir merkez sunan birinci sınıf bir bağlantı yönetimi platformudur. Özellikler, sezgisel yer imi düzenlemesinden, ekipler için işbirliğine dayalı paylaşılan sayfalara ve hızlı erişim için kullanıcı dostu bir kontrol paneline kadar uzanır. Ayrıca gelişmiş teklifler arasında Tek Oturum Açma (SSO) entegrasyonu ve daha büyük ekipler için güçlü yönetim kontrolleri yer alır. Birincil Değer Önerisi: start.me'nin özü, dijital çalışma alanını düzenlemek, hayati bağlantıların ve araçların sadece bir tık uzakta olmasını sağlamaktır. Start.me, kaynakları merkezileştirerek dijital kaosu azaltır, bireysel kullanıcılar için verimliliği artırırken ekipler için kusursuz işbirliğini teşvik eder. Sonuç olarak, kullanıcılar yalnızca değerli zamandan tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda çevrimiçi üretkenlikte de artış yaşıyor.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Yer işaretlerinize herhangi bir cihazdan (masaüstü, dizüstü bilgisayar, mobil) herhangi bir tarayıcıyla erişin. Tüm yer imleri varsayılan olarak özeldir, isteğe bağlı olarak paylaşım yapılabilir. Mevcut yer işaretlerinizi tarayıcınızdan veya başka bir yer işareti yöneticisinden içe aktarın. Sık kullanılan yer imlerine hızlı erişim desteği. Gelişmiş etiket yönetimiyle çok sayıda yer imini işleme ve düzenleme desteği. Kullanıcı dostu bir deneyim için temiz ve basit kullanıcı arayüzü
Linkish
linkish.io
Linkish, bağlantılarınızı şifrelenmiş bir biçimde kaydederken, doğrudan tek bir kontrol panelinden youtube/vimeo videolarını izlemenize, soundcloud seslerini dinlemenize, resimleri görmenize, makaleleri okumanıza, web sitesi bağlantılarını ziyaret etmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur
Hypershoot
hypershoot.com
Favori web sitelerinizin ekran görüntüsünü alın ve kolayca düzenleyin.
Dropmark
dropmark.com
Tüm bağlantılarınızı, dosyalarınızı ve notlarınızı görsel koleksiyonlar halinde düzenlemenin akıllı yolu. Her zamanki gibi tamamen özel ve reklamsız.
Toast
dotoast.com
Bağlantı gruplarını tüm tarayıcılarınız, cihazlarınız ve ekip üyeleriniz arasında kaydedin, senkronize edin veya paylaşın. Tarayıcı penceresindeki sekmeleri yönetin, bunları tek tıklamayla veya tek tek kaydedip yeniden açın.
Diigo
diigo.com
Diigo, kayıtlı kullanıcıların Web sayfalarını işaretlemesine ve etiketlemesine olanak tanıyan bir sosyal işaretleme web sitesidir. Ek olarak, kullanıcıların bir web sayfasının herhangi bir bölümünü vurgulamasına ve belirli vurgulara veya sayfanın tamamına yapışkan notlar eklemesine olanak tanır. Bu açıklamalar özel tutulabilir, Diigo içindeki bir grupla paylaşılabilir veya özel bir bağlantı aracılığıyla başka birine iletilebilir. "Diigo" adı, "İnternet Bilgileri, Gruplar ve Diğer Şeylerin Özeti" ifadesinin kısaltmasıdır. Premium hesap sahipleri, yer imlerinin önbelleğe alınmış kopyalarında tam metin araması yapabilir. Tam metin araması ayrıca sayfa URL'lerini, etiketleri ve ek açıklamaları da arar. Bu, premium hesap sahiplerinin, yer imlerine eklenecek bir sayfanın metninde zaten görünen etiketleri çıkarmamayı seçebilecekleri anlamına gelir (ancak görsellerin içindeki metin aranamaz). Diigo'nun lansmanı, etkilenmeyenlerden coşkululara kadar karışık tepkilerle karşılandı. Diigo beta, 2006 yılında CNET tarafından en iyi on araştırma aracından biri olarak listelendi. Web sitesinin dışında Diigo'nun grafiksel kullanıcı arayüzü, çeşitli arama yeteneklerine sahip isteğe bağlı bir yer imi veya özelleştirilebilir bir araç çubuğu içerir. Vurgulama, içerik seçildiğinde otomatik olarak görüntülenebilen veya içerik menüsüne yerleştirilebilen bir menü aracılığıyla etkinleştirilir. Mart 2009'da Diigo, açıklanmayan bir fiyat karşılığında Lookmart'tan web kırpma hizmeti Furl'u satın aldı. Sitenin ayrıca Chrome Web Mağazası'nda da mevcut bir uzantısı var. 25 Ekim 2012'de diigo.com alan adı ele geçirildi. Bilinmeyen bir saldırgan, DIIGO.COM DNS bölgesi için yetkili ad sunucusu kayıtlarını ("NS kayıtları") değiştirerek geçici olarak AFRAID.ORG'daki ad sunucularının kontrolünü vererek trafiğin yanlış yönlendirilmesine neden oldu.Diigo için mobil uygulamalar iOS, Android ve Windows'ta mevcuttur Telefon 7.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Yer imi yöneticisi, görev yöneticisi, notlar ve dosyalar tek bir zarif, özelleştirilebilir masaüstünde bir arada.
© 2025 WebCatalog, Inc.