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Yer İşareti Yöneticisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya
Yer imi yöneticisi yazılımı, kullanıcıların gelecekte kolay erişim için web içeriğini ve web sitelerini kaydetmesine ve düzenlemesine yardımcı olur. Bu araçlar, web tarayıcılarıyla entegre olarak çalışır ve kullanıcıların ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan içeriğe yer işareti koymasına ve içeriği yeniden ziyaret etmesine olanak tanır. Kaydedilen öğelerin gözden kaçmasını veya kaybolmasını önlemek için yer işaretleri genellikle tarayıcıda belirgin bir şekilde görüntülenir. Çeşitli alanlardaki profesyoneller, önemli içerikleri depolamak ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişmek için yer imi yöneticilerine güveniyor.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
getpocket.com
Daha önce Read It Later olarak bilinen Pocket, İnternet'teki makale ve videoların okuma listesini yönetmeye yönelik bir uygulama ve web hizmetidir. 2007 yılında piyasaya sürülen uygulama başlangıçta yalnızca masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar içindi ve artık macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phon...
Raindrop.io
raindrop.io
Hepsi Bir Arada Yer İşareti Yöneticisi. İlhamınız için daha sonra okuyun, medya ve diğer şeyler.
start.me
start.me
Şirket Geçmişi: 2014 yılında Hollanda'da kurulan start.me, o zamandan beri dijital organizasyonda güvenilir bir isim haline geldi ve dünya çapında canlı bir kullanıcı tabanına sahip oldu. Dinamik bir varlık olarak start.me, çevrimiçi üretkenliği basitleştirme ve artırma vizyonunu koruyarak sürekli o...
Diigo
diigo.com
Diigo, kayıtlı kullanıcıların Web sayfalarını işaretlemesine ve etiketlemesine olanak tanıyan bir sosyal işaretleme web sitesidir. Ek olarak, kullanıcıların bir web sayfasının herhangi bir bölümünü vurgulamasına ve belirli vurgulara veya sayfanın tamamına yapışkan notlar eklemesine olanak tanır. Bu ...
Bookmark OS
bookmarkos.com
Yer imi yöneticisi, görev yöneticisi, notlar ve dosyalar tek bir zarif, özelleştirilebilir masaüstünde bir arada.
Dropmark
dropmark.com
Tüm bağlantılarınızı, dosyalarınızı ve notlarınızı görsel koleksiyonlar halinde düzenlemenin akıllı yolu. Her zamanki gibi tamamen özel ve reklamsız.
Toby
gettoby.com
Yer imleri tarayıcılar için değil, kitaplar içindir. Tarayıcı sekmelerinizi Toby'de düzenleyin, böylece önemli kaynaklara yedi yerine tek tıklamayla erişebilirsiniz.
Superdense
superdense.com
Tüm tarayıcılarınız ve cihazlarınız için en kompakt yer imi yöneticisi
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Yer işaretlerinize herhangi bir cihazdan (masaüstü, dizüstü bilgisayar, mobil) herhangi bir tarayıcıyla erişin. Tüm yer imleri varsayılan olarak özeldir, isteğe bağlı olarak paylaşım yapılabilir. Mevcut yer işaretlerinizi tarayıcınızdan veya başka bir yer işareti yöneticisinden içe aktarın. Sık kull...
Toast
dotoast.com
Bağlantı gruplarını tüm tarayıcılarınız, cihazlarınız ve ekip üyeleriniz arasında kaydedin, senkronize edin veya paylaşın. Tarayıcı penceresindeki sekmeleri yönetin, bunları tek tıklamayla veya tek tek kaydedip yeniden açın.
Hypershoot
hypershoot.com
Favori web sitelerinizin ekran görüntüsünü alın ve kolayca düzenleyin.
Atavi
atavi.com
Atavi.com, yer işaretlerinizi güvenli bir şekilde barındırır ve senkronizasyon gerçekleştirdikten sonra herhangi bir bilgisayardan, akıllı telefondan veya tabletten hızlı erişim sağlar.
GoLinks
golinks.io
Günümüzde şirketler 137'den fazla uygulama kullanıyor. Ortalama bir çalışan haftanın %19'unu bilgi arayarak harcıyor. Kaynakları organize etme çabalarına rağmen, bilgiyi hızlı bir şekilde bulma ve paylaşma zorluğunu hiçbir şey çözemedi - Şu ana kadar! GoLinks, herhangi bir URL'yi kısa, akılda kalıcı...
Linkish
linkish.io
Linkish, bağlantılarınızı şifrelenmiş bir biçimde kaydederken, doğrudan tek bir kontrol panelinden youtube/vimeo videolarını izlemenize, soundcloud seslerini dinlemenize, resimleri görmenize, makaleleri okumanıza, web sitesi bağlantılarını ziyaret etmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur
Tefter
tefter.io
Herhangi bir cihazdan ve Slack'ten tüm önemli bağlantılarınıza ışık hızında erişim sayesinde ekibinizin aynı sayfaya daha hızlı ulaşmasını sağlayın.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama, piyasadaki en güçlü yer imi paylaşım aracıdır; yer imlerini Chrome, Firefox ve Edge üzerinden herkesle paylaşın.