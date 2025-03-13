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Defter tutma hizmetleri, günlük finansal işlemleri belgeleyerek iş organizasyonunun sürdürülmesine yardımcı olur. Muhasebeci olarak da adlandırılan bu sağlayıcılar, giderler, gelirler, borçlar ve küçük kasalar dahil olmak üzere mali verileri titizlikle kaydeder. Finansal rehberlik sunan muhasebe hizmetlerinin aksine, muhasebeciler yalnızca işlemleri kaydetmeye odaklanır. Birçok muhasebe firması, hizmetlerinin bir parçası olarak defter tutmayı dahil ederken, bu alanda uzmanlaşmış bağımsız sağlayıcılar da vardır. Tipik olarak bu kuruluşlar, müşterilerin makbuz ve fatura gibi finansal verileri işlenmek üzere göndermeleri için çevrimiçi platformlar sunar. Muhasebeciler genellikle elektronik tablolar, veritabanları ve muhasebe yazılımları kullanarak işletmelerin kayıtlarına elektronik erişimini kolaylaştırır. Bu tür hizmetler özellikle muhasebe firmalarıyla düzenli olarak çalışmayan küçük işletmeler arasında popülerdir.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.
Osome
osome.com
Osome, muhasebe ve finansal yönetim süreçlerini basitleştiren bir dijital platformdur. Şirketlerin finansal verilerini otomatikleştirir ve yönetir.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai, işletmeleri serbest finans uzmanlarıyla eşleştirerek finansal proje ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Muhasebe 360, küçük ve orta ölçekli işletmelere banka mutabakatı, aylık finansal raporlama ve satış vergisi dosyası gibi muhasebe hizmetleri sunan çevrimiçi bir platformdur.
Zeni
zeni.ai
Zeni, yeni başlayanlar için AI destekli finansal yönetim platformudur; defter tutma, vergi, bordro gibi hizmetleri tek bir noktada sunar.
Profit Matters
profitmatters.co
Kâr Maddeleri, finansal kayıtları düzenleyerek analiz eden bir uygulamadır; kullanıcıların karar verme süreçlerini destekler ve finansal sağlığı izler.
Fincent
fincent.com
Finent, defter tutma, vergi dosyalama, faturalama ve harcama takibi gibi finansal yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Digits
digits.com
Digits, modern muhasebe platformu olup, temiz kayıtlar, güçlü analizler ve sezgisel raporlar sunar. Teknoloji odaklı işletmelere tam hizmet muhasebe sağlar.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors uygulaması, bireylere ve işletmelere karmaşık vergi durumlarında vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sunar.
Counto
mycounto.com
Counto, küçük işletmelere muhasebe otomasyonu, vergi optimizasyonu ve harcama yönetimi gibi hizmetler sunan bir fintech uygulamasıdır.
Pilot
pilot.com
Pilot, ABD merkezli bir muhasebe firmasıdır ve startuplar için muhasebe, CFO ve vergi hizmetleri sunar.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo, işletmelere çevrimiçi muhasebe, vergi danışmanlığı ve CFO hizmetleri sunarak finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırır.
inDinero
indinero.com
inDinero, küçük işletmelere muhasebe, finansal raporlama ve vergi hizmetleri sunan bir yazılım ve hizmet platformudur.
CoCountant
cocountant.com
CoCountant, ABD'deki başlangıçlar ve küçük işletmeler için kapsamlı muhasebe ve finans yönetimi çözümleri sunan bir uygulamadır.
Ceterus
ceterus.com
Ceterus, finansal verileri otomatikleştirerek yönetim, raporlama ve analiz yapmayı sağlayan bir muhasebe uygulamasıdır.
BlueMeg
bluemeg.com
BlueMeg, şirket verilerini yönetmek için güvenli bir bulut platformu sunarak, kağıt işlerini azaltır ve operasyonel verimliliği artırır.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, küçük işletmeler için muhasebe, vergi, bordro ve finansal planlama hizmetleri sunan dijital bir platformdur.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co uygulaması, kullanıcıların finansal belgelere güvenli erişim ve paylaşım yapmasını sağlayarak muhasebe yönetimini kolaylaştırır.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme aşamasındaki girişimlere muhasebe, finansal raporlama ve AR-GE vergi desteği sunan bir finans uygulamasıdır.
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